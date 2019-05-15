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 Политика Украины
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Все про:Facebook (274) Яценюк (7753) Народный фронт (1277) фейк (214)

 Просим администрацию Facebook принять меры для прекращения распространения очередного фейка против Яценюка, - НФ

Пресс-служба "Народного фронта" обратилась к администрации Facebook с просьбой удалить и принять меры для прекращения распространения очередного фейка в этой социальной сети.

Об этом сообщается на сайте НФ.


"В сети Интернет и социальных сетях в последние дни начал распространяться очередной феерический бред об Арсении Яценюке и его семье.

На этот раз на так называемых "сливных бачках", которые руководствуются "темниками" из Кремля и его приспешников внутри страны, появились маразматические обвинения, мол Арсений Яценюк и его жена не живут в Украине и имеют американские паспорта. В качестве сенсации также всплывают фейки трехлетней давности об очередных мифических миллиардах.

Из "сливных бачков" эту чушь начали перепечатывать в Фейсбуке некоторые пользователи и группы.

Пресс-служба "Народного фронта" заявляет, что все это полный бред и одна из составляющих информационной кампании против Арсения Яценюка, которая продолжалась почти все годы его премьерства и не прекращается до сих пор.

Этот бред дополнит архив фейков о "чеченском боевике", "24 виллах в Майами" или ложь о "первом миллиарде".

Почему это происходит? Потому что действия лидера "Народного фронта" всегда были и будут направлены на защиту Украины, ее демократическое развитие, утверждение государственности и независимости Украины, борьбу против агрессии России, которая, очевидно, и является заказчиком самых абсурдных фейков.

Для всех, кто обнаружил подобные "горячие новости", заявляем: Арсений Яценюк проживает и работает в Украине, его жена Терезия проживает и работает психологом в государственной больнице в Киеве. Родители проживают в Черновцах. Паспортов иностранных государств не имеют.

Мы обращаемся к гражданам Украины: будьте бдительны, не верьте всему, что написано на интернет-заборах. Не позволяйте собой манипулировать и становиться инструментом в информационной войне против Украины", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3127071
 
   
 Топ комментарии
 
сеня а запор стена тоже фейк
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А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ...
Россия с треском провалила открытые тесты, проводившиеся Индией, по испытанию боевых возможностей зенитных систем малого радиуса. Выиграла все тесты маленькая Южная Корея. Её система K30 BIHO выполнила условия и влёгкую расправилась с рашистскими конкурентами Панцырь-С1 i Тунгуска-M1, которые не только не смогли показать лучший результат, но не подтвердили в тестах даже заявленных тактико-тактических характеристик.
Несмотря на сверхусилия, шпионские игры, подковёрную мзду, политическую возню кремлёвских рашистов, Индия закупила десятки южнокорейских систем, на сумму почти в 3 миллиарда долларов.
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Не найгіршим Прем"єром був Яценюк. Якщо не кращим.
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никитка, как погода в питере? или ты люся?)))
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Тю! Та чаще на сцены разные выходи в Киеве и проси кулю в лоб и тебя будут видеть и никто не поверит фэйкам! Жену бери с собою , как По на дебаты...
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Есть такой бизнес центр Лахта в Питере.
Там сидят так называемые ольгинцы. Их задача - писать посты согласно кремлевским методичкам на всех новостных сайтах Украины, а также в соцсетях и на форумах.

