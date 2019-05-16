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 Политика Украины
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 Текст Закона об украинском языке опубликован в "Голосе Украины"

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" напечатан в газете "Голос Украины".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте издания.

Действующий Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Это произошло 15 мая 2019 г., на второй день после того, как свою подпись под законом поставил Председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

"Сегодня подписанием закона о функционировании украинского языка как государственного мы совершаем один из главных актов для сохранения украинской государственности", - отметил Порошенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Порошенко подписал Закон об украинском языке. ВИДЕО

Закон вступает в силу через 2 месяца со дня опубликования его текста в газете Верховной Рады "Голос Украины". Сегодня, 16 мая 2019 года, закон напечатан.

С текстом Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в электронном виде можно ознакомиться на сайте http://www.golos.com.ua/article/317062 

Источник: https://censor.net.ua/n3127131
 
   
 Топ комментарии
 
Нарешті !
Дуже справедливий і важливий закон.
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до речі, мені цікаво чи вивчив мову Шустер, який планує повернення на медійний ринок України.
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Я дякую Верховній Раді за приняття цього закону !!!

Чим відрізняються кацап і собака в Україні?
Навіть пес розуміє українську і російську мови, а кацап - ні
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Кажется Вятрович недавно сказал, что МИРУ интересна РОССИЯ, а не русскоязычная Украина....
Полность соглашусь с ним.... Малоросы - это всегда будет второй сорт и симулякр на настоящих русских, с их мистечковой культурой и дебильным аксентом... Поэтому лучше быть УКРАИНЦЕМ - ВЫСШЕГО СОРТА, чем РУССКИМ - второго и даже третьего сортов... тоесть малоросом или недоросом....
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Відверто кажучи, не очікував. Думав, що лишать на підписання новообраному Президентові, як черговий трабл: і підписавши втратив би частину електорату, а не підписавши міг би отримати дещо більше ніж зменшення кількості прихильників.
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Виходить, ставка була зроблена на інше: на продовження закріплення іміджу Порошенка, як єдиного патріота України, і на цій хвилі просування БПП до новообраного складу парламенту. Ой, як не хочеться Петру Олексійовичу покидати хлібного місця .
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Поступив як державник.... Десь за тим іміджем бариги та хапуги (який народ цілком справедливо присвоїв Петру).... все таки є у нього розуміння, що важливе для країни...її майбутнього...
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Щось не вірю я в патріотичність діючих владоможців... Але з куцої вівці, хоч вовни трохи. Текст Закону про українську мову опубліковано в "Голосі України" - Цензор.НЕТ 8319. Дай Боже, Україні, згодом перетворитися на другий Ізраїль. Вони теж починали, як німецькомовні, але прийшли до єдиної державної мови - івриту.
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(який народ цілком справедливо присвоїв Петру) (с)

Не РОЗПИСУЙСЯ за 24,45% народу.
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***
Мова кожного народу
неповторна і - своя;
в ній гримлять громи в негоду,
в тиші - трелі солов'я.

На своїй природній мові
і потоки гомонять;
зелен-клени у діброві
по-кленовому шумлять.

Солов'їну, барвінкову,
колосисту - на віки -
українську рідну Мову
в дар лиш нам дали батьки.

Берегти її, плекати
треба всюди й повсякчас,
бо ж єдина - так, як мати,
мова українська в нас!

Оксана Забужко
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А тепер для всіх "нитіків", що російська мова буде заборонена, відповідь : "Та пішли ви на ... читання тексту Закону". Я не можу знайти, де там буде "прітєсняться і запрєщяться русскій язік". А не хочете читати, то не пиз...ть і йдіть на три букви. Закон з одного боку підвищує статус і захищає українську мову, а з іншого настільки лояльний до інших, в т.ч. російської, що я й не сподівався. Так що усіх, хто жене усяку "пургу" з цього приводу, просто посилати, хто куди хоче.
Але вкупі з Законами "Про освіту", "Телебачення і радіомовлення" десь років за 15-20 (якраз через покоління, яке здобуло повну освіту за цими новими Законами) буде ситуація зовсім інакшою.
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"прітєсняться і запрєщяться русскій язік"

