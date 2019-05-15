 Институт Службы внешней разведки станет академией, - распоряжение Кабмина

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В правительстве отмечают, что Академия внешней разведки Украины станет правопреемницей Института, соответственно, лица, которые учатся в институте, продолжат обучение в реорганизованной структуре. В Кабмине подчеркивают, что необходимость создания академии продиктована отсутствием учреждений или вузов, которые могли бы осуществлять высококвалифицированную подготовку кадров СВР.