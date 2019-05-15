 Пограничник получил взяток на 150 тыс. грн за фальсификацию данных о пересечении границы жителями ОРДЛО, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал деньги от жителей временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей за внесение недостоверных сведений в базу данных по фактам фиктивного пересечения госграницы. На самом деле они не покидали временно оккупированной территории, а сфальсифицированы сведения от Госпогранслужбы использовались для начисления им пенсий и других социальных выплат из государственного бюджета Украины.

По информации спецслужбы противоправно полученные бюджетные деньги, в частности, использовались и для финансирования незаконных вооруженных формирований.

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Во время досудебного расследования сотрудники СБУ задокументировали получение должностным лицом взяток на общую сумму более 150 тысяч гривен.

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Сейчас фигуранту дела сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.