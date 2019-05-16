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 Экономика, Общество
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Все про:льготы (463) субсидия (492) Министерство социальной политики (627) монетизация (71)

 Монетизация льгот на оплату коммуналки стартует с 1 октября, - Минсоцполитики

С первого октября 2019 стартует монетизация льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Согласно принятому решению параллельно будут функционировать две системы предоставления льгот в денежной форме - наличная и безналичная.

Льготы в безналичной форме будут назначаться всем льготникам в автоматическом режиме, по примеру безналичного предоставления субсидий через "Ощадбанк". Для этого АО "Ощадбанк" будет вести в соответствующих автоматизированных системах учета банка персонифицированный учет льготников и средств, которые будут поступать на счет для выплаты льгот, для каждого льготника индивидуально. После этого, "Ощадбанк" будет осуществлять перевод средств на счета управляющих, объединений, исполнителей коммунальных услуг на основании договоров, заключаемых между ними и АО "Ощадбанк".

"Такой механизм разработан для обеспечения максимального удобства категорий граждан, имеющих право на льготу и привыкших не тратить силы и время на оплату жилищно-коммунальных услуг. Речь идет, прежде всего, о людях пожилого возраста, привыкших к устоявшемуся алгоритму действий и, которые не желают его менять", - сказано в сообщении.

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Отмечается также, что льготы в наличной форме будут назначаться всем желающим льготникам на основании представленных лично заявлений в органы социальной защиты населения, которые будут формировать ежемесячно до 25 числа реестры льготников для выплаты льгот в наличной форме и передавать их Минсоцполитики. После чего, Министерство, обработав полученные реестры, будет направлять их в АО "Ощадбанк" и переводить в указанном банке средства для выплаты монетизированных льгот.

Таким образом, средства будут поступать на личные счета льготников, которые смогут снять их со своего счета в любое время.

"Внедрение этих механизмов имеют целью объединить максимальное удобство для граждан с созданием необходимых условий для развития прозрачного и конкурентного рынка предоставления жилищно-коммунальных услуг", - сообщили в Минсоцполитики.

Источник: https://censor.net.ua/n3127130
 
 
 Топ комментарии
 
Что-то я не понял. Что значит стартует в октябре - а в марте-апреле - что тогда было? Почему монетизация субсидий дается только на отопительный сезон? Чтобы опять коммунальщики и чиновниками себе карманы набивали? Или весенняя монетизация была связана с выборами? Не страна - а дурдом, никакой логики и последовательности в действиях властей. Вообщем, позорище одно.
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А ти мальвіна іди з'їж шоколадку. Заслужила. З самого ранку за однотурового топиш.
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Лякає-"МАКСИМАЛЬНОЕ УДОБСТВО"...Проходили-знаємо ваші "Удобства"!! Монетизація пільг на оплату комуналки стартує з 1 жовтня, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 74
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когда будет дефолт, как сказал коломейша только на пользу, то и монетизировать уже будет нечего Монетизація пільг на оплату комуналки стартує з 1 жовтня, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 8352
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Лякає-"МАКСИМАЛЬНОЕ УДОБСТВО"...Проходили-знаємо ваші "Удобства"!!
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Ну для, теперь пенсы менты будут должниками за коммуналку, деньги пробухают
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Не будет возврата, Коломойша вернулся по ваши души, а у него аппетит на бабло не детский.
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Что-то я не понял. Что значит стартует в октябре - а в марте-апреле - что тогда было? Почему монетизация субсидий дается только на отопительный сезон? Чтобы опять коммунальщики и чиновниками себе карманы набивали? Или весенняя монетизация была связана с выборами? Не страна - а дурдом, никакой логики и последовательности в действиях властей. Вообщем, позорище одно.
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Ось буратіна порядок навідьот і всьо будіт тік-так.
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А ти мальвіна іди з'їж шоколадку. Заслужила. З самого ранку за однотурового топиш.
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Де в моєму коментарі я топлю за нього? Покажи.
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Бачу що відповіді не буде. Тепер всюди писатиму Дон тріпло.
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Если мне, как чернобыльцу, льготы предоставлены Законом не предусматривающим монетизацию, то как ЗАКОННЫМ образом правительство выкрутится из этой ситуации?
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Когда уже этот дурдом закончится. Правда приватный сектор сможет немного экономить на альтернативных источниках типа дров и то не факт... это же не заработанное отдать, а вот влальцам квартир это звучит как что-то опять подорожает.
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Каждый месяц лично до 25 числа минсоцполитики приняло решение.Это называется хочу дам
хочу не дам и кому хочу.Это не кого и не к чему не обязывает. Равнозначно тому что они
решили бросить пить с первого октября
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Зараз Ощадбанк сам вирішує- давати субсидію чи ні, не відомо по якому алгоритму . І те, що ви є в списку на надання субсидії, ще не означає, що ви її отримаєте в повному обсязі. А що він буде робити з пільгами-одному богу відомо.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаМонетизация льгот на оплату коммуналки стартует с 1 октября, - Минсоцполитики
 
 
 
 
 
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