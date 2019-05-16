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Все про:Львов (3455) минирование (774) Нацполиция (9413)

 Львовские полицейские из-за сообщений о минировании за день обследовали 28 объектов, взрывчатки не обнаружено

Два сообщения о заминировании 28 объектов во Львове поступили на электронную почту полиции 15 мая в 9:31 и 9:50.

В них говорилось о заминировании тринадцати домов, семи медицинских учреждений, расположенных на улицах Миколайчука, Огиенко, Пилипа Орлика, Пекарской, Стецько, Некрасова, проспекте Черновола, международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого, а также семи отелей, расположенных на улицах Городецкой, Тершаковцев, Матейко, Яворивской, Полищука, проспекте Черновола и площади Князя Святослава, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Львовской области.

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По указанным адресам работали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и специалисты других служб. Полицейские обследовали здания и прилегающие территории, также проводились эвакуации. Взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружено.

Решается вопрос об открытии уголовного производства, устанавливаются личности злоумышленников, причастных к предоставлению ложных сообщений о заминировании.

Источник: https://censor.net.ua/n3127124
 
 
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Давно уже пора в ответку массово "минировать" подобные обьекты в РФ и ДыНыРы с ЛыНыРы...
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