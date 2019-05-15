 С начала суток враг 14 раз нарушил режим прекращения огня, потерь нет, - пресс-центр ООС

"С начала суток враг 14 раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из минометов калибров 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы ООС.

Уточняется, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" позиции ОС обстреливали дважды из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов (вблизи Павлополя), из минометов калибра 120 мм (у Марьинки), трижды из минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов (в районе Николаевки), дважды из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов (вблизи Авдеевки), из автоматических станковых гранатометов (в районе Песков), из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия (у Гнутово).

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В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг дважды применял минометы калибра 82 мм (вблизи Золотое-4), из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия (у Пивденного), из минометов калибра 82 мм (в районе Новгородского).

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

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Напомним, 14 мая зафиксировано 11 вражеских обстрелов на Донбассе. Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения.