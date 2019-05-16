EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, За рубежом
  5707  72
Материалы по теме:
Все про:Еврокомиссия (827) Меркель (1648) Северный поток (457)

 Еврокомиссия не сможет блокировать строительство "Северного потока-2", - Меркель

По словам Ангелы Меркель, ключевым моментом при строительстве "Северного потока-2" является украинский вопрос.

По мнению канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel), Европейская комиссия уже не сможет блокировать строительство газопровода "Северный поток - 2", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на dw.com.

 "Проект практически полностью утвержден", - заявила она в среду, 15 мая, в Равенсбурге.

Глава германского правительства признала, что новая газовая директива заключает в себе возможности опротестовать осуществление проекта "Северный поток - 2". Но и эта норма не сможет стать основанием для его остановки, уверена Меркель.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Санкции пойдут "на пользу" "Газпрому", - Коболев рассказал о деталях законопроекта сенаторов США против "Северного потока-2"

При этом "ключевым моментом" при строительстве второго газопровода по дну Балтийского моря, по ее мнению, является украинский вопрос. "Украина должна оставаться транзитной страной, несмотря на "Северный поток", - подчеркнула канцлер и пообещала обсудить этот вопрос с Владимиром Зеленским после его вступления в должность украинского президента.

Тот факт, что против "Северного потока - 2" выступает основной кандидат на пост главы Еврокомиссии от правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер (Manfred Weber), Меркель объяснила его уважением к позиции восточноевропейских стран, высказывающих опасения в связи с проектом.

Главный кандидат европейских консерваторов на выборах в Европарламент Манфред Вебер неоднократно высказывался против строительства "Северного потока - 2". В том случае, если ему удастся возглавить Еврокомиссию, он сделает все возможное, чтобы заблокировать проект, предупредил немецкий политик. Этот газопровод - "не в интересах Евросоюза", потому что он усилит зависимость ЕС от российского сырья, полагает он.

Источник: https://censor.net.ua/n3127135
 
 
 Топ комментарии
 
""Украина должна оставаться транзитной страной, несмотря на "Северный поток", - подчеркнула канцлер и пообещала обсудить этот вопрос с Владимиром Зеленским после его вступления в должность украинского президента.Источник:https://censor.net.ua/n3127135"

пані з хуйлом фсе перетерли), вони вірять в хуйла, карло-маркс))- був правий! Еврокомиссия не сможет блокировать строительство "Северного потока-2", - Меркель - Цензор.НЕТ 6559
 показать весь комментарий
 
подивимося))), може США допоможуть! Еврокомиссия не сможет блокировать строительство "Северного потока-2", - Меркель - Цензор.НЕТ 5753
 показать весь комментарий
 
О, звичайно. Особливо якщо це каже Меркель. Що не кажіть, а й на старуху буває проруха і вона часом втрачає розум.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
і не кажіть))), Черчіль, казав шо головне в політиці свої інтереси)), якось так! Єврокомісія не зможе блокувати будівництво "Північного потоку-2", - Меркель - Цензор.НЕТ 6050
 показать весь комментарий
 
 
я порохоботом ніколи не був-але 21 вперше голосував за Пороха-в 1 турі за Кошулинського-але як насєлєніє вважає всіх противників зєлі порохоботами-то тоді я порохобот!Краще бути порохоботом-ніж планктоном Єврокомісія не зможе блокувати будівництво "Північного потоку-2", - Меркель - Цензор.НЕТ 8259
 показать весь комментарий
 
 
я вгадав 16.05.2019 09:16 на всі 100%, ти мабуть, ще й зі Львова),
і безвіз і в мацкву) на потязі їздимо, чи ні?! Єврокомісія не зможе блокувати будівництво "Північного потоку-2", - Меркель - Цензор.НЕТ 7000
 показать весь комментарий
 
 
Та ні-я з Черкащини і ти мене чудово знаєш під ніком Авакарсенова
 показать весь комментарий
 
 
о, так, вибачай, звісно знаю)))
а шо з тим ніком?
все про політику не буду - забий! )))
 показать весь комментарий
 
 
До того ніка вже відкрили доступ-але я вважаю його скомпроментованим Єврокомісія не зможе блокувати будівництво "Північного потоку-2", - Меркель - Цензор.НЕТ 801можливо буду користуватися-але рідко. До того ж-я по своїй простоті душевній признався адміну-і тепер як блокують мене-то під обома ніками...
 показать весь комментарий
 
