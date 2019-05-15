EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  8808  137
Все про:Деркач А. (18) Зеленский (1240)

 Украине важно услышать мнение Зеленского по двум ключевым вопросам: тарифы и коррупция, - нардеп Деркач

Новый Президент должен дать ответы на ключевые вопросы – тарифы на энергоносители и коррупция в "Нефтегазе", "Укроборонпроме" и "Роттердам+".

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил Андрей Деркач в открытом письме к Зеленскому, размещенному на странице нардепа в Фейсбук.

По словам Деркача, перед Зеленским, как и перед каждым Президентом, стоит угроза повторения ошибок предшественника. "Украине важно услышать Ваши решения по ключевым вопросам. Вопрос №1 – тарифы и цены на электроэнергию и газ. Вопрос №2 – коррупция в ТЭК с иностранной составляющей в "Нефтогазе", коррупция, и в "Укроборонпроме", пресловутый "Роттердам+", дело Крючкова и многие другие вопросы, которые сегодня являются оголенным нервом Украинской демократии", – отметил он.

По словам нардепа, 73% избирателей поддержали нового Президента во втором туре Президентских выборов. "Поддержали Вас на родной мне Сумщине, которую я представляю в Верховной Раде. 73% против этой власти. Это приговор. Владимир Александрович, не дайте загнать себя в угол, как это сделал предыдущий Президент, сведя всю парадигму своей миссии к трем словам: "армии, языку, вере". Этих понятий гораздо больше. Их сотни. И из них состоит Украина. Сохраните их", – подчеркнул Деркач.

По его мнению, чтобы не допустить их ошибок очень важно расставить приоритеты в выполнении взятых Зеленским обязательств.

"Мне воочию довелось наблюдать, как благие намерения кандидатов на высший пост, начиная со второго строка Леонида Кучмы, быстро превращались в склоки, интриги, жадность и неадекватность; наблюдать, как будучи порабощенным жаждой власти, "бронзовели" Президенты Украины. Хочу обратить Ваше внимание, что экономика страны, цены, тарифы, ВВП не определяются количеством новых лиц, хороших парней или свежих персонажей в системе управления. Это эмпирически доказано на протяжении предыдущих 5 лет", – заявил он.

Деркач считает, что новый Президент имеет уникальный шанс с таким уровнем доверия реализовывать программы развития страны. "Хочу вас уверить, что все позитивные и правильные решения, которые Вы будете принимать, исходя из воли наших избирателей, будут поддерживаться депутатами всех уровней", – резюмировал он.

Украине важно услышать мнение Зеленского по двум ключевым вопросам: тарифы и коррупция, - нардеп Деркач 01

Украине важно услышать мнение Зеленского по двум ключевым вопросам: тарифы и коррупция, - нардеп Деркач 02

Украине важно услышать мнение Зеленского по двум ключевым вопросам: тарифы и коррупция, - нардеп Деркач 03



Украине важно услышать мнение Зеленского по двум ключевым вопросам: тарифы и коррупция, - нардеп Деркач 04

Источник: https://censor.net.ua/n3127094
 
 
 Топ комментарии
 
Новый Президент должен дать ответы на ключевые вопросы - тарифы на энергоносители

А он уже и дал через пол часа после оглашения результатов выборов - Узеленского сказали что "тарифы не зависят от президента"
Источник: https://censor.net.ua/n3127094
 показать весь комментарий
 
Деркач, запомни:
1) Официальные письма публикуются на государственном языке.
2) Тарифы на электричество, газ, вывоз мусора и удаление канализации после Деркача не входят в компетенцию Президента.
3) Борьбой с коррупцией должен заниматься не сам Президент, а соответствующие органы.
Т.е. по его "компетенции" Деркач- готовый член Зелиной команды, что он и подчёркивает в своей челобитной. Нардеп Деркач звернувся до Зеленського: Україні важливо почути Ваші рішення з двох ключових питань - Цензор.НЕТ 8964
 показать весь комментарий
 
Он никому ничего не должен. Он никому ничего не обещал.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Нееет, все рыги в 2019-м голосовали за зе... И партийную сетку на местах свою предоставили... А с ними и остальные украиноненавистники...
 показать весь комментарий
 
Народный депутат Украины 6-го созыва с ноября 2007 от Партии регионов, № 96 в списке. На время выборов: генеральный директор ГК «Укратомпром», беспартийный.
Народный депутат Украины 7-го созыва с 2012 года (избран по одномандатному избирательному округу № 159), член бюджетного комитета Верховной Рады. Входил во фракцию Партии Регионов, вышел из неё 21 февраля 2014 после победы Евромайдана.
 показать весь комментарий
 
Якщо феесбешник Деркач разом зі зрадником татком в найближчий час не опиниться за гратами, то вибір нами Зеленського був помилковим. Бо люди його й обирали з надією і заради знищення таких зрадників і ворогів України, як медведчуки і деркачі.
 показать весь комментарий
 
 
это стёб...?)))\зачем ты так над нашим Великим ЗЕ...?)\
 показать весь комментарий
 
