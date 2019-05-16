 Рада сегодня планирует назначить дату инаугурации Зеленского, заняться реформой парламента и борьбой с отмыванием доходов

Об этом говорится в повестке дня сессии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Сначала на заседании в четверг депутаты должны будут завершить рассмотрение законопроекта №5395-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований". Так, за время его подготовки ко второму чтению профильный комитет обработал 53 поправки, из которых 34 Рада рассмотрела накануне. Законопроектом предполагается установить квалификационные требования к директорам территориальных управлений, руководителям управлений центрального аппарата и руководителю подразделения внутреннего контроля ГБР, а также регулируются вопросы привлечения к дисциплинарной ответственности работников.

После этого, как прогнозировал Председатель ВР Андрей Парубий, парламентарии перейдут к рассмотрению проектов постановлений относительно определения даты проведения торжественного заседания по случаю принесения присяги Украинскому народу вновь избранным президентом Владимиром Зеленским.

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В среду Регламентный комитет признал семь зарегистрированных депутатами проектов соответствующими требованиям Регламента при их оформлении и регистрации, и предложил Раде путем голосования определиться относительно их принятия или отклонения. В документах предлагается несколько вариантов даты инаугурации - 17, 19, 20, 26 и 28 мая.

Далее второе чтение должны пройти законопроекты относительно реформы парламента. В прошлый раз, 25 апреля, Рада так и не рассмотрела ни один из них, поскольку депутаты провалили рейтинговое голосование.

В первом чтении соответствующие проекты законов - №7550 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно распределения должностей в комитетах Верховной Рады Украины по принципу д'Ондта" и №6256 "О внесении изменений в законы Украины "О комитетах Верховной Рады Украины" и "О центральных органах исполнительной власти" относительно оптимизации работы комитетов Верховной Рады Украины и соотношения предметов их ведения со сферами деятельности министерств" - Рада приняла еще 5 апреля 2018 года.

Так, первый документ предусматривает, что в Верховной Раде девятого созыва распределение должностей в комитетах должно осуществляться по методу бельгийского математика Виктора д'Ондта, то есть пропорционально на основе предложений депутатских фракций в зависимости от их количественного состава.

Вторая законодательная инициатива имеет целью оптимизировать работу парламентских комитетов, которых должно быть не более 20-ти, а также четко соотнести предметы их ведения со сферами деятельности профильных министерств.

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В то же время Рада планирует выйти на принятие закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (№9417). Ожидается, что его принятие позволит усовершенствовать положения национального законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию таких доходов и повысит эффективность государственной политики в этом направлении, а также обеспечит выполнение рекомендаций экспертов FATF, МВФ и Комитета Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL).

Также в пленарный четверг парламент должен рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект №7306 "О Таможенном тарифе Украины", а во втором - проект №4591 "Об Учреждении бизнес-омбудсмена".

Кроме того, повесткой дня предусматривается рассмотрение блоков вопросов ратификаций и информатизации.