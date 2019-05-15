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Все про:горсовет (431) демонтаж (109) Харьков (4262)

 Харьковские власти признали, что пока нет законных оснований демонтировать палатку "Все для победы" с площади Свободы

Харьковский горсовет подала иск в Окружной административный суд Харькова с требованием демонтировать палатку на площади Свободы.

Об этом 15 мая рассказал директор Департамента территориального контроля Алексей Калина, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на UA:Харків.

"Юридическим департаментом Харьковского городского совета сегодня подан иск в Окружной административный суд города Харькова с просьбой ограничить указанную меру путем запрета использования палатки. Поэтому в настоящее время не представляется возможным снос указанной палатки, это будет неправомерно", - говорит Калина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Активисты в Харькове отказались перенести палатку "Все для победы" на другую площадь

По его словам, до решения суда законных оснований демонтировать палатку нет.

Напомним, палатка "Все для победы" стоит на площади Свободы в Харькове со времени Революции достоинства и начала боевых действий на востоке Украины. Возле палатки в разное время проводили патриотические акции, собирали помощь участникам боевых действий, переселенцам. Также она является местом напоминания о боевых действиях на Донбассе.

8 мая на сайте Харьковского горсовета была обнародована петиция о сносе палатки "Все для победы". Ее публично поддержал мэр города Геннадий Кернес. 11 мая на палатке появилось предписание о сносе. На следующий день прошла акция против сноса палатки волонтеров "Все для победы". Около 1000 человек прошли шествием по центру Харькова, требуя от властей отменить предписание о сносе палатки.

13 мая сотрудники коммунального предприятия прибыли для сноса палатки с грейдером и трактором, но активисты стали перед ними живой стеной, и коммунальщики ретировались.

Также читайте: Топонимическая комиссия Харькова рекомендовала вынести на сессию горсовета вопрос возвращения проспекту имени маршала Жукова, измененного в рамках декоммунизации

