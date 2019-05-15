 Чешский депутат Ондрачек ездил в оккупированный Донецк, глава МИД Петршичек пристыдил его

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Ондрачек прибыл в Донецк 11 мая для участия в мероприятиях по случаю так "годовщины создания ДНР". Он ранее уже посещал неподконтрольную украинской власти территорию Донбасса и Крым. Украина запретила этому депутату въезд после того, как в ноября 2014 году он сыграл роль "иностранного наблюдателя" в оккупированном Луганске на местных псевдовыборах.
"Депутат Ондрачек позорит Чехию. Во время этого визита он официально не представлял Чешскую Республику. Кроме видео с этим "успехом" я не знаю, какая была цель его поездки", - заявил Петршичек в Twitter.
Даже не буду проверять. Для меня важней не спекуляция с зарплатой, путём вывода части её из тени, а данные по ВВП, которые мониторят МВФ, ВБ и ЦРУ.
С точки зрения системы и государства не изменится ничего
Думаете кремль им не платит за посещение своих гадющников?