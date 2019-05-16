 Еврокомиссия не сможет блокировать строительство "Северного потока-2", - Меркель

По мнению канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel), Европейская комиссия уже не сможет блокировать строительство газопровода "Северный поток - 2", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на dw.com.

"Проект практически полностью утвержден", - заявила она в среду, 15 мая, в Равенсбурге.

Глава германского правительства признала, что новая газовая директива заключает в себе возможности опротестовать осуществление проекта "Северный поток - 2". Но и эта норма не сможет стать основанием для его остановки, уверена Меркель.

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При этом "ключевым моментом" при строительстве второго газопровода по дну Балтийского моря, по ее мнению, является украинский вопрос. "Украина должна оставаться транзитной страной, несмотря на "Северный поток", - подчеркнула канцлер и пообещала обсудить этот вопрос с Владимиром Зеленским после его вступления в должность украинского президента.

Тот факт, что против "Северного потока - 2" выступает основной кандидат на пост главы Еврокомиссии от правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер (Manfred Weber), Меркель объяснила его уважением к позиции восточноевропейских стран, высказывающих опасения в связи с проектом.

Главный кандидат европейских консерваторов на выборах в Европарламент Манфред Вебер неоднократно высказывался против строительства "Северного потока - 2". В том случае, если ему удастся возглавить Еврокомиссию, он сделает все возможное, чтобы заблокировать проект, предупредил немецкий политик. Этот газопровод - "не в интересах Евросоюза", потому что он усилит зависимость ЕС от российского сырья, полагает он.