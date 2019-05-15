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Все про:Минэнергоугля (526) электроэнергия (242)

 Минэнерго, НКРЭКУ и ключевые энергокомпании призвали к своевременному запуску рынка электроэнергии с 1 июля

Присутствующий на заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности эксперт Андрей Бузаров сообщил, что большинство участников призывают не отклоняться от предусмотренной законом даты введения нового рынка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Обсуждают готовность к введению рынка с 1 июля, как предусмотрено действующим законом. Тема важная и актуальная – для ЕС и США своевременное введение конкурентного рыка является базовым маркером готовности Украины выполнять свои обязательства по реформированию энергетического сектора. Минэнерго, НКРЭКУ, ключевые энергокомпании безоговорочно выступают за запуск рынка в надлежащие сроки. Большинство депутатов тоже. Только что экс-дважды министр энергетики Иван Плачков выступал – он тоже за", - написал Бузаров.

По информации эксперта, даже те, кто технически допускает перенос, рапортуют о готовности работать в рынке с 1 июля 2019 года.

"Есть те, кто перестраховывается и допускают перенос на некоторое время – "Укрэнерго", например. Но даже они говорят, что в целом готовы запускаться. В целом, настроение оптимистическое. Если не вмешаются политические факторы, и популисты снова не оседлают тему тарифов, европейскому энергорынку в украине с 1 июля быть!" - констатировал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Технический перенос запуска рынка электроэнергии нецелесообразен, - "Энергоатом"

Минэнерго, НКРЭКУ и ключевые энергокомпании призвали к своевременному запуску рынка электроэнергии с 1 июля 01
Минэнерго, НКРЭКУ и ключевые энергокомпании призвали к своевременному запуску рынка электроэнергии с 1 июля 02
Минэнерго, НКРЭКУ и ключевые энергокомпании призвали к своевременному запуску рынка электроэнергии с 1 июля 03

Источник: https://censor.net.ua/n3127099
 
   
 Топ комментарии
 
соевый хапок перед рывком? свиньи надеются на посошок еще в карманы к украинцам залезть?
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Не терпиться ЗГОЛОДНІЛИМ по повній відірватися на кишенях простого люду Премії зависають?
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Не терпиться ЗГОЛОДНІЛИМ по повній відірватися на кишенях простого люду Премії зависають?
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Да, раньше Беня получал ликтричество по 1600 за тонну угля в себестоимости, а остальніе 3400 дотировал бюджет

Потом при Роттердаме Беня получал ликтричество по 2800 в себестоимости, а остальные 2200 дотировал бюджет

Сейчас Беня будет покупать ликтричество по 5000 стоимости угля в себестоимости ликтричества, а бюджет не будет тратиться на это.

Для Украины зашибись, а для Бени хреновенько )))
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так вопрос же не в этом полурыжем сепаре, который сам себе продаёт свой уголь со своих копанок на свои ТЕЦ

Вопрос в том, по какой цене госшахты продают уголь на его ТЕЦ

и сколько бюджет компенсирует разницу между ценой продажи с госшахт на ТЕЦ и ценой себестоимости.

Бене выгодно, чтобы госшахты продавали дешевле, чем Роттердам +
Ахмету ваще пох,
Государству Украина выгодно, чтобы продавали даже дороже, чем Роттердам +
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ты - владелец ферросплавных комбинатов ?

