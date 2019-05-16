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 Политика Украины
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Все про:Днепр_город (2667) Коломойский (1032)

 Коломойский вернулся в Украину

Олигарх Игорь Коломойский вернулся в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, эту информацию он подтвердил в комментарии theБабелю.

Журналист программы "Схемы" Михаил Ткач в своем Telegram-канале опубликовал информацию о том, что в 2:30 ночи 16 мая в аэропорт Днепра прилетел самолет группы "Приват" с ботовым номером UR-PRT.

В комментарии theБабелю Коломойский подтвердил, что вернулся в Украину. На уточняющий вопрос, чем займется в первую очередь, бизнесмен ответил, что не знает.

Игорь Коломойский не был в Украине с июня 2017 года и жил в Женеве, Швейцария. С сентября 2018 года жил в Израиле, в городе Герцлия. В интервью "Схемам" Коломойский говорил, что перебрался из Швейцарии в другую страну из-за "семейных обстоятельств" и заявлял, что планирует вернуться в Украину после первого тура президентских выборов

Читайте на "Цензор.НЕТ": $2 млрд, которые Коломойский требует за "ПриватБанк", можно погасить за счет долга его компаний, - советник Зеленского Страхова


Коломойский вернулся в Украину 01

Коломойский вернулся в Украину 02

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее в Украину из Израиля прилетел партнер Коломойского Геннадий Боголюбов.

