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 Политика Украины
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 Заявления о бездействии НАБУ по делу Злочевского - манипуляция Генпрокуратуры, - Сытник

Дела против экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского, которые были переданы НАБУ, не закрывали.

Об этом сказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник после панельной дискуссии, посвященной созданию Антикоррупционного суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"К сожалению, дело Злочевского - это опять же очередная манипуляция со стороны Генеральной прокуратуры. Потому что ряд дел, касающихся Злочевского, они действительно были переданы в антикоррупционное бюро, никакого решения о закрытии этих дел детективами антикоррупционного бюро никогда не принималось. Сейчас эти производства расследуются, прогнозировать последствия расследования не могу, потому что это зависит от того, каким образом будет сотрудничество между детективами и прокурорами", - сказал Сытник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скандал, связанный с Байденом и Злочевским, не повлияет на будущее украинско-американских отношений, - Хербст

Напомним, Николай Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года.

В конце 2014 года Н.Злочевский покинул Украину, а в начале 2015 года стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении.

1 февраля 2018 года появилась информация, что Н.Злочевский вернулся в Украину.

В мае 2019 года Юрий Луценко заявил, что в ГПУ пытается реанимировать дела Злочевского и отметил, что одно дело относительно хищения государственных ресурсов было передано НАБУ, где его закрыли из-за того, что детективы НАБУ якобы не сделали никаких следственных действий.

Также читайте: Дело Злочевского восстановлено несколько месяцев назад: следственные действия продолжаются, - Луценко

Источник: https://censor.net.ua/n3127125
 
 
 Топ комментарии
 
Коля -хороший парєнь і на цьому крапка
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Заявления о бездействии НАБУ по делу Злочевского - манипуляция Генпрокуратуры, - Сытник - Цензор.НЕТ 1355 У католиков 7 смертных грехов и зависть - второй. В православии он вообще в списке отсутствует и понятно почему.
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Коля -хороший парєнь і на цьому крапка
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Коля парень-то хороший , пока молчит . А вот когда его заставят говорить , мало никому не покажется . Ни Порошенко, ни Луценко , ни Квасневскому с Байденом .Все по-взрослому.
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Да НАБУ без проблем закрывает дела нужных людей. Вон Углава дело дело Артемсоль закрыл и заработал неплохо на этом
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Горбатюк-2.......... Тот тоже шестой год расследует, расследует......... на шестом году выясняется, что он до сих пор на Майдане следственные мероприятия не произвел. А Сытнику в абсолютно прозрачном деле Злочевского стратегически важные органы мешают. Три года даже прогноза дать не может.
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У католиков 7 смертных грехов и зависть - второй. В православии он вообще в списке отсутствует и понятно почему.
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зеленые, всегда на персоналии переходят незвисимо от темы.
внучатки - ну все как диды...
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почему под мой ник? - внимательнее пож-ста,.
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либо читаем диалог сначала и понимаем о чем речь - на встрять в него,
либо не разеваем клюв...
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В православии 8 греховных страстей, зависть относится к тщеславию.
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У нормальных людей тщеславие - это заносчивость, надменность, кичливость, спесь, чванство. А зависть - это чувство досады, вызванное успехом, благополучием, удачей кого-то. И только Лалала это умудрилась пристегнуть к зависти. Заяви про бездіяльність НАБУ у справі Злочевського - маніпуляція Генпрокуратури, - Ситник - Цензор.НЕТ 254 Умничка, всё как и всегда, абсолютная оторванность от реальности.
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В XIX веке известный православный богослов и проповедник святитель Игнатий Брянчанинов составил список «Восемь главных страстей с их подразделениями и отраслями», основанный на изучении трудов отцов Церкви. Этот список, содержательно повторяя классификацию Григория Великого, включает в себя также и перечисление конкретных проявлений греха...

7. Тщеславие (искание славы человеческой, хвастовство, желание и искание земных и суетных почестей, любовь к одежде, роскоши, стыд исповедывать грехи и сокрытие их перед духовником, лукавство, самооправдание, прекословие, лицемерие, ложь, лесть, зависть, унижение ближнего, бессовестность, переменчивость нрава).

Это принятая классификация.

Вы просто некомпетентны и в данном вопросе тоже.
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Вот только в канонах не классификация никому не известного проповедника XIX века, а принятая еще на заре раскола христианства на католическую и православную ветви. Прекратите уже страдать и искать подтверждение своему незнанию. Хотя то, что Вам неизвестно, в чем разница между канонами и трудами в христианстве совершенно не удивляет. Еще начните ссылаться на труды современных паханатских погонщиков. Заяви про бездіяльність НАБУ у справі Злочевського - маніпуляція Генпрокуратури, - Ситник - Цензор.НЕТ 9757
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Вся православная практика 20-21 веков основывается на классификации неизвестных вам, но очень известных в христианском мире Игнатия Брянчанинова
Григорий Великий - ну тут даже обсуждать нечего.
Святые в христианстве не имеют срока годности.

