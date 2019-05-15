 Порошенко на встрече с послами G7 и ЕС призвал продолжать поддержку реформ в Украине. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Глава государства призвал страны Большой семерки и ЕС усиливать поддержку Украины в обеспечении реформ и в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности, а также продолжать верить в ее успешное будущее.
"Я обращаюсь к вам с просьбой продолжить поддержку Украины, особенно учитывая ситуацию с безопасностью. Продолжить поддержку нашей страны на пути реформ. Это чрезвычайно важно ", - сказал Порошенко.
Особое внимание было уделено вопросу продолжения санкционной политики против России, а также консолидации международных усилий для освобождения украинских заложников и моряков, которые незаконно удерживаются РФ.
"Мы вспоминаем много успешных и важных реформ, которые были сделаны при вашем лидерстве. Особенно это касается реформирования банковского сектора. И в качестве примера я особенно хочу отметить успешную национализацию "Приватбанка", - отметила посол Франции Изабель Дюмон от имени послов Большой семерки. Среди других успешных реформ она назвала децентрализацию, реформирование судебной системы, борьбу с коррупцией и реформы в энергетическом секторе.
Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли отметил: "Украина настоящее имеет ничего общего с Украиной 2014 года. И мы все понимаем ваш личный вклад в этом стремлении. Вы приблизили Украину к Европейскому Союзу".
В сети появились результаты
закрытого социологического
опроса, согласно которому у
победителя президентских
выборов Владимира
Зеленского есть шансы провести
в Раду большое количество
своих людей в случае
досрочных парламентских
выборов.
Партия Владимира Зеленского
"Слуга народа"
набирает 44% голосов
избирателей, политическая сила
кума президента РФ Виктора
Медведчука и Вадима Рабиновича
"Оппозиционная платформа - За
життя" - 10%,
переформатированный "Блок
Петра Порошенко" - также 10%.
При этом партия Юлии Тимошенко
"Батькивщина" может
рассчитывать на 8% голосов
избирателей.
Партии Анатолия Гриценко и
Игоря Смешко получают по 5%.
Эти данные - последня закрытая
социология, которую активно
обсуждают в кулуарах Верховной
Рады.
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10550742-posli-g7-zaklikali-poroshenka-plavno-peredati-vladu-zelenskomu.html
Читайте также: Послы стран G7 поздравили Зеленского с победой на выборах и пообещали поддержку в реформахИсточник:https://censor.net.ua/n3127103
Военные взбунтовались после того как Порошенко присвоил Генерала армии своему охраннику, который прослужил в армии неделю
Военные, которые 5 лет под постоянными обстрелами защищают целостность Украины на Донбассе не могут поверить в то, какая же «мразь и скотина» (ред. по словам военных) была их Главнокомандующим.
Военные взбунтовались после того как Порошенко присвоил Генерала армии своему охраннику, который прослужил в армии неделю.
Вот что говорит военный с позывным «Арбат» из 128 горно-пехотной бригады:
«Ах ты скотина. Мы до сих пор не знаем сколько людей погибло, сколько матерей больше никогда не увидят своих сыновей, сколько сыновей и дочерей больше не смогут обнять своих отцов и матерей. Мразина, все эти люди настоящие военные, которые по 30 лет служили в армии и не могли получить даже Лейтенанта, даже благодарность после смерти они не поучали от государства. А ты своему охраннику с уголовным прошлым даешь Генерала армии? Скотина, ты в своем уме? Ведь в стране же война! Я публично требую отправить этого хенерала-охранника на фронт, чтобы он доказал свой статус!»- говорит «Арбат».
Журналист Юрий Бутусов пишет, что Порошенко публично плюнул в лицо военным и что от жадности и невероятной алчности он потерял чувство самосохранения.
Напомним, 13 мая президент Украины Петр Порошенко секретным указом присвоил звание генерал-лейтенанта своему охраннику Юрию Федорову.
Охранник Порошенко с уголовным прошлым
Об этом в Facebook сообщил главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.
Он назвал происходящее «генеральским рекордом Петра Порошенко». Федоров, по данным журналиста, получил новое звание «всего за одну неделю выслуги в военной разведке».
«Федоров по настоящее время находится рядом с президентом и фактически продолжает руководить его охраной. Но его должность в охране - генерал-майорская, ему нельзя присвоить более высокое звание. И вот для того, чтобы порадеть близкому человечку, Порошенко переводит Федорова в военную разведку на вышестоящую должность! Хотя никакого отношения к военной разведке Федоров не имеет вообще», - написал Бутусов.
Он отметил, что Федоров представлен к званию генерал-лейтенанта решением министра обороны Украины Степана Полторака, а не своего теперь непосредственного начальника, и что Федоров «ни разу не появлялся в ГУР».
Главред «Цензор.НЕТ» считает, что в Главном управлении разведки «Федорова оформили только с одной целью - чтобы засекретить указ и не публиковать».
«Получается, близость к высокопоставленному телу - самая удобная карьера, не надо рисковать, не надо служить в войсках, проводить рискованные операции. Военные разведчики рискуют собой, за ними даже в Киеве ведут охоту российские спецслужбы, устраивают покушения, но чтобы стать генерал-лейтенантом военной разведки, оказывается, всем этим заниматься не надо. Лучше охранять того, кто раздает звания. Просто подарочек получил за госсчет, пенсию чуть повыше за какую-то неделю теперь может оформить», - отметил Бутусов.
Он назвал происходящее «возмутительной наглостью и оскорблением офицерского корпуса в Украине».
Отметим, что скотиной обозвали Порошенко не только военные, но и журналисты.
В частности Савик Шустер публично и на всю страну назвал Порошенко алчной, наглой, невероятной жадной и кровавой скотиной:
https://ua24ua.net/ah-ti-skotina-crochnoe-obrashchenie-*******-k-poroshenko-foto/
три главных качества Порошенко
Известный телеведущий Савик Шустер, впавший в немилость нынешней власти, заявил, что три главных качества действующего президента Украины Петра Порошенко - то, что он «скупой, злопамятный и немножко толстый».
Об этом Шустер заявил накануне в блиц-интервью для интернет-издания «Гордон» .
Также он отметил, что самый необычный подарок, который ему когда-либо дарили - подарок от Порошенко.
«Самый необычный подарок мне подарил Петр Алексеевич Порошенко, когда отобрал у меня разрешение на работу.
И я подумал - какая же скотина!», - заявил Шустер.
https://ua24ua.net/skupoy-zlopamyatniy-i-nemnogko-tolstiy-kakaya-skotina-shuster-o-poroshenko/
🤗
😷
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ПАПу пришли пилюлю выписать. Вы заметьте - про каждую международную встречу пишут, что ПАП призывает поддержат продолжение реформ.
чекаємо прийняття мовного закону.
больше,чем все Президенты до него вместе взятые. это абсолютно точно.
и все это в условиях рашистской агрессии. Дякую!