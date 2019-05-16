 "Самопомич" поддержит в Раде проект постановления с датой инаугурации Зеленского 19 мая, - Садовый

Об этом написал лидер политсилы Андрей Садовый на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Позиция объединения "Самопомич" по сегодняшним голосованиям по дню инаугурации: "Самопомич" поддержит проект постановления с датой инаугурации 19 мая, предложенной новоизбранным Президентом; "Самопомич" не будет голосовать за постановление с другими датами (в случае, если ни один из них не проходит, дату должен определить спикер парламента). Мы настаиваем, чтобы этот парламент в первую очередь принял два важных решения - снятие депутатской неприкосновенности и изменение избирательных правил на систему "открытых списков". После этого этот парламент можно смело распускать и идти на выборы", - заявил Садовый.
гриценкополковнику, но его перехватил зебил
а порошок) пролетів, так візьміть мене в депутани, хоч хтось!!!
ну хіба що лишилось ЛНУ знести й там новий ЖК побудувати))
ну ще по дрібничках всілякі "недолугі парки" й якісь "нафік кому потрібні старі(рухлядь) будинки на площі Ринок....)))
а так такі да - замалий))))
Після цього цей парламент можна сміливо розпускати і йти на вибори", - заявив Садовий."
Ума палата. А колись був нормальним.
Худшей даты выбрать невозможно.
По этому, всем зе-билам надо заткнутся и молчать в тряпочку.
ну... если не получается по-уму.. то пусть слепой случай решает...ибо задолбали!!!!
Ціх жлобів тепер треба "підсмажувати на повільному вогні" до виборів в осени - щоб жодна скотиняка зі старої кодли не пролізла в Раду.