 Украина не использовала 8 млрд евро помощи от Евросоюза, - Мингарелли

Об этом он сказал на конференции EU: Future Simple or Future Indefinite, организованной Европейской бизнес-ассоциацией, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"ЕС выделяет значительные суммы Украине на поддержку реформ, однако эти деньги не всегда используются как можно лучше. Нужно понимать тот факт, что большая часть этих средств, которые выделяются, вообще не используется по целому ряду причин",- сказал он.
По его словам, основной причиной является отсутствие качественной институциональной способности, а для ускорения процесса нужно "давить" на местные власти.
"Мы посчитали, что сейчас не использовано 8 млрд евро, которые были предоставлены ЕС... Прежде чем просить дополнительных денег, потратьте сначала те, которые доступны",- добавил он.
Петюня старался как мог.
запряжонны...
🤔
Походу даже европейских партнеров достало попрошайничество Украины.
Меры бездельничают . Им говорят - берите деньги , стройте , вкладывайте в проекты , а им пох... Это ж надо голову ломать , думать куда их можно использовать ,, а потом ещё и отчитываться за них ,, да ну нафиг . Ещё и распилить нельзя . Лучше сидеть , ничего не делать , так меньше головной боли . .
Так что кина не будет, єти упьіри теперь полезли в чинуши ибо больше никому не нужньі и вьідумьівают всякие бумажки и комиссии ниочем.
Надо Зеле помоч раду вынести тогда и 80млр зайдет.Если не мы то кто.
Закони як такі - ніщо. Закони приймають та виконують люди. Люди так само роблять реформи. Хтось має гарантувати (відповідати), щодо незмінності політики, стратегії та курсу держави.
Не варто бути настільки наївним.
нужно называть: БАНКИ ОКАЗЫВАЮТ ПОМОЩЬ.
эту "помощь" нужно потом с процентами возвращать