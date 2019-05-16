 Коломойский вернулся в Украину

Как сообщает Цензор.НЕТ, эту информацию он подтвердил в комментарии theБабелю.

Журналист программы "Схемы" Михаил Ткач в своем Telegram-канале опубликовал информацию о том, что в 2:30 ночи 16 мая в аэропорт Днепра прилетел самолет группы "Приват" с ботовым номером UR-PRT.

В комментарии theБабелю Коломойский подтвердил, что вернулся в Украину. На уточняющий вопрос, чем займется в первую очередь, бизнесмен ответил, что не знает.

Игорь Коломойский не был в Украине с июня 2017 года и жил в Женеве, Швейцария. С сентября 2018 года жил в Израиле, в городе Герцлия. В интервью "Схемам" Коломойский говорил, что перебрался из Швейцарии в другую страну из-за "семейных обстоятельств" и заявлял, что планирует вернуться в Украину после первого тура президентских выборов

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Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее в Украину из Израиля прилетел партнер Коломойского Геннадий Боголюбов.