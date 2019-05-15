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 Политика Украины
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 Порошенко предостерегает от реванша олигархических сил

Покидающий пост президента Украины Петр Порошенко рассказал о своем президентстве в военное время и утверждает, что реформы - это его заслуга.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью изданию Politico.

Во вторник Президент Украины Петр Порошенко обратился с просьбой к своему преемнику, комику и политическму новичку Владимиру Зеленскому.

"Пожалуйста, не дайте Путину, не дайте олигархам разрушить то, что мы сделали за эти пять лет, достигнутые нами результаты и цену, которую мы заплатили за эту возможность для нашей нации", - сказал Порошенко.

"Потому что это, пожалуй, одна из самых высоких цен, которую нация заплатила за возвращение в семью европейских народов".

Порошенко посетил Брюссель для участия в 10-м саммите Восточного партнерства - праздновании десятилетнего работы ЕС на территории бывшего Советского Союза. Но это был также прощальный тур для Порошенко, чей шанс на переизбрание завершился разгромным поражением в прошлом месяце.

Многие вновь избранные президенты находят свою работу достаточно тяжелой, когда им надо возглавлять в целом функциональную, финансово платежеспособную страну в мирное время. В 2014 году украинские избиратели выбрали Порошенко, чтобы он возглавил расколотую нацию на грани дефолта, вовлеченную в войну с Россией.

В интервью Порошенко заявил, что гордится достижениями своей администрации, включая имплементацию многих тяжелых политических, экономических, судебных и социальных реформ, которые, по его словам, стоили ему общественной поддержки, в том числе резкое повышение цен на газ для населения.

"Можете ли вы представить себе цену за энергетическую независимость от России?" - спросил Порошенко. "Потому что за 25 лет до моего президентства Украина находилась на газовом крючке России, наиболее коррумпированной модели, которая существует в мире. И я сказал в 2015 году: "Стоп, хватит".

"Последнее повышение цены произошло менее чем за четыре месяца до выборов, а со стороны политика это самоубийство", - сказал Порошенко. "Ни один политик не может это сделать".

Для украинских избирателей болезненные меры были лишь одним из источников разочарования Порошенко и его администрацией. Он не остановил войну с Россией, которую он когда-то обещал выиграть в течение нескольких недель. Были также утверждения, в том числе от бывших сторонников, он был слишком медлителен в борьбе с коррупцией и он использовал свою власть, чтобы расширить и обогатить свои собственные бизнес-интересы, включая кондитерскую компанию, которая сделала его миллиардером.

Порошенко так и не продал свои бизнес-активы, несмотря на то, что обещал это сделать.

Но в то время как общественный гнев был ощутимым и очевидным в результатах выборов в прошлом месяце - Зеленский выиграл с 73 процентами голосов против всего лишь 24,5 процента Порошенко - президент заслужил похвалы на Западе за то, что он приложил героические усилия при обстоятельствах, которые много кто рассматривали как практически невозможными. Несмотря на аннексию Крыма и продолжающуюся оккупацию Донбасса, Украина сегодня остается на орбите Европы и находится дальше от объятий России, чем когда-либо после распада Советского Союза.

Порошенко был избран на замену Виктору Януковичу, при котором началась революция и Майдан в 2013 году, нарушив обещание подписать соглашение о политической ассоциации и соглашение о свободной торговле с ЕС. После того, как он наконец был свергнут протестами, Янукович сбежал в Россию, где он остается под защитой Кремля.

В интервью POLITICO Порошенко заявил, что когда он вступил в должность, почти весь Донбасс был оккупирован русскими сепаратистскими силами. Значительная часть этой территории была освобождена. Он сказал, что страна, с помощью Международного валютного фонда и других глобальных партнеров, была спасена от  неплатежеспособности.

"Это не моя оценка, это оценка мировых лидеров, ведущих финансовых экспертов, международных финансовых организаций, глобальных банковских учреждений", - сказал Порошенко. 

"Мы сделали больше реформ за пять лет моего президентства, чем за четверть века до этого".

