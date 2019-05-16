 Враг за сутки 24 раза обстрелял позиции ВСУ, потерь нет, уничтожены один террорист и БПЛА противника, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 18 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- дважды из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Павлополь;

- из минометов калибра 120 мм - возле города Марьинка;

- трижды из минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Николаевка;

- из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - возле населенного пункта Новотроицкое;

- пять раз из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка;

- дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Новоселовка Вторая;

- из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле села Лебединское;

- из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Талаковка;

- из автоматических станковых гранатометов - в районе населенного пункта Пески;

- из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле населенного пункта Гнутово.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны шесть раз:

- дважды из минометов калибра 82 мм - вблизи населенного пункта Золотое-4;

- из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - возле населенного пункта Южное;

- из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Новгородское;

- из вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Песчаное;

- из стрелкового оружия - возле населенного пункта Счастье.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ", - сказано в сообщении.

По данным разведки Объединенных сил, 15 мая один оккупант был уничтожен, также противник потерял один беспилотный летательный аппарат.

С начала текущих суток враг трижды обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":

- из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - возле населенного пункта Новотроицкое;

- из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи села Богдановка;

- из автоматических станковых гранатометов - около населенного пункта Павлополь.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сообщили в штабе.

Сообщается также, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ, потери врага уточняются.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.



