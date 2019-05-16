EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  2769  51
Материалы по теме:
Все про:ассоциация (921) Зеленский (1240) квоты (144) торговля (816) Евросоюз (12428) Мингарелли (188)

 ЕС готов обсудить с Зеленским изменение квот на украинские товары, - Мингарелли

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли видит возможность для обсуждения пересмотра беспошлинных квот между Украиной и Европейским Союзом.

"Надеюсь, что есть возможность обсудить вопрос квот, особенно в сельском хозяйстве... И я уверен, что в ЕС есть желание принять то, к чему мы совместно придем", - сказал Мингарелли в ходе конференции EU Future Simple or Future Indefinite, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он также отметил, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи на прошлой неделе уверил, что готов поддерживать евроинтеграционную политику Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина не использовала 8 млрд евро помощи от Евросоюза, - Мингарелли

"Он четко сказал, что намерен модернизировать страну в соответствии со стандартами ЕС", - сказал глава Представительства ЕС.

Источник: https://censor.net.ua/n3127141
 
   
 Топ комментарии
 
Ми йдемо своїм шляхом-Петро Порошенко

ЄС готовий обговорити із Зеленським зміну квот на українські товари, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 5663
 показать весь комментарий
 
Народ,смотрите как считает власть-Госстат заявил,что средняя зарплата за март 2019 -го года составляет 10 237 гривен.А пенсионный фонд посчитал за тот же Март месяц среднюю зарплату в 8 827 гривен.
 показать весь комментарий
 
Еще инаугурации не было, а уже положительные сдвиги. С мародером уже давно ни кто дел не хотел иметь.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
для начала, шуту гороховому нужно объяснить, что такое квоты.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Мабуть для цього і Бєня прибув.
 показать весь комментарий
 
 
Ми йдемо своїм шляхом-Петро Порошенко

ЄС готовий обговорити із Зеленським зміну квот на українські товари, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 5663
 показать весь комментарий
 
 
Переклейте марки і перепишіть адресу на конверті - не знаю як у вас, але цінами на газ в Україні Президент не займається.
 показать весь комментарий
 
Это понятно. Петя мародерит, ему некогда.
 показать весь комментарий
 
 
Шо,знову нема полномочій,а під час виборчої компанії він займався всім чим тільки можна.Від підняття зарплат поштаркам та пенсій пенсіонерам,вже не кажучи про дороги,мости,енергонезалежністю від агрессора і так тд.А тепер всі полномочія знову іспарілісь,залишились тільки нагороди,ну що ж,бува і таке
 показать весь комментарий
 
 
козломордый! опять ты из за поребрика строчишь! в украинском нет слова "полномочія", есть повноваження. все что ты перечислило- повноваження уряду, а нагороди, виключно-Порох.
 показать весь комментарий
 
Тобі самому не смішно,мабуть не допив,це дєло поправіме
 показать весь комментарий
 
Микола Яновичу, дєло, це справа, а поправіме, це поправна.
 показать весь комментарий
 
А голову НКРЕКП хто призначає, папа Римський?
 показать весь комментарий
 
 
что бы тебе @ыдло понятно, чу@а неграмотная! объясняю лохам=есть контрактная цена (на длительный период), а есть спотовая (сегодня на сегодня и оплатой немедленно). фермер продает пшеницу по 6000грн, а компания на условиях CIF по 350$. твоя миссия подметать и копать, не суй свое рыло куда ненадо.
 показать весь комментарий
 
 
Накаті за дєдов та узбагойся,а то кандратій хватіт
 показать весь комментарий
 
Вы бы как-то воспитывали бы в себе чувство юмора что ли
Это ж дно
 показать весь комментарий
 
 
А ты сейчас где находишься,запорошенный,благодаря твоему педро?
 показать весь комментарий
 
вместо кенгуру должен быть Коломойский
 показать весь комментарий
 
 
слава Богу, что не с клептоманом парашенко...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ты кошелек уже купил новый? Ну чтоб сразу туда по 4000 баксов влезало? ЄС готовий обговорити із Зеленським зміну квот на українські товари, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 7628
 показать весь комментарий
 
 
если Вам лично необходимы эти 4 тысячи долларов, дайте номер Вашего факса и я лично Вам перешлю их одной купюрой...
 показать весь комментарий
 
Народ,смотрите как считает власть-Госстат заявил,что средняя зарплата за март 2019 -го года составляет 10 237 гривен.А пенсионный фонд посчитал за тот же Март месяц среднюю зарплату в 8 827 гривен.
 показать весь комментарий
 
 
Тут, как в курсе валют - одни продают, а другие покупают.
 показать весь комментарий
 
 
То есть два государственные институты считают по разному.Ответ на поверхности
 показать весь комментарий
 
А чего ж тогда при Порохе палки в колёса ставили?
 показать весь комментарий
 
Які палки,косюка з травленою курятиною не пускали
 показать весь комментарий
 
 
так неизвестно когда же сам пересмотр будет и когда все это вступит в силу

в 20 году вроде бы можно пересматривать, там кто-то говорил. что по истечении 5 лет или сколько там- вот наверное когда придет срок пересмотра тогда будут обсуждать
 показать весь комментарий
 
Не, просто в ожидании веселья. Зеленский -- это же весело! Всегда так было. ЄС готовий обговорити із Зеленським зміну квот на українські товари, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 7524
 показать весь комментарий
 
Еще инаугурации не было, а уже положительные сдвиги. С мародером уже давно ни кто дел не хотел иметь.
 показать весь комментарий
 
 
Это не сдвиги, это пока только сигналы. Любое увеличение квот беспошлинного ввоза сто проц будет идти со скрипом. Это экономика. Дай Бог чтобы получилось. А про мародера - так до него вообще этих квот не было, не бросайтесь зря какашками
 показать весь комментарий
 
8милардов украина неиспользовала -небыло как украсть -за ети деньги перед ес нада отчитатся -а сбюджета можно воровать и никакого отчета
 показать весь комментарий
 
 
А Зеленский уже в теме? Разобрался, о чем предлагает поговорить Мингарелли?
 показать весь комментарий
 
 
Конечно обсудит. Нам нужно выходить на новый уровень. Не быть сырьевым источником. А поставлять конечную продукцию в ЕС. Это и рабочие места здесь. И более существенная прибыль.
 показать весь комментарий
 
 
Порохоботы, тут тоже зрада? ЄС готовий обговорити із Зеленським зміну квот на українські товари, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 9186 Вот хорошая же новость, пусть догавариваются, посмотрим на результат. А вы тут уже зраду развели, ни одного слова хорошего. Кто поверит, что вы не купленные. Украинцы не такие бешенные, как вы.
 показать весь комментарий
 
 
Зелебоба не в курсе, что такое квоты, вы на примере ФОПов можете ему пояснить? ЄС готовий обговорити із Зеленським зміну квот на українські товари, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 8996
 показать весь комментарий
 
Лишилося тільки пояснити маріонетці путіна-коломойського, що таке квоти.
 показать весь комментарий
 
Главное - максимально облегчить вывоз леса во всех формах, а то Карпаты пока еще не желтые на спутниковом изображении.
 показать весь комментарий
 
О-о-о! А вот и первая кормушка для попличникив "TheОнегина" - кто-то же будет их тут, в Украине", делить! Скорее всего Данилюк.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕС готов обсудить с Зеленским изменение квот на украинские товары, - Мингарелли
 
 
 
 
 
 вверх