"Мы проводили реформы в важнейших сферах Украины, прежде всего восстанавливая государство, - продолжает Порошенко. - Потому что, когда я был избран президентом, у нас не было армии. Теперь у нас есть одна из самых эффективных и одна из лучших армий Европы, которая имеет уникальный боевой опыт борьбы с Россией".

Он также утверждает, что усиление поддержки украинского языка, начало энергетических инициатив, пенсионная реформа, а также переформатирование судебной системы с помощью новых антикоррупционных мероприятий - это его заслуга. И он выразил особую гордость тем, что помог Украинской Православной Церкви обрести независимость от Московского Патриархата, который долгое время ее контролировал.

Порошенко заявил, что вспышка, приведшая к его президентства, началась на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе в 2013 году, когда Янукович отказался подписать Соглашение об ассоциации с ЕС.

"Миллионы украинцев вышли на улицы, требуя подписания Соглашения об ассоциации, - сказал он. - Поверьте, они не требовали повышения зарплаты или снижение налогов, они просто требовали права ... на возвращение в европейскую семью".

Порошенко настаивал, что сделал все возможное, чтобы ограничить влияние олигархов, которые уже давно распоряжались властью и влиянием, чтобы обогатиться за счет простых украинцев. Некоторые из его критиков считают это утверждение притянутым за уши. Их скептицизм поддерживается кампанией Зеленского, которая получила мощную поддержку от Игоря Коломойского, олигарха, который стал врагом Порошенко после того, как украинское правительство попыталось ограничить его влияние в сфере нефтяного и банковского секторов.

Эти шаги включали в себя национализацию Приватбанка, которым Коломойский владел и который использовался, по мнению международных наблюдателей, для вывода миллиардов из-за незаконных транзакций. Коломойский отрицает обвинения в хищении и национализации называет "незаконным захватом имущества без судебного приказа или компенсации". Он подал в суд на правительство и выиграл первые судебные решения. Коломойский живет в эмиграции в Израиле, но, как ожидается, вернется в Украину после инаугурации Зеленского.

"Я пытался сделать все возможное, чтобы отделить олигарха от влияния на правительство, президента, общество и государство, - сказал Порошенко. - Ничего личного между Порошенко-Коломойским ... Как президент я защищал Украину".

Некоторые из близких советников Порошенко объясняют его поражение "заговором" больших олигархов, чтобы изменить положение вещей.

И Порошенко признал, что ограничения влияния олигархов будет одним из "самых больших вызовов" Зеленскому.

"Сейчас у нас существует большая опасность реванша, - сказал Порошенко - это становится вызовом для нового президента. Это как лакмусовая бумага. Ему нелегко. Но я действительно желаю ему успеха в защите национальных интересов. Это очень ответственная миссия, но это и очень опасный соблазн. Ему делать выбор и я надеюсь, что выбор будет успешным".

Что касается Коломойского, Порошенко сказал: "Я не знаю, имеют ли наши правоохранительные органы что-нибудь против него лично, но его приход начинает быть символом, не хорошим символом для Украины".

В интервью Порошенко заявил, что надеялся, что Запад ударит по России еще более жесткими санкциями, но выразил благодарность за поддержку, которую Украина получила. И он сказал, что считает существующие санкции эффективными.

"Во-первых, Путин не может поверить, что Европейский Союз может так долго сохранять единство и солидарность с Украиной", - сказал Порошенко.

"Он не может представить, что это будет происходить в течение пяти лет. И в этой ситуации я хочу поблагодарить Европейский Союз, особенно канцлеру Меркель, французским президентам - Олланду и Макрону. Я хочу поблагодарить Дональда Туска, который играл огромную роль. Я хочу поблагодарить Жана-Клода Юнкера. Я хочу поблагодарить лидеров Европейского Союза, которые даже в этой ситуации могут достичь этих результатов, демонстрируя, что ценности Европейского Союза намного важнее, чем предложенные Путиным деньги за отмену санкций.

"Санкции - это мотивация Путина сидеть за столом переговоров, - продолжает Порошенко. - Были эффективные санкции? Уверен, что да".

"Россия потеряла 150 млрд долларов и 10 процентов ВВП из-за санкций, а также десять лет развития в наиболее чувствительных секторах российской экономики", - сказал он. "Что является позитивным для Европы? Россия начинает тратить значительно меньше на военный комплекс из-за санкций. И несмотря на все споры, Европа вместе с Соединенными Штатами, вместе со всеми странами G7, сохраняет единство по крайней мере в вопросе Украины. Но я хочу больше санкций. Если Россия осуществила акт агрессии в нейтральных водах Черного моря против наших военных судов, должно быть наказание, потому что это акт агрессии".

Порошенко заявил, что хотел бы, чтобы дополнительные санкции "касались наиболее чувствительных моментов в банковском секторе, наиболее чувствительных вопросов машин двойного назначения".

Он сказал, что для него как для президента не было ничего сложнее, чем звонить семьям погибших солдат. "Поверьте, очень трудно позвонить родителям, женщинам или детям убитого украинца и сказать им, что я делаю все возможное, чтобы все эти жертвы были не напрасны, что мы делаем все возможное, чтобы спасти Украину, сохранить единство Украины", - сказал он.

И Порошенко сказал, что с гордостью покидает пост, организовав выборы, которые были признаны свободными и честными, даже если их результат оказался его разгромным поражением.

"Это новый стандарт, который уже установлен, и всем остальным следует придерживаться этого", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3127086
 
   
 Топ комментарии
 
ЛООООЛ.
Главный олигарх страны, "на двоих с Ахмет-ханом" расписавших страну, которого никак не могут вытурить подсрачниками с должности, нам продает страшную сказку о "реванше олигархов".
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Шедевр - Шоколадный сам на себе заяву написав!
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Реваншу не буде.. Брехливий олігарх петя йде в небуття після розгрому на виборах, котрий буде занесений в книгу рекордів Гінеса, як найнищівніший розгром діючого глави держави на демократичних виборах..
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у депутатів намічається жалобне засідання,
присвячене інавгурації нового Президента Порошенко застерігає від реваншу олігархічних сил - Цензор.НЕТ 4290
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19 мая ещё и деень пионерии .
Прошу не забывать.
Застал ещё эти времена.
В комсомол не приняли - сказали поведение не тоооо.
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Дмитро Суворов
Вчера в 18:55 ·

За інавгурацію Віктора Януковича Рада проголосувала через вісім днів після виборів. На наступний день після оголошення офіційних результатів.
В тому числі - депутат Андрій Парубій. Це зараз він чомусь відчув себе Господом Богом, який може ігнорувати вибір українського народу. А тоді мовчки натиснув кнопку "за". Про московський реванш навіть не перднув.
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Який реванш, - вони своїх позицій ще і не здавали.
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Таки сумел петро объединить Украину. Против себя. Иди уже, и мусор свой в интернете убери.
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Скорее всего никакого реванша олигархов не будет. При Зеленском их вообще не будет. Коломойский уже сделал официальное заявление, что не является олигархом. Будем надеяться, что в ближайшее время остальные последуют его примеру и сделают подобные заявления. Эпоха олигархов уйдёт вместе с Порошенко. Порошенко застерігає від реваншу олігархічних сил - Цензор.НЕТ 7488
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Почему Порошенко отказывается уходить?) ВИДЕО
Человека отправили далеко через дверь. А он упорно ломится в окно... Порошенко, судя по всему, так и не поверил в то, что проиграл...
Так бывает. Человека показательно отправили далеко через дверь. «Иди и думай, почему ты - изгой»). А он упорно ломится в окно... Порошенко, судя по всему, так и не поверил в то, что проиграл. И что ему нужно покинуть царские апартаменты. И что он больше не главный Феодал. И что страна не готова и дальше слушать его пафосные заливы про «потужні реформи»... Петр Алексеевич упорно продолжает играть в незаменимого президента...
У столь явного отказа от реальности есть всего три простых объяснения... Продолжающаяся жизнь в иллюзиях, банальный страх будущей ответственности и чистая прагматика (раздать побольше наград своим и тем самым купить их лояльность)... Поможет ли это господину Порошенко выглядеть достойно? - разбираем в очередном выпуске «Чёрного и белого»)...
https://ua24ua.net/pochemu-poroshenko-otkazivaetsya-uhodit-video/
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что есть в этом тексте главное? может то что -И что ему нужно покинуть царские апартаменты. И что он больше не главный Феодал
но хочется спросить - смена феодала отменяет феодальный строй или многие в своей радости в смене феодала не видит сути.
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феодал Порошенко, в своих мечтах , очевидно логика отсутствует у порохоботов , только попытки придраться к словам которые они не понимают
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силПокидающий пост президента Украины Петр Порошенко рассказал о своем президентстве в военное время и утверждает, что реформы по обворовыванию и мародерстве страны - это его заслуга.
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хочеш вивести з-під відповідальності ? Не шизофренія , він звичайний злочинець широкого профілю із величезними можливостями.
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олигархи отберут у народного президента рошен и богдан?
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от "криворіжсталь" ніяк не пробачите Тимошенко.А це едине підприємство , яке відкрито заявило , що не потребує вугілля з окупованих територій.Індійці - більші патріоти України , ніж українці.
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Не сейчас. В аккурат ко дню рождения.
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Не вижу причин не считать его олигархом. С Трампом, кстати, та же история.
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именно так, по владению средствам (сми, деньги, влияние на общество (через рабочие места)... ) 100% соответствует, но вопрос, использует ли власть для достижение себе (а не обществу, хотя иногда совпадает) выгоды, влияет ли для этого на других политиков?!
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петины заповеди
напоминают разглагольствования проститутки о обязательном соблюдения целомудрия для монашек.
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Коли ж цю шоколадну свинюку вже виженуть ?
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Это смешно, ему пора в квартале выступать.
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Не ври, антисемитский нацик. Про четыре раза не явки уже объяснений, что это все фейки, было четыре тысячи раз.
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Порошенко застерігає від реваншу олігархічних сил - Цензор.НЕТ 9788 Рускій нацюк, які пояснення? Що "всі знали", що він живе у Києві??
Так як у тебе жовта справка дурдому і ти ніяким боком до армії, то пояснюю йолопу: кожний військовозобовязаний при зміні місця проживання має знятися з обліку і стати на облік по новому місцю проживання.
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Не ври порохоботовский антисемитский нацик. Нечего трындеть, что только у тебя самые зоркие уши и самая честная порохоботовская информация.
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Не зрозуміло чого він вчепився за 19 травня. Йому чітко пояснили, що це День пам'яті жертв політичних репресій, на держустановах приспущені прапори з чорними стрічками, на екранах телевізорів свічка пам'яті і на такому фоні проводити церемонію інавгурації президента просто недоречно. Будь яка людина, яка не втратила здоровий глузд сама відмовилась би від цієї дати, а цей вчепився за 19 мертвою хваткою. Дивно.
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"цензор"! это уже моветон публиковать очередной 583957-ой высер этого знатного "борца" с коррупцией и олигархами! надоел балабол хуже пареной редьки!!
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Олігархат який був створений Кучмою вже понад двадцять років править і грабує Україну ,що Петя ,що Беня "два сапога пара" країна не розвиваєтся і все далі скочуєтся до найкорумпованіших бідних країн .
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чия б корова мичала -а твоя ******* краще помовчала б,,,
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Грабувало українців разом із ахметовим, фірташем, медведчуком та інш, в країні лютує олігархічний феодалізм, народ в злиднях, мільйонами втікає від його геноцидних реформ і виявляється то все не можна чіпати бо то є неабияке досягнення і благо для українців ! Невдячні гої ! 5 років як міг вас гнобив, грабував, знищував у котлах на пару з ******, а ви не помічаєте оцих реформ, не розумієте яке ви зараз втрачаєте щастя давши копняка Мародеру!
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Энциклопедия: Олигарх - крупный бизнесмен, имеющий огромное состояние и оказывающий с помощью своих капиталов влияние на власть в стране. Исходя из того, что провести реформы заставляли представители ЕС и МВФ, уходящий президент просит защитить страну от него самого?
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Розмовляв сьогодні з людьми,що "об'їдки від путінських збирають",але ж вони у темі (мої знайомі).
Кажуть,що той Бєня не має до цього зовсім нічого,від слова-зовсім.
Усю тему тягне путінський олігарх (ім'я дійсно не сказали).
Сказали що річ іде за дійсно великі гроші і Зеленський у темі.
Ніяких пруфів чи щє щось такого,дати звісно не можу.
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Не дайте ***** поломать то что мы зделали с кумом *****: - пеця
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Как Вы уже достали, любимый гарант. Идите уже подобру-поздорову.
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заметили, его никто не хвалит, только он сам о себе, как дурак распинается....
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Петя живет в какой то параллельной реальности.То ли народ таким быдлом считает,то ли действительно крыша поехала от писяния в баночки,песен под гармошку и послевыборного отчаяния.Не может прям над угомониться на прощанье. То свинокоманде своей шуб надарил с царского плеча в виде званий. Теперь вот в борьбу с олигархатом ворвался. Шо вы курите,товарищ Петя? Даже порохоботы бледнеют на Цензоре,как его отжиги комментировать, смотрю , прям необычно бледно вякают под этой статьей,не живенько.
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А такі новини тут не в моді ? Узеленського ж ?
Порошенко застерігає від реваншу олігархічних сил - Цензор.НЕТ 8530
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+++++++Супер !!! Пять лет свиноцинизма - все , на что сподобилось это моральное убожество .
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Врет с утра и до вечера , не переставая, а потом ещё и удивляется, что ему никто уже не верит.
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Самый выгодный кандидат для Ахметова - это Порошенко. «Роттердам+», «Киевэнерго», покупка облэнерго etc - именно благодаря нынешнему президенту Ахметов приумножил свои капиталы и закрепил статус богатейшего украинского предпринимателя», - утверждает блогер.Сделав ставку на Порошенко, Ахметов проиграл Медведчуку борьбу за Юго-Восток, - блогерПорошенко застерігає від реваншу олігархічних сил - Цензор.НЕТ 6608
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коли треба, петя прикидається дебілом..

