 Препятствий в приведении нового президента к присяге не возникнет, - заявление КСУ

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте институции, передает Цензор.НЕТ.

"Выражая глубокую озабоченность по распространению информации о возможном срыве инаугурации президента Украины и его манипулятивного использования, судьи Конституционного суда Украины ответственно заявляет, что со стороны Конституционного суда Украины не возникнет никаких препятствий в осуществлении процедуры приведения новоизбранного президента Украины к присяге в соответствии со статьей 104 Конституции Украины", - говорится в публикации.

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Напомним, 14 мая судьи Конституционного суда проголосовали за отстранение Станислава Шевчука. Новым главой Конституционного суда была избрана Наталья Шаптала.

Станислав Шевчук назвал случившееся антиконституционным переворотом и пообещал обратиться в правоохранительные органы и суд.