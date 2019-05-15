EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  1295  24
Материалы по теме:
Все про:Лещенко (554) свидетель (121) Горбатюк (345)

 Лещенко не может на этапе досудебного следствия свидетельствовать в прямом эфире, так как такой нормы нет в УПК, - Горбатюк

Народный депутат Сергей Лещенко не может свидетельствовать в прямом эфире на этапе досудебного расследования, поскольку это будет нарушать тайну следствия.

Об этом в эфире Громадського заявил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, пишет Цензор.НЕТ.

"Обязательность видеозаписи, если об этом ходатайствует кто-либо из участников следственного действия, то сразу следователь обязан записывать на видео. Это, но никак уголовно-процессуальный кодекс не позволяет проводить следственное действие онлайн", - отметил Горбатюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скандал, связанный с Байденом и Злочевским, не повлияет на будущее украинско-американских отношений, - Хербст

В то же время прокурор добавил, что запрета на такие действия тоже нет.

"На этапе досудебного расследования само понятие тайны досудебного расследования обязывает следователя и прокурора не разглашать эти следственные действия", - добавил Горбатюк.

Ранее Лещенко заявил, что пойдет на допрос в Генеральную прокуратуру и готов раскрыть источник, из которого получил часть "черной бухгалтерии", но только на допросе в прямом эфире.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что народного депутата Сергея Лещенко вызовут в Генпрокуратуру, и там, вероятно, вручат ему подозрение. Он отметил, что Лещенко могут объявить о подозрении за разглашение данных досудебного следствия в его публикациях о так называемой черной кассе Януковича.

Также читайте: Надеюсь, что этим займется квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров, - Лещенко о "скунсе" от Луценко

Источник: https://censor.net.ua/n3127107
 
 
 Топ комментарии
 
Рафик ниучём ни винават !!!
 показать весь комментарий
 
Хуйло старался, старался агрессией против Украины улучшить благосостояние украинцев, а Порошенко это профукал...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тепер Дещенку не світить бути у Зеленського в команді, бо цього навіть Трамп не хоче
 показать весь комментарий
 
 
***** старался, старался агрессией против Украины улучшить благосостояние украинцев, а Порошенко это профукал...
 показать весь комментарий
 
 
Может мне кто-то человеческим языком объяснить, какое отношение украинское законодательство, украинская правоохранительная система имеет у внутренним процессам американского государства?
 показать весь комментарий
 
спочатку поставте питання людською мовою, тоді отримаєте відповідь.
 показать весь комментарий
 
Если я правильно понимаю, то ГПУ проводит расследование в отношении Лещенко по вопросам его вмешательства в американские выборы. Так?
 показать весь комментарий
 
Он отметил, что Лещенко могут объявить о подозрении за разглашение данных досудебного следствия в его публикациях о так называемой черной кассе Януковича
Источник: https://censor.net.ua/n3127107
 показать весь комментарий
 
 
Понятно. Но если списки, которые в последствии стали данными досудебного следствия, изначально были у него и он сам принес их в ГПУ, то о каком разглашении может идти речь? Что за бред? Или я опять что-то не так понимаю?
 показать весь комментарий
 
 
Эти списки в мае были переданы из ГПУ в НАБУ по их же требованию. А в августе попали в СМИ.
 показать весь комментарий
 
 
Но если следовать Вашей логике, то разглашение сведений о том, что гр. Сидоров полгода назад украл три мешка китайской гречки, в одном из которых находилась бирка с названием производителя, в случае если следствие не закончено так же будет считаться преступлением? Даже несмотря на то что именно у меня и я сообщил о том, что мешки были украдены?
 показать весь комментарий
 
Если они на пару с Сытником не понимали что делают, а я дико сомневаюсь, что не понимали. так как Лещенко собственноручно заявил о цели, то им надо обратиться к психиатру

Сергій Лещенко
19 августа 2016 г. ·

Наш утренний брифинг о деньгах Януковича для Манафорта, который проводили вместе с Sevgil Musaieva-Borovyk и Anton Marchuk, попал в утренние новости ведущего американского телеканала CBS News. Считаю, это был последний гвоздь в крышку гроба Манафорта. Надеюсь, что с ним - и Трампа.
 показать весь комментарий
 
 
Понятно. Т.е. обвинение Лещенка в разглашении материалов данных досудебного следствия всего лишь формальный повод для привлечения его за вмешательство в американские выборы?
 показать весь комментарий
 
У кого под столом сидел в момент совершения звонков Игорь Луценко? Генпрокурора или членов комиссии?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛещенко не может на этапе досудебного следствия свидетельствовать в прямом эфире, так как такой нормы нет в УПК, - Горбатюк
 
 
 
 
 
 вверх