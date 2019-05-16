 Враг за сутки 24 раза обстрелял позиции ВСУ, потерь нет, уничтожены один террорист и БПЛА противника, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 18 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
- дважды из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Павлополь;
- из минометов калибра 120 мм - возле города Марьинка;
- трижды из минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Николаевка;
- из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - возле населенного пункта Новотроицкое;
- пять раз из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка;
- дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Новоселовка Вторая;
- из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле села Лебединское;
- из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Талаковка;
- из автоматических станковых гранатометов - в районе населенного пункта Пески;
- из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле населенного пункта Гнутово.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны шесть раз:
- дважды из минометов калибра 82 мм - вблизи населенного пункта Золотое-4;
- из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - возле населенного пункта Южное;
- из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Новгородское;
- из вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Песчаное;
- из стрелкового оружия - возле населенного пункта Счастье.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ", - сказано в сообщении.
По данным разведки Объединенных сил, 15 мая один оккупант был уничтожен, также противник потерял один беспилотный летательный аппарат.
С начала текущих суток враг трижды обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":
- из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - возле населенного пункта Новотроицкое;
- из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи села Богдановка;
- из автоматических станковых гранатометов - около населенного пункта Павлополь.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сообщили в штабе.
Сообщается также, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ, потери врага уточняются.
"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.
Тримайтесь, воїни !
Смерть ворогам !
тримайтеся... та не жалійте "отвєток", насипайте за шкуру...щоб нажерлися війни скоріше