 Заявления о бездействии НАБУ по делу Злочевского - манипуляция Генпрокуратуры, - Сытник

Об этом сказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник после панельной дискуссии, посвященной созданию Антикоррупционного суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
"К сожалению, дело Злочевского - это опять же очередная манипуляция со стороны Генеральной прокуратуры. Потому что ряд дел, касающихся Злочевского, они действительно были переданы в антикоррупционное бюро, никакого решения о закрытии этих дел детективами антикоррупционного бюро никогда не принималось. Сейчас эти производства расследуются, прогнозировать последствия расследования не могу, потому что это зависит от того, каким образом будет сотрудничество между детективами и прокурорами", - сказал Сытник.
Напомним, Николай Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года.
В конце 2014 года Н.Злочевский покинул Украину, а в начале 2015 года стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении.
1 февраля 2018 года появилась информация, что Н.Злочевский вернулся в Украину.
В мае 2019 года Юрий Луценко заявил, что в ГПУ пытается реанимировать дела Злочевского и отметил, что одно дело относительно хищения государственных ресурсов было передано НАБУ, где его закрыли из-за того, что детективы НАБУ якобы не сделали никаких следственных действий.
внучатки - ну все как диды...
либо не разеваем клюв...
7. Тщеславие (искание славы человеческой, хвастовство, желание и искание земных и суетных почестей, любовь к одежде, роскоши, стыд исповедывать грехи и сокрытие их перед духовником, лукавство, самооправдание, прекословие, лицемерие, ложь, лесть, зависть, унижение ближнего, бессовестность, переменчивость нрава).
Это принятая классификация.
Вы просто некомпетентны и в данном вопросе тоже.
Григорий Великий - ну тут даже обсуждать нечего.
Святые в христианстве не имеют срока годности.
Не устаю поражаться вашему невежеству.
Что там за каноны, которые зависть вычеркнули из грехов в православии? Вы о чем вообще? 🙈🙈
Это ранний святой, так что ничего удивительного.
На основе его классификации Брянчанинов составил классификацию, которая принята по сей день. Немного отличается по форме, суть та же. Я хожу и к католикам, и к православным, готовлюсь к исповеди по двум разным классификациям.
Зависть и тщеславие - не синонимы, а зависть - одно из проявлений тщеславия. Следствие его.
8 смертных страстей - это корень, название болезни, а в скобках - это симптомы.
Часто в конце молитвословов печатают классификацию Брянчанинова, как раз после покаянных канонов.
Никаких канонов о том, что зависть не является больше грехом в православии, не существует.
Рекомендую, раз уж вы из Википедии свои знания исключительно черпаете, задать в гугле «зависть в православии» и ознакомиться с вопросом.
"Часто в конце молитвословов печатают классификацию Брянчанинова, как раз после покаянных канонов" - очень занимательно, но не впечатляет. Священный синод РПЦ 14 сентября, принял решение о прекращении в храмах Московского патриархата молитвенного поминовения патриарха Константинопольского Варфоломея за божественной литургией - от этого он не перестал быть Вселенским Патриархом.
Тогда может не будете мне доказывать, что зависть - проявление тщеславия. У католиков кстати действительно есть смертный грех, он же главный и дословно Superbia - Гордыня. И вот гордыня как раз и является синонимом тщеславия. А Зависть у католиков - отдельный грех. Но видно по-вашему католический престол глуп и самый умный в христианстве - Брянчанинов.
Отстаньте и читайте лучше толковые словари Даля или Ожегова. Пользы будет больше.
Олігарх підтверджував свій приїзд в Україну, повідомив журналіст програми Схеми Михайло Ткач.
"О 02:30 із Тель-Авіва в аеропорт Дніпра прилетів літак групи "Приват" з бортовим номером UR-PRT. Про пасажирів поки інформації немає", - написав він.
Сам олігарх підтвердив, що повернувся до України. На уточнююче питання, чим займеться в першу чергу, Коломойський відповів, що не знає.
Ігор Коломойський не був в Україні з 2017 року. Він проживав у Швейцарії та Ізраїлі.https://gazeta.ua/articles/politics/_kolomojskij-povernuvsya-v-********-zhurnalist/903023