______________
Найбільше наших русскоязичних і власне самих росіян (тут вони кричать в унісон, як не дивно)....отже найбільше їх дратує, що цей закон поширюється на сферу обслуговування, тобто на ПРИВАТНИЙ БІЗНЕС..... Мовляв одна справа - це українська мова в державних установах(судах, адміністраціях, Раді), інша - в приватному секторі (магазинах, майстернях, торгових центрах, кіосках тощо), тобто в закладах малого та середнього бізнесу, який вони прирівнюють до приватного життя і особи...
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Так, продавець, офіціант і бармен повинні звертатись до клієнта українською, а з кухарями, на складі, з начальством законно можуть розмовляти, як хочуть. Так само, як технічний і обслуговуючий персонал рад усіх рівнів, державних і комунальних підприємств. Тут ніяких заборон. Навіть сайти тих фірм, чи осіб, які не продають товари і послуги, і не належать офіційно до засобів масової інформації, не зобов'язані мати українську сторінку.
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Ну наші російськомовні думаю це розуміють....Тут проблем не буде... і це головне... Тим паче, що знаючи наш люд, ніхто цей закон, буква в букву, виконувати не буде....
А що стосується за порєбріка... чисто по-цимбалам, що вони там думають... Як один казав, що вони ******* українців тільки тих, від яких лишилася тільки назва УКРАЇНЕЦЬ... Без мови або на легкому суржику, а ще краще із зросійщеним прізвищем... на кшталт Шевченков, і таке інше...
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В 2014 тоже с закона о языке начиналось. Мародер напоследок заложил мину.
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Ага, так точно. Відміна 22 лютого 2014 р. мовного Закону Ківалова-Колєсніченка - це не прийняття нового, а повернення до того, що було з 1991 року, тобто до ніякого захисту і сприяння української мови. До того ж ця відміна не була підписана, ні Турчиновим, ні Порошенко. І аж 28 лютого 2018 р., після того, як Конституціний суд визнав Закон Ківалова-Колєсніченка неконституційним, його було остаточно відмінено і підписано Президентом. Де 2014-й, а де 2018-й. Та сама істерія і зараз. Ніхто в суть не вникнув, але всі малороси, вата і запоребрик верещать, як недорізані свині.
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И не только запоребриковская:
Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна сообщают

Вот такое встретилось под репостом у френдессы. Ботоферма Медведчука уже приступила к разносу мессеждей, что голосовавшей за Зе вате теперь положено проголосовать за Медведчуковское "За життя".

Текст Закону про українську мову опубліковано в "Голосі України" - Цензор.НЕТ 2458

Текст Закону про українську мову опубліковано в "Голосі України" - Цензор.НЕТ 864
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Зеленський, для відновлення історичної рівноваги, зобов'язаний заборонити російську мову у Росії, так само, як це робили російські правителі стосовно української мови в Україні.
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Це безперечно велика подія!!! Слава Україні!!!
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А як то було віками! Тепер кінець гегемону. Текст Закону про українську мову опубліковано в "Голосі України" - Цензор.НЕТ 9888

ТО-ТО ЛЮБО!

Завів кацап христянина,
Зарізати хоче.
Зв'язав йому назад руки,
Ніж широкий точить.
А кацапчук семиліток

Мало не брикає;
Кругом скаче коло тата
Та все примовляє:
«Да полна уш тачіть, батька !..

Будєт с нєво, будєт!..
Рєж же, батька!
То-то люба,
Как трепатьса будєт!»

20 июня [1859]
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***
Якщо з українською мовою
В тебе, друже, не все гаразд,
Не вважай її примусовою,
Полюби, як весною цвіт-ряст.

Примусова тим, хто цурається,
А хто любить, той легко вчить:
Все, як пишеться, в ній вимовляється,
Все, як пісня, у ній звучить.

І журлива вона, й піднесена,
тільки фальш для неї чужа.
В ній душа Шевченкова й Лесина,
І Франкова у ній душа.

Дорожи українською мовою,
Рідна мова - основа життя.
Хіба мати бува примусовою?
Непутящим бува дитя!

Дмитро Білоус
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Дуже важливий закон і дуже потрібний, уявляєте, технічний словник української мови взагалі пустий, користуємось тим що є, це просто ганебно.
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Російська та угорська мови в Україні це не мови національних, а державні мови Росії та Угорщини. Єдиною мовою національних меншин в Україні є кримськотатарська мова. І єдиною національною меншиною в Україні є кримські татари.
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