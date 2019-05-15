 Украина не использовала 8 млрд евро помощи от Евросоюза, - Мингарелли

Об этом он сказал на конференции EU: Future Simple or Future Indefinite, организованной Европейской бизнес-ассоциацией, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"ЕС выделяет значительные суммы Украине на поддержку реформ, однако эти деньги не всегда используются как можно лучше. Нужно понимать тот факт, что большая часть этих средств, которые выделяются, вообще не используется по целому ряду причин",- сказал он.

По его словам, основной причиной является отсутствие качественной институциональной способности, а для ускорения процесса нужно "давить" на местные власти.

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"Мы посчитали, что сейчас не использовано 8 млрд евро, которые были предоставлены ЕС... Прежде чем просить дополнительных денег, потратьте сначала те, которые доступны",- добавил он.