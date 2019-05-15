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Все про:полномочия (165) Козьяков (81) ВККСУ (373) Щотка (36)

 Документы свидетельствуют, что у Козьякова и Щотки не истек срок полномочий, - заявление ВККСУ. ДОКУМЕНТ

Высшая квалификационная комиссия судей Украины сделала заявление относительно постановлений Окружного административного суда города Киева об отсутствии у Сергея Козьякова и Станислава Щотки полномочий членов ВККСУ.

Соответствующий документ опубликован на сайте Комиссии, информирует Цензор.НЕТ.

"Основанием для принятия Окружным административным судом города Киева таких решений было, в том числе, установление судом обстоятельств вроде истечения определенного законом срока полномочий Сергея Козьякова и Станислава Щотки как членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины", - говорится в заявлении.

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Однако у ВККСУ есть документы, свидетельствующие о другом.

"Комиссия публикует решение Окружного административного суда города Киева от 25 марта 2019 года № 640/2620/19, Кассационного административного суда в составе Верховного Суда от 25 апреля 2019 года № 9901/66/19, научно-правовой вывод Национальной академии правовых наук Украины, вывод Национального университета "Киево-Могилянская академия" и объяснения субъектов избрания/назначения членов ВККСУ, а именно: Государственной судебной администрации Украины и Совета адвокатов Украины", - приводится в документе.

Документы свидетельствуют, что у Козьякова и Щотки не истек срок полномочий, - заявление ВККСУ 01
Документы свидетельствуют, что у Козьякова и Щотки не истек срок полномочий, - заявление ВККСУ 02
Документы свидетельствуют, что у Козьякова и Щотки не истек срок полномочий, - заявление ВККСУ 03
Документы свидетельствуют, что у Козьякова и Щотки не истек срок полномочий, - заявление ВККСУ 04
Документы свидетельствуют, что у Козьякова и Щотки не истек срок полномочий, - заявление ВККСУ 05
Документы свидетельствуют, что у Козьякова и Щотки не истек срок полномочий, - заявление ВККСУ 06Документы свидетельствуют, что у Козьякова и Щотки не истек срок полномочий, - заявление ВККСУ 07Документы свидетельствуют, что у Козьякова и Щотки не истек срок полномочий, - заявление ВККСУ 08

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Документы свидетельствуют, что у Козьякова и Щотки не истек срок полномочий, - заявление ВККСУ 09Документы свидетельствуют, что у Козьякова и Щотки не истек срок полномочий, - заявление ВККСУ 10Документы свидетельствуют, что у Козьякова и Щотки не истек срок полномочий, - заявление ВККСУ 11
Документы свидетельствуют, что у Козьякова и Щотки не истек срок полномочий, - заявление ВККСУ 12
Документы свидетельствуют, что у Козьякова и Щотки не истек срок полномочий, - заявление ВККСУ 13
Документы свидетельствуют, что у Козьякова и Щотки не истек срок полномочий, - заявление ВККСУ 14
Документы свидетельствуют, что у Козьякова и Щотки не истек срок полномочий, - заявление ВККСУ 15
Документы свидетельствуют, что у Козьякова и Щотки не истек срок полномочий, - заявление ВККСУ 16
Документы свидетельствуют, что у Козьякова и Щотки не истек срок полномочий, - заявление ВККСУ 17
Документы свидетельствуют, что у Козьякова и Щотки не истек срок полномочий, - заявление ВККСУ 18
Документы свидетельствуют, что у Козьякова и Щотки не истек срок полномочий, - заявление ВККСУ 19
Документы свидетельствуют, что у Козьякова и Щотки не истек срок полномочий, - заявление ВККСУ 20

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Документы свидетельствуют, что у Козьякова и Щотки не истек срок полномочий, - заявление ВККСУ 21
Документы свидетельствуют, что у Козьякова и Щотки не истек срок полномочий, - заявление ВККСУ 22
Документы свидетельствуют, что у Козьякова и Щотки не истек срок полномочий, - заявление ВККСУ 23
Документы свидетельствуют, что у Козьякова и Щотки не истек срок полномочий, - заявление ВККСУ 24
Документы свидетельствуют, что у Козьякова и Щотки не истек срок полномочий, - заявление ВККСУ 25
Документы свидетельствуют, что у Козьякова и Щотки не истек срок полномочий, - заявление ВККСУ 26
Документы свидетельствуют, что у Козьякова и Щотки не истек срок полномочий, - заявление ВККСУ 27Документы свидетельствуют, что у Козьякова и Щотки не истек срок полномочий, - заявление ВККСУ 28
Документы свидетельствуют, что у Козьякова и Щотки не истек срок полномочий, - заявление ВККСУ 29
Документы свидетельствуют, что у Козьякова и Щотки не истек срок полномочий, - заявление ВККСУ 30