Источник: https://censor.net.ua/n3127128
 
   
 Топ комментарии
 
Приїхало кохфє піть та нашу кров.
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папік приїхав олігархічну систему ламати ?
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А я рада!!!! Всегда буду благодарна Бене,Корбану за их помощи и организацию защиты Днепра и Харькова.
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людям не понять-если бы не Беня-то Новоотсосия-(читай новоросия) уже бы давно состоялась.
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примерно как спиз@ил телевизор, потом поджог квартиру, но смела помогал тушить пожар. всея что делалось, только в надежде захватить активы ослабших донецких, Иловайск в подтверждение. погнали ДББ как баранов на убой, захватывать предприятия Рината, а позже, каогда конкретная ..опа, переложили все на ГШ и Пороха.
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может оно и так-но ни днепр ни харьков ни херсон-не захватили .а нащот активов донецких-ну не захватил беня дак захватил пуйло. и в чем разница?
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ты забыл кое что-на Землю не упал астероид, не извергается Йеллоустон, и не растаяли ледяные шапки на полюсах. 1. кто должен был захватить и что именно? 2. ты елозишь носом по поверхности, абсолютно не понимая смыслов. днепровские-Тимошенко, Кало-мойский, Тигипко, Пинчук, Кучма, Деркач, Червоненко, Лазаренко, Корбан, Боголюбов, Турчинов...им всегда противостояли донецкие-СД. СКМ, это уравновешивало ситуацию. с 2010 донецкие трамбуют всех. после Бамбаса 2014, Порох оставил на плову единицы с двух сторон, но подтянул региональные элиты- с запада, Харькова, и юга. баланс. хотя бараны трактовали что Петя над всеми. сегодня реванш не ПР, а еврейско-днепровской братии. все что они не хапнули за 5 лет, вырвут зубами за год, и смоются домой, в Израиль или Швейцарию.
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А ахмєтка, якби ті активи були захоплені Бєнєю, а не впопучленцями, сприйняв би це як само собою, і не зміг би нічого вдіяти по їх поверненню, навіть при умові, що його корєшок пєця (з його ручними судами) став президентом? Досить тут *******, кривороті. У Іловайській трагедії винні виключно твоє сивочоле шоколадне, який у час трагедії не забував виводити гроші в офшори та проводив паради, а задовго до Іловайська несподівано оголосив режим тиші, коли можна було додавити гіркінда і його банду (не давши йому потрапити без перешкод до Донецьку, та встигнути перекрити кордони), і його призначенці у Генштабі.
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видно ты в теме, наверное в 2014 тоже побегал с 47 в кроссовках, и лесе б/у из секонда. быдло, не кукарекай про то, чего не знаешь! развелось диванной мрази! читай внимательно-- парад 24 августа, выход из Иловайска 28-29. Порошенко узнает об окружении во время парада от журналиста Ю.Б., дает поручение Муженко разобраться, посланный на помощь резерв разбит российскими подразделениями, более 60 погибших. прежде чем хрюкать о выходе, поинтересуйся про вход, кто его планировал, где и зачем. вопрос-гнида, чем ты помог армии, раненым, семьям погибших за 5 лет? вы твари устали от войны за 1000 км от передка! оттуда же воняете об "ошибках" руководства. иди в военкомат.
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Интересы Бени и народа Украины временно сошлись. Вот и все. Он не нас от "рэспубликанского" духа защищал, а свои предприятия.
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Украина благодарна Коломойскому за то, что в 2014 он проявил гражданское мужество и щедрость, что не пожлобился как прочие олигархи и вложился- одел, обул добровольцев, влил топливо в сухие баки БТРэров, что стояли пустые и отстоял с народом Украины Харьков, Днепр, Марик и Запорожье!Финансировал добробаты около 2-х лет из своего кармана, в то время, как некоторые нынешние политики вкладывали миллионы в офшоры и свадьбы на Олимпийском!Именно в мой дом в Днепре , не впустил Коломойский сепаров..и непропетровцы-патриоты ******* сепаров где только видели!! На его Приват Банке висел огромный банер-" 10 000 баксов за москаля!!" Когда армия была реальная 5-8 тысяч солдат он создал добробаты.И за свои деньги лечил бойцов в Днепровском госпитале , куда свозили 95 процентов раненных в первые 2-3 года .Оплачивал их лечение в Израиле---Беня-патриот, а уж потом-бизнесмен!! И это в Днепре все знают!!когда Коломойский спас Днепропетровскую область от ********** ихтамнетов, его резко возненавидел парашенко и начал выживать из Украины! зато ахметова, который отдал ***** Донбасс, соевая власть всячески поддерживает всякими роттердамами++...А его Приватбанк -это успешное частное предприятие , которое было украдено молдавским Потрохом , потому что оно было успешным !! И теперь по-справедливости Коломойский не только должен вернуть свою собственность но и национализировать РОШЕН!
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Для Valera Butov
Красиво написано. Мріяти не заборонено. Спочатку дійсно Коломойський допомагав добробатам, заправляв військову техніку і т.п. За це ми йому вдячні. Але. Який Дніппропетровський шпиталь? Той, що був закладений за кредит в російському банку? Він не працював. Його пізніше волонтери відремонтували за зібрані кошти. Всі військові і важкі поранені лікувалися в обласній лікарні ім. Мечнікова. Якщо Ви з Дніпра, то Ви це маєте знати.
Ще на блокпостах були монтовані відеокамери, що налякало сепарів длалі їхати, бо їх бачили в Дніпрі і в штабі збройних сил. Бачили все, що рухається. Та і самі військові, міліція боялася цих камер і на совість перевіряли. Це методи Коломойського. Це було опробовано на ПриватБанку.
А далі, вже не Коломойський, а Беня в військовий час, коли ворог постійно пробивав коридор до Маріуполя і Дніпра видав всі кредитні кошти своїм фіктивним компаніям без заставного майна (бланкові кредити), а потім використам всі кошти НБУ, які надійшли на рефінансування, щоб протримати бак "на плаву", а потім вивів в овшори людські гроші, так названі депозитні вклади. Не свої гроші, а людські на суму 5,5 млрд.доларів США. Я не пишу про Укрнафту, феросплави, Укртатнафту.... То це він захищав Україну, Марік, Дніпро, Київ? Він мав на меті обвалити банківську систему. Банк був пустий і голий. В банк було влито біля 165 млрд.гривен. Вже почався ажіотаж і його розкручували окремі персони. Але владося грамотники діями президента, кабінета міністрів, НБУ, Верховної Ради вирулити і спасти ситуацію. Це набагато страшніше для всієї України, чим заправити 10 ТБРів, а потім викачати всю нафту із труби в районі Криму, Херсона, Одеси собі в йомкості. Ви також мабуть це знаєте?