если да, тогда будут тебя грабить
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мясной или кондитерский рынок запустить намного сложнее, и многие с этим согласятся
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кондитерского точно нет - там всех сожрала великорошения ))
потужно ворующего бизнесьменки пети ))
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соевый хапок перед рывком? свиньи надеются на посошок еще в карманы к украинцам залезть?
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Народ Украины должен получать по 100 киловатт электроэнергии на человека БЕСПЛАТНО !
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лично для тебя соевый я оплачу 1 киловольт на протяжении пары минут.
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В ЧЕМ РЫНОК ТО ВОТ ОДЕССА ПАО Одесаоблэнерго Ахметов покупает его распределители а ранее год назад то же ПАО Одесаоблэнерго образовано поставщика Одесскую областную энерго-компанию ООЭК и так ПО ВСЕЙ!!! УКРАИНЕ.. кому хотят втереть про рынок- если это нае..вка и все точка..для Ринатика одного бабло плывет... что мы может выбрать... как реально мы может выбрать иного поставщика продавца при ОТСУТСТВИИ ТАКОВЫХ АПРИОРИ.. АМКУ имени Ринатика полностью выметает всех сам Ахметка естественно никакой МОНОПОЛИИ не имеет 80% рынка у него-- а не нету монопольки... НКРЕКП Минэнрего также на зарплате у Ахметова
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ЗА бугор торговля лепестричеством толька увеличиваетца!
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а у нас ростут неплатежи
народ монетизацию сожрал - а платить не спешит )))
потужно правда чоколдни? Міненерго, НКРЕКУ і ключові енергокомпанії закликали до своєчасного запуску ринку електроенергії з 1 липня - Цензор.НЕТ 3005
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Ждем когда участники "рынка", такие как Ахметов, Ахметов или Ахметов заявят что им невыгодно продавать населению электричество по одной цене, ведь они могут его продать в Европу по другой цене. И протолкнут повышение процентов на 100 для лохтурата. Скажут потом - Зе виноват.
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Недолго музыка играла». Нафтогаз с июня повышает цену на газ для населения на 380 гривен
https://ua24ua.net/nedolgo-muzika-igrala-naftogaz-s-******-povishaet-tsenu-na-gaz-dlya-naseleniya-na-380-griven/
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думаю это соевое кодло потребители и спалят.
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нема ни рынка электроэнергии ни рынка газа - ниче
а есть 100500 потужных им. великого рошена Міненерго, НКРЕКУ і ключові енергокомпанії закликали до своєчасного запуску ринку електроенергії з 1 липня - Цензор.НЕТ 1432 Міненерго, НКРЕКУ і ключові енергокомпанії закликали до своєчасного запуску ринку електроенергії з 1 липня - Цензор.НЕТ 1432
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Почему эти падлы так настаивают на быстрейшем запуске,типа энергорынка? Расчитывают,что Зеленский не успеет разобраться в этой схеме и помешать этому. Поверьте,дорогие сограждане,цена на эл.энергию взлетит. И уже трудно будет отыграть обратно. Мы будем платить ахметову еще больше, а нкрэку и минэнерго будут доказывать, что это рынок, что это рыночная экономика и ничего сделать уже нельзя. Этот ***** петя, напоследок, пытается вместе с ахметовым слепить схему, чтоб ободрать нищее население. И будут со слюной у рта показывать всякие сравнительные таблицы по разным странам. Но умалчивая о том, какие доходы имеют жители этих стран,а какие доходы имеет обычный украинец.
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Ви б якось все таки культурніше Про Петра Олексійовича. Все таки бувший і досі непосажений президент. Називали б його по європейськи, не підар, а гей.
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Прошу прощения, поправку принимаю. Этот гей (*****) петя...далее по тексту)))
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Закон есть, а рынка нет.
С 1 июля ахметов подымает цену до 3 грн за киловат и...
Не нравится покупать у ахметова - походите по базару, поищите дешевле и купите у ахметова.
А если найдутся самые хитрые и экономные и не будут пользоваться электричеством, ахметка введет абонплату.
А куда вы денетесь? Есть такое слово - МОНОПОЛИЯ!
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Странно,старые договора не нравятся,но что то менять все равно не хотим.Когда вступает новый закон ,отменяется роттердам,появится конкуренция,вот чего боятся ахметовы. Бляха,только слушать и можем с радостью про снижения в четыре или пять раз цен.Задурить головы по своим каналам ТВ они всегда могут.Слушайте больше.
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Самый выгодный кандидат для Ахметова - это Порошенко. «Роттердам+», «Киевэнерго», покупка облэнерго etc - именно благодаря нынешнему президенту Ахметов приумножил свои капиталы и закрепил статус богатейшего украинского предпринимателя», - утверждает блогер.Сделав ставку на Порошенко, Ахметов проиграл Медведчуку борьбу за Юго-Восток, - блогер Міненерго, НКРЕКУ і ключові енергокомпанії закликали до своєчасного запуску ринку електроенергії з 1 липня - Цензор.НЕТ 7433
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаМинэнерго, НКРЭКУ и ключевые энергокомпании призвали к своевременному запуску рынка электроэнергии с 1 июля
 
 
 
 
 
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