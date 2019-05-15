 Формирование общей позиции Европы относительно конфликта в Украине - пример взаимодействия стран ЕС в непростых условиях, - Меркель

Среди вызовов, стоящих перед Европой, Меркель в интервью Süddeutsche Zeitung назвала вмешательства в выборы со стороны России, экономическую политику Китая, монополию США в сфере цифровых технологий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Несомненно, Европа должна изменить свою позицию в современном мире", - заявила Меркель. Она призвала Европу объединиться и привела формирование общей позиции ЕС относительно конфликта в Украине как пример взаимодействия стран в непростых условиях.
"Просто заявлять, что мы имели семь десятилетий мира уже не достаточно, чтобы оправдать европейский проект. Без аргументов, которые направят Европу в будущее, европейский мирный проект претерпит больший вред, чем кто-то думает", - говорит Меркель.
Меркель подчеркнула актуальность экологического кризиса а также то, что для противостояния этому кризису, необходимы экономические ресурсы.
"Очевидно, не хватает соответствующих политический действий в мире. Для того, чтобы мы могли действовать во всех сферах, включая защиту окружающей среды, мы должны быть экономически успешными. Это меня беспокоит больше всего", - заявила политик.
Но, всё это в прошлом. Скоро будет мир, Пушилин въедет на белом коне в Раду, и всё вернётся как было пять лет назад.
это было бы справедливо для совдепии, для украины например, там любая бабка повысит цену на укроп из-за курса бакса, но не для нормально функционирующей экономики
Практически все современные товары содержат в себе пластик и ему подобные материалы, получаемые из углеводоров. Далее: отопление. Треть семейного бюджета уходит на энергию (включая бензин). Вся логистика (грузовые перевозки) становится дороже ровно настолько насколько дороже становится топливо. Так что немцы знают чего хотят: дешёвые росс.углеводороды - это вопрос жизни и смерти для их экономики.
«Игоша, або Когда? Когда они ********* от нас? Да никогда.
Провальный геополитический проект десятого века, не просчитанный и не продуманный, получившийся сам собой, как беременность по залету. Латинская Америка состоялась, янки с «Мейфлауэром» состоялись, евреи состоялись, даже цыгане, бежавшие из Византии состоялись. Со своими гитарами, медведями и кэлдэрарями. А это не получилось. И мы тащим их за собой на гнилой пуповине, которую не можем оборвать. Они не дают. Цепляются за нее.. И восемьсот лет он цепляется за эту пуповину, как вайфай за оператора. Он тянет через пуповину нашу историю, язык, обычаи. Когда нужно - тянет газ из Дашавы в Москву, наших рекрутов в полки Ермолова и Жукова, нашу промышленность из Харькова за Урал. И постоянно ему мало. Он никогда не отстанет, потому что иначе ему ******. Мы легитимизируем его существование. Русский князь Владимир, русский князь Святослав, и прочий Вещий Олег. Да эти люди офигели бы, узнав что какие-то болотные мешканцы считают их своими князьями! Они даже за данью туда не ходили, чтобы не испачкать в говне коштовные червленые чоботы....
Мы ******** кого попало на сеновале, и тысячу лет назад на болотах появился монстр, именуемый «Россией». Мы не прикопали его, а дали жить. Приходили на помощь, присылали ему хлеб и газ. Ученых и писателей, конструкторов и солдат. Антибиотики и ракеты, танки и самолеты. Строили ему Кузбасс и разведывали Ямал.
В итоге вырос упырь, который теперь колотится в дверь нашего дома, требуя освободить его по праву наследования. Забыть свой язык, убрать со стен рушники, вынести иконы, сжечь фотоальбомы и вообще желательно сдохнуть, переписав на него дом. Ему не особо нужна наша жилплощадь, его страна в двадцать раз больше нашей. Ему нужна наша прописка и кредитная история. Чтобы его считали человеком. А если мы не согласны - он начинает поджигать спичками нашу дверь.
Они нам не братья. Ни старшие, ни младшие - никакие. Они наш грех и ********. Добрыми чурами и хранителями дома они не станут, какие молитвы не твори. Поэтому нам нужно не тихое покаяние перед игошей, а осиновый кол для упыря. Но для начала надо оборвать гнилую пуповину, которая кормит его и отравляет нас. Я не русский. Я руський. А ты?»
Это российско-украинская война!
Поросенко пять лет работал над тем, чтобы представить всему миру войну гражданской. Между Украиной и какими то "сепаратистами" (колоборанты они, а не сепаратисты) поддерживаемыми РФ.
Что очень удобно зажравшимся западным бюрократам, которым выгодно спрятать голову в песок и вместо серьезных мер против кацапстана нарисовать карикатурные санкции и потихоньку выражать озабоченность.
Авианосцам США нашли путь к Крыму.
Американские авианосцы могут попасть в Черное море через строящийся Турцией канал Стамбул.
Канал Стамбул предполагает возможность прохождения из Мраморного моря в Черное 85 тысяч судов ежегодно. Строительство объекта планируется завершить в 2023 году. Стоимость соответствующих работ оценивается в 10 миллиардов долларов. Канал длиной около 50 километров расположится параллельно Босфору. На Стамбул НЕ БУДЕТ распространяться конвенция Монтре.»
Тож і Україна повинна мати своїх союзників серед націй світу, щоб перемогти путінську россію.
може германцам начать с таблицы умножения начать? - даже не знаю...
но нужны еще большие финансовые вливания, щадящие законы в етом направлении и самое главное нужны фанаты етого дела.
согласен с Вами, что политика Америки по "собиранию" наилучших мозгов приносит свои плоды - фанаты всегда там где у них есть условия для работы, для их "фанатизма", если хотите...
мне с нулями и единичками, кодами и чисто технической логикой привычнее и удобнее,
но как некомпетентному в етой области кажется, что в "сделке со следствием" есть зерно, главное что бы ето приносило результат...
поетому госпожа Меркель положила в свою коробку сп2,
а взамодействие стран отправила в еротическое путешествие.