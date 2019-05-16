 Рада сегодня планирует назначить дату инаугурации Зеленского, заняться реформой парламента и борьбой с отмыванием доходов

Об этом говорится в повестке дня сессии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Сначала на заседании в четверг депутаты должны будут завершить рассмотрение законопроекта №5395-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований". Так, за время его подготовки ко второму чтению профильный комитет обработал 53 поправки, из которых 34 Рада рассмотрела накануне. Законопроектом предполагается установить квалификационные требования к директорам территориальных управлений, руководителям управлений центрального аппарата и руководителю подразделения внутреннего контроля ГБР, а также регулируются вопросы привлечения к дисциплинарной ответственности работников.
После этого, как прогнозировал Председатель ВР Андрей Парубий, парламентарии перейдут к рассмотрению проектов постановлений относительно определения даты проведения торжественного заседания по случаю принесения присяги Украинскому народу вновь избранным президентом Владимиром Зеленским.
В среду Регламентный комитет признал семь зарегистрированных депутатами проектов соответствующими требованиям Регламента при их оформлении и регистрации, и предложил Раде путем голосования определиться относительно их принятия или отклонения. В документах предлагается несколько вариантов даты инаугурации - 17, 19, 20, 26 и 28 мая.
Далее второе чтение должны пройти законопроекты относительно реформы парламента. В прошлый раз, 25 апреля, Рада так и не рассмотрела ни один из них, поскольку депутаты провалили рейтинговое голосование.
В первом чтении соответствующие проекты законов - №7550 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно распределения должностей в комитетах Верховной Рады Украины по принципу д'Ондта" и №6256 "О внесении изменений в законы Украины "О комитетах Верховной Рады Украины" и "О центральных органах исполнительной власти" относительно оптимизации работы комитетов Верховной Рады Украины и соотношения предметов их ведения со сферами деятельности министерств" - Рада приняла еще 5 апреля 2018 года.
Так, первый документ предусматривает, что в Верховной Раде девятого созыва распределение должностей в комитетах должно осуществляться по методу бельгийского математика Виктора д'Ондта, то есть пропорционально на основе предложений депутатских фракций в зависимости от их количественного состава.
Вторая законодательная инициатива имеет целью оптимизировать работу парламентских комитетов, которых должно быть не более 20-ти, а также четко соотнести предметы их ведения со сферами деятельности профильных министерств.
В то же время Рада планирует выйти на принятие закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (№9417). Ожидается, что его принятие позволит усовершенствовать положения национального законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию таких доходов и повысит эффективность государственной политики в этом направлении, а также обеспечит выполнение рекомендаций экспертов FATF, МВФ и Комитета Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL).
Также в пленарный четверг парламент должен рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект №7306 "О Таможенном тарифе Украины", а во втором - проект №4591 "Об Учреждении бизнес-омбудсмена".
Кроме того, повесткой дня предусматривается рассмотрение блоков вопросов ратификаций и информатизации.
Та не спешите депутаты)
Забавно же наблюдать вой зебилой про булаву)
А Парубий не захочет назначать дату?
Это просто цирк . Пэтя боится аудита и поэтому ,весь мир пусть подождёт )))
Вы выбираете не то как будете жить а всего лишь того того кто вас будет грабить и жить за ваш счет.Выборы не то что нечто не нужное -оно даже и вредное
Он имеет время подучить украинский язык.
А вот, порошенко и ВР себя самоуничтожает.
А самое плохое то, что это вредно для имиджа Украины.
порошенко и ВР, таким образом, преследуют две цели:
1. Избежать роспуска ВР;
2. Создать проблемы для приезда высших лиц государств.
Представь себе, если сегодня проголосуют за 17.
Он станет изгоем.
Это будет таким позором...
Нет, не могу в это поверить.
Хорошо бы, конечно, чтобы мои опасения остались мнением параноика...
считать Паниковского, который уже тогда заявил, что проживет и
без конвенции. Зато при разделе страны разыгрались безобразные
сцены. Высокие договаривающиеся стороны переругались в первую
же минуту и уже не обращались друг к другу иначе как с
добавлением бранных эпитетов. Весь спор произошел из-за дележа
участков. (c)
Шо ты хочешь, элита, самая умная часть Украинского народа!
Пришёл помочь соевым коллегам
"Разделяй и властвуй" еще никто не отменял.
Там одна и та же технология и одни и те же авторы текстов
Отримали презЕдента, який отримує гроші з кремля, з якого ржуть і насміхаються бидлани з Тагіла, коли він рже з України, мови, культури та українців.Не хотіли нормального президента, бо він багатий, в нього успішний бізнес, що платить мільярди податків і сотнями мільйонів вимірюється благодійність.
