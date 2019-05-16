 "Самопомич" поддержит в Раде проект постановления с датой инаугурации Зеленского 19 мая, - Садовый

Об этом написал лидер политсилы Андрей Садовый на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Позиция объединения "Самопомич" по сегодняшним голосованиям по дню инаугурации: "Самопомич" поддержит проект постановления с датой инаугурации 19 мая, предложенной новоизбранным Президентом; "Самопомич" не будет голосовать за постановление с другими датами (в случае, если ни один из них не проходит, дату должен определить спикер парламента). Мы настаиваем, чтобы этот парламент в первую очередь принял два важных решения - снятие депутатской неприкосновенности и изменение избирательных правил на систему "открытых списков". После этого этот парламент можно смело распускать и идти на выборы", - заявил Садовый.

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