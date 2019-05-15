 Украинского политзаключенного в РФ Сущенко в колонии посетил консул, - Фейгин

Об этом сообщил общественный защитник Сущенко Марк Фейгин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Накануне моего подзащитного Романа Сущенко посетил украинский консул Альберт Черниюк. И я также намерен посетить Романа ближайшее время ", - сказал Фейгин.

Юрист сообщил, что его подзащитному передали посылку с красками, кистями и альбомом.

"После долгой задержки и большого труда Роману Сущенко наконец передали посылку с красками, кистями и альбомом. Но что касается посылки с лекарствами, остаются определенные сложности", - сказал Фейгин.

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Он уточнил, что у Сущенко в настоящее время есть проблемы со здоровьем по стоматологической части.

Напомним, Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

В течение двух дней после ареста никто не знал о судьбе журналиста, ему не давали связаться ни с женой, ни с адвокатом, ни с представителями украинского посольства в РФ. Позже члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы случайно обнаружили его в следственном изоляторе ФСБ "Лефортово" во время инспекционного визита. На тот момент Лефортовский районный суд Москвы уже арестовал украинца на два месяца.

7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в "шпионаже" по статье 276 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде 20 лет лишения свободы. В ФСБ России заявили, что Сущенко якобы является работником Главного управления разведки Минобороны Украины и якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, что является государственной тайной". В ГУР Минобороны это опровергли. Сам журналист отвергает обвинения ФСБ РФ и не признает своей вины.

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Позже защитника Сущенко Марка Фейгина лишили статуса адвоката. Он представляет Сущенко только как общественный защитник.

4 июня 2018 года Мосгорсуд приговорил украинского журналиста к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж (ст. 276 УК РФ). 12 сентября Верховный суд России признал приговор"законным".

МИД Украины выразил протест, требуя от РФ немедленно отменить незаконный приговор по делу Сущенко и обеспечить его освобождение и возвращение в Украину. К этим призывам присоединились и международные организации, такие как ЕС, ОБСЕ, Международная и Европейская федерации журналистов (IFJ/EFG) и др.

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