 ЕС готов обсудить с Зеленским изменение квот на украинские товары, - Мингарелли

"Надеюсь, что есть возможность обсудить вопрос квот, особенно в сельском хозяйстве... И я уверен, что в ЕС есть желание принять то, к чему мы совместно придем", - сказал Мингарелли в ходе конференции EU Future Simple or Future Indefinite, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он также отметил, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи на прошлой неделе уверил, что готов поддерживать евроинтеграционную политику Украины.

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"Он четко сказал, что намерен модернизировать страну в соответствии со стандартами ЕС", - сказал глава Представительства ЕС.