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Документы свидетельствуют, что у Козьякова и Щотки не истек срок полномочий, - заявление ВККСУ 31
Документы свидетельствуют, что у Козьякова и Щотки не истек срок полномочий, - заявление ВККСУ 32
Документы свидетельствуют, что у Козьякова и Щотки не истек срок полномочий, - заявление ВККСУ 33Документы свидетельствуют, что у Козьякова и Щотки не истек срок полномочий, - заявление ВККСУ 34

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Документы свидетельствуют, что у Козьякова и Щотки не истек срок полномочий, - заявление ВККСУ 35
Документы свидетельствуют, что у Козьякова и Щотки не истек срок полномочий, - заявление ВККСУ 36
Документы свидетельствуют, что у Козьякова и Щотки не истек срок полномочий, - заявление ВККСУ 37

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Напомним, 15 мая Окружной админсуд рассмотрел заявления об обеспечении иска, которые поступили от Сергея Остапца и Александра Кротюка, и принял решение их удовлетворить.

Суд запретил Козьякову выполнять полномочия члена ВККС, а также обязал другого члена комиссии, который будет исполнять обязанности председателя, ввести Остапца в состав ВККС.

Остапец 6 мая был назначен членом комиссии вместо Станислава Щотки приказом главы Государственной судебной администрации Зеновия Холоднюка.

Окружной админсуд считает, что у Козьякова и Щотки истек четырехлетний срок полномочий, так как они были назначены на должности в 2014 году. В то же время, в момент их назначения действующее законодательство устанавливало срок полномочий членов ВККС - шесть лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3127113
 
 
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ниче нового - у петек тоже куча вилл в испании - а бабосы в панаме Документы свидетельствуют, что у Козякова и Щотки не истек срок полномочий, - заявление ВККСУ - Цензор.НЕТ 4397 Документы свидетельствуют, что у Козякова и Щотки не истек срок полномочий, - заявление ВККСУ - Цензор.НЕТ 4397
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ниче нового - у петек тоже куча вилл в испании - а бабосы в панаме
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Дебил, повышение тарифов надо было начинать еще в 90-е,
как это сделали в России.
Но Украина предпочла остаться без котельных и теплосетей, но тарифы не повышать.
Все развалилось, сгнило, народ тупо поставил себе газовые котлы в квартиры,
зато тарифы не повышали.
А вот потом цены на газ подскочили и пипец пришел.
Да, в Крыму газоснабжение отсутствует вообще от Алушты до Судака, от Кореиза до Фороса, часть Джанкойского района еще со времен Украины.
И люди жили и живут, отапливаются углем и дровами.
В Омской области России газификация 60%, в селах 40%.
То же на Алтае.
Поэтому не надо шагать шире штанов, а то порвутся.
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Поки домотав.. в мене колись шпаргалка коротша була..
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во мудьи бумажек наплодили Документы свидетельствуют, что у Козякова и Щотки не истек срок полномочий, - заявление ВККСУ - Цензор.НЕТ 40 Документы свидетельствуют, что у Козякова и Щотки не истек срок полномочий, - заявление ВККСУ - Цензор.НЕТ 40
и не в падлу им бумагомараки и изпальца высоски Документы свидетельствуют, что у Козякова и Щотки не истек срок полномочий, - заявление ВККСУ - Цензор.НЕТ 6437
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Видати щотці і козякову по бочці варення і ящику печива і тд-як компенсацію за стрес
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та в центре занятости полно вакансий на минималку, в чем дело?
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В Днепре и без центра занятости объявление о приеме на работу полно,
причем не на минималку, а поболее.
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Вот думаю, или прочитать все документы или поспать?
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Ну и фамилией родители наградили,прости господи!
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Дайте фотки щетки и кизяка народ определится
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДокументы свидетельствуют, что у Козьякова и Щотки не истек срок полномочий, - заявление ВККСУ. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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