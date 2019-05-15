EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  464  8
Материалы по теме:
Все про:военнопленные (466) моряки (737) Бадамшин (11) Сорока (9)

 Раненого военнопленного украинского моряка Сороку отправили из СИЗО на обследование в больницу, - адвокат Бадамшин

В России военнопленного украинского моряка Василия Сороку отправили на обследование в больницу, в которой ему ранее оперировали руку.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил адвокат моряка Сергей Бадамшин, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с невозможностью лечения и обследования в условиях СИЗО "Лефортово" в апреле нами неоднократно ставился вопрос о дополнительном послеоперационном обследовании и реабилитации у оперировавшего Василия доктора. Следствие пообещало после праздников организовать обследование. Слово свое сдержали. Ждем результаты обследования", – написал адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У военнопленного моряка Сороки после операции на раненой руке не функционируют 4 пальца, - отец

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

Также читайте: Выздоровление военнопленного моряка Сороки, прооперированного в Москве, идет трудно и медленно, - адвокат Бадамшин

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

Срок досудебного следствия по делу был продлен до августа 2019 года.

Раненого военнопленного украинского моряка Сороку отправили из СИЗО на обследование в больницу, - адвокат Бадамшин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3127110
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
петя умыл руки относительно своих военнослужащих, посланных им в лапы пуйлу
 показать весь комментарий
 
Чому ж ви такі огидно брехливі? "ТРИБУНАЛ ООН 25 ТРАВНЯ ОГОЛОСИТЬ РІШЕННЯ ЩОДО ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ УКРАЇНСЬКИХ МОРЯКІВ "
 показать весь комментарий
 
 
Ні, костя. Трибунал ООН, самостійно, зайнявся питанням військовополоненних українських моряків. Настрій у них був гарний, зірки зійшлись, й карта лягла. Блін, от ви такі дурні, чи придурюєтесь? Чи робота така, нести фігню?
 показать весь комментарий
 
 
Чепуху он несёт. Народ никогда ничего не решает. Для того чтобы простонародье думало что оно чего-то "решает", существует телевизор, который всё объяснит как надо.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРаненого военнопленного украинского моряка Сороку отправили из СИЗО на обследование в больницу, - адвокат Бадамшин
 
 
 
 
 
 вверх