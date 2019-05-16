 Текст Закона об украинском языке опубликован в "Голосе Украины"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте издания.
Действующий Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Это произошло 15 мая 2019 г., на второй день после того, как свою подпись под законом поставил Председатель Верховной Рады Андрей Парубий.
"Сегодня подписанием закона о функционировании украинского языка как государственного мы совершаем один из главных актов для сохранения украинской государственности", - отметил Порошенко.
Закон вступает в силу через 2 месяца со дня опубликования его текста в газете Верховной Рады "Голос Украины". Сегодня, 16 мая 2019 года, закон напечатан.
С текстом Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в электронном виде можно ознакомиться на сайте http://www.golos.com.ua/article/317062
Полность соглашусь с ним.... Малоросы - это всегда будет второй сорт и симулякр на настоящих русских, с их мистечковой культурой и дебильным аксентом... Поэтому лучше быть УКРАИНЦЕМ - ВЫСШЕГО СОРТА, чем РУССКИМ - второго и даже третьего сортов... тоесть малоросом или недоросом....
Не РОЗПИСУЙСЯ за 24,45% народу.
Мова кожного народу
неповторна і - своя;
в ній гримлять громи в негоду,
в тиші - трелі солов'я.
На своїй природній мові
і потоки гомонять;
зелен-клени у діброві
по-кленовому шумлять.
Солов'їну, барвінкову,
колосисту - на віки -
українську рідну Мову
в дар лиш нам дали батьки.
Берегти її, плекати
треба всюди й повсякчас,
бо ж єдина - так, як мати,
мова українська в нас!
Оксана Забужко
Але вкупі з Законами "Про освіту", "Телебачення і радіомовлення" десь років за 15-20 (якраз через покоління, яке здобуло повну освіту за цими новими Законами) буде ситуація зовсім інакшою.
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Найбільше наших русскоязичних і власне самих росіян (тут вони кричать в унісон, як не дивно)....отже найбільше їх дратує, що цей закон поширюється на сферу обслуговування, тобто на ПРИВАТНИЙ БІЗНЕС..... Мовляв одна справа - це українська мова в державних установах(судах, адміністраціях, Раді), інша - в приватному секторі (магазинах, майстернях, торгових центрах, кіосках тощо), тобто в закладах малого та середнього бізнесу, який вони прирівнюють до приватного життя і особи...
А що стосується за порєбріка... чисто по-цимбалам, що вони там думають... Як один казав, що вони ******* українців тільки тих, від яких лишилася тільки назва УКРАЇНЕЦЬ... Без мови або на легкому суржику, а ще краще із зросійщеним прізвищем... на кшталт Шевченков, і таке інше...
Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна сообщают
Вот такое встретилось под репостом у френдессы. Ботоферма Медведчука уже приступила к разносу мессеждей, что голосовавшей за Зе вате теперь положено проголосовать за Медведчуковское "За життя".
ТО-ТО ЛЮБО!
Завів кацап христянина,
Зарізати хоче.
Зв'язав йому назад руки,
Ніж широкий точить.
А кацапчук семиліток
Мало не брикає;
Кругом скаче коло тата
Та все примовляє:
«Да полна уш тачіть, батька !..
Будєт с нєво, будєт!..
Рєж же, батька!
То-то люба,
Как трепатьса будєт!»
20 июня [1859]
Якщо з українською мовою
В тебе, друже, не все гаразд,
Не вважай її примусовою,
Полюби, як весною цвіт-ряст.
Примусова тим, хто цурається,
А хто любить, той легко вчить:
Все, як пишеться, в ній вимовляється,
Все, як пісня, у ній звучить.
І журлива вона, й піднесена,
тільки фальш для неї чужа.
В ній душа Шевченкова й Лесина,
І Франкова у ній душа.
Дорожи українською мовою,
Рідна мова - основа життя.
Хіба мати бува примусовою?
Непутящим бува дитя!
Дмитро Білоус