Если вы встречаете упоротого зефана, который сутками торчит на определенном ресурсе и фанатично топит за зеленского знайте, что это с 90%-й вероятностью ольгинский бот
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Если вы встретите одного из немногочисленных порохоботов, который "не замечал" и "не замечает" масштабов коррупции, воровства бюджета, правового и судебного беспредела, бюджетных многомиллиардных "преференций" друзьям, выделения миллиардов в собственные фонды, постоянной лжи - то назовите его либо полезным ***** дураком, либо шестёркой ворья.
И будете правы.
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сеня у властного корыта уже десятки лет ... за это время научился прятаться и прятать "честно заработанное" , так чтобы комар носа не ... так что действительно - удалите
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Если бы что-то было, американцы уже бы давно нашли.
Так что хватит гнать пургу.
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Сеня продался американцам вместе с трусами, поэтому они ничего искать не будут, чтобы не выйти на след покупателя.
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Потому , что куля в лоб
Это Сени гардероп...
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Тю! Та чаще на сцены разные выходи в Киеве и проси кулю в лоб и тебя будут видеть и никто не поверит фэйкам! Жену бери с собою , как По на дебаты...
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Не найгіршим Прем"єром був Яценюк. Якщо не кращим.
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Яйценюк и его комадна это системная коррупция , у Пети хоть бизнес был, который он незаконно не продал будучи Президентом, а продвигал...А у этих с Черновицкой мафии все доходы с поборов или все на подставных лиц. С рейтингом партии ниже плинтуса планируют пробираться к корыту под чужими брендами...хоть чучелом, хоть тушкой))
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По поводу "черновицкой мафии" - это круто. Просимо адміністрацію Facebook вжити заходів для припинення поширення чергового фейку проти Яценюка, - НФ - Цензор.НЕТ 4490 Только далеко от реальности.
А в остальном в общем-то правильно.
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не дуже то *далєко от реальності*.
поїдь в карпати -і все зрозумієш про чернівецьку мафію!!!!
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Оскільки я живу в Чернівцях, то я більш-менш обізнаний про "чернівецьку мафію". Ті прізвища, які вказані в пруфі, мають до неї таке ж відношення, як і цап до стрибків з трампліну. А ось чернівецький вдупутут Бурбак, що засідає в ВР дійсно має відношення до вирубки лісу, але тільки продавлює він це питання в КиЇві.
До речі ліс вирубують і в сусідніх областях. Мабуть там своя "мафія". )))
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лохи и дальше верят в слепые трасты и что рошены ростут как грибы после дождя сами по себе...Зная жадность и алчность не сомневаюсь что имеет долю на всем НА ВСЕМ! На энергетике Ротердамах+ (потому и Ахметова не трогают)..на газе (оттого и Злочевский со Ко как сыр масле..да можно просто Онищенка полушать тот хоть и бывший бандит, но довольно порядочный..по сравнению с Петей)
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а як незаконно продати свій бізнес, свій продати можна законно, а незаконно чужий. І взагалі то він бізнес не зобов'язаний був продавати, чи ти купити хотів?
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Сынок, что ты знаешь о "команде" Яценюка?
Ничего, что такой команды не было?
Ибо правительство было коалиционным,
причем, большинство министров было от Пеци.
А потом Пеця и слил своего союзника по коалиции.
Так что, если не знаешь, не пиши глупостей.
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хоть чучелом, хоть тушкой))

Ми стояли на Мйдани-
Сеня геть усих - кричав
А Маккейн на задним плани
Комусь доллари вручав...
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А чё кулявлоб так переживает? Умный - не поверит, дурака - не переубедить
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Він не переживає йому потрібен хоч якійсь інформаційний привід для піару, бо його з ціма Зе та Порохом просто забули..До речі, май же завжди інформаційні приводи для нього сторює РФ, що свідчить про його підтримку ху..лом. Не виключаю, що його завербували що в Криму де він процював міністром екон. АРК, і звідти перешов до Тігіпка - власника комсомольсько-гбшних коштів
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потім в команді кремлівської зозулі був, а коли побачили, що вОна ніщо, під шумок створили партію.
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та не думаю, що тому, напевне десь добряче грошей вкрав ...раніше його основним спонсором як пишуть був Леонід Юрушев ..близький до Ахметова та Іванющенка ... і той йому "на вибори" давав. Також його кормовою базою був чернівецький ринок Добробут...
Але, я відстежив що кар*єра його завжди рухалась разом із системним корупціонером, колишнім нач. податкової міліції , а до цього нач то УБОЗ то УПЕП Чернівецької області Хоменком. Той пішов з Черновців на Крим (де затримвався в різних іпостасях), і цей непотріб підтягнувся в Крим в уряд міністром
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"Просим администрацию Facebook принять меры для прекращения распространения очередного фейка против Яценюка, - НФ" - конечно, Сене-камикадзе надо пойти навстречу, как ветерану кавказской войны против москалей, ну прихватил он случайно, 7 млрд, это же мелочи, по сравнению с его заслугами.
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77 млрд. Тебя неправильно проинформировали кураторы За опечатку кому-то влетит.
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Цього разу на так званих "зливних бачках", які керуються "темниками" з Кремля та його приспішників всередині країни, з'явилися маразматичні звинувачення, мовляв Арсеній Яценюк і його дружина не живуть в Україні та мають американські паспорти.

