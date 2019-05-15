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 Офицер-пограничник задержан при попытке купить у коллег информацию о размещении нарядов на границе, - военная прокуратура. ФОТО

15 мая правоохранителями задокументирован факт дачи взятки старшим офицером одного из отделов оперативно - розыскного управления Западного регионального управления Государственной пограничной службы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.

Офицер-пограничник задержан при попытке купить у коллег информацию о размещении нарядов на границе, - военная прокуратура 01

Взятка в размере 10 тыс. грн предназначалась для военнослужащих Мукачевского пограничного отряда за предоставление служебной информации о размещении пограничных нарядов на государственной границе для перемещения контрабандных табачных изделий вне пункта пропуска.

Офицер-пограничник задержан при попытке купить у коллег информацию о размещении нарядов на границе, - военная прокуратура 02

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В настоящее время продолжаются обыски по месту жительства, регистрации и прохождения службы взяткодателя. Капитан задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Решаются вопросы сообщения правонарушителю о подозрении в совершении преступления и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Также смотрите: Госпогранслужба начала строительство заграждения на границе с Румынией на Закарпатье. Местные жители перекрыли дорогу. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3127079
 
   
 Топ комментарии
 
Человек просто не поверил в то что скоро через неделю-другую закончится эпоха бедности и он будет получать больше 4 000 долларов в месяц . Нехорошо
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......эта жадоба к деньгам на генетическом уровне побеждает природный инстинкт самосохранения......
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......эта жадоба к деньгам на генетическом уровне побеждает природный инстинкт самосохранения......
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Человек просто не поверил в то что скоро через неделю-другую закончится эпоха бедности и он будет получать больше 4 000 долларов в месяц . Нехорошо
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Он собирал деньги, чтобы пойти учиться в педагогический университет... Офицер-пограничник задержан при попытке купить у коллег информацию о размещении нарядов на границе, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 924
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Эээээ, спокойно! 4к баксов - то учителям!!!
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а это на минуточку больше чем получают в Австрии,Германии,Нидерландах или Швеции !!! Вот это прорыв !!! Слава великому Зе !!!
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Нет просто Офшоренко обещал добавить 30 процентов к зарплате, но обманул.
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Тарифы населению эти мерзавцы поднимают на раз.А вот цены на сигареты, чтобы выравнить цены с Европой,нихера вам,откаты слишком жирные
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если цены как в Европе, тут и средней зарплаты на них не хватит.
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не все оказывается в наше время продается ? .или мало дал ?
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Нет просто мутил вне системы, это ведь не начальник и не генерал задержан, а также не участники схем из СБУ или военной прокуратуры.
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Измена Родине.
В России получил бы 15 лет.
У нас добрый суд отпустит под "условно".
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У нас его наказывают не за измену или коррупцию, а за то что сам захотел заработать вне системы, Порошенко никому не запрещает коррупционерничать, но в системе и процент на верх.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОфицер-пограничник задержан при попытке купить у коллег информацию о размещении нарядов на границе, - военная прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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