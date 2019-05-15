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 С начала суток враг 14 раз нарушил режим прекращения огня, потерь нет, - пресс-центр ООС

Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил (ООС) остается контролируемой.

"С начала суток враг 14 раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из минометов калибров 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы ООС.

Уточняется, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" позиции ОС обстреливали дважды из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов (вблизи Павлополя), из минометов калибра 120 мм (у Марьинки), трижды из минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов (в районе Николаевки), дважды из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов (вблизи Авдеевки), из автоматических станковых гранатометов (в районе Песков), из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия (у Гнутово).

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В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг дважды применял минометы калибра 82 мм (вблизи Золотое-4), из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия (у Пивденного), из минометов калибра 82 мм (в районе Новгородского).

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

С начала суток враг 14 раз нарушил режим прекращения огня, потерь нет, - пресс-центр ООС 01

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Напомним, 14 мая зафиксировано 11 вражеских обстрелов на Донбассе. Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения.

Источник: https://censor.net.ua/n3127082
 
 
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Війна продовжується..
І втрати неминучі..
Нехай одужують поранені.
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Тут такая специфическая война идет что общие человеческие жертвы ее официально за целых 5 лет 13 тысяч погибших, в ДТП больше погибает, для сравнения официальные демографические потери Украины только за один прошлый год более 200 тысяч человек, смертность превышает рождаемость почти вдвое.
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Нищить вохни України расіянських окупантів!!! Нічого рогатим дихати Українським повітрям!!! а краще їх розпиляйте на вдобрива!!))
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С начала суток потерпевшая 14 раз лишилась девственности... Кто написал заголовок? Ты слабоумный?!
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Пошматував би на лабзу виродків і брехунів з так званого "прес-центру ООС". П'ятеро важкопоранених за добу, які, скоріше за все, вже ніколи не повернуться у стрій, це, що, не втрати...?! По усіх армійських канонах це невідновлювальні втрати!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток враг 14 раз нарушил режим прекращения огня, потерь нет, - пресс-центр ООС
 
 
 
 
 
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