 
Что-то вы путаете! За Зелю голосовали под предвыборные обещания -не трогать русский язык, мир и дружба с россией, окончание войны. Зелины избиратели ждут выполнение обещаний. Клоуну уже напоминают, что пора ему референдумы организовать по движению в ЕС и НАТО.
 показать весь комментарий
 
 
Чего? Вы не знали кто избиратель зели на юге, и на востоке??? И почему они голосовали за него???
 показать весь комментарий
 
Зачем же ругаться на зелиного избирателя?
 показать весь комментарий
 
 
Особенно прикольно сейчас спрашивать про Ротердам плюс...который прекратит свое действие с 1 июля...одновременно с заруском рынка электроэнергии...
 показать весь комментарий
 
 
Почему у Пороха поддержка на уровне 4%, а у него столько порохоботов в комментариях? С нескольких аккаунтов суки комментарии строчат!
 показать весь комментарий
 
 
Вы все равно не сможете этого понять. Есть такой синдром Даннинга-Крюгера "Если человек имеет низкий уровень умственного развития, он принимает неправильные решения и он не может осознать, что принимает неправильные решения в силу своей умственной неразвитости.
 показать весь комментарий
 
 
Почему не на украинском языке? Депутат Украины называется.
 показать весь комментарий
 
Потому что Зеленский может не понять на украинском языке
 показать весь комментарий
 
 
отож...
дайте слово...ну хоть словечко...зелебеням Україні важливо почути Ваші рішення з двох ключових питань, - нардеп Деркач звернувся до Зеленського - Цензор.НЕТ 9680
 показать весь комментарий
 
 
Наше время рассказывать прошло. Сейчас у вас власть. Сейчас мы будем спрашивать: КАК ТАМ ЗАРПЛАТА В 4000 ДОЛЛАРОВ, СНИЖЕНИЕ ТАРИФОВ И ПОДНЯТИЕ ПЕНСИЙ?
 показать весь комментарий
 
 
и одновременное движение в москву, нато, таежный союз и ес. слабо?
 показать весь комментарий
 
 
налейте ублюдку, пусть прохмелится
 показать весь комментарий
 
Опохмел здесь не причем. Зеля обещал своим избирателям все вопросы, поднятые в письме. Теперь пришло время исполнять обещанное.
 показать весь комментарий
 
 
Какое "пришло время"? Остолоп, ты не знаешь разве, что новый президент еще не принял присягу?
 показать весь комментарий
 
 
Инаугурацию на хлеб не намажешь. Кому нужен этот цирк? Лучше бы тарифы снизили Україні важливо почути думку Зеленського з двох ключових питань, - нардеп Деркач - Цензор.НЕТ 7491
 показать весь комментарий
 
 
а точно..!! не намажешь. давай зарплату 4000 гринов
 показать весь комментарий
 
 
грин - зеленый, он же бакс, он же капуста, он же доллар, он же $ ))) там не опечатка и не гривны )))
 показать весь комментарий
 
Андрюша имеет особняки, по несколько тысяч кв/м, ему нужен дешевый газ, который мы будем дотировать из бюджета. предложи, Деркач сын Деркача, что бы таким как ты он шел по цене импорта, и можно тебя поддержать! Роттердам+ вообще не касается потребителей, цена устанавливается государством независимо от Роттердама, Копенгагена или Лиссабона! Деркач владелец нескольких шахт, а тот самый Роттердам+ это индикативная цена добываемого угля, что выбивает фирмы прокладки, и повышает налоговые отчисления в бюджет. вся коррупция в оборонпроме за 5 лет не превысила 25 млн грн неуплаты НДС. странно, что Андрюша, наверное из днепропетровской солидарности, не ставит вопрос о Приватбанке, который за 7 лет вывел в офшоры 180 млрд грн, по курсу 8, и потом как иностранные инвестиции скупил половину предприятий, по факту за народные денежки, кинул лохов.
 показать весь комментарий
 
 
Нет матери, что ухаживают за детьми инвалидами получали до Офшоренко 100 долларов, а сейчас меньше - 50, так что не постарели, а вследствии порохоцида демография резко ухудшилась.
 показать весь комментарий
 
Мля, ты чё, к столбу или к камню прикопаться решил, Деркач? Ты чё в упор не увидел новоизбранного? Не удивительно, шестёрку и в Африке не увидишь.
 показать весь комментарий
 
А чого це корупціонера і путінського прихвостня Деркача не цікавить відношення Зе до намагань бені коломойші вкрасти Приват?
 показать весь комментарий
 
Вот это поворот, а в 2014-м он топил за Порошенко, чтобы это значило, есть ли совпадения?
 показать весь комментарий
 
Очередная гнида что-то требует у президента, тдновремерро затягивая его вступлпние во власть. Комедия...
 показать весь комментарий
 
свора зебилов отмазывает клована-торчка от его же обещаний, данных им же. шедеврально!
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраине важно услышать мнение Зеленского по двум ключевым вопросам: тарифы и коррупция, - нардеп Деркач
 
 
 
 
 
 вверх