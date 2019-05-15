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 Происшествия, За рубежом
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Все про:депутат (2645) Донецк (6027) МИД (4986) Чехия (867)

 Чешский депутат Ондрачек ездил в оккупированный Донецк, глава МИД Петршичек пристыдил его

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек осудил поездку чешского депутата от Коммунистической партии Чехии и Моравии Зденека Ондрачека в оккупированный Донецк.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Ондрачек прибыл в Донецк 11 мая для участия в мероприятиях по случаю так "годовщины создания ДНР". Он ранее уже посещал неподконтрольную украинской власти территорию Донбасса и Крым. Украина запретила этому депутату въезд после того, как в ноября 2014 году он сыграл роль "иностранного наблюдателя" в оккупированном Луганске на местных псевдовыборах.

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"Депутат Ондрачек позорит Чехию. Во время этого визита он официально не представлял Чешскую Республику. Кроме видео с этим "успехом" я не знаю, какая была цель его поездки", - заявил Петршичек в Twitter.

Источник: https://censor.net.ua/n3127100
 
 
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"Что касается Украины - посмотри на график уровня средней зарплаты в ДОЛЛАРАХ. За последние 3 года он вырос почти до пиковых значений"

Даже не буду проверять. Для меня важней не спекуляция с зарплатой, путём вывода части её из тени, а данные по ВВП, которые мониторят МВФ, ВБ и ЦРУ.
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Есть график, основанный на официальных данных:
Чеський депутат Ондрачек їздив в окупований Донецьк, глава МЗС Петршічек присоромив його - Цензор.НЕТ 1255
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Ну а то, что ты "даже не будешь проверять" говорит лишь о том, что догмы для тебя важнее истины.
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Не буду проверять, поскольку верю. Подняв планку минимальной зарплаты, Вы конечно получите рост средней зарплаты по стране, за счёт вывода её части из тени (а не реального роста!). И только данные по ВВП, которые планкой не поднять, вернут Вас в реальность.
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Соотношение внешнего долга к размеру ВВП также улучшилось - можешь погуглить. Я не говорю, что мы в шоколаде. Но тенденция правильная, даже несмотря на все проблемы с коррупцией и войной.
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И еще. Мы в сравнении с империей - маленькая страна без нефти и газа, вынужденная вести войну , теряя огромный процент своего ВВП. Так что не нужно сравнивать нынешний мордор и Украину. Более менее честным будет сравнение мордора 90-х, когда он вел войну с Ичкерией и не имел всверхприбылей от нефти и газа.
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Вот здесь соглашусь. Маленькая страна без нефти и газа безуспешно пытается экономически победить свою прямую противоположность. Пора с этим заканчивать, и начинать думать о себе, а не как навредить москалям.
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Мы не одни, именно поэтому такая стратегия оправдана. Если кто-то постоянно откусывает куски твоего дома - нужно сначала разобраться с преступником, а потом уже клеить обои. Мы и так живем сравнительно нормальной жизнью в Украине как для воюющей страны. Но задача номер один - укрепить армию, иначе все остальное не будет иметь никакого смысла.
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По голосованиям в ПАСЕ и ООН, где рф периодически вынуждена накладывать вето на решения большинства, этого не скажешь. Да, у мордора есть друзья вроде Венесуэлы и Армении. Но даже Беларусь не признала аннексию Крыма, как и подавляющее большинство стран мира. В противном случае не было бы многолетних санкций и постоянного осуждения действий рф на всех возможных мировых площадках.
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Можно согласится лишь частично. Смерь х..ла кардинально ничего не меняет, там систему сломать намного труднее, чем в Украине. Смена первого лица может дать лишь толчок к её демонтажу, на который уйдут годы, слишком глубоко гос. пропаганда пустила свои корни. И то, если к власти придёт человек с либеральной позицией и неимперским образом мышления. Или, как вариант, распад на несколько государств.
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Увы, это все утопия. Вместо Путина будет Шойгу или еще какой Медведев.
С точки зрения системы и государства не изменится ничего
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Ну собственно говоря я к этому дисскус и веду. Слишком много обстоятельств должно совпасть, чтобы это могло воплотиться в жизнь.
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Поэтому в планах лучше учитывать "вечного Путина", чем надежды на революцию
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Причём и в ближайшей и в долгосрочной перспективе, как бы это не звучило противоречиво. Если только не произойдёт что-то сверхординароное
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У нас депутаты бундестага в Крым гоняют и никто не стыдит их.
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По попке пошлепал Чешский депутат Ондрачек ездил в оккупированный Донецк, глава МИД Петршичек пристыдил его - Цензор.НЕТ 4821 Не ну это серьезно
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танки танками, но если народ забывает голодомор, репресии советов и тех кто это сделал, то те танки мелочь временная.
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Я не понимаю, что забыли чешские коммунисты в этом болоте, контролируемом олигархами? Если хотят внедрять равноправие и уважение к трудящимся - ехали бы в Скандинавию или Швейцарию, хотя бы в Люксембург, где реально внедряются идеи справедливого общества.
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Деньги они там зарабатывают.
Думаете кремль им не платит за посещение своих гадющников?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧешский депутат Ондрачек ездил в оккупированный Донецк, глава МИД Петршичек пристыдил его
 
 
 
 
 
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