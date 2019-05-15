 Пограничник получил взяток на 150 тыс. грн за фальсификацию данных о пересечении границы жителями ОРДЛО, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал деньги от жителей временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей за внесение недостоверных сведений в базу данных по фактам фиктивного пересечения госграницы. На самом деле они не покидали временно оккупированной территории, а сфальсифицированы сведения от Госпогранслужбы использовались для начисления им пенсий и других социальных выплат из государственного бюджета Украины.
По информации спецслужбы противоправно полученные бюджетные деньги, в частности, использовались и для финансирования незаконных вооруженных формирований.
Во время досудебного расследования сотрудники СБУ задокументировали получение должностным лицом взяток на общую сумму более 150 тысяч гривен.
Сейчас фигуранту дела сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Хто здавав у 2014 році озброєння 25 опдбр сепарам? Держава знає того, хто віддав таку команду - полковник Олександр Швець, тодішній начальник ВДВ, який, до речі, досі служить.
Де я писав, що є святі, на приклад Ахметов, Алік Нарік, Зять Кучми, Мертвечук? Ніде.
А от ще один приклад. На початку 2000-х один мій знайомий служив в ППО в Чорноморському (АР Крим). Стояло там тоді два підрозділа по обидва боки цього селища, а в його центрі була ціла собі застава ДПСУ.
Так от, ппошники днями й ночами знаходились на бойовому чергуванні, прикриваючи повітряні кордони держави, а погранців толком ніде й не видно було, може, так і треба було, не знаю, одно тільки скажу, район прикордонний, всі пибалки (а по суті браконьєри) без дозволу начальника застави в море вийти не могли. Дозвіл - 100$ тими цінами. Зарплатня командира підрозділу ППО - 100$ в місяць, при тому в ДПС за "особливі умови служби" йшли надбавки у грошовому забезпеченні та вислуга рік за два - В КРИМУ, КАРЛ!!!
Це ЯК???
Про тарифи на вступ в академію ДПСУ (м. Хмельницький) розказати чи сам знаєш???