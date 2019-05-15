 Волонтер Лазебник собирает средства на поездку в Киев детей из марьинской школы, пострадавшей от боевых действий

Об этом в блоге на Цензор.НЕТ пишет волонтер Оксана Лзебник (Ксюша Киевская).

"Получив письмо от директора Марьянской школы (письмо прилагаю ниже), я давно хотела осуществить свою мечту и решила, что вместе с вами я смогу ее реализовать. Хотя бы на 4 дня вырвать из лап страшных военных будней детей, которые постоянно живут в стрессе и уже не помнят ,как это можно спать в тишине, когда не стреляют, когда не нужно прятаться в укрытие. Они часто сидят без света, без отопления давным давно без газа и без горячей воды. Без всех тех удобств, что мы имеем в мирных городах.

С 6 по 10 июня 2019 года я хочу организовать поездку для этих 100-130 детей в наш мирный Киев, чтоб они увидели и почувствовали, что они не брошены нами, что они часть нас, чтоб расслабились и получили приятные эмоции от экскурсий, интересных концертов, посещения цирка и т.д. Прошу вас помочь мне в этой организации. Ведь не каждый родитель этих детей (если они есть) сможет оплатить даже за дорогу в Киев. Там нет работы, к сожалению, и нет большинства возможностей, как у нас. Моим первым пожеланием было,чтоб в первую очередь, можно было привезти как можно больше детей-сирот, детей с инвалидностью и детей из самых малоимущих семей.

Я расписала программу до мелочей. Нужна материальная помощь - оплатить их проживание и питание. (С завтраком и ужином на 100 деток - 70.000 грн). Огромное спасибо уже хочу выразить руководству и коллективу Национальной Полиции, которые всегда приходят на помощь и в этот раз они тоже бесплатно предоставят,на все дни пребывания детей автобусы для перевозки их по Киеву и в Аквапарк Броваров.

В завершение этого тура 9 июня, делаем мероприятие, приуроченное ко дню защиты детей. На нем будет около 500 моих подопечных детей, включая, конечно же и этих деток из Марьинки. Концерт будет проходить в колонном зале КМДА и все желающие могут прийти посмотреть, пообщаться с детками. Сидячих мест не обещаю, но вы можете в любое время позвонить мне и обсудить присутствие и любую другую помощь", - написала она.

Уже есть договоренность с "Укрзализныцей" о предоставлении детям билетов бесплатно. Тажке волонтер порсит помочь всех неравнодушных.

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Контактный Лазебник телефон 063-157-49-31.

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Лазебник Оксана Петровна 5363 5423 0543 0416.