 Чешский депутат Ондрачек ездил в оккупированный Донецк, глава МИД Петршичек пристыдил его

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Ондрачек прибыл в Донецк 11 мая для участия в мероприятиях по случаю так "годовщины создания ДНР". Он ранее уже посещал неподконтрольную украинской власти территорию Донбасса и Крым. Украина запретила этому депутату въезд после того, как в ноября 2014 году он сыграл роль "иностранного наблюдателя" в оккупированном Луганске на местных псевдовыборах.

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"Депутат Ондрачек позорит Чехию. Во время этого визита он официально не представлял Чешскую Республику. Кроме видео с этим "успехом" я не знаю, какая была цель его поездки", - заявил Петршичек в Twitter.