 Львовские полицейские из-за сообщений о минировании за день обследовали 28 объектов, взрывчатки не обнаружено

В них говорилось о заминировании тринадцати домов, семи медицинских учреждений, расположенных на улицах Миколайчука, Огиенко, Пилипа Орлика, Пекарской, Стецько, Некрасова, проспекте Черновола, международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого, а также семи отелей, расположенных на улицах Городецкой, Тершаковцев, Матейко, Яворивской, Полищука, проспекте Черновола и площади Князя Святослава, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Львовской области.

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По указанным адресам работали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и специалисты других служб. Полицейские обследовали здания и прилегающие территории, также проводились эвакуации. Взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружено.

Решается вопрос об открытии уголовного производства, устанавливаются личности злоумышленников, причастных к предоставлению ложных сообщений о заминировании.