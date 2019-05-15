EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Общество
  2150  16
Все про:КС (1281) увольнение (1548) Шевчук Станислав (26)

 Подрыв авторитета суда и давление на коллег: обнародованы причины увольнения главы КСУ Шевчука

Конституционный Суд обнародовал вывод постоянной комиссии по вопросам регламента и этики, ставший основанием для увольнения председателя КСУ Станислава Шевчука.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, документ доступен на сайте КСУ.

В нем говорится, в частности, что Шевчук незаконно создал в КСУ институт внештатных советников.

Отмечается, что за время своей работы он успел назначить на эту должность экс-министра экономики Грузиии Григория Арвеладзе, бывшего главу Службы внешней разведки Олега Синянского, экс-заместителя министра агрополитики Михаила Чужмира, экс-замминистра энергетики Дмитрия Лабоженко и экс-судью райсуда Харькова Дениса Невьядомского. Им не платили зарплату, но у них были рабочие места в здании КСУ и доступ к внутренней документации.

Во-вторых, Шевчук сделал политическое заявление, приведшее к подрыву авторитета КСУ. Речь идет об интервью Шевчука интернет-изданию "Страна.ua", в котором он заявил, что не приведет к присяге Президента, если посчитает, что выборы были сфальсифицированы.

Кроме того, зафиксирован факт давления Шевчука на других судей: 19 февраля текущего года, будучи в Испании, Шевчук в телефонном режиме запретил судьям Конституционного Суда рассматривать дело о конституционности введения Украиной санкций.

Также в выводе комиссии говорится о незаконном решении Шевчука опубликовать в газете "Голос України" решения КС относительно законопроекта об отмене неприкосновенности депутатов Рады. В нарушение законодательства он был опубликован без особых мнений судей КС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Другие судьи не воспринимали Шевчука как главу КС, - советник Зеленского Рябошапка

Напомним, 14 мая судьи Конституционного суда проголосовали за отстранение Станислава Шевчука. Новым главой Конституционного суда была избрана Наталья Шаптала.

Станислав Шевчук назвал случившееся антиконституционным переворотом и пообещал обратиться в правоохранительные органы и суд.

Источник: https://censor.net.ua/n3127073
 
 
 Топ комментарии
 
какой подрыв, там подрывать нечего.
 показать весь комментарий
 
Подрыв авторитета суда? Вы серьёзно??? Нельзя подорвать то, чего нет.
 показать весь комментарий
 
А судді хто? Про колишнього голову КСУ Шевчука.
Саме Шевчук провів рішення про визнання неконституційною статті КК про незаконне збагачення. І пропонував те саме зробити із законами про люстрацію і про е-декларування.
https://ua24ua.net/a-suddi-hto-tsikave-pro-kolishnogo-golovu-ksu-shevchuka/
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Причому такі причини можна пришити будь-якому голові будь-якого українського суду.
 показать весь комментарий
 
 
Подрыв авторитета суда? Вы серьёзно??? Нельзя подорвать то, чего нет.
 показать весь комментарий
 
 
так, так...
По ходу этот Шевчук отстаивал интересы Украины и украинского народа...
Вот такой я сделал вывод прочитав эту статью...
 показать весь комментарий
 
 
Богдану вряд ли интересны интересы украинского народа. У них свои приоритеты.
 показать весь комментарий
 
 
ага, особенно когда Шевчук ЛИЧНО продавливал ОТМЕНУ "статьи о незаконном обогащении" и е-декларациях
 показать весь комментарий
 
 
На рассийских ресурсах стоит вой =Тревога всем постам ,в Украине конституционный переворот Подрыв авторитета суда и давление на коллег: обнародованы причины увольнения главы КСУ Шевчука - Цензор.НЕТ 5413 .
 показать весь комментарий
 
 
Все проще и банальнее. Шевчук договаривался с Богданом про отмену закона об люстрации. Єтот закон мешает люстрированому позеленевшему синяку Богдану занять пост главы АП. И кто-то сделал маленькую гадость)
 показать весь комментарий
 
