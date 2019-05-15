 Украине важно услышать мнение Зеленского по двум ключевым вопросам: тарифы и коррупция, - нардеп Деркач

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил Андрей Деркач в открытом письме к Зеленскому, размещенному на странице нардепа в Фейсбук.

По словам Деркача, перед Зеленским, как и перед каждым Президентом, стоит угроза повторения ошибок предшественника. "Украине важно услышать Ваши решения по ключевым вопросам. Вопрос №1 – тарифы и цены на электроэнергию и газ. Вопрос №2 – коррупция в ТЭК с иностранной составляющей в "Нефтогазе", коррупция, и в "Укроборонпроме", пресловутый "Роттердам+", дело Крючкова и многие другие вопросы, которые сегодня являются оголенным нервом Украинской демократии", – отметил он.

По словам нардепа, 73% избирателей поддержали нового Президента во втором туре Президентских выборов. "Поддержали Вас на родной мне Сумщине, которую я представляю в Верховной Раде. 73% против этой власти. Это приговор. Владимир Александрович, не дайте загнать себя в угол, как это сделал предыдущий Президент, сведя всю парадигму своей миссии к трем словам: "армии, языку, вере". Этих понятий гораздо больше. Их сотни. И из них состоит Украина. Сохраните их", – подчеркнул Деркач.

По его мнению, чтобы не допустить их ошибок очень важно расставить приоритеты в выполнении взятых Зеленским обязательств.

"Мне воочию довелось наблюдать, как благие намерения кандидатов на высший пост, начиная со второго строка Леонида Кучмы, быстро превращались в склоки, интриги, жадность и неадекватность; наблюдать, как будучи порабощенным жаждой власти, "бронзовели" Президенты Украины. Хочу обратить Ваше внимание, что экономика страны, цены, тарифы, ВВП не определяются количеством новых лиц, хороших парней или свежих персонажей в системе управления. Это эмпирически доказано на протяжении предыдущих 5 лет", – заявил он.

Деркач считает, что новый Президент имеет уникальный шанс с таким уровнем доверия реализовывать программы развития страны. "Хочу вас уверить, что все позитивные и правильные решения, которые Вы будете принимать, исходя из воли наших избирателей, будут поддерживаться депутатами всех уровней", – резюмировал он.











