 Харьковские власти признали, что пока нет законных оснований демонтировать палатку "Все для победы" с площади Свободы

Об этом 15 мая рассказал директор Департамента территориального контроля Алексей Калина, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на UA:Харків.
"Юридическим департаментом Харьковского городского совета сегодня подан иск в Окружной административный суд города Харькова с просьбой ограничить указанную меру путем запрета использования палатки. Поэтому в настоящее время не представляется возможным снос указанной палатки, это будет неправомерно", - говорит Калина.
По его словам, до решения суда законных оснований демонтировать палатку нет.
Напомним, палатка "Все для победы" стоит на площади Свободы в Харькове со времени Революции достоинства и начала боевых действий на востоке Украины. Возле палатки в разное время проводили патриотические акции, собирали помощь участникам боевых действий, переселенцам. Также она является местом напоминания о боевых действиях на Донбассе.
8 мая на сайте Харьковского горсовета была обнародована петиция о сносе палатки "Все для победы". Ее публично поддержал мэр города Геннадий Кернес. 11 мая на палатке появилось предписание о сносе. На следующий день прошла акция против сноса палатки волонтеров "Все для победы". Около 1000 человек прошли шествием по центру Харькова, требуя от властей отменить предписание о сносе палатки.
13 мая сотрудники коммунального предприятия прибыли для сноса палатки с грейдером и трактором, но активисты стали перед ними живой стеной, и коммунальщики ретировались.
Не останется воров - Украина станет развиваться...
И вообще, забудьте за Пороха. Ответ теперь держать буратине
Пушилин въедет на белом коне в Раду. По всей стране опять поставят памятники Ленину, Сталину, Жукову, Судоплатову. Будут и новые памятники: Берии, Мотороле, Гиви, Бабаю, Бесу.
захотелось клована? - выбрали...
та молодцы, но шо бы потом ни к кому с претензиями...
Так будет и с "апологетами "Блазня" (как раньше было и с "апологетами ВАНЫ")... Почитай, что писали поклонники "Великой красной ЖОПЫ", когда ВАНА пролетела на выборах!...
и вся ета шобла выбрала клована - винить некого, кроме самих себя....
На майдані почав Яник
В Одесі проху..ловські прихвостні.
В Харкові-москалі і місцева вата.
В Криму -ху..ло з військами,
В Донецьку місцеві ху..лята разом з рашистами приїхавшими з Ростова.
Боінг хто збив?
І цей список можна продовжувати ще як мінімум на 20 лінійок. Ми тепер захищаємо СВОЮ країну і будем це робити всіма способпми.В іншому випадку-ярмо і рабство від русофашистів.