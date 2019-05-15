 Харьковские власти признали, что пока нет законных оснований демонтировать палатку "Все для победы" с площади Свободы

Об этом 15 мая рассказал директор Департамента территориального контроля Алексей Калина, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на UA:Харків.

"Юридическим департаментом Харьковского городского совета сегодня подан иск в Окружной административный суд города Харькова с просьбой ограничить указанную меру путем запрета использования палатки. Поэтому в настоящее время не представляется возможным снос указанной палатки, это будет неправомерно", - говорит Калина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Активисты в Харькове отказались перенести палатку "Все для победы" на другую площадь

По его словам, до решения суда законных оснований демонтировать палатку нет.

Напомним, палатка "Все для победы" стоит на площади Свободы в Харькове со времени Революции достоинства и начала боевых действий на востоке Украины. Возле палатки в разное время проводили патриотические акции, собирали помощь участникам боевых действий, переселенцам. Также она является местом напоминания о боевых действиях на Донбассе.

8 мая на сайте Харьковского горсовета была обнародована петиция о сносе палатки "Все для победы". Ее публично поддержал мэр города Геннадий Кернес. 11 мая на палатке появилось предписание о сносе. На следующий день прошла акция против сноса палатки волонтеров "Все для победы". Около 1000 человек прошли шествием по центру Харькова, требуя от властей отменить предписание о сносе палатки.

13 мая сотрудники коммунального предприятия прибыли для сноса палатки с грейдером и трактором, но активисты стали перед ними живой стеной, и коммунальщики ретировались.

Также читайте: Топонимическая комиссия Харькова рекомендовала вынести на сессию горсовета вопрос возвращения проспекту имени маршала Жукова, измененного в рамках декоммунизации