Не устаю поражаться вашему невежеству.

Что там за каноны, которые зависть вычеркнули из грехов в православии? Вы о чем вообще? 🙈🙈
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Девушка, Вы просто до неприличия ............ ну не могу найти определения, чтобы не обидеть. Расширяйте кругозор и научитесь уже видеть разницу между Григорием Великим, который ввёл список ДЛЯ КАТОЛИЧЕСТВА и где Invidia - зависть на 2 месте грехов, без всяких описаний с одной стороны. И толкователя Брянчанинова в православии XIX века, который вообразил, что тщеславие и зависть являются синонимами. Нет в каноническом списке православия греха зависти. Их восемь, в отличии от католицизма, где их семь и завистью там не пахнет. Первый - чревоугодие, второй - блуд, третий - сребролюбие, четвёртый - печаль, пятый - гнев, шестой - уныние, седьмой - тщеславие, восьмой - гордость. Отстаньте уже от меня и учите азы, если уж лезете в споры.
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Григорий Великий почитается как в католичестве, так и в православии.
Это ранний святой, так что ничего удивительного.

На основе его классификации Брянчанинов составил классификацию, которая принята по сей день. Немного отличается по форме, суть та же. Я хожу и к католикам, и к православным, готовлюсь к исповеди по двум разным классификациям.

Зависть и тщеславие - не синонимы, а зависть - одно из проявлений тщеславия. Следствие его.
8 смертных страстей - это корень, название болезни, а в скобках - это симптомы.

Часто в конце молитвословов печатают классификацию Брянчанинова, как раз после покаянных канонов.

Никаких канонов о том, что зависть не является больше грехом в православии, не существует.

Рекомендую, раз уж вы из Википедии свои знания исключительно черпаете, задать в гугле «зависть в православии» и ознакомиться с вопросом.
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Хватит уже нести ахинею. Или придется сделать грустный вывод - Вы еще и русского языка не знаете. И никто не говорит, что зависти больше не существует в православии, её там не было изначально.
"Часто в конце молитвословов печатают классификацию Брянчанинова, как раз после покаянных канонов" - очень занимательно, но не впечатляет. Священный синод РПЦ 14 сентября, принял решение о прекращении в храмах Московского патриархата молитвенного поминовения патриарха Константинопольского Варфоломея за божественной литургией - от этого он не перестал быть Вселенским Патриархом.

Тогда может не будете мне доказывать, что зависть - проявление тщеславия. У католиков кстати действительно есть смертный грех, он же главный и дословно Superbia - Гордыня. И вот гордыня как раз и является синонимом тщеславия. А Зависть у католиков - отдельный грех. Но видно по-вашему католический престол глуп и самый умный в христианстве - Брянчанинов.
Отстаньте и читайте лучше толковые словари Даля или Ожегова. Пользы будет больше.
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Бізнесмен Ігор Коломойський, який раніше також був губернатором Дніпропетровської області, прилетів до України.
Олігарх підтверджував свій приїзд в Україну, повідомив журналіст програми Схеми Михайло Ткач.
"О 02:30 із Тель-Авіва в аеропорт Дніпра прилетів літак групи "Приват" з бортовим номером UR-PRT. Про пасажирів поки інформації немає", - написав він.
Сам олігарх підтвердив, що повернувся до України. На уточнююче питання, чим займеться в першу чергу, Коломойський відповів, що не знає.
Ігор Коломойський не був в Україні з 2017 року. Він проживав у Швейцарії та Ізраїлі.https://gazeta.ua/articles/politics/_kolomojskij-povernuvsya-v-********-zhurnalist/903023
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почалася зедебільна боротьба с олігархами - перший пішов....
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А тем временем мина под Байденом никуда не делась. Только бы Луценко смог раскрутить это дело. Демократов - на дно
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Луценко может чТо-то расследовать и довести до логического завершения ?Порошенко его протаскивал как раз по другим причинам . Бла-Бла-Юра
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Алкоголик "комсомолец", предатель по жизни Луценко превратил Генпрокуратуру в супермаркет по продаже Уголовных Дел.
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А Сытник превратил Бюро в дешевое пиар-агенство и инструмент для политической борьбы, которая ничего общего не имеет с борьбой с коррупцией. К тому же, Сытник не один раз закрывал дела за взятки.
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Так он регулярно ездит к президентам на рандеву. То в Козин, то после первого тура к Зе.
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Когда вернулся Злочевский и остался Кернес - у порохоботов никогда не было столько визгу, как сегодня вернулся Коломойский. Причём порох ещё президент, как бы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаявления о бездействии НАБУ по делу Злочевского - манипуляция Генпрокуратуры, - Сытник
 
 
 
 
 
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