Источник: https://censor.net.ua/n3127120
 
 
 Топ комментарии
 
Та да делай со всех ЗЕленского, пока Петя был палатка стояла. Движуха в акурат началась после того как выбрали кловуна.
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Это итоги 5 летнего правления регионала Порошенка и карманного прокугога Луценка, покрывая все 5 лет кремлевского холуя, вора, беспредельщика Кернеса, который связан с бандитским Оплотом,создан во славу Гепы и Допы, поддерживался и финансировался ими! И не зря же ночью на Банковую в Киев ездил и потом за Петра топил на выборах. Барыги обо всем договорились.
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Эту власть в Харькове выбрала та самая вата, что привела потом к власти зеленс кого. Так кого палатка демонтирует?
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Не недострелок, а недостреленный! Попрошу не путать.
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гепа муфлон.клован булаву не получил а этот опять перекрасился ,бл.палатка патриотов ему мешает.гепа не спеши у клована не будут большинства в раде. рано ты сепарироватся начал.
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він же щойно був за пепу ! Які ви мінливі , підбарижники .На свого однодумця лаєшся !
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Гепа - напьорсточник. Те, що він говорить, не має значення.
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цей міський голова ще порошенка підтримав , також невдало. Очільник харківських підбарижників , прихильників мародера - ганебний колабораціоніст.
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Словесная диарея.
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Та да делай со всех ЗЕленского, пока Петя был палатка стояла. Движуха в акурат началась после того как выбрали кловуна.
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Двіжуха почалась коли шоколадний всрався на виборах . Зараз презедент хто? Правильно-шоколадний. То чому він не накаже гепу? Відповідь-бо гєпа виконує його команду.
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задрали своим спектаклем харьковчане - хотят закрыть палатку пусть откроют рядышком в горкоме с рекламой и фото трупа путина
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СТоит со времён революции а убирать собрались после того как вата выбрала кловуна.
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Скоро палатка демонтирует эти порошенковские власти...
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Эту власть в Харькове выбрала та самая вата, что привела потом к власти зеленс кого. Так кого палатка демонтирует?
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"ВАта", как Вы говорите, это мы с Вами только 5 лет назад, которые поумнели и не стали голосовать за "старую колоду". И если более 90% процентов населения "вата", то кто же в тех 10% ? ( 90% потому, что тюрьмы, бюджетники, сами БПП и прочие не полноценные голосовали вопреки своему желанию за Порошенко. )
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Не "мы", а вы. Не хер примешивать приличных людей к ватному зелёному сброду. Теперь ипитесь как хотите с вашим Зе. Те, кто голосовал за Порошенко, голосовали против "дружбы" с рассией, за европейский выбор. А вы, тупое быдло сами взвоете через несколько месяцев от своего выбора.
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мне достаточно и того, что ЗЕ пересажает упомянутых Вами "приличных людей".
Не останется воров - Украина станет развиваться...
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какие 90%, о чем Вы? Отнимите от проголосовавших за буратину адептов Юли, Толика и других более-менее "европейских". Сколько останется? Вот остаток и делите между зебилами и ватной публикой, ранее голосовавшей за рыгов.
И вообще, забудьте за Пороха. Ответ теперь держать буратине
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Щось не чутно відомого харківського блохера доніка роми на цю тему,чи він тільки зрадофілів здатний давити на Майдані танками та розстрілювати,а тут язик десь глибоко затягло до гепи під каляску
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A зачем она нужна ? Война окончена. Зе ведь уже сказал: "нужно просто перестать стрелять".
Пушилин въедет на белом коне в Раду. По всей стране опять поставят памятники Ленину, Сталину, Жукову, Судоплатову. Будут и новые памятники: Берии, Мотороле, Гиви, Бабаю, Бесу.
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У твоїй голові гімно. Піди зроби лоботомію.
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Основания да, нет, желание есть. Думаю, у харьковской ваты оно всегда и было.
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это всё итоги 5 лет заигрывания Зеленского с рыгами! Хотя стоп...
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Это итоги 5 летнего правления регионала Порошенка и карманного прокугога Луценка, покрывая все 5 лет кремлевского холуя, вора, беспредельщика Кернеса, который связан с бандитским Оплотом,создан во славу Гепы и Допы, поддерживался и финансировался ими! И не зря же ночью на Банковую в Киев ездил и потом за Петра топил на выборах. Барыги обо всем договорились.
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если нет юридических оснований, к чему был весь етот гепин шелест?
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Гепа выслуживается перед новой властью.
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по хотелкам жить - никого не упрекать.
захотелось клована? - выбрали...
та молодцы, но шо бы потом ни к кому с претензиями...
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Так в том-то и дело, что живущие по "хотелкам" себя в последствиях собственных "хотелок" обвиняют в последнюю очередь... Когда один мой знакомый, ранее "рвавший глотку" мне, когда я критически высказывался относительно его политических предпочтений, понял, чего на самом деле стоит его кумир, он избрал виновником ... меня и тех, кто разделял мои взгляды... Оказывается, это мы "...не оказали необходимой поддержки, и у него ничего не получилось...".
Так будет и с "апологетами "Блазня" (как раньше было и с "апологетами ВАНЫ")... Почитай, что писали поклонники "Великой красной ЖОПЫ", когда ВАНА пролетела на выборах!...
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зедебилы - кахапотрахнуные ватники шо были за оппов + поклонники газюни-ваны + тa кацапня, шо не голосовала в 1м туре, но почуяла реванш....
и вся ета шобла выбрала клована - винить некого, кроме самих себя....
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Якраз по "проханню" шоколадного бариги ця двіжуха. Он як бидломаса порохососівська активізувалась. Вони там спеціальний центр утворили по компроментуванню Зеленського. Навть канал "Прямий" став один в один схожий з прогамою скабєєвої. Брешуть як собаки і навіть не червоніють. Все це говорить про пряме керування з Кремля політтихнологами "нашого дорогого" Пєтруччіо.
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Тут ясно любому что Харьковский горсовет этого прокремлёвское логово сепаратистов - коллаборационистов. А его продажные депутаты горсовета это в основным кремлёвские холуи ...уйла, и они янычары на службе у вражеской москвы, и давно продались ей за 30 кровавых кремлёвских сребреников для Иуд и только выжидают на подходящий момент что бы уничтожить государственность Украинской державы. Но и окружной административный суд Харькова а он хоть чем то отличается от вражеского Украине этого антиукраинского горсовета янычар, ничем если не хуже. Видно пора уже добровольческим батальонам полностью взять ситуацию в свои руки и жёстко остановить преступный реванш - шабаш антиукраинских сил Харькова. Для того чтобы потом не было кровавых боёв за его освобождение от кремлёвских оккупантов и местных террористов, тяжёлых боёв таких как на временно оккупированном Донбассе.
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Гепу засудить за это вякание, разок добробатам кипиш устроить, и харьковская вата-тампакс.
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Прибалтика до сих пор с ватой мается, пока у нас не очень за это наказывают, палить ее нужно.
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А она будет "палить" тебя... И к чему это приведёт? С "ватой" не на улицах, в первую очередь, надо бороться, а "в головах"... А это дело не одномоментное... Тут и двух-трёх поколений может не хватить...
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вы правы, но у некоторых вату из головы можно убрать только вместе с головой...., нужны меры, ограничивающие влияние ваты на окружающую среду...
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А чим, "вишивата", на вашу думку, відрізняється від "вати"? Лише тим, що носить портрет Бандери і Шевченка, а не Сталіна... А в голові те саме - "стрілять" "рубать", "палить"!... Тільки що їхав у "маршрутці". Стільки людей (особливо дітей і жінок), у "вишиванках"! Поряд жіночка літня сидить і милується дівчам, років шести, у вишитому платтячку. Перекинулися парою фраз, як це гарно. Кажу - "пішла мода на вишивку, з подачі українців, по світу. Нашим майстриням замовлення пішли навіть з будинків "високої моди", з Європи...". Навпроти сидить пара "кацапів". Жінка заявляє: "А чего ту такого? Сегодня День"вишиванки", вот они и нарядились...". Кажу: "Так вони пишаються належністю до українського народу... Хто вам заважає одягти свого чоловіка в "косоворотку"?...". Пішли "смішки" по салону... "Заткнулася"...
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Розкажи це ***.у в Кремлі. Він нищить наших патріотів на донбасі,а Петруччіо нищить їх у нас в країні. Як ще можна боротися,як не радикальними методами? Мало попалили їх в Одесі. Треба було так в кожному обласному центрі і тоді Пєтя би сидів нище трави і тихше води. А так маємо розквіт риговського бидла в усіх вітках влади.
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Той, хто закликає до "паління" і вбивств, повинен буть готовий до того, що "палить" і "вбивать" можуть почать і його... "Палиця два кінці має...".
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Так ото ж. Хто почав?
На майдані почав Яник
В Одесі проху..ловські прихвостні.
В Харкові-москалі і місцева вата.
В Криму -ху..ло з військами,
В Донецьку місцеві ху..лята разом з рашистами приїхавшими з Ростова.
Боінг хто збив?
І цей список можна продовжувати ще як мінімум на 20 лінійок. Ми тепер захищаємо СВОЮ країну і будем це робити всіма способпми.В іншому випадку-ярмо і рабство від русофашистів.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоХарьковские власти признали, что пока нет законных оснований демонтировать палатку "Все для победы" с площади Свободы
 
 
 
 
 
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