 Страны, поддерживающие возвращение РФ в ПАСЕ просто так, являются соучастниками подрыва минских соглашений, - Климкин

Об этом чиновник написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Все мы знаем, какой ценой Украина выполняла минские договоренности. Москва же, не скрываясь, последовательно их подрывала. И если сейчас отдельные страны-члены готовы возвращать в ПАСЕ агрессора и нарушителя международного права просто так, без выполнения им никаких из поставленных условий - они должны осознавать, что становятся соучастниками подрыва Минске", - подчеркнул министр.
Он напомнил, что указанные договоренности - "дело жизненного значения".
"Вопрос в том, что прецедент возвращения России в ПАСЕ будет иметь значительные символические последствия - это запускает процесс "нормализации" всего, что позволяет себе РФ без шагов с ее стороны к нормальности. И те, кто делает такую искаженную глобальную реальность, должны понести за это часть ответственность. Если кое-кто в Европе будет поддаваться на шантаж Кремля и прятать голову в песок - от Совета Европы и, наконец, от всех европейских ценностей очень быстро может ничего не остаться", - заметил Климкин.
Он сообщил, что говорил об этом в Брюсселе своим коллегам министрам.
Германия после прихода к власти Гитлера начала проводить агрессивную внешнюю политику, направленную на пересмотр итогов Версаля.
В марте 1936 г. части немецкой армии вошли в Рейнскую демилитаризованную зону. Этот шаг не вызвал активных ответных действий со стороны Англии и Франции, подтолкнув Германию к продолжению выбранного политического курса. В июле 1936 г. в Испании вспыхнул военный мятеж. Германия и Италия, поддержавшие мятежников во главе с генералом Франко, начали оказывать им крупномасштабную военную помощь.
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https://bookucheba.com/istoriya-rossii/politika-umirotvoreniya-agressora.html
И что Климкин не так говорит?
просто так, без выполнения им никаких из поставленных условий
том то и дело, что или он слишком умный и специально так делает или же на столько глуп и не понимает значение слов.
нах нам норманские и минские говорильни?
нах они пуйлу ясно - а нам зачем?
Санкции Европе Украина введёт? Внушит - как надо поступать?
https://www.youtube.com/watch?v=YZkixJC4AUM&feature=push-sd&attr_tag=NPDL2-F-ZopmzODS%3A6