 
розуміло, це життя - точно - червоне і чорне))))
 показать весь комментарий
 
 
Пока они там все громкими заявлениями кидаются - Польша и Дания втихаря через "екологические экспертизы" просаботировали и задержали строительство СП-2, как минимум на несколько месяцев. Главное - не дать запустить этот газопровод до начала 2020 года - пока не будет переподписан новый транзитный договор с Рашкой.
 показать весь комментарий
 
бгг, рф вам не ес, скажет что не имеет технической возможности для дальнейшего транзита через украину в связи с выходом из строя газопровода на входе и все, нет договора - нет проблемы
 показать весь комментарий
 
Цікаво хто отримає найбільше задоволення від цього контракту, Німеччина чи все ж таки русня..
 показать весь комментарий
 
 
мабуть німецька хвойда.... як колись хтось??... казав!!
 показать весь комментарий
 
 
""Украина должна оставаться транзитной страной, несмотря на "Северный поток", - подчеркнула канцлер и пообещала обсудить этот вопрос с Владимиром Зеленским после его вступления в должность украинского президента.Источник:https://censor.net.ua/n3127135"

пані з ****** фсе перетерли), вони вірять в *****, карло-маркс))- був правий! Еврокомиссия не сможет блокировать строительство "Северного потока-2", - Меркель - Цензор.НЕТ 6559
 показать весь комментарий
 
 
чого раді Німеччина має платити 2 млрд мафії
в Німеччині всі знають і кажуть що УКр керує мафія
там канцлера народ зніме якщо будуть платити мафії народні 2 млрд
німці це вам не уркаїнські раби
 показать весь комментарий
 
А на россии кто керуе?
Торговые партнеры нимеччини?
 показать весь комментарий
 
Европейские под)(уйловники,-сами разбежитесь,после санкций США...
 показать весь комментарий
 
 
О, звичайно. Особливо якщо це каже Меркель. Що не кажіть, а й на старуху буває проруха і вона часом втрачає розум.
 показать весь комментарий
 
 
Втрачає розум - отримує гідну пенсію. Шредер це довів. Нічого особистого - просто бізнес .
 показать весь комментарий
 
 
Нічого дивного, свій гарний відсоток на рахунок вона за це отримає...
 показать весь комментарий
 
 
Вторичные санкции от США имеют большую силу, чем хотелки корумпированых европейцев. Пример Ирана показательный.
 показать весь комментарий
 
 
Сдается мне что эта фрау русская немка ну чисто агент КГБ. Причем да-авно. Пора рассекретить
 показать весь комментарий
 
 
Будем говорить честно - Германия не хочет. Еврокомиссия может его блокировать, поскольку он противоречит директивам ЕС по диверсификации поставок енергоносителей (разные маршруты поставок от одного продавца - это не диверсификация)
 показать весь комментарий
 
 
Фрау всё мечтает, что её возьмут замом Шрёдера...
 показать весь комментарий
 
 
не, у нее будет свой собственный пенсионный процент от сп-2 (даже нисколько не сомневаюсь, может и не на прямую, а через "три колена", но материальная заинтересованность фрау не вызывает никаких возражений)!
 показать весь комментарий
 
 
То, что будущий канцлер Германии в юности спекулировала черникой, числясь при этом активисткой Союза свободной немецкой молодёжи, характеризует её достаточно ёмко. Восточногерманское «Товарищество по торговле овощами и фруктами» скупало ягоду у населения по 4 марки за килограмм. И тут же продавало принятую чернику по 2 марки - торговля ягодами поддерживалась госдотациями, в розницу чернику продавали дешевле закупочной цены. Рано постигшая законы жизни, Меркель сдавала кило черники, получала свои 4 марки, а через час возвращалась и покупала ту же самую чернику, но уже вдвое дешевле. И так снова и снова. При этом она с лёгкостью костерила на «комсомольских» собраниях своих однокашников, поступавших в точности так же, как она сама.
Северный поток -2 это не 2 марки профита на чернике. Пенсия должна быть достойной канцлера.
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас тумбалалайки под германским флажком, здесь с утра до ночи сидящие, покажут путинской кагэбэшной курве козью морду.А не будут её оправдывать как всегда.
 показать весь комментарий
 
