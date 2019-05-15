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Все про:ГПУ (9148) Горбатюк (345) Манафорт (141) Мюллер (49)

 ГПУ была готова содействовать Мюллеру в деле Манафорта касательно расследования растрат Министерства юстиции Украины, - Горбатюк

Сотрудники управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины обращались к спецпрокурору США Роберту Мюллеру по поводу сотрудничества.

Об этом в эфире Громадського рассказал начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает Цензор.НЕТ.

"Ознакомившись с опубликованным первым обвинением Полу Манафорту, мы увидели, что отдельные пункты обвинения пересекаются с нашими расследованиями и поэтому важно для нас получать копии документов и информацию от Соединенных Штатов Америки и мы готовы были предоставлять содействие в их расследованиях", - отметил Горбатюк.

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Он уточнил, что речь идет о расследовании растрат средств Министерства юстиции Украины.

"Мы начали расследование, еще до всех обнародований "черной бухгалтерии" относительно растрат средств Министерства юстиции на оплату услуг американской юридической фирмы в деле Тимошенко против Украины относительно ее незаконного ареста. Следствие сообщило о подозрении министру юстиции, его заместителю и главному бухгалтеру и с 16-го года это дело слушается в суде", - пояснил Горбатюк.

На уточняющий вопрос ведущей идет ли речь о деле экс-министра юстиции Александре Лавриновичу, прокурор ответил "да".

"Соответственно там было больше млн долларов выплачено этой юридической фирме, а в обвинении американском по Полу Манафорту указано о том, хотя там не все названные предприятия, физические и юридические лица, но с высокой долей вероятности, мы сделали вывод, что там еще записано, что еще 4 млн долларов, кроме этого млн, было выплачено именно за этот отчет. Соответственно, заинтересовавшись этой информацией, желая убедиться в этом и получить подтверждение документальное, мы как раз и писали в Министерство юстиции США с ходатайством о сотрудничестве", - отметил Горбатюк.

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Вместе с тем он добавил, что ответы следователи так и не получили.

Напомним, в 2004 году Верховная Рада приняла изменения в Конституцию, в результате которых Украина из президентско-парламентской стала парламентско-президентской республикой. В 2010 году Конституционный суд Украины вернул страну к президентско-парламентской форме правления, вернув президенту часть утраченных после конституционной реформы 2004 года полномочий.

6 сентября 2017 года экс-министра юстиции Лавриновича вызвали на допрос по делу о "перевороте". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Януковичу и Лавриновичу сообщили о подозрении в захвате власти в 2010 году путем возврата Конституции 1996 года.

Сам Лавринович заявил, что не видит преступления в своих действиях, а в 2010 году только выполнял свои функциональные обязанности.

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27 сентября 2017 года Апелляционный суд освободил экс-министра юстиции Лавриновича из-под ареста.

Источник: https://censor.net.ua/n3127115
 
 
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Двадцать общественных организаций подали заявления в Министерство финансов США о наложении персональных санкций на генпрокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова.
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а потому что любимая петьками рошеногнида правит ГПУ була готова сприяти Мюллеру в справі Манафорта щодо розслідування розтрат Міністерства юстиції України, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 4282 ГПУ була готова сприяти Мюллеру в справі Манафорта щодо розслідування розтрат Міністерства юстиції України, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 4282
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Двадцать общественных организаций подали заявления в Министерство финансов США о наложении персональных санкций на генпрокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова.
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Ещё один полез туда, куда по скудоумию вляпались Сытник с Лещенко.
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Я не в курсе алкаш Горбатюк или нет.
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Это фото гуляет по сети уже больше 10 лет. ГПУ була готова сприяти Мюллеру в справі Манафорта щодо розслідування розтрат Міністерства юстиції України, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 8523
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Вот и спрашиваю - все эти годы с ним на пару квасили? Ну прям заявление в одну дуду с рыгами 10 лет назад. https://ava.md/2009/05/12/p-yanstvu-boy/
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Буря в стакане комаров. Жаб всех в обществе пока что перевели, а что дальше, крокодилы в очереди?
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Трамп отказался от зарплаты президента в 2016
Жертвует ее в бюджет страны
400 тыс долларов в год

А Петя свою получает
Ещё и премии выписывает
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и маришку не забывает - голодранец куле ГПУ була готова сприяти Мюллеру в справі Манафорта щодо розслідування розтрат Міністерства юстиції України, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 8638
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Очередное вранье. ГПУ була готова сприяти Мюллеру в справі Манафорта щодо розслідування розтрат Міністерства юстиції України, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 6786 Он вообще на госслужбе никогда зарплату не получал. С самого начала постоянно были перечисления в Благотворительные фонды.
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Не в благотворительные фонды
А в свой благотворительный фонд
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А почему имея свой благотворительный фонд он не должен этого делать?
Фонд работает больше 20 лет. Но таким как Вы это неинтересно.
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Как депутатом стал, так фонд и открыл
Фонд благотворительность которого так велика что о его деятельности никогда ничего

