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Все про:Китай (987) Меркель (1648) Россия (72803) США (14965)

 Формирование общей позиции Европы относительно конфликта в Украине - пример взаимодействия стран ЕС в непростых условиях, - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель привела выработку единого подхода к интерпретации войны в Украине как пример взаимодействия стран ЕС в условиях вызовов.

Среди вызовов, стоящих перед Европой, Меркель в интервью Süddeutsche Zeitung назвала вмешательства в выборы со стороны России, экономическую политику Китая, монополию США в сфере цифровых технологий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Несомненно, Европа должна изменить свою позицию в современном мире", - заявила Меркель. Она призвала Европу объединиться и привела формирование общей позиции ЕС относительно конфликта в Украине как пример взаимодействия стран в непростых условиях.

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"Просто заявлять, что мы имели семь десятилетий мира уже не достаточно, чтобы оправдать европейский проект. Без аргументов, которые направят Европу в будущее, европейский мирный проект претерпит больший вред, чем кто-то думает", - говорит Меркель.

Меркель подчеркнула актуальность экологического кризиса а также то, что для противостояния этому кризису, необходимы экономические ресурсы.

"Очевидно, не хватает соответствующих политический действий в мире. Для того, чтобы мы могли действовать во всех сферах, включая защиту окружающей среды, мы должны быть экономически успешными. Это меня беспокоит больше всего", - заявила политик.

Также читайте: Порошенко переговорил с Меркель по телефону и призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против РФ в ответ на "паспортные указы" Путина

Источник: https://censor.net.ua/n3127119
 
 
 Топ комментарии
 
Какого конфликта в Украине? Она уже как пуйло говорит?
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Ага, "конфлікт в Україні". Ще один приклад гейропідерні...
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Какой нафиг "конфликт в Украине"?
Это российско-украинская война!
Поросенко пять лет работал над тем, чтобы представить всему миру войну гражданской. Между Украиной и какими то "сепаратистами" (колоборанты они, а не сепаратисты) поддерживаемыми РФ.
Что очень удобно зажравшимся западным бюрократам, которым выгодно спрятать голову в песок и вместо серьезных мер против кацапстана нарисовать карикатурные санкции и потихоньку выражать озабоченность.
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взаємодія ,як перед першою світовою . Жадібність загубить Європу .Дуже вигідно купують в ***** зашморг , на якому їх ***** і вішатиме.Ще з часів ульянова ця політика незмінна .
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Ага, "конфлікт в Україні". Ще один приклад гейропідерні...
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Какого конфликта в Украине? Она уже как пуйло говорит?
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Я тоже обратил на этот сюр внимание... Понятное дело, сложно балансировать между СП-2 и "конфликтом"
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Ще питання, хто з них раніше почав так говорити..?
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На пять лет был остановлен наркотраффик Ростов-Донецк-Славянск-Харьков (далее - Европа). Вот такая беда приключилась. И пришлось создавать "народные республики", дабы постоянно долбить Украину на предмет возобновления этого бизнеса.
Но, всё это в прошлом. Скоро будет мир, Пушилин въедет на белом коне в Раду, и всё вернётся как было пять лет назад.
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Если это "конфликт в Украине", то ЕС должен немедленно снять санкции с РФ, из-за которых, собственно, вся движуха и идёт - потери германского бизнеса (и вообще, всего европейского), равно как и российского, составляют совершенно жуткую сумму (может $ 100 лярдов, а может и $ 200). Украина в данном раскладе - просто досадная помеха.
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какие 100 лярдов? весь товарооборот $294,167 млрд о чем ты чешешь?
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Ну, это официально; а неофициально - никто точно не знает. Каковы потери от пятилетнего перерыва в наркотраффике ? Это ж даже представить невозможно.
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вся экономика РФ составляет досадные 1-2% от товарооборота ЕС с миром, они очень "пострадают" даже если потеряют ее нафиг всю
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Для ЕС являются абсолютно критическими цены на углеводороды. Сравнительно недорогие поступают только из РФ.
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это все и входит в эти 1-2%, статистическая погрешность, не более
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Отказ от росс. топлива означает переход на СПГ (с Б.В. или из Штатов). Что автоматически повышает себестоимость любого производства от 30% до 100%. Ровно на столько же вырастут и цены на товары, цены за отопление и т.д. Немцы не готовы к такому катастрофическому падению уровня жизни.
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заканчивай бредить, стоимость топлива 0.05-0.5% в любом продукте, повышение его хоть в 10 раз означает повышение на 0.5%, не более, какие 100% о чем ты?
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О том как устроена реальная жизнь, сынок.
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реальная жизнь устроена именно так как я описал, сходи на любое производство и спроси сколько там топлива заложено, на все, на логистику, на перемещение между складами и прочее, уверен ты и 0.5% не наберешь вместе со всеми контрагентами
это было бы справедливо для совдепии, для украины например, там любая бабка повысит цену на укроп из-за курса бакса, но не для нормально функционирующей экономики
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У тебя всё же какие-то трудности с пониманием простых текстов на русском языке.
Практически все современные товары содержат в себе пластик и ему подобные материалы, получаемые из углеводоров. Далее: отопление. Треть семейного бюджета уходит на энергию (включая бензин). Вся логистика (грузовые перевозки) становится дороже ровно настолько насколько дороже становится топливо. Так что немцы знают чего хотят: дешёвые росс.углеводороды - это вопрос жизни и смерти для их экономики.
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еще раз, весь товарооборот с РФ это 1-2% от товарооборота ЕС со всеми остальными странами, какая жизнь-смерть, ты дебил?
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вижу что дебил, по теме что-то будет?
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V dany moment zyzeny gaz jest desevle gazproma gaza.Germanija tolko terminalov neimejet dlia etogo.Terminaly zagruzeny po polnoj programe 25 takix jest Evrope.Proslom godu terminaly rabotali gde to 30% svojej mocnosti,teper na 100%.Torgovlia mezdu rosjej i Germanijej meloc dlia nemcev s poliakami u nix na 5 raz bolse torgovoaborot,so slovakami i cexami dva raza bolse oni torgujet
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https://gorky-look.livejournal.com/