начебто не чув, що сам є першим олігархом
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Да, не пропустить олигарха-мародера в ВР наша задача.
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Порошенко против олигархических сил - это типа как пчёлы против мёда ?
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А куда вся шобла порохнявая подевалась? Новые методички еще не подвезли))
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они не знают что сказать на этот бред Порошенко застерігає від реваншу олігархічних сил - Цензор.НЕТ 4135 Порошенко застерігає від реваншу олігархічних сил - Цензор.НЕТ 4135
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Не брызгайте слюной,держите себя в клешах,этож для золотой 25% элиты,это же надо такое наморозить элита,а остальные люди кто? ни кто.Не продукция никакая соя наверно лучше,кокон не подходит,дерижёр 100%.
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ржунимагу судя по фотке ***** уже чин сее присудил - маршальский наверное Порошенко застерігає від реваншу олігархічних сил - Цензор.НЕТ 9079
ещё от своего реванша предостерег Порошенко застерігає від реваншу олігархічних сил - Цензор.НЕТ 4747
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Пожалуйста, не дайте разрушить схему "Роттердам+" !!!!! И другие схемы барыги...
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Пожалуйста, не дайте разрушить схему "Роттердам+" !!!!! И другие схемы барыги...
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Шоколадный бизнесмен-президент еще думает что ему кто-то верит. Кум луценко 2 часа просил у Зеленского оставить его прокурором. Главное что бы Зеленский все это не схавал, а выплюнул.
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План коломойського по Донбасу «надо просто провести выборы».
процесс урегулирования «конфликта на Донбассе» должен начаться с того, что новоизбранный президент выполнит минские договоренности. Речь идет о проведении выборов. Даже несмотря на то, что страна-агрессор и не думает выводить из оккупированной территории свои войска. «Чего мы боимся этих выборов так? Опять же, можно было и по линии Медведчука, о том, что Захарченко, Гиви, Моторолу и других, которые себя запятнали, уберите, пожалуйста, к себе, они не имеют права проводить выборы. Так кто не выполняет? На пустом городе застряли. Выборы? Сделайте выборы», , - заявил он. Эти миротворческие инициативы не останавливает даже тот факт, что ни Гиви, ни Моторолы, ни Захарченко - который держался дольше всех - более нет в живых. Чем сегодняшние или завтрашние марионетки Кремля отличаются от уже утилизированных? Рецепт мирного урегулирования от Коломойского «надо просто провести выборы» - это новая трансформация нетленного тезиса «надо просто прекратить стрелять».
А обстрелы, русские паспорта и отсутствие понимания, кто вообще будет голосовать в зоне, в которую не могут попасть даже международные наблюдатели - все это нужно «вынести за скобки».
Бинго! Представьте, как от таких планов икнулось Путину. Он то думал, что в Украине сплошные кровожадные бандеровцы. А оказалось, что здесь - патентованные самоубийцы и миро-оптимисты. Разделяет ли его видение сам Зеленский - неизвестно. Новоизбранный президент сконцентрирован на травле парламента. Итак, заявления Коломойского, уже традиционно, остаются без Зе-комментариев. Предложения Коломойского опасны. Но гораздо более угрожающим является молчание по этому поводу Зеленского. Мы до сих пор не увидели его людей, которые будут заниматься внешней политикой. До сих пор не слышно ни одного видеообращение к Коломойскому с приказом «закрыть рот» и не выдавать свой бред за будущую позицию государства. Более того! Зацикленность на немедленном роспуске Рады - единственного органа власти, имеющего право запускать процесс выборов на оккупированных территориях, и того состава Рады, который никогда не проголосует за Медведчуковско-Путинский сценарий - это повод задуматься. А кого же на самом деле выбрали украинцы.
Человека Коломойского? Человека Путина? Или человека, который не понимает, что его молчание уже используется для продвижения политики оккупанта на территории Украины.
https://censoru.net/35606-kolomojskij-prodvigaet-opasnyj-plan.html
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Олигархи - члены олигархии,
могут либо сами быть членами правительства, либо оказывать решающее
влияние на его формирование и принятие решений в своих личных и
групповых интересах.

