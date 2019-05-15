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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2745) США (14965) Сытник (672)

 НАБУ никак не могло влиять на выборы президента США, подобные обвинения являются политической игрой, - Сытник

Национальное антикоррупционное бюро Украины никак не могло влиять на ход выборов президента США в 2016 году, и звучащие в адрес Бюро обвинения являются элементом политической игры, заявляет директор НАБУ Артем Сытник.

"Наша позиция последовательная, начиная с 2016 года, когда начались такие обвинения. НАБУ не могло никоим образом вмешиваться в процесс выборов в США, поэтому все эти обвинения – это политическая игра", - сказал он журналистам в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Сытник отметил, что, к сожалению, в этой политической игре участвует и Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трепак ответил директору НАБУ Сытнику: "Не переводите стрелки и научитесь отвечать за свои действия по делу Манафорта"

Ранее 14 мая генпрокурор Украины Луценко на брифинге заявил, что действия директора НАБУ Сытника по вмешательству в американские выборы как минимум перешли грань политической этики. "Вопреки специальному предостережению своего процессуального руководителя, которым является Назар Холодницкий (руководитель САП - ИФ),.. вопреки требованиям закона и элементарной политической этики господин Сытник тогда же, в середине 2016 года, уведомил американские СМИ о том, что фамилия Манафорта (бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт – ИФ), есть в списках так называемой "черной кассы" Партии регионов. При этом он сделал это, точно зная, что одной подписи Манафорта там нет", - сказал Ю.Луценко журналистам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сытник не заплатил за отдых с друзьями на базе отдыха на Ривненщине. Его допросят по данному факту, - Луценко

Как сообщалось, 15 марта 2019 года в эфире программы "Право на власть" генпрокурор Юрий Луценко сообщил о поступившем заявлении от внефракционного народного депутата Бориса Розенблата, который утверждал о якобы передаче директором НАБУ А.Сытником в США т.н. "черной бухгалтерии" Партии регионов для поддержки Хиллари Клинтон на президентских выборах. Он добавил, что вскоре ГБР приступит к обработке этого дела.

22 марта в НАБУ заявили, что его детективы не собирали и никому не передавали никаких доказательств противоправной деятельности американского политтехнолога Пола Манафорта НАБУ, и опровергли заявление Ю.Луценко об их возможном влиянии на выборы президента США, назвав его абсурдной попыткой дискредитировать Бюро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сытник прибыл на допрос в ГПУ по делу о вмешательстве в выборы президента в США

В свою очередь руководитель САП Назар Холодницкий, комментируя эту ситуацию, сказал: "Если он (Сытник) действительно увидел себя геополитиком и помогал Хиллари, то надо делать выводы, это неправильно... У меня с ним (с Сытником) в 2016 году был разговор на конференции в Панаме, и он мне также говорил, что хочет помочь Хиллари. На мой вопрос "Где ты, а где Хиллари" ответа не было".

Утечка записей так называемой "черной бухгалтерии" в СМИ США, также известной как "амбарная книга" Партии регионов, стала причиной отставки П.Манафорта из кампании Д.Трампа и привела к одному из ключевых обвинений в расследовании заговора с РФ, которое преследует Д.Трампа в течение последних двух с половиной лет. По данным The New York Times, в "черной бухгалтерии" фамилия Манафорта упоминается 22 раза. В целом речь шла о выплатах на сумму в $12,7 млн, осуществленных в течение 2007-2012 годов.

Печерский районный суд г.Киева 8 апреля 2019 года назначил компьютерно-техническую экспертизу и экспертизу звукозаписи аудиофайлов, на которых человек с голосом, похожим на А.Сытника, рассказывает о своей роли во время выборов президента США.

Источник: https://censor.net.ua/n3127108
 
   
 Топ комментарии
 
Ситник дурника вдає. Ніхто НАБУ і не звинувачує. Звинувачують тільки самого Ситника, який замість того щоб боротись з корупцією в Україні, для чогось почав робити заяви щодо іноземних громадян. Це тупість чи політиканство ("синдром наполеона")
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Так НАБУ и не обвиняют. Обвиняют деловаров ситника и лещенку)
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Так НАБУ и не обвиняют. Обвиняют деловаров ситника и лещенку)
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Які так весело собі вирішили погратись у геополітиків, а догрались до міжнародного скандалу
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Да НАБУ по причине своей импотентности вообще ни на что влиять не может.
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Пля,пономарь розказав би,так йому капець

НАБУ никак не могло влиять на выборы президента США, подобные обвинения являются политической игрой, - Сытник - Цензор.НЕТ 7268
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🤣🤣🤣
Если им не мешать, они там последовательно друг другу консерв понавешают и глотки перегрызут
Должен остаться только один (с)
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Этот прозрел
А что Пономарь прозрел - не верю
Он такую пургу годами молол с энтузиазмом, там явно за гонорары.
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Цензор пасет задних,как всегда впрочем....в Днепр прилетел кукловод наркозели коломойша.
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а когда свалит кукловод свинарни пеця? НАБУ ніяк не могло впливати на вибори президента США, такі звинувачення є політичною грою, - Ситник - Цензор.НЕТ 6326
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как только вы голову себе зеленкой помажете
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Ситник дурника вдає. Ніхто НАБУ і не звинувачує. Звинувачують тільки самого Ситника, який замість того щоб боротись з корупцією в Україні, для чогось почав робити заяви щодо іноземних громадян. Це тупість чи політиканство ("синдром наполеона")
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Він має всіх за дурнів!!!! То му що НАБУ не має повноважень показувати на своєму сайті частину амбарної книги Яника з Полом Манафортом, якраз у період проведення виборів США
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Будем пасссматреть кого посодют...
😁
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уровень сотрудничества с фбр выходит на уровень допросов
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Пане сытнык -ты жереш народни гроши -яки тоби дала влада -видрываючи у того самого народа -колы будеш працюваты ****
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Сказал тот, кто с первого дня работы НАБУ вместо расследований играл в политические игры. НАБУ ніяк не могло впливати на вибори президента США, такі звинувачення є політичною грою, - Ситник - Цензор.НЕТ 6077
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Все подследственные сытника действующие и потенциальные велике цабе.Тут надо исходить от обратного Если он хороший для них как холодницкий,без критики, то дело плохо.Если со всех сторон гавкают. но укусть не могут ( где ваши докозательства)то работает.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ никак не могло влиять на выборы президента США, подобные обвинения являются политической игрой, - Сытник
 
 
 
 
 
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