Отримали презЕдента, який збриває чорне бабло на корпоративах олігархів, за 30% ціни купляє в них особняки, працює через кіпрські офшори, всі фірми якого збиткові, і навіть не знає, яка ставка оподаткування в Україні.Не хотіли нормального президента, бо президент не має мати бізнесу, незважаючи на те, що свій бізнес він віддав в траст всесвітньо відомій американській компанії.
Отримали презЕдента, який у не зовсім законний спосіб передав свій бізнес пасанам с района, щоб порулілі, поки його нема.Не хотіли нормального президента, який боровся з олігархами.
Отримали маріонетку олігарха, яка кричить, що всім треба подавати декларації, заробітчани мають платити 5% податку на все зароблене за кордоном за всі роки, а ЄСВ треба знову підняти до рівня, як то було за янека.
При цьому нуль претензій до олігархів…А тепер замість того, щоб подивитися, як це чучало буде виконувати обіцянки та знижувати тарифи, підвищувати пенсії та садити олігархів, ці амеби вимагають ще й дати йому можливість сформувати більшість в ВР.
Здесь дело зашло до личного противостояния.
Интересы и имидж Украины ушли на самый последний план, к сожалению.
Сегодня под куполом... ВР будет трагикомедия.
Чем теперь займется, бизнесмен пока не знает.
Опальный для уходящей власти бизнесмен Игорь Коломойский, который первые месяцы при ней был губернатором Днепропетровской области, вернулся в Украину. Об этом в Telegram сообщил журналист расследовательской программы Схемы Михаил Ткач.
"В 02:30 из Тель-Авива в аэропорт Днепра прилетел самолет группы Приват с бортовым номером UR-PRT. О пассажирах пока информации нет", - написал он, добавив позднее, что на борту был Коломойский.
Позднее сам олигарх подтвердил эти данные изданию theБабель. На вопрос, чем теперь займется в Украине, он говорит, что "не знает".
Он не был в Украине с июня 2017 года: в это время он жил в швейцарской Женеве, а с сентября 2018-го - в израильской Герцлии.
Коломойский собирался вернуться после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского, с которым у него (формально) в прошлом были бизнес-связи.
Партнер Коломойского по группе Приват Геннадий Боголюбов также вернулся в Украину из Израиля.
18 апреля 2019 года ОАСК принял два решения в пользу бывшего акционера ПриватБанка Коломойского: признал недействительным договор купли-продажигосударством акций банка и признал незаконным решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. Печерский райсуд принял решение о расторжении договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/303977-kolomojskij_nochjju_vernulsja_v_ukrainu
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Как основал свой фонд 20 лет тому как стал депутатом
Так все эти годы и отмывал и отмывал
Ой побеждал и побеждал
Шапіто в Верховній Раді: на арені **********!
*********** ********** звинувачують у зраді:
Суд за вкрадене бабло - аби жодне не втікло.
Всі з мандатами в кишені і не вперше на арені.
Ось, одягнута в Версаче, ********** чергова плаче,
Що її, невинну лядь, хочуть, суки, розстрілять.
А вона ж-бо (свідок - небо) піклувалась не про себе!
І гребла собі в кишеню завжди з думкою про Неню!
Ось вже інша ********** вилізає виступать:
"Ви займаєтесь баблом, а навкруг - такий облом.
Війни й горе на планеті, а імпічмент де Канхветі?
Поки скрізь у світі зло, нас судити - западло!".
А тим часом - черга в стаді для нової **********:
"Ви не те назвали злом, схоже, вам подумать - в лом,
Той, хто каже: "Красти - зло", - ось хто істинне мурло!
НАС судити за бабло?! - нападе ж тоді *****!".
Все, дискусії скінчились - ********** притомились,
Ось і вирок: "********** холостими розстрілять!".
Розстріляли, посміялись, із розстріляним обнялись,
І уся ця ********** в ресторан пішла гулять...
Не дивуйтесь, тьоті й дяді, ні корупції ні зраді,
Поки в нас в Верховній Раді ********** на **********.
Якщо будем вибирать в Раду різну **********,
Від нащадків нам чекать лиш презирства і проклять.
Через час объявят, что инаугурация будет сегодня в 12:30 на стадионе. Кто не успеет -останется без булавы...
То ли дело слить Ахметке в одни руки всю нашу электроэнергетику и мережи - без шума и пыли , без единого визга .
Есть ли межа свиноцинизма
"Воруй, лги, убивай, *** гусей!" .