Страшно подумать, сколько он через него прокрутил и вывел за эти годы
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Действительно............ никакой деятельности. ГПУ була готова сприяти Мюллеру в справі Манафорта щодо розслідування розтрат Міністерства юстиції України, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 1279 Ну кроме вот таких вот мелочей. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD_Roshen
Действительно прям страшно подумать.
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благотворительный фонд строит фонтан Roshen

Вот интересно при чем тут Roshen а?
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Знакомых букв не нашли наверное. А они там есть в тексте - Фонтан «Roshen» был построен на средства благотворительного фонда Петра Порошенко. Общая стоимость проекта 37 млн грн.
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Я спрашиваю почему фонд Петра Порошенко строит фонтаны Roshen
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Потому что ему так захотелось. Имеет наверное право человек строить за свои деньги то, что считает нужным. В гроб уж точно не утащит фонтаны с собой. Останется городу.
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Действительно
Благотворительность это ж под свою корпорацию фонтан построить. 😁😁
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Действительно - это же надо таким барыгой быть. Взять и подарить городу зону отдыха, куда столько лет люди отдыхать с семьями приходят. Повесить его за это мало. ГПУ була готова сприяти Мюллеру в справі Манафорта щодо розслідування розтрат Міністерства юстиції України, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 6269
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Ты за меня не переживай. Просто когда постить начинаешь глупости, хоть интересуйся прежде и больше вот такое "А Петя свою зарплату получает. Ещё и премии выписывает" не выдавай курам на смех.
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Это благотворительность Пети курам на смех
И отчеты его «фонда»

Так что до Трампа Пете как до Луны
Трамп - бизнесмен
А Петя жалкий барыга

Зы. За тебя не переживаю. И за твоего сына не переживаю. Ну ты понимаешь о чем я 😏
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Нет, о чём ты я никогда не пойму Потому что не понимаю тех, у кого главная работа заключена в том, чтобы сидеть и гадить на форуме.
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😁😁😁 с первых строк
Программа фонда - на продвижение демократии - 69 тыс

😂😂
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Читайте, девушка, читайте......... там много что и помимо этого.
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Пункт второй

Возрождение традиций и духовности
Поддержка социальных и молодежных проектов Православной церкви
Сумма 285 тыс. грн.

Это он у Московского патриархата духовность возрождал? 😁😁
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Такими темпами за сутки думаю весь текст осилите. ГПУ була готова сприяти Мюллеру в справі Манафорта щодо розслідування розтрат Міністерства юстиції України, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 8891
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Заявила истина в последней инстанции .............
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😁😁😁 ни документов ни подтверждения лишь Ссылка на блог
Где тоже никаких подтверждений

Зато про лярд который из бюджета себе в фонд вывел дофига везде
Ка
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Грустные вы боты. Не путайте фонд Порошенко с Президентским фондом. Хотя какая вам на фиг разница.
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Действительно никакой разницы. Создание фонда Президента, который будет работать и после отставки Порошенко и личный фонд Порошенко, которому больше 20 лет. Мелочь, куда таким крутым знатокам разглядеть. ГПУ була готова сприяти Мюллеру в справі Манафорта щодо розслідування розтрат Міністерства юстиції України, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 308
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ну это просто ППЦ!!! ))) сидят зубожилые 73% в обоссанных трущобах-хрущевках, отобрали сухари у голубей на помойке, грызут по очереди всей семьей, воды нет, газа нет, электричество отрезали, пенсия мизер, бензин дорогой, перхоть, носки воняют, и вот вот издохнут, ну только телевизор спасает, там какой то горбатый про Трампа, Мюллера, Манафорта. будет о чем попиз@еть.
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Так Манафорт уже в тюрьме сидит.А почему в Украине ублюдочные коррупционные гниды не сидят?
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а потому что любимая петьками рошеногнида правит ГПУ була готова сприяти Мюллеру в справі Манафорта щодо розслідування розтрат Міністерства юстиції України, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 4282 ГПУ була готова сприяти Мюллеру в справі Манафорта щодо розслідування розтрат Міністерства юстиції України, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 4282
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГПУ была готова содействовать Мюллеру в деле Манафорта касательно расследования растрат Министерства юстиции Украины, - Горбатюк
 
 
 
 
 
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