 Коломойский вернулся в Украину

Как сообщает Цензор.НЕТ, эту информацию он подтвердил в комментарии theБабелю.
Журналист программы "Схемы" Михаил Ткач в своем Telegram-канале опубликовал информацию о том, что в 2:30 ночи 16 мая в аэропорт Днепра прилетел самолет группы "Приват" с ботовым номером UR-PRT.
В комментарии theБабелю Коломойский подтвердил, что вернулся в Украину. На уточняющий вопрос, чем займется в первую очередь, бизнесмен ответил, что не знает.
Игорь Коломойский не был в Украине с июня 2017 года и жил в Женеве, Швейцария. С сентября 2018 года жил в Израиле, в городе Герцлия. В интервью "Схемам" Коломойский говорил, что перебрался из Швейцарии в другую страну из-за "семейных обстоятельств" и заявлял, что планирует вернуться в Украину после первого тура президентских выборов
Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее в Украину из Израиля прилетел партнер Коломойского Геннадий Боголюбов.
Красиво написано. Мріяти не заборонено. Спочатку дійсно Коломойський допомагав добробатам, заправляв військову техніку і т.п. За це ми йому вдячні. Але. Який Дніппропетровський шпиталь? Той, що був закладений за кредит в російському банку? Він не працював. Його пізніше волонтери відремонтували за зібрані кошти. Всі військові і важкі поранені лікувалися в обласній лікарні ім. Мечнікова. Якщо Ви з Дніпра, то Ви це маєте знати.
Ще на блокпостах були монтовані відеокамери, що налякало сепарів длалі їхати, бо їх бачили в Дніпрі і в штабі збройних сил. Бачили все, що рухається. Та і самі військові, міліція боялася цих камер і на совість перевіряли. Це методи Коломойського. Це було опробовано на ПриватБанку.
А далі, вже не Коломойський, а Беня в військовий час, коли ворог постійно пробивав коридор до Маріуполя і Дніпра видав всі кредитні кошти своїм фіктивним компаніям без заставного майна (бланкові кредити), а потім використам всі кошти НБУ, які надійшли на рефінансування, щоб протримати бак "на плаву", а потім вивів в овшори людські гроші, так названі депозитні вклади. Не свої гроші, а людські на суму 5,5 млрд.доларів США. Я не пишу про Укрнафту, феросплави, Укртатнафту.... То це він захищав Україну, Марік, Дніпро, Київ? Він мав на меті обвалити банківську систему. Банк був пустий і голий. В банк було влито біля 165 млрд.гривен. Вже почався ажіотаж і його розкручували окремі персони. Але владося грамотники діями президента, кабінета міністрів, НБУ, Верховної Ради вирулити і спасти ситуацію. Це набагато страшніше для всієї України, чим заправити 10 ТБРів, а потім викачати всю нафту із труби в районі Криму, Херсона, Одеси собі в йомкості. Ви також мабуть це знаєте?
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Язык оригинала, исторической повести НВ.Гоголя: Ясные паны! - плача произнес жид Янкель. - Таких панов еще никогда не видывано. Ей-Богу, никогда! Таких добрых, хороших и храбрых не было еще на свете !.. - Голос его замирал и дрожал от страха. - Как можно, чтобы мы думали про запорожцев ( украинцев) что-нибудь нехорошее! Те совсем не наши жиды, те Вальцманы,Гройсманы... что арендаторствуют( правят и воруют) на Украйне! Ей-богу, не наши! Та то совсем не жиды: то черт знает что. То такое, что только поплевать на него, да и бросить! Вот и они скажут то же. Не правда ли, ( Беня, Зеля..) Шлема, Шмуль?..
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Вітаємо на рідній землі, Ігоре Валерійовичу!
уяви, якщо таких дописувачів побільшає.. за рахунок колишніх зе-ботів..
Клован-то ширмочка киношная, главбух - это беня бабломойский со своими "ушами" и "глазами" (адвокатишками и смотрящими).
Тупые ЗЕбилы воровитые, олигархат порхатый...)))))
Эстафета (булава) передастся от одной мафии - другой, более кучерявой.
Шило и то лучше выглядело, чем это мыло...