«Игоша, або Когда? Когда они ********* от нас? Да никогда.
Провальный геополитический проект десятого века, не просчитанный и не продуманный, получившийся сам собой, как беременность по залету. Латинская Америка состоялась, янки с «Мейфлауэром» состоялись, евреи состоялись, даже цыгане, бежавшие из Византии состоялись. Со своими гитарами, медведями и кэлдэрарями. А это не получилось. И мы тащим их за собой на гнилой пуповине, которую не можем оборвать. Они не дают. Цепляются за нее.. И восемьсот лет он цепляется за эту пуповину, как вайфай за оператора. Он тянет через пуповину нашу историю, язык, обычаи. Когда нужно - тянет газ из Дашавы в Москву, наших рекрутов в полки Ермолова и Жукова, нашу промышленность из Харькова за Урал. И постоянно ему мало. Он никогда не отстанет, потому что иначе ему ******. Мы легитимизируем его существование. Русский князь Владимир, русский князь Святослав, и прочий Вещий Олег. Да эти люди офигели бы, узнав что какие-то болотные мешканцы считают их своими князьями! Они даже за данью туда не ходили, чтобы не испачкать в говне коштовные червленые чоботы....
Мы ******** кого попало на сеновале, и тысячу лет назад на болотах появился монстр, именуемый «Россией». Мы не прикопали его, а дали жить. Приходили на помощь, присылали ему хлеб и газ. Ученых и писателей, конструкторов и солдат. Антибиотики и ракеты, танки и самолеты. Строили ему Кузбасс и разведывали Ямал.
В итоге вырос упырь, который теперь колотится в дверь нашего дома, требуя освободить его по праву наследования. Забыть свой язык, убрать со стен рушники, вынести иконы, сжечь фотоальбомы и вообще желательно сдохнуть, переписав на него дом. Ему не особо нужна наша жилплощадь, его страна в двадцать раз больше нашей. Ему нужна наша прописка и кредитная история. Чтобы его считали человеком. А если мы не согласны - он начинает поджигать спичками нашу дверь.
Они нам не братья. Ни старшие, ни младшие - никакие. Они наш грех и ********. Добрыми чурами и хранителями дома они не станут, какие молитвы не твори. Поэтому нам нужно не тихое покаяние перед игошей, а осиновый кол для упыря. Но для начала надо оборвать гнилую пуповину, которая кормит его и отравляет нас. Я не русский. Я руський. А ты
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Да, условия конечно не простые. И газу до отказу бы нахвататься, и за мир побороться, пива нажраться, колбасой удавится---Та и Украине чуть удивиться! Спасибо бабка---пора вязать перчатки на пенсии!
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ох непросто стаду ********* было признавать круглое круглым... молодцы, ценности *****
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Какой нафиг "конфликт в Украине"?
Это российско-украинская война!
Поросенко пять лет работал над тем, чтобы представить всему миру войну гражданской. Между Украиной и какими то "сепаратистами" (колоборанты они, а не сепаратисты) поддерживаемыми РФ.
Что очень удобно зажравшимся западным бюрократам, которым выгодно спрятать голову в песок и вместо серьезных мер против кацапстана нарисовать карикатурные санкции и потихоньку выражать озабоченность.
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колабораціоністи . Колаборанти - це ті ,що за нас .А коли їх називаємо "сепаратистами" - то визнаємо їхнє право на відділення (цікаво ,хто найперший з українських політиків назвав їх сепаратистами - він то точно знав ,що це слово значить і як сприймається в світі ).
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16 мая 2019.

