 Еврокомиссия не сможет блокировать строительство "Северного потока-2", - Меркель

По мнению канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel), Европейская комиссия уже не сможет блокировать строительство газопровода "Северный поток - 2", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на dw.com.
"Проект практически полностью утвержден", - заявила она в среду, 15 мая, в Равенсбурге.
Глава германского правительства признала, что новая газовая директива заключает в себе возможности опротестовать осуществление проекта "Северный поток - 2". Но и эта норма не сможет стать основанием для его остановки, уверена Меркель.
При этом "ключевым моментом" при строительстве второго газопровода по дну Балтийского моря, по ее мнению, является украинский вопрос. "Украина должна оставаться транзитной страной, несмотря на "Северный поток", - подчеркнула канцлер и пообещала обсудить этот вопрос с Владимиром Зеленским после его вступления в должность украинского президента.
Тот факт, что против "Северного потока - 2" выступает основной кандидат на пост главы Еврокомиссии от правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер (Manfred Weber), Меркель объяснила его уважением к позиции восточноевропейских стран, высказывающих опасения в связи с проектом.
Главный кандидат европейских консерваторов на выборах в Европарламент Манфред Вебер неоднократно высказывался против строительства "Северного потока - 2". В том случае, если ему удастся возглавить Еврокомиссию, он сделает все возможное, чтобы заблокировать проект, предупредил немецкий политик. Этот газопровод - "не в интересах Евросоюза", потому что он усилит зависимость ЕС от российского сырья, полагает он.
і безвіз і в мацкву) на потязі їздимо, чи ні?!
а шо з тим ніком?
все про політику не буду - забий! )))
пані з ****** фсе перетерли), вони вірять в *****, карло-маркс))- був правий!
в Німеччині всі знають і кажуть що УКр керує мафія
там канцлера народ зніме якщо будуть платити мафії народні 2 млрд
німці це вам не уркаїнські раби
Торговые партнеры нимеччини?
німецькацап?!
Северный поток -2 это не 2 марки профита на чернике. Пенсия должна быть достойной канцлера.
- "Не смогу,не смогу...
А
ФюрерДоцент смог бы ! "
Пользу иностранный консультант видит в выгодной торговле.
И ни одного ольгинского бота с криками про топговлю на крови.
Поэтому Меркель говорит о сохранении транзита.
Украина им не нужна.
Иначе они бы уже давно закончили войну в Украине.
У вас все строиться да не летает и не ходит.
А може і не закінчувалась ніколи!!!
Швидко німчики забули злочини радянської армії проти мирнаго населення Германії!!!
Але нічого, забули, то вас іще кацапики раком поставлять, це питання тільки часу, ждіть!!!
так хто б сумнівався)))
Большинсво стран старой Европы всё устраивает.