А шооо не тааак? Вот Беня не олигарх ни разу
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Ха, ха ха.... Самый могущественный олигарх Украины предупреждает о "реванш олигархических сил"... совсем крыша поехала у пеци..
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"Последнее повышение цены произошло менее чем за четыре месяца до выборов, а со стороны политика это самоубийство", - сказал Порошенко. "Ни один политик не может это сделать". За четыре месяца до выборов он понял, что всё равно писец, но цену поднял, чтобы на финише ещё заработать. Из лживого рта бывшего это звучит крайне цинично. Может он не такой дурак? Может его "ротом" пользуются другие?
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Предостерегает от самого себя, он не совсем здоровый
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Мафиозный олигархат правит страной уже 27 лет, это прежде всего, тотальный контроль за всем и вся с целью личного обогащения, что и демонстрирует барыга Порошенко со своей кликой и своим режимом., расставляя своих людей на все возможные места. Это если очень коротко, разумеется.

Для начала нужно очистить страну от кремлевский консерв и мафии Порошенко, Ахметова, фирташ, медведчука, новинского.
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вот уж кто бы мычал, но только не диабетик парашенко... он настолько беспринципен и противен, что хочется бросить клич на всю Украину - давайте соберемся и вместе плюнем парашенке прямо в морду его неприятного лица...
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На конкурсе брехунов Петя будет вне конкуренции.
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Петушенко....если тебя три четверти населения послали в длительное эротическое путешествие,это не секстур в Тайланд,это значит пошёл на х@й,думаю не заблудишься.
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забавно. предводитель шайки олигархов предостерегает от реванша олигархов. получается предостерегает от себя и от своей шайки.
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Самых "честных" правил олигарх Порошенко предостерегает.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко предостерегает от реванша олигархических сил
 
 
 
 
 
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