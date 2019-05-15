 Директор российского научного института космического приборостроения сбежал из страны

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание КоммерсантЪ.
Яскин в апреле уехал за границу после начала проверки на предприятии, после чего прислал руководству заявление об увольнении по собственному желанию, сообщила в среду газета "Коммерсант". Издание назвало это "беспрецедентным скандалом".
"Его отъезд случился на фоне начала работы на предприятии службы внутреннего аудита "Роскосмоса", - пишет газета.
Пресс-служба "Роскосмоса", в структуру которого входит НИИ, подтвердила эту информацию. "Яскин был директором, прислал заявление об увольнении по собственному желанию из-за границы и покинул пост 17 апреля. Теперь им занимаются компетентные органы", - говорится в сообщении госкорпорации.
О бегстве Яскина за границу "Коммерсанту" рассказали два топ-менеджера предприятий оборонной промышленности. По их словам, НИИ КП - одно из ключевых предприятий оборонной промышленности. Там разрабатывались наземные приборы навигационной аппаратуры потребителя, предназначенные для определения местонахождения объектов вооружения и военной техники с использованием сигналов спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS.
Также институт производит гражданские автомобильные навигаторы под брендом Glospace.
те хто пришли проверять такие же,
очканул ватник, постарому кацапскому обычаю
либо шконка на годы долгие - а скорее и то и другое
и вообще жаль, шо он когти рванул.
чем на кацапии больше таких директоров - тем скорее вата самосожжется...
Сбитый полицейским россиянин сбежал с места ДТП
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- Вот только аккумуляторы тяжёлые... - натужно сопя и надрывая зацелованный пупок
директоррезидент тащил через границу дело всей своей жизни...
Петрова и Боширова зпт. командировать с "новичком"зпт.
для обзора шпили-вили тчк.найти и отравить тчк./)(уйло/
блин, хрен их тех кацапов поймешь - очкарик, директор, кристально чистый человек,
у мыши кусок сыра не стырил, а уже японский шпиён...
Очень свежая новость, однако!
далеких планет
останутся наши следы... "