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 Политика Украины, Происшествия
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 Дела, связанные с группировкой Януковича, разбросаны по нескольким подразделениям ГПУ и между собой не координируются, - Горбатюк

Генеральный прокурор Юрий Луценко мог умышленно распределить по разным отделам ГПУ уголовные дела, связанные с преступным режимом экс-президента Виктора Януковича.

Об этом заявил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк в интервью Радио НВ, информирует Цензор.НЕТ.

"При каденции генерального прокурора у нас такая ситуация, что те же дела, касающиеся преступной организации, в [членстве в] которой подозревается бывший президент Виктор Янукович, они разбросаны по четырем или по пяти подразделениям", - рассказал он.

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По словам Горбатюка, эти подразделения ГПУ не координируют свои расследования, что мешает следствию.

"Со временем ты понимаешь, что в этом может быть и умысел, чтобы этого результата, действительно, в отдельных производствах не добиться", - подчеркнул спецпрокурор.

Напомним, Государственная исполнительная служба Министерства юстиции взыскала в пользу Украины с кипрских компаний EROSARIA LTD и Aldoza Investments Limited, которые связаны с Виктором Януковичем и бывшими высокопоставленными чиновниками, 55 млн гривен и 1 млн долларов США.

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Источник: https://censor.net.ua/n3127095
 
 
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Очінь хочєт стать генпрокурором.

Хотя і рукожопий
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Не для этого туда Петя ставил кортавого.
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Левая рука и пррравая нога ...
Первая -прячет, вторая - отфутболивает дела..
🤗
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у Югика ума не хватает водку распределить..а ты про дела))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДела, связанные с группировкой Януковича, разбросаны по нескольким подразделениям ГПУ и между собой не координируются, - Горбатюк
 
 
 
 
 
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