 
Так,что нет у вас методов против Кости Сапрыкина. (с)

Єврокомісія не зможе блокувати будівництво "Північного потоку-2", - Меркель - Цензор.НЕТ 5850
 показать весь комментарий
 
 
Судя по тому,как эта ,,бабушка'' защищает ,,Северный поток-2"" -она делает это не из бескорысных побуждений. Какой поток?! Кому он нужен? Сегодня в трубе ,,Дружбы'' между нами и Германией примерно 1 млн.тонн грязной нефти из РФ! Наш Мозырский НПЗ только очухивается от этой мерзости. Европейские НПЗ категорически отказываются брать нефть из ,,Дружбы'' на переработку,а тем более-за нее платить и требуют от РФ убрать грязь.. Россия хранит гробовое молчание. Скажите,кому нужен такой поставщик,такие энергоресурсы и такое качество? А ведь учитывая бардак,. пещерные технологии и степень износа российской нефтедобычи-это только начало. Но у фрау Меркель-,,аллес гут''!
 показать весь комментарий
 
 
канечна 2 млрд в Госбюджет Германіі а не в Панаму
 показать весь комментарий
 
В эти потоки столько немецких денег вложено, что глупо было бы надеяться на то, что расчетливые немцы плюнут на свои деньги. Добиваться нужно не закрытия Северного потока-2, а контракта по максимально выгодной для Украины эксплуатации украинской ГТС, тем более, и Медведев, и Меркель обещали, что Украина останется транзитной державой. Єврокомісія не зможе блокувати будівництво "Північного потоку-2", - Меркель - Цензор.НЕТ 1257
 показать весь комментарий
 
 
" Сполучені Штати Америки(США) та Євросоюз (ЄС) 2 травня 2019 року підписали два нових контракти на постачання американського СПГ до Європи. Вони дозволяють подвоїти експортні можливості США до 112 млрд куб. м до 2020 року. "
 показать весь комментарий
 
Угоди про купівлю-продаж на умовах FOB - це не гарантія поставки в Європу. Але кудись толкати з нових заводів треба, невідомо скільки ще тьорки з китайцями триватимуть Єврокомісія не зможе блокувати будівництво "Північного потоку-2", - Меркель - Цензор.НЕТ 5827
 показать весь комментарий
 
 
Єврокомісія не зможе блокувати будівництво "Північного потоку-2", - Меркель - Цензор.НЕТ 2104
- "Не смогу,не смогу...
А Фюрер Доцент смог бы ! " Єврокомісія не зможе блокувати будівництво "Північного потоку-2", - Меркель - Цензор.НЕТ 790
 показать весь комментарий
 
 
" "Газпрому" предстоит нелегкая борьба за европейский рынок: к 2020 году в США, Катаре и Австралии будут запущены заводы СПГ мощностью 188 млрд кубометров в год. Пока сжиженный газ идет в основном в Азию, но этот рынок уже перенасыщен, и кроме как в ЕС продать дополнительные поставки будет негде, считают в Fitch."


 показать весь комментарий
 
Ню-ню. Вже була 10 років тому історія з катарським ЗПГ, який з "пересиченого" місцевими сланцевиками американського ринку прийшов на 2 роки в Європу, а після Фукусіми більша частина катарського ЗПГ розвернулась на схід.
 показать весь комментарий
 
 
Штаты тормозят СП2, что бы заменить российский газ своим. По любому получать выгоду будут либо немцы, либо Американцы. Ну и какая Украине польза от Американского газа? Особенно если учесть строительство в россии заводов по сжижению своего газа, строительство морских газовозов и ледокольного флота. Всё равно российский газ найдёт своего покупателя минуя Украину. Это аксиома.
 показать весь комментарий
 
 
Меньше РФ будет продавать газ, меньше будет финансовых возможностей вести войну против Украины на Донбассе.
 показать весь комментарий
 
 
Разве это польза?
Пользу иностранный консультант видит в выгодной торговле.
И ни одного ольгинского бота с криками про топговлю на крови.
 показать весь комментарий
 
 
Какое строительство морских газовозов? Ты о чем? У россиян авианосцы на дровах плавают. Єврокомісія не зможе блокувати будівництво "Північного потоку-2", - Меркель - Цензор.НЕТ 6192
 показать весь комментарий
 
 
К морским газопроводам нужны украинские газохранилища.
Поэтому Меркель говорит о сохранении транзита.
Украина им не нужна.

