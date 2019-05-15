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 Политика Украины
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Все про:инаугурация (314) КС (1281)

 Препятствий в приведении нового президента к присяге не возникнет, - заявление КСУ

Со стороны Конституционного суда не возникнет никаких препятствий в осуществлении процедуры приведения новоизбранного президента Украины к присяге.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте институции, передает Цензор.НЕТ.

"Выражая глубокую озабоченность по распространению информации о возможном срыве инаугурации президента Украины и его манипулятивного использования, судьи Конституционного суда Украины ответственно заявляет, что со стороны Конституционного суда Украины не возникнет никаких препятствий в осуществлении процедуры приведения новоизбранного президента Украины к присяге в соответствии со статьей 104 Конституции Украины", - говорится в публикации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дату инаугурации Зеленского сможет назначить Парубий, если Рада не примет ни одно из депутатских постановлений, - и.о. главы регламентного комитета Пинзеник

Напомним, 14 мая судьи Конституционного суда проголосовали за отстранение Станислава Шевчука. Новым главой Конституционного суда была избрана Наталья Шаптала.

Станислав Шевчук назвал случившееся антиконституционным переворотом и пообещал обратиться в правоохранительные органы и суд.

Источник: https://censor.net.ua/n3127088
 
   
 Топ комментарии
 
а то не олигарх петя втомився генералов раздавать
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у геералов есть любовницы надо и их успеть наградить
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Аллилуйя православные..!!!
Наш хозяин приехал... Препятствий в приведении нового президента к присяге не возникнет, - заявление КСУ - Цензор.НЕТ 5151
Наконец то...

Препятствий в приведении нового президента к присяге не возникнет, - заявление КСУ - Цензор.НЕТ 9195
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а то не олигарх петя втомився генералов раздавать
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у геералов есть любовницы надо и их успеть наградить
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Аллилуйя православные..!!!
Наш хозяин приехал... Препятствий в приведении нового президента к присяге не возникнет, - заявление КСУ - Цензор.НЕТ 5151
Наконец то...

Препятствий в приведении нового президента к присяге не возникнет, - заявление КСУ - Цензор.НЕТ 9195
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поздравляю!/ в весёлом доме ФРГ кричали женщины Ура и в воздух чепчики летели.
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У супроводі!
Препятствий в приведении нового президента к присяге не возникнет, - заявление КСУ - Цензор.НЕТ 5441
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Цікаво, він кажись поїхав з Дніпропетрівська, а повернувся в Дніпро? Чи я помиляюсь?
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133133 - Перешкод у приведенні нового президента до присяги не виникне, - заява КСУ - Цензор.НЕТ 5726

Я конечно великий, но не настолько.....
Кто же знал что умный украинский народ поменяет вора (но государственного деятеля) на полное ничтожество, тупого клоуна......
Были очень достойные кандидаты из тех 39-ти....
Если народ захотел покончить жизнь самоубийством, так кто ему лекарь?...
Во 2-ом туре я за порошенко голосовал что бы избежать позора и разрушение государства и топил за него из за всех сил...., но увы, увы...
П.С.. - ты сам дранный... - не будь быдлом...
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а не ты ли тут внушал 4 года, что порох - вор,
без всякиз на то доказательств ?

не ты ли тупым избирателям ЗЕ вложил в голову враньё, что Роттердам+ - это плохо ?

не ты ли тупым избирателям ЗЕ вложил в голову враньё про Свинарчуков ?

Именно ты. Хлебай теперь.

Вместе со мной.

Вот 26 мая приедет МВФ и так похохочем вместе, что аж до коликов
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133133 - нет блин...

Роттердам+ и воровство на армии это зашибись, так же как и бабло яныка в банке Порошенко, так же как Ахметов , Кернес, Труханов и другие обласканные им сепары....
Это из за Порошенко стал возможен этот реванш.... + ватное население которого до хрена оказалось...
Да, обхохочемся это точно....
Но ни хрена ни кого не жалко будет, кроме памяти тех кто отдал жизнь на фронте и их семей...
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да ладно там из-за Порошенко...!
вот я скажу тебе Кот - это такие же как ты это допустили...!\население...(((\
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Роттердам+ и воровство на армии это зашибись, так же как и бабло яныка в банке Порошенко, так же как Ахметов , Кернес, Труханов и другие обласканные им сепары...

Я могу тебе лично доказать несостоятельность любого из этих звинувачень.

Любого !!!

Но тебе же этого не надо ?

Ты же изначально, без доказательств, веришь в этот бред ?
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дурень что скажешь по этому поводу? виктория стахова эксперт по банковской сфере в команде нового президента о привате.....существует возможность с взаимозачетом национализированных денег экс главы банка и непогашенных кредитов выданных его компаниям по которым коломойский еще может остаться должен банку.... соси .
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А я думаю есть одно препятствие - он истеричный клоун

Жэсть какая - если то что коломойский приехал правда
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"Выражая глубокую озабоченность по распространению информации о возможном срыве инаугурации президента Украины ... Источник: https://censor.net.ua/n3127088

Ну, якщо КС такий =озабочений= ....
А хто говорить про зрив і де ?

Чи ви написи на парканах коментуєте ?
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Усе фігня, усе до сраки,
Оті булави, депутати-скотиняки,
Хрущі, сади, червоні маки,
Оті коти, оті собаки,
Оті зітхання до зорі..."

Іван Франко
"Каменярі"
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Хай знимає реалеті шоу "Слуга народу-4.
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Знает бо он то ***** и готовит все это! Чио беспрепятственное...
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эта хрень у нас в законе, Ющь присягал - ещё голоса не посчитали.
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это тебе каца-сми сказали?
такого быть не может, а тем более в законе- потому что инаугурация- это ритуал торжественной церемонии вступления в должность главы государства
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сори- твоя помять тебя подвела Перешкод у приведенні нового президента до присяги не виникне, - заява КСУ - Цензор.НЕТ 7315

28 грудня ЦВК опрацювали 100 % бюлетенів.[33]
У результаті повторного голосування у другому турі виборів Президента України 26 грудня 2004 перемогу отримав Ющенко з результатом 51,99 % голосів. Янукович отримав 44,2 % виборців.[32]

У неділю, 23 січня 2005 року о 12:00 розпочалось урочисте засідання Верховної Ради, на якому склав присягу новообраний Президент УкраїниВіктор Ющенко.
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твой пост чего то удалили. нельзя на ного президента батон крошить. а Ющенко сам приперся в раду схватил букварь и присягу дал, и никого не просил назначать день инаугурации. Перешкод у приведенні нового президента до присяги не виникне, - заява КСУ - Цензор.НЕТ 1786
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Препятствий ваще нет , Зеленский сам не хочет
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"Станислав Шевчук назвал случившееся антиконституционным переворотом и пообещал обратиться в правоохранительные органы и суд". Не понял, куда обратиться? Так его оттуда,типа, и сняли. Абсурд. "Как вор у вора кошелек украл".
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Препятствий в приведении нового президента к присяге не возникнет

...
А якщо під час транспортування до місця інавгурації щось трапиться з роялем?
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- Марк Савелович, имею вас спросить, куда таки так торопится Вольдемар с отой инаугурацией?
- В Ростов, Соломон Исаковч, в Ростов шо таки на том Дону.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрепятствий в приведении нового президента к присяге не возникнет, - заявление КСУ
 
 
 
 
 
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