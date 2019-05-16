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 Политика Украины
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 В Конгрессе США начали процедуру утверждения бюджета-2020, который предусматривает $250 млн для Украины

Подкомитет по вопросам обороны Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона "О ассигнования на нужды Министерства обороны на 2020 год".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в США, опубликованном в Facebook.

По данным ведомства, сумма средств, которую предлагается выделить для помощи Украине в сфере безопасности, определена в объеме 250 млн долл. Из указанной суммы 50 млн долл. предлагается направить исключительно для предоставления летального оружия оборонного характера.

Документом также предусмотрено, что указанные средства должны быть направлены и на реализацию таких программ, как подготовка военнослужащих, оказание военной техники и снаряжения, логистическое обеспечение, разведывательная поддержка ВСУ и сил безопасности Украины.

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В дальнейшем документ должен быть утвержден полным составом Комитета по вопросам ассигнований, проголосованный Палатой представителей и Сенатом, после чего передан на подпись Президенту США.

В Конгрессе США начали процедуру утверждения бюджета-2020, который предусматривает $250 млн для Украины 01

Источник: https://censor.net.ua/n3127136
 
 
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На 40 миллионов украинцев 250 миллионов долларов - это где то по 6 уе на человека в год или по 50 центов в месяц. Потужно
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Нижайше кланяемся! Давно пора включать закон о ленд-лизе! И несколько сотен "томагавков" в Украине --- путлеру вместо галоперидолу!
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я уже не говорю про ядерные боеголовки -- сколько Украина отдала , сколько и возместить!
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Скупенькі американці. Допомога в 15 разів менша ніж Ізраїлю. І це незважаючи на гігантський прогрес. Адже і президент і глава уряду в нас такої ж національності, як і в Ізраїлі.
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Стандартная сумма. Это как абонплата ежегодная. Реально смешные деньги........
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Это с учётом что за то что Украина отказалась от ядерного оружия добровольно!!! И они экономят ежегодно миллиарды долларов, а за 25 лет вообще космическая сумма!!! Должны " что земля колхозу". А наша власть всё заискивает и унижается, нет скорее унижает всех граждан Украины!
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- Я бы взял частями. Но мне нужно сразу, - сказал Бендер (c)
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А то, что выделяют -- так это только Шуре Балаганову, "для полного счастья"..)
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Нашо вони злодіям виділяють ту допомогу, смішно! Тут Ахметов за тиждень з України пакручє бабло миє...
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Допомога США Україні на 2019 рік 445,7 млн доларів. BBC Україна.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Конгрессе США начали процедуру утверждения бюджета-2020, который предусматривает $250 млн для Украины
 
 
 
 
 
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