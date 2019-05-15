EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 За рубежом
  17845  145
Все про:космос (603) Роскосмос (39) Россия (72803)

 Директор российского научного института космического приборостроения сбежал из страны

Генеральный директор российского Научно-исследовательского института космического приборостроения Юрий Яскин под предлогом командировки уехал в одну из стран Европы и не вернулся, прислав заявление об увольнении. Теперь им занимаются компетентные органы, сообщили в "Роскосмосе".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание КоммерсантЪ.

Яскин в апреле уехал за границу после начала проверки на предприятии, после чего прислал руководству заявление об увольнении по собственному желанию, сообщила в среду газета "Коммерсант". Издание назвало это "беспрецедентным скандалом".

"Его отъезд случился на фоне начала работы на предприятии службы внутреннего аудита "Роскосмоса", - пишет газета.

Пресс-служба "Роскосмоса", в структуру которого входит НИИ, подтвердила эту информацию. "Яскин был директором, прислал заявление об увольнении по собственному желанию из-за границы и покинул пост 17 апреля. Теперь им занимаются компетентные органы", - говорится в сообщении госкорпорации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия хочет отправить туристов в космос по "гагаринскому маршруту"

О бегстве Яскина за границу "Коммерсанту" рассказали два топ-менеджера предприятий оборонной промышленности. По их словам, НИИ КП - одно из ключевых предприятий оборонной промышленности. Там разрабатывались наземные приборы навигационной аппаратуры потребителя, предназначенные для определения местонахождения объектов вооружения и военной техники с использованием сигналов спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS.

Также институт производит гражданские автомобильные навигаторы под брендом Glospace.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России хотят создать систему спутников под названием "Государево око"

Источник: https://censor.net.ua/n3127121
 
   
 Топ комментарии
 
положил с прибором на приборостроение Директор російського наукового інституту космічного приладобудування втік із країни - Цензор.НЕТ 997
 показать весь комментарий
 
Покєінуть велікую срану, і бєжать? Неблагодарний пес))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
При совке еще что то строили а какие приборы там могут строить при карлике - дорога в каменный век... Директор російського наукового інституту космічного приладобудування втік із країни - Цензор.НЕТ 3386
 показать весь комментарий
 
 
кацапoвоватный чухонец, не патриот ни разу - обычный ватоклептоман.
те хто пришли проверять такие же,
очканул ватник, постарому кацапскому обычаю Директор російського наукового інституту космічного приладобудування втік із країни - Цензор.НЕТ 5608
 показать весь комментарий
 
 
А мог бы просто чуток поделиться...Скупой и жадный, видать, родился! Директор російського наукового інституту космічного приладобудування втік із країни - Цензор.НЕТ 2855
 показать весь комментарий
 
 
скорее всего не стал рисковать, он же своих знает - либо обберут до нитки,
либо шконка на годы долгие - а скорее и то и другое
и вообще жаль, шо он когти рванул.
чем на кацапии больше таких директоров - тем скорее вата самосожжется...
 показать весь комментарий
 
 
кацапская народная традиция- в любой непонятной ситуации, просто УБЕГАЙ Директор російського наукового інституту космічного приладобудування втік із країни - Цензор.НЕТ 6856

Сбитый полицейским россиянин сбежал с места ДТП

https://lenta.ru/news/2018/01/11/lenobl/
 показать весь комментарий
 
 
ето у кацапов на генном уровне - виноват, не виноват, собака гавнула - рви когти.... Директор російського наукового інституту космічного приладобудування втік із країни - Цензор.НЕТ 2511
 показать весь комментарий
 
 
срочно изловить удмурта и взад на сайберию в кандалах отправить.
 показать весь комментарий
 
 
Проворовался так, что даже "патриотизм" не спасет, вот и подался в бега! Директор російського наукового інституту космічного приладобудування втік із країни - Цензор.НЕТ 5108
 показать весь комментарий
 
 
Убежал с документацией для пиорэрского кружка "юный космонавт".
 показать весь комментарий
 
 
Заза, Яскин бросил свою кикимору и мы с ним улетаем в Сочи!

