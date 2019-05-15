Об этом сообщается на сайте НФ.
"В сети Интернет и социальных сетях в последние дни начал распространяться очередной феерический бред об Арсении Яценюке и его семье.
На этот раз на так называемых "сливных бачках", которые руководствуются "темниками" из Кремля и его приспешников внутри страны, появились маразматические обвинения, мол Арсений Яценюк и его жена не живут в Украине и имеют американские паспорта. В качестве сенсации также всплывают фейки трехлетней давности об очередных мифических миллиардах.
Из "сливных бачков" эту чушь начали перепечатывать в Фейсбуке некоторые пользователи и группы.
Пресс-служба "Народного фронта" заявляет, что все это полный бред и одна из составляющих информационной кампании против Арсения Яценюка, которая продолжалась почти все годы его премьерства и не прекращается до сих пор.
Этот бред дополнит архив фейков о "чеченском боевике", "24 виллах в Майами" или ложь о "первом миллиарде".
Почему это происходит? Потому что действия лидера "Народного фронта" всегда были и будут направлены на защиту Украины, ее демократическое развитие, утверждение государственности и независимости Украины, борьбу против агрессии России, которая, очевидно, и является заказчиком самых абсурдных фейков.
Для всех, кто обнаружил подобные "горячие новости", заявляем: Арсений Яценюк проживает и работает в Украине, его жена Терезия проживает и работает психологом в государственной больнице в Киеве. Родители проживают в Черновцах. Паспортов иностранных государств не имеют.
Мы обращаемся к гражданам Украины: будьте бдительны, не верьте всему, что написано на интернет-заборах. Не позволяйте собой манипулировать и становиться инструментом в информационной войне против Украины", - говорится в сообщении.
Просим администрацию Facebook принять меры для прекращения распространения очередного фейка против Яценюка, - НФ
Пресс-служба "Народного фронта" обратилась к администрации Facebook с просьбой удалить и принять меры для прекращения распространения очередного фейка в этой социальной сети.
Об этом сообщается на сайте НФ.
Там сидят так называемые ольгинцы. Их задача - писать посты согласно кремлевским методичкам на всех новостных сайтах Украины, а также в соцсетях и на форумах.
Если вы встречаете упоротого зефана, который сутками торчит на определенном ресурсе и фанатично топит за зеленского знайте, что это с 90%-й вероятностью ольгинский бот
И будете правы.
Так что хватит гнать пургу.
Это Сени гардероп...
А в остальном в общем-то правильно.
поїдь в карпати -і все зрозумієш про чернівецьку мафію!!!!
До речі ліс вирубують і в сусідніх областях. Мабуть там своя "мафія". )))
Ничего, что такой команды не было?
Ибо правительство было коалиционным,
причем, большинство министров было от Пеци.
А потом Пеця и слил своего союзника по коалиции.
Так что, если не знаешь, не пиши глупостей.
Всі міністри відзвітували про свої великі досягнення. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/ministri-vid-narodnogo-frontu-zvituyut-pro-svoji-uspihi-450871.html
Ми стояли на Мйдани-
Сеня геть усих - кричав
А Маккейн на задним плани
Комусь доллари вручав...
Але, я відстежив що кар*єра його завжди рухалась разом із системним корупціонером, колишнім нач. податкової міліції , а до цього нач то УБОЗ то УПЕП Чернівецької області Хоменком. Той пішов з Черновців на Крим (де затримвався в різних іпостасях), і цей непотріб підтягнувся в Крим в уряд міністром
підтверджую-фейк
. надаю фотосвідчення про сомалійське громадянство Яценюка
Там целая куча группировок и выяснить, к какой из них относится Яценюк, это проблема.
Россия с треском провалила открытые тесты, проводившиеся Индией, по испытанию боевых возможностей зенитных систем малого радиуса. Выиграла все тесты маленькая Южная Корея. Её система K30 BIHO выполнила условия и влёгкую расправилась с рашистскими конкурентами Панцырь-С1 i Тунгуска-M1, которые не только не смогли показать лучший результат, но не подтвердили в тестах даже заявленных тактико-тактических характеристик.
Несмотря на сверхусилия, шпионские игры, подковёрную мзду, политическую возню кремлёвских рашистов, Индия закупила десятки южнокорейских систем, на сумму почти в 3 миллиарда долларов.
"...мы очень быстро промчались по Петербургу, оставив позади сначала богатую его часть, затем квартал мануфактур, где находится великолепная стекольная фабрика, потом громадные бумагопрядильни и еще множество других заводов,
управляемых по большей части англичанами."
Ведь, не будь этих фейков, про Яценюка никто и не вспомнил бы.
В России тарифы начали повышать с середины 90-х.
Сначала по 20 - 30% в год.
Сейчас повышают по 10 -12% в год.
Кто виноват, что Кучма, Ющенко, Янукович занимаясь популизмом отказывались повышать тарифы?
Они предпочли довести страну до того, что стали котельные, сгнили все трубопроводы, люди отказались от отопления, потому что нечем было платить за содержание и развитие котельных и инженерных коммуникаций.
Вы пытались всеми силами сохранить социализм.
Теперь расхлебывайте те годы.
Ибо если бы начали сразу переход на рыночные методы управления,
то сейчас бы хватило 5 - 7% повышения тарифов в год.
Дело не в "обоснованном" повышении тарифов от фонаря, а в грамотном ведении экономики, а не "керуванням" в ручном режиме. Страны в которых к власти приходят нувориши, априори обречены на высочайший уровень коррупции, и как следствие на обнищание и упадок, в первую очередь самой экономики.
И пэдра, как и его "папередники" - политикан старой школы, политической ментальностью он от них ничем не отличается. Ну разве что более изощрёнными методами, разыгрывая патриотические и "реформаторские" спектакли.
"Нет уж, нет уж, *****-*****, померла - так померла!"
Именно Яценюк, а не кто-то другой, вытащил Украину из _опы, в которой она оказалась после бегства Януковича.
Сначала узнай сколько денег было в бюджете страны после бегства Янека,
если ты понимаешь что такое государственный бюджет.
А. Илларионов осенью 2014 давал Украине несколько месяцев существования.
Это известный экономист, старший научный сотрудник в институте Катона, Вашингтон.
Но Яценюк опроверг этот прогноз и вытащил экономику Украины из грозящего ей дефолта.
Поэтому больше не пиши о том, в чем не разбираешься.