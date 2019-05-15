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Все про:взятка (4532) Госпогранслужба (3305) пограничники (1188) СБУ (13450)

 Пограничник получил взяток на 150 тыс. грн за фальсификацию данных о пересечении границы жителями ОРДЛО, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины уличили в систематических взятках старшего смены одного из пунктов пропуска Харьковского пограничного отряда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Пограничник получил взяток на 150 тыс. грн за фальсификацию данных о пересечении границы жителями ОРДЛО, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал деньги от жителей временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей за внесение недостоверных сведений в базу данных по фактам фиктивного пересечения госграницы. На самом деле они не покидали временно оккупированной территории, а сфальсифицированы сведения от Госпогранслужбы использовались для начисления им пенсий и других социальных выплат из государственного бюджета Украины.

По информации спецслужбы противоправно полученные бюджетные деньги, в частности, использовались и для финансирования незаконных вооруженных формирований.

Смотрите: Офицер-пограничник задержан при попытке купить у коллег информацию о размещении нарядов на границе, - военная прокуратура. ФОТО

Пограничник получил взяток на 150 тыс. грн за фальсификацию данных о пересечении границы жителями ОРДЛО, - СБУ 02

Во время досудебного расследования сотрудники СБУ задокументировали получение должностным лицом взяток на общую сумму более 150 тысяч гривен.

Пограничник получил взяток на 150 тыс. грн за фальсификацию данных о пересечении границы жителями ОРДЛО, - СБУ 03

Также смотрите: Руководитель житомирского таможенного поста задержан на взятке в $1300, - военная прокуратура. ФОТОрепортаж

Сейчас фигуранту дела сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. 

Источник: https://censor.net.ua/n3127096
 
 
 Топ комментарии
 
нічого нового про прикоронників .Ті х самі мусора , навіть в мусорське підпорядкування перевели .
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Зате за "особливі умови служби" та за те, що хабарі беруть, мають пільгову вислугу...
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Красава,у каждого свой роттердам.
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нічого нового про прикоронників .Ті х самі мусора , навіть в мусорське підпорядкування перевели .
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В стране мусоров и взяточников, все мусора и взяточники? Дети в школу ещё не пошли а уже мусора, но это лучше чем за поребриком - все галимые уркаганы.
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А шо за граница там? Это с каким же государством, что там несут службу пограничники?
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Зате за "особливі умови служби" та за те, що хабарі беруть, мають пільгову вислугу...
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Що так само, як і обісяні моряки ВМСУ, які без бою здались в листопаді 2018 року, чи Дніпропетровський ведевешники які у квітні 2014 року здались сепарами та здали їм озброєння, оце так країна покидьків виходить??? Та ні є святі, на приклад Ахметов, Алік Нарік, Зять Кучми, Мертвечук? Да?
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Хто послав моряків у 2018 році??? Чесно скажу, хто підписав наказ, здогадюсь, але в руках не тримав.
Хто здавав у 2014 році озброєння 25 опдбр сепарам? Держава знає того, хто віддав таку команду - полковник Олександр Швець, тодішній начальник ВДВ, який, до речі, досі служить.
Де я писав, що є святі, на приклад Ахметов, Алік Нарік, Зять Кучми, Мертвечук? Ніде.

А от ще один приклад. На початку 2000-х один мій знайомий служив в ППО в Чорноморському (АР Крим). Стояло там тоді два підрозділа по обидва боки цього селища, а в його центрі була ціла собі застава ДПСУ.

Так от, ппошники днями й ночами знаходились на бойовому чергуванні, прикриваючи повітряні кордони держави, а погранців толком ніде й не видно було, може, так і треба було, не знаю, одно тільки скажу, район прикордонний, всі пибалки (а по суті браконьєри) без дозволу начальника застави в море вийти не могли. Дозвіл - 100$ тими цінами. Зарплатня командира підрозділу ППО - 100$ в місяць, при тому в ДПС за "особливі умови служби" йшли надбавки у грошовому забезпеченні та вислуга рік за два - В КРИМУ, КАРЛ!!!
Це ЯК???
Про тарифи на вступ в академію ДПСУ (м. Хмельницький) розказати чи сам знаєш???
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Навіщо, щоб зарплату у 800 басів отримував? То туди і нормальні люди, в черзі стоять, але нажаль некомплект не в ООС, некомплект поза ООС, особливо на кордоні з окупантами.
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В Харькові нема КПВВ там ППр. І якщо його розстріляти, то що робити з Офшоренко, Муженко, Луценко, Ахметовим, Свинарчуками - які створили умови для існування таких?
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правда через попенгаген.....там попандос по полной программе.....
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не зря ваську героя украины дали, тока вот про бабченко шо то забыли, могли бы шоколадну цацку вручить Пограничник получил взяток на 150 тыс. грн за фальсификацию данных о пересечении границы жителями ОРДЛО, - СБУ - Цензор.НЕТ 9054
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отвести за угол и.....ввести по самые памадоры.....
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А шо там робиться на захыдному кордоны - тыльки можна уявити...
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Те що і по всій країні при Офшоренко, реалізація Порохономіки.
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это ж сколько ущерба он нанес бюджету .?
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Мабуть в мільйони разів менше ніж Офшоренко та Свинарчуки. Але такі бички дозволяють забути про акул корупції.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПограничник получил взяток на 150 тыс. грн за фальсификацию данных о пересечении границы жителями ОРДЛО, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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