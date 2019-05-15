 Минэнерго, НКРЭКУ и ключевые энергокомпании призвали к своевременному запуску рынка электроэнергии с 1 июля

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.
"Обсуждают готовность к введению рынка с 1 июля, как предусмотрено действующим законом. Тема важная и актуальная – для ЕС и США своевременное введение конкурентного рыка является базовым маркером готовности Украины выполнять свои обязательства по реформированию энергетического сектора. Минэнерго, НКРЭКУ, ключевые энергокомпании безоговорочно выступают за запуск рынка в надлежащие сроки. Большинство депутатов тоже. Только что экс-дважды министр энергетики Иван Плачков выступал – он тоже за", - написал Бузаров.
По информации эксперта, даже те, кто технически допускает перенос, рапортуют о готовности работать в рынке с 1 июля 2019 года.
"Есть те, кто перестраховывается и допускают перенос на некоторое время – "Укрэнерго", например. Но даже они говорят, что в целом готовы запускаться. В целом, настроение оптимистическое. Если не вмешаются политические факторы, и популисты снова не оседлают тему тарифов, европейскому энергорынку в украине с 1 июля быть!" - констатировал он.
Потом при Роттердаме Беня получал ликтричество по 2800 в себестоимости, а остальные 2200 дотировал бюджет
Сейчас Беня будет покупать ликтричество по 5000 стоимости угля в себестоимости ликтричества, а бюджет не будет тратиться на это.
Для Украины зашибись, а для Бени хреновенько )))
Вопрос в том, по какой цене госшахты продают уголь на его ТЕЦ
и сколько бюджет компенсирует разницу между ценой продажи с госшахт на ТЕЦ и ценой себестоимости.
Бене выгодно, чтобы госшахты продавали дешевле, чем Роттердам +
Ахмету ваще пох,
Государству Украина выгодно, чтобы продавали даже дороже, чем Роттердам +
если да, тогда будут тебя грабить
потужно ворующего бизнесьменки пети ))
народ монетизацию сожрал - а платить не спешит )))
потужно правда чоколдни?
https://ua24ua.net/nedolgo-muzika-igrala-naftogaz-s-******-povishaet-tsenu-na-gaz-dlya-naseleniya-na-380-griven/
а есть 100500 потужных им. великого рошена
С 1 июля ахметов подымает цену до 3 грн за киловат и...
Не нравится покупать у ахметова - походите по базару, поищите дешевле и купите у ахметова.
А если найдутся самые хитрые и экономные и не будут пользоваться электричеством, ахметка введет абонплату.
А куда вы денетесь? Есть такое слово - МОНОПОЛИЯ!