Директор російського наукового інституту космічного приладобудування втік із країни - Цензор.НЕТ 5154
 показать весь комментарий
 
 
На засРашке утечка "мозгов" и супер-нанотехнологий наземного (рождённый ползать с колен не встанет и с батута на орбиту не выйдет) пеленгатора рашкаватской вундервафли Директор російського наукового інституту космічного приладобудування втік із країни - Цензор.НЕТ 6855

- Вот только аккумуляторы тяжёлые... - натужно сопя и надрывая зацелованный пупок директор резидент тащил через границу дело всей своей жизни...


Директор російського наукового інституту космічного приладобудування втік із країни - Цензор.НЕТ 7737
 показать весь комментарий
 
 
Пора бы паспорта забрать у холопов и границы закрыть
 показать весь комментарий
 
 
они работают над этим! опыт есть в прошлом.недавнем.
 показать весь комментарий
 
 
москва кремль тчк.
Петрова и Боширова зпт. командировать с "новичком"зпт.
для обзора шпили-вили тчк.найти и отравить тчк./)(уйло/
 показать весь комментарий
 
 
Спейсдил ракету и на ней улетел в загнивающую европу.
 показать весь комментарий
 
 
оказывается ета падла в кацапских ракетопланах дырки в корпусе сверлила?
блин, хрен их тех кацапов поймешь - очкарик, директор, кристально чистый человек,
у мыши кусок сыра не стырил, а уже японский шпиён...
 показать весь комментарий
 
 
И главное не в союзную Венесуэлу, не в Северную Корею, а в Гейропу ворюга смылся. Настоящий патриот своей страны!🙂
 показать весь комментарий
 
 
В Лондон наверно. В всемирную воровскую малину.
 показать весь комментарий
 
 
Из Венесуэлы его бы выдали. А в Европе ворам только рады, особенно их деньгам.
 показать весь комментарий
 
 
Когда в Сирии израильские самолеты не опознавались системой ПВО было много вопросов .И вот новый источник ценной информации сбежал. Большие сомнения( если он еще не под крылом западных спецслужб ), что товарищ Ясин долго будет наслаждаться плодами европейской цивилизации за деньги Роскосмоса. Новичек, сердечный приступ и т. д. уже идут за ним.
 показать весь комментарий
 
Его последняя фраза перед просьбой о политическом убежище: - Как это датчики при сборке ракет молотками не заколачиваете?
 показать весь комментарий
 
прямо сам себя бечивал.... с процветающей империи в загнивающую европу
 показать весь комментарий
 
он наверное, ничего не знает про "Новичок"
 показать весь комментарий
 
Европа его не выдаст так как его на родине ждут пытки ( с использованием паяльника) и он ничего " не крал"
 показать весь комментарий
 
теперь и на батут рогозину не хватит?
 показать весь комментарий
 
из овна скульптуры еще можно делать а вот приборы...
 показать весь комментарий
 
 
Это как как раз типичный случай "преследования евреев в СССР" когда научные сотрудники еврейской национальности имели допуск по секретной и совсекретной формам и "им было отказано в выезде" ...
 показать весь комментарий
 
Раньшке можно было сказать - утечка мозгов, но то было раньше, сегодня там мозгов не осталось.
 показать весь комментарий
 
 
" Уволен с вышеуказанной должности по собственному желанию в апреле 2019 года."
Очень свежая новость, однако!
 показать весь комментарий
 
"На пыльных тропинках
далеких планет
останутся наши следы... " Директор російського наукового інституту космічного приладобудування втік із країни - Цензор.НЕТ 6523
 показать весь комментарий
 
 
Это его осознанный выбор или ему обратный билет на Сухой Супержжот купили?
 показать весь комментарий
 
Он слишком много знал - его дело было подписывать бумаги и передавать деньги вышестоящей администрации:вряд-ли он еще жив.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДиректор российского научного института космического приборостроения сбежал из страны
 
 
 
 
 
 вверх