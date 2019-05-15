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 Политика Украины
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Все про:ПАСЕ (1279) Россия (72803) Климкин (2170) минские соглашения (2566)

 Страны, поддерживающие возвращение РФ в ПАСЕ просто так, являются соучастниками подрыва минских соглашений, - Климкин

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что страны, которые согласны вернуть РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы без выполнения каких-либо условий, являются соучастниками подрыва минских соглашений.

Об этом чиновник написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Все мы знаем, какой ценой Украина выполняла минские договоренности. Москва же, не скрываясь, последовательно их подрывала. И если сейчас отдельные страны-члены готовы возвращать в ПАСЕ агрессора и нарушителя международного права просто так, без выполнения им никаких из поставленных условий - они должны осознавать, что становятся соучастниками подрыва Минске", - подчеркнул министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готова отказаться от минских соглашений, если Совет Европы снимет с РФ санкции, - Климкин

Он напомнил, что указанные договоренности - "дело жизненного значения".

"Вопрос в том, что прецедент возвращения России в ПАСЕ будет иметь значительные символические последствия - это запускает процесс "нормализации" всего, что позволяет себе РФ без шагов с ее стороны к нормальности. И те, кто делает такую ​​искаженную глобальную реальность, должны понести за это часть ответственность. Если кое-кто в Европе будет поддаваться на шантаж Кремля и прятать голову в песок - от Совета Европы и, наконец, от всех европейских ценностей очень быстро может ничего не остаться", - заметил Климкин.

Он сообщил, что говорил об этом в Брюсселе своим коллегам министрам.

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Страны, поддерживающие возвращение РФ в ПАСЕ просто так, являются соучастниками подрыва минских соглашений, - Климкин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3127109
 
   
 Топ комментарии
 
Европейцы также забывают - как всё достигнуто, как и зелекторат забыл - что было в 2014 году...
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1.3. Политика умиротворения агрессора
Германия после прихода к власти Гитлера начала проводить агрессивную внешнюю политику, направленную на пересмотр итогов Версаля.
В марте 1936 г. части немецкой армии вошли в Рейнскую демилитаризованную зону. Этот шаг не вызвал активных ответных действий со стороны Англии и Франции, подтолкнув Германию к продолжению выбранного политического курса. В июле 1936 г. в Испании вспыхнул военный мятеж. Германия и Италия, поддержавшие мятежников во главе с генералом Франко, начали оказывать им крупномасштабную военную помощь.
...
https://bookucheba.com/istoriya-rossii/politika-umirotvoreniya-agressora.html

И что Климкин не так говорит?
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любые ценности, а тем более европейские, имеют свою цену и рашка ее знает...
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Европейцы также забывают - как всё достигнуто, как и зелекторат забыл - что было в 2014 году...
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что мы забили? по подробней плиз, ведь пустословие к тебе не было замечено и тебе не подходит.
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1.3. Политика умиротворения агрессора
Германия после прихода к власти Гитлера начала проводить агрессивную внешнюю политику, направленную на пересмотр итогов Версаля.
В марте 1936 г. части немецкой армии вошли в Рейнскую демилитаризованную зону. Этот шаг не вызвал активных ответных действий со стороны Англии и Франции, подтолкнув Германию к продолжению выбранного политического курса. В июле 1936 г. в Испании вспыхнул военный мятеж. Германия и Италия, поддержавшие мятежников во главе с генералом Франко, начали оказывать им крупномасштабную военную помощь.
...
https://bookucheba.com/istoriya-rossii/politika-umirotvoreniya-agressora.html

И что Климкин не так говорит?
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если честно, не понимаю к чему это приплёл, а климкин глупость говорит, при том так, что все никто и рашка на всех кладёт.

просто так, без выполнения им никаких из поставленных условий
том то и дело, что или он слишком умный и специально так делает или же на столько глуп и не понимает значение слов.
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а модет потому что не дипломат - и пеця сиятельный тоже
нах нам норманские и минские говорильни? Країни, що підтримують повернення РФ в ПАРЄ просто так, є співучасниками підриву мінських угод, - Клімкін - Цензор.НЕТ 9953 Країни, що підтримують повернення РФ в ПАРЄ просто так, є співучасниками підриву мінських угод, - Клімкін - Цензор.НЕТ 9953
нах они пуйлу ясно - а нам зачем?
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не ну то что климкин не дипломат, то не спор, только в чью пользу играет, вот где вопрос, хотя, я думаю что знаю в чью пользу и точно не в Украинскую.
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Очень даже подходит. А как иначе обратить внимание на потворство действиям паРаши?
Санкции Европе Украина введёт? Внушит - как надо поступать?
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в тексте речь климкина и там не речь о санкциях, пока ещё санкции не отменяет, но по приколу зимой кое какие движение в этом вопросе возможны.
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А причем тут пасе,когда например есть обсе,интерпол,оон и т.д?
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так же есть договор по открытому небу для совершения разведывательных полетов над странами входящими в доровор.есть соглашение европейское по инспекциям воинских частей....
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Вот клован отвлечется от игры на пианине и всем покажет как надо вести политику.😁
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Скоро Климкин начнет махаться со всеми своими накаченными руками!
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а зачем вообще этот "минск" нужен Украине ? Может я чего не понимаю ? там же по факту прописана капитуляция.
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не шатайте уставы презыденту мыру!)
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Климкин, а ввести санкции против Меркель и Макрона, слабо?
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Отпетый болван. Пока вы воровали и брали в карман, их экономики терали миллиарды. Чему ты удивлен?
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экономика Германии так теряла миллиарды, что вынуждена была покупать ворованный уголь из ДэНэРэ?)))
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Ну пожалуйста, пожалуйста! Ну не возвращайте их, ну что вам стоит!!! )))
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"значительные символические последствия" - ну и хрен с ними, раз они символические.
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Товарооборот Украины с расеей растет,в Украине преспокойно работает рассейский бизнес и т.д.С какого перепуга Европа должна помогать Украине и ущемлять своих бизнесменов,они 5 лет ждали,сколько еще?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтраны, поддерживающие возвращение РФ в ПАСЕ просто так, являются соучастниками подрыва минских соглашений, - Климкин
 
 
 
 
 
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