 Ведущие технологические компании договорились бороться с насилием в интернете

Президент Франции Эмманюэль Макрон 15 мая принял в Париже руководителей компаний Google, Twitter, Facebook и Microsoft, чтобы обнародовать Крайстчерченский призыв" о добровольном обязательстве для онлайн-платформ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Соглашение не имеет обязательной юридической силы и названа в честь города, в котором мужчина убил 51 человека в двух новозеландских мечетях 15 марта, транслируя свои действия в прямом эфире на Facebook.
Интернет-компании, в том числе Amazon, Twitter, Microsoft и Dailymotion, обязались немедленно и навсегда удалить любой контент с признаками терроризма или экстремизма.
но остается извечный вопрос - а кто будет определять, шо есть "терроризм" и "екстремизм", а шо нет? директора компаний?
другими словами - а судьи кто?
лише прості методи ліквідації цього ганебного явища. Але ж ще є першоджерела тероризму, які виникли у відповідь на державні тоталітарні дії. Далі виник також державний тероризм у деяких державах. Тому не варто шукати суддів, а треба просто ліквідовувати джерела тероризму - тоталітарні країни.
А здесь решение именно такое - а мы удалять будем. Вот молодцы. Ай да решение. Т.е., пусть они и дальше этим занимаются, только не через нас. Через нас заниматься не будут и умрут от огорчения.
Как говаривал тов. Сталин, несколько по иному поводу" "Что за люди - ничего не пойму".
но вот сейчас без обид - вы прирожденный менеджер - слов многа, сути не понять.
выдвигайтесь - вас изберут в управдомы,
если уже зебеню избрали в Президента Украины - на управдома у вас все шансы
Непринужденно, легко и вальяжно.
Всё остальное, поверьте, не важно,
Нет и не будет серьёзнее дел.
Припев:
Главное, чтобы, главное, чтобы,
Главное, чтобы костюмчик сидел.
Главное, чтобы, главное, чтобы,
Главное, чтобы костюмчик сидел.
Попробуй. Это увлекательное занятие - думать.
спс...
меньше слов - больше смысла и связнее мысль с мыслью - и обещаю...
попробую понять...
😁
А суть в том, что размещение "экстремистских" материалов - это следствие. А бороться надо с причиной. Предположение, что запретив следствие, можно изменить причину - глупость (от французов, в прочем, я ничего другого не ожидал).
І вони просто так їдуть і з задоволенням вбивають українців, так ? Такі хороші та справедливі..
Ви що тут братерство з кацапами нам нав'язуєте ?
кацапия - терроризм на государственном уровне, но почему то никто из гугловских, фейсбучных и др. "директоров компаний" не спешит ето признавать.
да - мы все всё понимаем на человеческом уровне, кацапия - страна террорист, бин ладен тоже террорист.
и все же, отдавать такой сложный вопрос на откуп директорам ИТ компаний?
как бы ето все не превратилось в цензуру интернета, о чем в крымле мечтают и плачут, плачут и мечтают...
А перед тим, як кричать про "мусульманський тероризм", європейцям слід згадать свою інквізицію... Мусульмани Торквемаді "в підметки не годяться", бо вони вивели не просто "тероризм на релігійному грунті", а "тероризм релігійно-державний"...
почалася лекция....
забудь...
Призывы наказать виновных через суд терроризмом не считаем.
Начали?
🤣
Вже фсо- кінець кориту...
🤣🤣