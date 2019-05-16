 Монетизация льгот на оплату коммуналки стартует с 1 октября, - Минсоцполитики

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Согласно принятому решению параллельно будут функционировать две системы предоставления льгот в денежной форме - наличная и безналичная.

Льготы в безналичной форме будут назначаться всем льготникам в автоматическом режиме, по примеру безналичного предоставления субсидий через "Ощадбанк". Для этого АО "Ощадбанк" будет вести в соответствующих автоматизированных системах учета банка персонифицированный учет льготников и средств, которые будут поступать на счет для выплаты льгот, для каждого льготника индивидуально. После этого, "Ощадбанк" будет осуществлять перевод средств на счета управляющих, объединений, исполнителей коммунальных услуг на основании договоров, заключаемых между ними и АО "Ощадбанк".

"Такой механизм разработан для обеспечения максимального удобства категорий граждан, имеющих право на льготу и привыкших не тратить силы и время на оплату жилищно-коммунальных услуг. Речь идет, прежде всего, о людях пожилого возраста, привыкших к устоявшемуся алгоритму действий и, которые не желают его менять", - сказано в сообщении.

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Отмечается также, что льготы в наличной форме будут назначаться всем желающим льготникам на основании представленных лично заявлений в органы социальной защиты населения, которые будут формировать ежемесячно до 25 числа реестры льготников для выплаты льгот в наличной форме и передавать их Минсоцполитики. После чего, Министерство, обработав полученные реестры, будет направлять их в АО "Ощадбанк" и переводить в указанном банке средства для выплаты монетизированных льгот.

Таким образом, средства будут поступать на личные счета льготников, которые смогут снять их со своего счета в любое время.

"Внедрение этих механизмов имеют целью объединить максимальное удобство для граждан с созданием необходимых условий для развития прозрачного и конкурентного рынка предоставления жилищно-коммунальных услуг", - сообщили в Минсоцполитики.