Иначе они бы уже давно закончили войну в Украине.
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас россия эксплуатирует 10 танкеров-газовозов. В Корее еще 6 судов таких уже строятся. На заводе «Звезда» тоже строят.
 показать весь комментарий
 
 
Да пох шо там соловьевы-********* рассказывают. Єврокомісія не зможе блокувати будівництво "Північного потоку-2", - Меркель - Цензор.НЕТ 1007
У вас все строиться да не летает и не ходит.
 показать весь комментарий
 
 
Люди ноют потому, что не видят альтернативы, хотя соскочить с газовой иглы было бы, скорее всего, благом.
 показать весь комментарий
 
Это не аксиома... По законам Евросоюза один поставщик газа может поставлять не более одной трети от общей потребности... То есть если Россия поставляет одну треть, две трети, что гораздо больше, поставляет кто то ещё....Я хочу сказать что газа в Европе вполне достаточно и она вполне может обойтись и без российского... Так что не надо тень на плесень наводить, на росийских сайтах можешь эту лапшу на уши благодарным слушателям вешать..
 показать весь комментарий
 
Всё равно российский газ найдёт своего покупателя минуя Украину. Это аксиома.
 показать весь комментарий
 
Будущий канцлер также горячо поддерживает проект СП-2.
 показать весь комментарий
 
Була шрьодерізація, розпочалася меркелізація Германії!!!
А може і не закінчувалась ніколи!!!
Швидко німчики забули злочини радянської армії проти мирнаго населення Германії!!!
Але нічого, забули, то вас іще кацапики раком поставлять, це питання тільки часу, ждіть!!!
 показать весь комментарий
 
4 рейх й новоспечений обрубок срсрс знов "товаришують")))

так хто б сумнівався)))
 показать весь комментарий
 
фрау очень хочется посидеть на газовой трубе, и даже с Зеленским обсудить, ведь он судя по всему спец по немецким порно актрисам начнём типа с гуповушки труба большая, всем хватит!
 показать весь комментарий
 
Когда речь заходит о деньгах, даже Меркель напрочь забывает о Минских соглашениях, санкциях и пр. Все её обещания становятся пустым звуком... Єврокомісія не зможе блокувати будівництво "Північного потоку-2", - Меркель - Цензор.НЕТ 6994
 показать весь комментарий
 
Клянусь,хочу.Но не выживу там с таким уровнем жизни и зарплатами,я врач
 показать весь комментарий
 
Эта меркельтивная дамочк5а Меркель явно переоценивает значение Германии.кроме Украины это проект не устраивает США и целый ряд европейских стран.А если США перестанут брать на себя бОльшую часть расходов на НАТО и антитеррористическую борьбу,то Германия сразу сядет на8опу после первой же серии терактов на своей территории необузданными и развязанными мусульманскими террористами.те давно хотят видет Германию богатой европейской мусульманской страной.И пусть немцы скажут "спасибо" этой старушенции-подруге путина за это.
 показать весь комментарий
 
США всегда что-то не устраивает если они не в доле. Восточноевропейские страны тоже самое + страны Балтии которые просто хотят поднасрать.

Большинсво стран старой Европы всё устраивает.
 показать весь комментарий
 
 
Да ну?Норвежцы вполне сами могут насытить Европу своей нефтью и газом,поэтому им тоже этот "немецко-русский поток" не нужен,Данию как основной проводник норвежского газа тоже,Британия против...страны юга Европы вобше чихают,они готовы проводить азербайджанский и туркменский газ...Кто остаётся?германияя с австрией и лихтенштейн с италией-францией?
 показать весь комментарий
 
Европа сама своей валютой укрепляет Рашку - которая на них же, на Европу - бочку котят и ракеты нацелены туда же. Интересно - сколько пассажирских рейсов типа МН-17 должна сбить Рашка - что бы Европа перестала спонсировать путинскую военщину?
 показать весь комментарий
 
 
Где все те дураки, которые кричали что СП-2 не будет завершен? Уже сменили риторику. Кто-то сомневался в том, что интересы немецкого бизнеса для Германии намного важнее Украины?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕврокомиссия не сможет блокировать строительство "Северного потока-2", - Меркель
 
 
 
 
 
 вверх