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Единственный человек думающий и написал правду !!!! Все остальные писаки в силу разных причин написали ерунду !!!!!!!
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Наївне дитятко. Вони свій бізнес захищали. І з сепарнею домовлялись. Легко знайдеш в Ютьюб перемови по Скайп Коломойського з підсунутим кацапами "Губаревим". Там весь реальний Беня.
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такое же можно сказать о нунешнем петре-но-с фоткой Ахметова!
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Та хоч з рептилоїдом. Головне щоб відповідало дійсності, а не хворобливому бажанню лохів тепер знайти винуватим в своїй сліпій тупості когось другого))).
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Дивно, до цього часу президентом є сивочоле, а лохами який підарок тут обзиває тих, хто голосував за Зе, який ще навіть не став президентом. Цікаво, підарок, твій барига дасть вказівку затримати Бєню?
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Синку, тобі вже навіть зеклоун пояснював (після виборів, звичайно ж), що президент нікого не саджає, а ти все шмарклі через зетрубочку смокчеш))).
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бы@лу необходимо иметь кого-то, на которого можно ссылаться как на источник своих бед. сегодня Петя, завтра, уже очень скоро, будет карликовый чмошник))) сидищь вонючий в зассанной хрущевке, в штопаных носках, с дырками в зубах, грязью под ногтями, небритыми подмышками, и волосами из носа, мечтаешь, вместо того что бы копать землю и подметать. в любом варианте вам только крошки из под стола,и то не факт, у лохов такая судьба.
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Ви хоть Зебіли розумієте, що ви натворили, чи вам по--уй. Вам тільки газ подешевше, та видовищ побільше. Тепер видивищ Вам на все життя хватить.
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у трех десятков людей, которые решают, все деньги в нормальных банках, недвижимость там же, и яхты и любовницы. а тут они имеют 40 млн черни, которую не жалко. отжать Приват, курс 100, а биомасса питается на помойке. зато как все было "героически", свергли, победили, а на остальное ума не хватает.
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Значит техесенько с порохом ведут очередные договорняки........торгуются.
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После 20 мая начнут возвращатся с россии и не только оттуда - " хорошие, не виноватые, политически преследуемые " мрази.
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____________Тарас Бульба___________.
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Язык оригинала, исторической повести НВ.Гоголя: Ясные паны! - плача произнес жид Янкель. - Таких панов еще никогда не видывано. Ей-Богу, никогда! Таких добрых, хороших и храбрых не было еще на свете !.. - Голос его замирал и дрожал от страха. - Как можно, чтобы мы думали про запорожцев ( украинцев) что-нибудь нехорошее! Те совсем не наши жиды, те Вальцманы,Гройсманы... что арендаторствуют( правят и воруют) на Украйне! Ей-богу, не наши! Та то совсем не жиды: то черт знает что. То такое, что только поплевать на него, да и бросить! Вот и они скажут то же. Не правда ли, ( Беня, Зеля..) Шлема, Шмуль?..
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Щастя ж яке! Я вже приготував для Рятівника України 200 баксів! І паї віддам безкоштовно, хоч трішки земельки хазяїну нашого Мессії!
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Совпадение? Зеприматы? Не думаю...😂😂😂 ща вы узнаете где мародерсво настоящее где свинарчуки, где борьба с корупцией, бугагагага!!!) Ничтожества пля безмозглые 😂😂😂
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Беня прибыл в Ставку.Теперь Пуйлу,щоб атаковать Украину,треба трижды подумать. Коломойський повернувся в Україну - Цензор.НЕТ 3504
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беня якщо прибуде в Ставку - то тільки щоб капітулювати перед ******.
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Нема сенсу гавкатись з платними тролями мінстеця, яких тут 95%. Як тільки стецькам перекриють кисень з українського бюджету, ми їх вже ніколи не побачимо.
________________________-
Вітаємо на рідній землі, Ігоре Валерійовичу!
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що ваня..."порохоботи" все не зникають і не зникають ? ))
уяви, якщо таких дописувачів побільшає.. за рахунок колишніх зе-ботів.. Коломойський повернувся в Україну - Цензор.НЕТ 1922
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Оно явно больное, ты ж видишь там холоп похуже любого кацапа. Готов и на коленях ползать перед воими божками. Люля слилась, оно теперь сраку будет лизать даже Бабломойскому.
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Даже, когда Карлсон вернулся, не было столько шума..
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Та там 2 лярда то только для затравки. Ща кловуна кенгурируют, там грабёж пойдёт на 10ки лярдов...вся Бенина свора слетелась, на днях и его подельник прилетел.
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Семейні обставини, це суд над ним,а Ізраїль важко видає своїх громадян,це він сам казав нещодавно, ну судячи що він повернувся до України, то про незалежність судів можна забути, він тепер не боїться їх, бо в нього власний преЗЕдент.
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беня бабломойский насобирал денег в Герцлии от будущих претендентов на должности и сегодня прилетел со своей амбарной книгой эти должности пораздавать. Нарот, купивший должности, переживает. Беня зуб дал, что не прокинет, поэту прилетел.
Клован-то ширмочка киношная, главбух - это беня бабломойский со своими "ушами" и "глазами" (адвокатишками и смотрящими).
Тупые ЗЕбилы воровитые, олигархат порхатый...)))))
Эстафета (булава) передастся от одной мафии - другой, более кучерявой.
Шило и то лучше выглядело, чем это мыло...
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хорошо что у меня на карте ПривЭт-банка всего грн 50 ....
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