 
А Богдан договорился с депутатами от НФ. Я правильно понял?
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко хочет стать альтернативным Президентом Украины №2» - глава КСУ обратился к украинцам.
Порошенко не собирается отдавать власть и сейчас мы видим, что он готов идти войной против собственного народа, который его ненавидит.
Незаконно отстраненный глава КСУ Станислав Шевчук предупредил Украину и международных союзников нашей страны, что Петр Порошенко совершает самый настоящий государственный, антиконституционный переворот, целью которого является сохранение власти и узурпация государственных органов.
По словам Станислава Шевчука это крайне опасно, поскольку де-факто Порошенко хочет быть альтернативным Президентом Украины.
Что это значит?
Де-юре Президентом Украины будет Зеленский. Но на самом деле, по плану Порошенко, вся власть должна остаться в его руках.
Именно поэтому он срочно меняет Генералов в армии, срочно назначает работников Рошен на посады судьей Верховного Суда Украины и ставит свою голову Конституционного Суда Украины.
По задумке, Порошенко хочет стать альтернативным Президентом Украины, то бишь Президентом №2.
Судьи Конституционного суда Украины сегодня вечером избрали новым главой суда Наталью Шапталу.
Шаптала стала судьей КСУ в сентябре 2010 года, а вскоре проголосовала за возвращение Конституции 1996 года, которая передавала президенту Януковичу большие полномочия.
Из-за этого уже после победы Майдана Шаптала стала фигурантом уголовного дела по узурпации власти Януковичем. И при помощи этого дела Банковая крепко держала ее на крючке.
Как заявил отстраненный глава КСУ Станислав Шевчук, он считает решение судей, которые лишили его статуса судьи, антиконституционным, и не намерен его признавать.
Шевчук планирует обратиться в суды и в правоохранительные органы.
Случившееся он назвал антиконституционным переворотом в интересах президента Петра Порошенко, о чем написал в Facebook.
«Сегодня состоялся антиконституционный переворот в Конституционном Суде Украины и захват государственной власти со стороны лиц, занимавших должности судей Конституционного Суда Украины», - отметил Шевчук.
Судья считает, что его коллеги «совершили тяжкое уголовное преступление, связанное с свержением конституционного строя».
При этом, по мнению Шевчука, «переворот произошел в спешке, с грубыми и вопиющими нарушениями».
«Безусловно, что за этим преступлением стоит главный выгодоприобретатель Порошенко, который прикладывает все усилия для удержания власти путем сохранения контроля над главными государственными институтами», - написал экс-глава КС.
Шевчук добавил, что «не собирается сдаваться» и обратится в суд и к правоохранительным органам.
«Призываю всех ответственных и неравнодушных граждан Украины объединиться для защиты нашего выбора, новоизбранного президента и Конституции», - подытожил увольнения судей.
Эксперты отмечают, что действия Порошенко могут привести к самой настоящей Гражданской войне. Он создает альтернативную реальность в Украине, где власть должна принадлежать ему.
Отметим, что в Администрации Президента Украины зреет план по переносу столицы Украины во Львов, где главным должен быть Порошенко.
По нашим данным, в Администрации Президента обсуждают крайне угрожающий план по переносу столицы Украины в случае если граждане Украины будут не согласны поддержать Государственный переворот или в случае гражданских волнений против Порошенко.
Порошенко не собирается отдавать власть и сейчас мы видим, что он готов идти войной против собственного народа, который его ненавидит. Об этом собственно говорят результаты выборов.
https://ua24ua.net/poroshenko-hochet-stat-alternativnim-prezidentom-ukraini-2-glava-ksu-obratilsya-k-ukraintsam/

Пацюки жеруть один одного!
Смачного!
🤣
 показать весь комментарий
 
 
Пусть сядет рядом с Филаретом и голосят на пару: "Хулиганы зрения лишают! "
 показать весь комментарий
 
 
А судді хто? Про колишнього голову КСУ Шевчука.
Саме Шевчук провів рішення про визнання неконституційною статті КК про незаконне збагачення. І пропонував те саме зробити із законами про люстрацію і про е-декларування.
https://ua24ua.net/a-suddi-hto-tsikave-pro-kolishnogo-golovu-ksu-shevchuka/
 показать весь комментарий
 
 
Слишком много на всех популярных сайтах и по группах укр. сегмента Инета путино -гундяевского мусора из за паребрика Лахта -2.. Не считая 60 тыс. хахлов дегенератов на содержании ФСБ которые работают по методичкам составленным в подвалах Лубянки. Позор хахлам иудам и дегенератам манкуртам.
 показать весь комментарий
 
Є розслідування BIHUS.INFO про діяння цього Шевчука разом з своїм братом.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПодрыв авторитета суда и давление на коллег: обнародованы причины увольнения главы КСУ Шевчука
 
 
 
 
 
 вверх