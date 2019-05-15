 Институт Службы внешней разведки станет академией, - распоряжение Кабмина

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.
В правительстве отмечают, что Академия внешней разведки Украины станет правопреемницей Института, соответственно, лица, которые учатся в институте, продолжат обучение в реорганизованной структуре. В Кабмине подчеркивают, что необходимость создания академии продиктована отсутствием учреждений или вузов, которые могли бы осуществлять высококвалифицированную подготовку кадров СВР.
То генералов раздаёт охранникам.
То разведку переиминувует.
Наверное какоето наитие снизашло.
Дело даже не в инфантильности простого нарида, о которой сейчас так много пишут и говорят. Инфантильность - она в общем проявляется, как вирус, в каждой части организма. А в данном случае инфантильность была вполне избирательной.
Такая инфантильность называется «мудачеством».
Ведь избиратели Зеленского не настолько инфантильны, чтобы поверить в «а прыгни в окно, вдруг полетишь», или «а поешь говна, вдруг понравится». Тут они хорошо понимают реальность и ведут себя вполне по-взрослому.
Просто в отношении страны им было *****. Никак они себя с ней не ассоциируют, не связывают, и максимум их заинтересованности в будущем Державы и Нации - это «а посмотрим что будет».
- А если не будет - то на что посмотрим?
- А *****.
Они просто переключат канал и посмотрят на что-нибудь другое.
Перечеркнут пять лет вашей работы, вздохнут и скажут - «ну, не получилось».
У вас не получилось, естественно. Зато они посмотрели, и у них получилось посмотреть. Спасибо за выступление, пацаны.
Мы говорим о демократии. Большинство выбрало нового президента - значит все, решено. Будет новый. Но дело в том, что дерево свободы надо поливать кровью патриотов.
И как-то оно **** технично получается, что одни идут на удобрения для демократии, а другие обирают с этого дерева яблоки, подгрызают корни и пускают ветви на растопку каминов.
Демократия же общая, правильно? А значит ничья. Как лифт в советской панельке. Можно сжечь кнопки, написать на стенке «светка шлюха» и насрать в углу. Кто-то все равно потом придет, уберет и исправит.
Я голосовал не за конкретного Петра Алексеевича. Я голосовал за общее дело. Для меня важнее снабжение армии, чем тарифы на коммуналку. Комуналку я уж как нибудь потяну, это не критично. Критична армия. Для меня важнее безвиз для молодежи - себе-то я визу обеспечу. Мне нужно чтобы именно они летели лоукостами в мир, чтобы увидеть его. Я за безвиз для них, а не для себя.
Мне не нужен Томос, я вообще не православный. Но если живу в православной стране, значит пусть будет Томос, потому что посполитство в нем нуждается, а это мои братья и сограждане. Я готов платить больше налогов, чем получаю лично, я готов работать вообще бесплатно, если это будет хотя бы частично перекрывать помощь наших международных друзей и союзников.
Але вот так нарид воспринял демократию - как бесплатный лифт, в котором можно насрать. И оказалось что такова воля большинства.
Состояние нокдауна, когда ты еще думаешь - вставать с ринга, или пошло оно все *****? В глазах двоится от апперкота, ориентация в пространстве утрачена, в зале свистят и улюлюкают, а рефери уже досчитал до шести.
Товарищ пишет - «какой смысл воевать, если впереди вата с автоматами, а за спиной вата с бюллетенями?» И я не нашел что ответить. Честно - смысла не было, а выдумыват несуществующие смыслы - не моя работа
Но смысл нашелся. Я голосовал не только за Порошенко, а за 25% моих братьев и сестер. То что 75% вычеркнуло себя из Нации и коллективной ответственности за нее - моральный вопрос, решенный еще Лотом. Господи, если найдется хотя бы десять праведников, ты пощадишь Содом с Гоморрой?
Кафедра работает преимущественно на донате. Значит я нанят на работу вами. Вы поверили, поддерживали, воевали и строили. А я не простый нарид, чтобы «а посмотрим что будет» из зрительного зала. Сам же вам говорил - не ссать, стоять, *******.
Значит придется вставать, вытирать разбитое лицо и ******* дальше.
Слава Украине.
https://gorky-look.livejournal.com/
Ты хоть сам читал ,то что скопировал.
https://gorky-look.livejournal.com/
повторити, чи ти вже зрозумів написане ?