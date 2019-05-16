 Заявления о бездействии НАБУ по делу Злочевского - манипуляция Генпрокуратуры, - Сытник

Об этом сказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник после панельной дискуссии, посвященной созданию Антикоррупционного суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"К сожалению, дело Злочевского - это опять же очередная манипуляция со стороны Генеральной прокуратуры. Потому что ряд дел, касающихся Злочевского, они действительно были переданы в антикоррупционное бюро, никакого решения о закрытии этих дел детективами антикоррупционного бюро никогда не принималось. Сейчас эти производства расследуются, прогнозировать последствия расследования не могу, потому что это зависит от того, каким образом будет сотрудничество между детективами и прокурорами", - сказал Сытник.

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Напомним, Николай Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года.

В конце 2014 года Н.Злочевский покинул Украину, а в начале 2015 года стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении.

1 февраля 2018 года появилась информация, что Н.Злочевский вернулся в Украину.

В мае 2019 года Юрий Луценко заявил, что в ГПУ пытается реанимировать дела Злочевского и отметил, что одно дело относительно хищения государственных ресурсов было передано НАБУ, где его закрыли из-за того, что детективы НАБУ якобы не сделали никаких следственных действий.

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