Авианосцам США нашли путь к Крыму.
Американские авианосцы могут попасть в Черное море через строящийся Турцией канал Стамбул.
Канал Стамбул предполагает возможность прохождения из Мраморного моря в Черное 85 тысяч судов ежегодно. Строительство объекта планируется завершить в 2023 году. Стоимость соответствующих работ оценивается в 10 миллиардов долларов. Канал длиной около 50 километров расположится параллельно Босфору. На Стамбул НЕ БУДЕТ распространяться конвенция Монтре.»
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Гітлерівську Німеччину перемогла Співдружність Націй.
Тож і Україна повинна мати своїх союзників серед націй світу, щоб перемогти путінську россію.
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Никто из них не влезет в боевые действия, если начнется горячая фаза. И не важно как это будет называться. Войной, приграничными перманентными конфликтами, агрессией орков или как-то еще.
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Есть надежда, что этот канал решит проблему прохождения газовых танкеров. И тогда можно будет пойти по пути Литвы.
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Странно в этом перечне увидеть "монополию США в сфере цифровых технологий" Так кто мешает, создайте подобие Силиконовой долины и станьте впереди планеты всей. Формування спільної позиції Європи щодо конфлікту в Україні - приклад взаємодії країн ЄС у непростих умовах, - Меркель - Цензор.НЕТ 4565
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да, такое впечатление, шо американцы подсели на цифровые технологии и никому больше етим заниматься не дают.
може германцам начать с таблицы умножения начать? - даже не знаю...
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Думаю, что тяжёлое машиностроение - это потолок Германии. США десятилетиями выкорчёвывали умы со всех стран и строили империю цифровых технологий. Так что догонять их - это бесполезный труд.
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на самом деле в Германии никогда не было недостатка в мозгах.
но нужны еще большие финансовые вливания, щадящие законы в етом направлении и самое главное нужны фанаты етого дела.
согласен с Вами, что политика Америки по "собиранию" наилучших мозгов приносит свои плоды - фанаты всегда там где у них есть условия для работы, для их "фанатизма", если хотите...
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Ну цифровые и инженерные технологии как бы в одной плоскости, но не в одном ряду. Школа инженерии действительно в Германии всегда была на высоте и там и остается. Что касается политики, то что Вы хотите. Для нас например до сих пор понятие "сделка со следствием" из разряда межгалактических полётов и вызывает истерику. А для США гениальный хакер в Силиконовой долине давно уже проза жизни.
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за "правовое поле" мне трудно судить, не совсем моя тема,
мне с нулями и единичками, кодами и чисто технической логикой привычнее и удобнее,
но как некомпетентному в етой области кажется, что в "сделке со следствием" есть зерно, главное что бы ето приносило результат...
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ни для кого сп2 и взаимодействие стран Европы в одну коробку не помещаются,
поетому госпожа Меркель положила в свою коробку сп2,
а взамодействие стран отправила в еротическое путешествие.
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Перевожу на человеческий- пошла эта Украина на три буквы. Нам выгодно оплачивать войну агрессора. Гешефт от этого перекрывает какие то мифические человеческие ценности и принципы. Вот такая эуропейская ценность озабоченности в зарабатывании бабла.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомФормирование общей позиции Европы относительно конфликта в Украине - пример взаимодействия стран ЕС в непростых условиях, - Меркель
 
 
 
 
 
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