 Формирование общей позиции Европы относительно конфликта в Украине - пример взаимодействия стран ЕС в непростых условиях, - Меркель

Среди вызовов, стоящих перед Европой, Меркель в интервью Süddeutsche Zeitung назвала вмешательства в выборы со стороны России, экономическую политику Китая, монополию США в сфере цифровых технологий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Несомненно, Европа должна изменить свою позицию в современном мире", - заявила Меркель. Она призвала Европу объединиться и привела формирование общей позиции ЕС относительно конфликта в Украине как пример взаимодействия стран в непростых условиях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страны, поддерживающие возвращение РФ в ПАСЕ просто так, являются соучастниками подрыва минских соглашений, - Климкин

"Просто заявлять, что мы имели семь десятилетий мира уже не достаточно, чтобы оправдать европейский проект. Без аргументов, которые направят Европу в будущее, европейский мирный проект претерпит больший вред, чем кто-то думает", - говорит Меркель.

Меркель подчеркнула актуальность экологического кризиса а также то, что для противостояния этому кризису, необходимы экономические ресурсы.

"Очевидно, не хватает соответствующих политический действий в мире. Для того, чтобы мы могли действовать во всех сферах, включая защиту окружающей среды, мы должны быть экономически успешными. Это меня беспокоит больше всего", - заявила политик.

Также читайте: Порошенко переговорил с Меркель по телефону и призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против РФ в ответ на "паспортные указы" Путина