 Обнародован текст подозрения Аллерову: Обоснованно подозревается в завладении чужим имуществом. ДОКУМЕНТ

Текст подозрения есть в распоряжении Цензор.НЕТ.
Как отмечается в документе, подписанном детектиивом НАБУ, который согласован прокурором САП, Аллеров "обосновано подозревается в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах группой лиц по предварительному сговору".
Следствие установило, что в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.
Однако впоследствии, в 2016-2017 гг., стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, которые та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор ").
Стоимость этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81 635 448 грн меньше оценки квартир, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей.
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, сотрудники НАБУ задержали бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова.
Не верю импотентам
Тут лозунги канают !!!
Это после Канта, Гегеля, Кафки, Сен Симона, Рабле и старика Шопенгауэра.
Шпенглера чуть позже - в 25
Фауста в школе учили, когда ты за гаражами махорку из бычков в самокрутках курил
а вот дедушку Фридриха приходилось сначала по три раза каждую страницу перечитывать.
Где-то до 50-й страницы.
Потом пошло без перечитки.
А ты "Волю к власти" когда прочитал и понял в свои годы ?
Похвально.
Предложения есть по усовершенствованию ?
Как говорили у нас за гаражами - не строй из себя Спинозу, будь попроще и к тебе потянутся люди...
Бувай, 322-223-322, не маю часу на пусту маячню.
Небезопасное чтение:
Лично знал двух человек(один с факультета философии БГУ, Минск, другой с факультета психологии СпбГУ) которые сошли с ума в медицинском клиническом смысле после интенсивного углублённого прочтения работ Гегеля "Логика" и "Феноменология духа"...
ВинниТЧина
но веТЧина ...
В общем, очередной незаменимый профессионал на своем месте.
Кто же спорит.
А кроме всего прочего этот боевой офицер и патриот своей страны, решил поправить свое материальное положение, за счет своих солдат (настоящий офицер!) на 80 000 000 грн.
Но это ведь такая мелочь...
Не о чем говорить, главное о Зеленском вспомнить.
Новоназначенного командующего Нацгвардии Порошенко представил сегодня в Харькове, в Национальной академии Национальной гвардии Украины.
Аллеров был одним из тех, кто работал над созданием Нацгвардии. Порошенко подчеркнул, что знает нового руководителя гвардейцев как настоящего воина, который достойно проявил себя в самые тяжелые периоды проведения АТО, передает пресс-служба главы государства.
"Последний раз у нас происходили непростые разговоры и на Сармате, и в Артемовске после выхода из Дебальцево. Я видел упрямство и патриотизм этого генерала, который стоит горой за своих солдат, но вместе с тем сделает все, чтобы выполнить приказ командующего и защитить Украину. Я горжусь такими генералами как Юрий Аллеров и уверен, что этот выбор будет поддержан всеми нацгвардейцами", - сказал президент, подписывая указ о назначении.
"Постараюсь сделать все возможное, чтобы Национальная гвардия не подвела вас, свой народ", - сказал Аллеров.
Порошенко подчеркнул, что знает нового руководителя гвардейцев как настоящего воина, который достойно проявил себя в самые тяжелые периоды проведения АТО, передает пресс-служба главы государства.
Ну, или если полиция словит преступника в момент совершения им преступления.
А то, что до вышестоящего руководства, следователи еще не добрались, никак не оправдывает участие в афере нижестоящего.
" Завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах группой лиц по предварительному сговору.".Источник: https://censor.net.ua/n3127074
Лет 10 уже пальцем о палец никто не ударит.
Они уже раскатали между собой 50 квартир с 30-ю паркоместами между собой. И тут такой обломс, какой то Аллеров отправляет их на Красный Хутор, где за хатынку и половины не получишь.
Киданул он Хенералов конкретно. Не хорошо, не по людски поступил.
Кто этот доброхот и когда ждать его хотя бы политической ответственности в виде признания - да, я дурак!
Под жесточайшим соком пропаганды о реформах и «мы йдемо своим шляхом» нас в буквальном смысле этого слова просто уничтожали
Вот они настоящие реформы украинофобов и военных преступников, которые на крови простых людей пролезли во власть в 2014 году.
Под жесточайшим соком пропаганды о реформах и «мы йдемо своим шляхом» нас в буквальном смысле этого слова просто уничтожали.Официальные цифры!
За 5 лет в Украине уничтожено 2,7 миллиона пенсионеров. Это те люди которые попросту не выдержали реформ Порошенко. Это те люди, которым не хватило на лечения и нормальные продукты.
Отметим, что за 5 лет правления режима Порошенко погибло больше пенсионеров чем за 30 лет до этого.
За 5 лет из Украины выехали 12 миллионов украинцев. По плану украинофоба Порошенко и его военных преступников, украинцев должны заменить беженцы из стран ближнего востока, которые сейчас кочуют по Европе.
За 5 лет в Украине появились 4 миллиона внутренних переселенцев, о которых просто забыли.
За 5 лет уровень преступности в стране вырос на 10.000%. Новость об убийстве уже даже не новость. Люди перестали реагировать на убийства и реагируют на это как на норму. В сутки в Украине происходит более 140 убийств по всей стране.
За 5 лет Украина стала самой коррумпированной страной Европы в которой самые богатые чиновники, прокуроры, судьи и Президент.
По сути есть нищий народ и богатейшая власть. Средний класс уничтожен полностью.
За 5 лет ООН официально отнесла Украину к голодающим странам.
За 5 лет Порошенко поднял свой доход в 126 раз. За 5 лет Ахметов поднял свой доход на 5 миллиардов.
За 5 лет каждый депутат БПП и каждый депутат Народного Фронта задекларировал минимум миллион!
За эти же 5 лет погибло более 13 тысяч украинцев по официальным данным и более 30.000 если считать жертв с обеих сторон.
За 5 лет более 400.000 украинцев получили ранения.
За 5 лет каждая вторая семья признается, что не хватает на нормальные продукты европейского качества.
За 5 лет погибло более 140 журналистов, сотни проукраинских активистов. В большинстве случаев в убийствах замешана сама власть. Чего стоит убийство Гандзюк, Шеремета, Бузины и других. Официально признано, что к убийствам этих людей причастна власть.
За 5 лет уничтожено тысячи гектаров Закарпатского леса.
За 5 лет не посажен ни один высокопоставленный чиновник, прокурор, судья, депутат. НИ ОДИН! В это же время тюрьмы ломятся от патриотов, волонтеров, воинов АТО, журналистов которые имеют не такую позицию как у Порошенко. Официально сейчас в тюрьмах находится 5.000 воинов АТО. Более 400 журналистов находятся под следствием по политическим статьям.
За 5 лет уровень инфляции вырос на 152%.
За 5 лет цены на коммунальные услуги выросли в 10 раз. Это при том, что украинцы платят в 10 раз дороже за тот же свет, который Ахметов продавал Украине и при Януковиче, за тот же газ который Россия продавала Украине и при Януковиче.
За 5 лет 87% украинцев находятся за гранью бедности и это официальные цифры.
За 5 лет смертность в несколько раз превышает рождаемость.
За эти же 5 лет Петр Порошенко стал богаче в 82 раза!
Вот она настоящая правда реформ украинофоба и военного преступника Петра Порошенко.
Юристы отмечают, что сейчас главное не дать сбежать Петру Порошенко и судить его по всей справедливости Закона.https://ua24ua.net/eto-genotsid-za-5-let-v-ukraine-unichtogeno-2-7-milliona-pensionerov-shokiruyushchie-tsifri-5-letki-poroshenko-foto/