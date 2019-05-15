 Препятствий в приведении нового президента к присяге не возникнет, - заявление КСУ

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте институции, передает Цензор.НЕТ.
"Выражая глубокую озабоченность по распространению информации о возможном срыве инаугурации президента Украины и его манипулятивного использования, судьи Конституционного суда Украины ответственно заявляет, что со стороны Конституционного суда Украины не возникнет никаких препятствий в осуществлении процедуры приведения новоизбранного президента Украины к присяге в соответствии со статьей 104 Конституции Украины", - говорится в публикации.
Напомним, 14 мая судьи Конституционного суда проголосовали за отстранение Станислава Шевчука. Новым главой Конституционного суда была избрана Наталья Шаптала.
Станислав Шевчук назвал случившееся антиконституционным переворотом и пообещал обратиться в правоохранительные органы и суд.
Наш хозяин приехал...
Наконец то...
назад может и не улететь
Я конечно великий, но не настолько.....
Кто же знал что умный украинский народ поменяет вора (но государственного деятеля) на полное ничтожество, тупого клоуна......
Были очень достойные кандидаты из тех 39-ти....
Если народ захотел покончить жизнь самоубийством, так кто ему лекарь?...
Во 2-ом туре я за порошенко голосовал что бы избежать позора и разрушение государства и топил за него из за всех сил...., но увы, увы...
П.С.. - ты сам дранный... - не будь быдлом...
без всякиз на то доказательств ?
не ты ли тупым избирателям ЗЕ вложил в голову враньё, что Роттердам+ - это плохо ?
не ты ли тупым избирателям ЗЕ вложил в голову враньё про Свинарчуков ?
Именно ты. Хлебай теперь.
Вместе со мной.
Вот 26 мая приедет МВФ и так похохочем вместе, что аж до коликов
Роттердам+ и воровство на армии это зашибись, так же как и бабло яныка в банке Порошенко, так же как Ахметов , Кернес, Труханов и другие обласканные им сепары....
Это из за Порошенко стал возможен этот реванш.... + ватное население которого до хрена оказалось...
Да, обхохочемся это точно....
Но ни хрена ни кого не жалко будет, кроме памяти тех кто отдал жизнь на фронте и их семей...
вот я скажу тебе Кот - это такие же как ты это допустили...!\население...(((\
Я могу тебе лично доказать несостоятельность любого из этих звинувачень.
Любого !!!
Но тебе же этого не надо ?
Ты же изначально, без доказательств, веришь в этот бред ?
Жэсть какая - если то что коломойский приехал правда
Ну, якщо КС такий =озабочений= ....
А хто говорить про зрив і де ?
Чи ви написи на парканах коментуєте ?
Оті булави, депутати-скотиняки,
Хрущі, сади, червоні маки,
Оті коти, оті собаки,
Оті зітхання до зорі..."
Іван Франко
"Каменярі"
такого быть не может, а тем более в законе- потому что инаугурация- это ритуал торжественной церемонии вступления в должность главы государства
28 грудня ЦВК опрацювали 100 % бюлетенів.[33]
У результаті повторного голосування у другому турі виборів Президента України 26 грудня 2004 перемогу отримав Ющенко з результатом 51,99 % голосів. Янукович отримав 44,2 % виборців.[32]
У неділю, 23 січня 2005 року о 12:00 розпочалось урочисте засідання Верховної Ради, на якому склав присягу новообраний Президент УкраїниВіктор Ющенко.
...
А якщо під час транспортування до місця інавгурації щось трапиться з роялем?
- В Ростов, Соломон Исаковч, в Ростов шо таки на том Дону.