підтверджую-фейк
. надаю фотосвідчення про сомалійське громадянство ЯценюкаПросимо адміністрацію Facebook вжити заходів для припинення поширення чергового фейку проти Яценюка, - НФ - Цензор.НЕТ 3850
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Есть одна проблема: отсутствие центральной власти в Сомали...
Там целая куча группировок и выяснить, к какой из них относится Яценюк, это проблема.
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А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ...
Россия с треском провалила открытые тесты, проводившиеся Индией, по испытанию боевых возможностей зенитных систем малого радиуса. Выиграла все тесты маленькая Южная Корея. Её система K30 BIHO выполнила условия и влёгкую расправилась с рашистскими конкурентами Панцырь-С1 i Тунгуска-M1, которые не только не смогли показать лучший результат, но не подтвердили в тестах даже заявленных тактико-тактических характеристик.
Несмотря на сверхусилия, шпионские игры, подковёрную мзду, политическую возню кремлёвских рашистов, Индия закупила десятки южнокорейских систем, на сумму почти в 3 миллиарда долларов.
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Астольф де Кюстин "Россия в 1839 году."
"...мы очень быстро промчались по Петербургу, оставив позади сначала богатую его часть, затем квартал мануфактур, где находится великолепная стекольная фабрика, потом громадные бумагопрядильни и еще множество других заводов,
управляемых по большей части англичанами."
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Астольф де Кюстин . "Россия в 1839 году"."Русские во всем поверхностны и глубоко овладели лишь искусством притворства".
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Нет что бы порадоваться!
Ведь, не будь этих фейков, про Яценюка никто и не вспомнил бы.
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После все того, что он устроил с коммунальными тарифами, еще находятся люди, которые его защищают. Где вам, б-дь, ещё реформ Яценюка не хватает.
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Чучело, а ты разве не в курсе, что тарифы устанавливает НКРЕКП? Просимо адміністрацію Facebook вжити заходів для припинення поширення чергового фейку проти Яценюка, - НФ - Цензор.НЕТ 9874Плохо вас готовят
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Это да. Но ради справедливости надо заметить,что КабМин эти установленные тарифы утверждает.
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Для умников.
В России тарифы начали повышать с середины 90-х.
Сначала по 20 - 30% в год.
Сейчас повышают по 10 -12% в год.
Кто виноват, что Кучма, Ющенко, Янукович занимаясь популизмом отказывались повышать тарифы?
Они предпочли довести страну до того, что стали котельные, сгнили все трубопроводы, люди отказались от отопления, потому что нечем было платить за содержание и развитие котельных и инженерных коммуникаций.
Вы пытались всеми силами сохранить социализм.
Теперь расхлебывайте те годы.
Ибо если бы начали сразу переход на рыночные методы управления,
то сейчас бы хватило 5 - 7% повышения тарифов в год.
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И шо? Теперь в мокшании жизнь пошла на лад, все и всё в шоколаде?
Дело не в "обоснованном" повышении тарифов от фонаря, а в грамотном ведении экономики, а не "керуванням" в ручном режиме. Страны в которых к власти приходят нувориши, априори обречены на высочайший уровень коррупции, и как следствие на обнищание и упадок, в первую очередь самой экономики.
И пэдра, как и его "папередники" - политикан старой школы, политической ментальностью он от них ничем не отличается. Ну разве что более изощрёнными методами, разыгрывая патриотические и "реформаторские" спектакли.
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Сеня - тебе это не поможет. Ты - политический труп.
"Нет уж, нет уж, *****-*****, померла - так померла!"
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Єдиний, кому зараз вигідно плодити фейки про Яценюка, - це сам Сєня. Як казали древні римляни, - "Шукай, кому вигідно".
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Яценюк сам фейк і фрік, йому нічого не загрожує внаслідок своєї жалюгідності.
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Полностью обосравшийся и забытый деятель пытается привлечь к себе внимание.
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Миша, ты тупой как валенок.
Именно Яценюк, а не кто-то другой, вытащил Украину из _опы, в которой она оказалась после бегства Януковича.
Сначала узнай сколько денег было в бюджете страны после бегства Янека,
если ты понимаешь что такое государственный бюджет.
А. Илларионов осенью 2014 давал Украине несколько месяцев существования.
Это известный экономист, старший научный сотрудник в институте Катона, Вашингтон.
Но Яценюк опроверг этот прогноз и вытащил экономику Украины из грозящего ей дефолта.
Поэтому больше не пиши о том, в чем не разбираешься.
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А. Илларионов. Дальше можно не читать.
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Известный нытик и нагнета ель жути, чьи прогнозы всем до жопы.
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А сколько было денег мы знаем из рассказов Яйценюка.
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Яценюк - доволі розумна, мудра людина. Думаю, що з посади прем'єра змістили саме нардепи-олігархи, яким він боляче наступив на хвіст !
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Вперше чую про такі вкиди. Можна поцікавитись ,кому це потрібно,і для чого ?
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сеня, тебя спасет только куля в лоб.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПросим администрацию Facebook принять меры для прекращения распространения очередного фейка против Яценюка, - НФ
 
 
 
 
 
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