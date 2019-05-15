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Все про:Константинопольский патриархат (112) Филарет (415) Драбинко (37) Епифаний (151) ПЦУ (356)

 Митрополит ПЦУ Драбинко: Филарет - не патриарх, титул ввели только из уважения к владыке

Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр Драбинко заявил, что согласно решению Священного Синода Константинопольского Патриархата, Филарет не считается патриархом. ПЦУ дала титул "почетного патриарха" Филарету только из уважения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом митрополит написал в Facebook в ответ на претензии Филарета к предстоятелю ПЦУ Епифанию.

"Согласно решению Священного Синода Константинопольского Патриархата от 11 октября 2018 года, владыка Филарет был принят в общение как "бывший Киевский митрополит" (а не как патриарх). Решение по титуляции митрополита Филарета патриархом не принимал ни поместный Объединительный собор, который состоялся 15 декабря 2018 года, ни Архиерейский собор Православной церкви Украины (который пока ни разу не созывался). Ни Томос об автокефалии Православной Церкви Украины, ни ее устав не предусматривают наличия в нашей Церкви должности "почетного патриарха". Использование титула "почетного патриарха" было допущено в Православной церкви Украины только как проявление уважения к митрополиту Филарету", - заявил митрополит.

По его словам, титул должен был психологически облегчить для Филарета уход от персонального руководства церковью.

"Очевидно, что использование такого титула не предусматривает предоставления "почетном патриарху" никаких властных прерогатив. Законным главой Православной церкви Украины является ее канонически избранный предстоятель - Блаженнейший Митрополит Епифаний", - написал Александр.

Он добавил, что никаких договоренностей об управлении церковью Филаретом никогда не существовало и, более того, форма канонической реабилитации Филарета и недостаточный уровень доверия к нему со стороны поместных церквей делали невозможной избрание владыки предстоятелем ПЦУ.

Митрополит Александр заявил, что беспрекословно поддерживает Епифания, и предложил Филарету ответить: считает ли он себя иерархом ПЦУ, признает ли решения собора 15 декабря 2018 года, полномочия Епифания и канонических органов управления ПЦУ.

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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

Источник: https://censor.net.ua/n3127066
 
   
 Топ комментарии
 
"Ми всі про це старалися не говорити.
Але ж Філарет ніколи не боровся за надання реального канонічного й автокефального статусу своїй Церкві. Саме так!
Він боровся за зняття анафеми й визнання його і його ієрархії законними й канонічно обраними. Він і його посланці ніколи не просили про томос для самої Церкви.
І коли наша делегація (членом якої я мав честь бути) в 2000 році починала цей діалог з Варфоломієм, і до початку старань Порошенка ніхто про томос на повноправну автокефалію не просив! Бо головною перешкодою був навіть не тиск Москви, а сама особа Філарета, його минуле в КГБ та в Руській православній Церкві, як і чимало новіших звинувачень.

Томос погоджувалися надати, але тільки не Філарету. Він мусив піти на пенсію. І все, без варіантів.
... Зранку перед початком собору в Святій Софії він знову виставив ультиматум, що не піде на пенсію, має залишитися в статусі правлячого ієрарха та патріарха.
На це була чітка відповідь екзархів Варфоломія: "Тоді ми пакуємо валізи й летимо до Стамбула". За годину до початку собору!!!
Лише Порошенко зумів погасити пожежу... від Філарета добився клятви, що він зарікається від впливу на ПЦУ та просто збережеться, як правлячий ієрей лише з почесним звання патріарха, а зовсім не предстоятеля Церкви.
Тільки така позиція змусила Константинополь погодитися на продовження процесу. До речі, коли на Фанарі Варфоломій підписував і надавав Епіфанію томос, була жорстка вимога, щоб ноги Філарета там не було. Він не має права перебувати на території комплексу Вселенської патріархії. Навіть раніше не визнані канонічно його єпископи мали таке право, а він не мав ніколи.
Доки Порошенко залишався при владі, Філарет, закусивши губу, мусив мовчати, Пороха він таки боявся. Ну хіба демонстративно пішов благословляти з'їзд Тимошенко (тоді її, а не Зеленського вважали тим тараном, який знесе Порошенка).
А тепер влада в Україні закінчилася й Філарет пішов у звичний для себе процес церковного розколу. Відверто брехав на прес-конфернції. Наприклад, про офіційну ліквідацію колишньої УПЦ-КП. Доказував, що вона досі існує, а коли його ткнули носом у його ж підпис, почав проповідувати, що тоді ми мусили так поступити, бо томосу б не дали, а коли вже дали, то ми своє слово спокійно назад забираємо... І про Порошенка збрехав, і про розподіл повноважень з Епіфанієм (не було жодного розподілу - навіть при часточці влади в Філарета поза стінами Володимирського храму томосу б не надали).
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Це - сумно: спостерігати за подібними вчинками Філарета. Усьому є межа, здоровий глузд ...
Розуміння також не може бути безкінечним.
Як кажуть: на все свій час.
Треба мати хоча б повагу до самого себе.
Не гідна ні віку, ні статусу поведінка.
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Лучше бы дали титул - Наполеон, он бы успокоился.
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Как присоединять УПЦ КП во главе с патриархом к УПЦ, то Филарет - патриарх и его подпись как Патриарха УПЦ КП под документом о ликвидации патриархии действительна.

А как только речь пошла о том, что в Украине церковь должна иметь равный статус с церковью в России, так и патриарх "ненастоящий", и патриархата как бы нет...

Вот кто раскольники, вот кто предатели, вот кто фарисеи - это подчинённые и подвластные священники УПЦ во главе с её предстоятелем.
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Верно. Карма у Педро такая. Все обосрать до чего дотронется.
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Неканонічно. В Києві своїх патріархів ніколи не було, тільки митрополити.
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Лучше бы дали титул - Наполеон, он бы успокоился.
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Дед маразматик только сейчас это понял.
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Господи! Неужели точно мир сошел с ума...
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Філарет: Порошенко відступив від обіцяних домовленостей і фактично дав згоду на ліквідацію Київського Патріархату
Звернення Патріарха Філарета до всієї української православної пастви
https://uainfo.org/blognews/1557915119-filaret-poroshenko-vidstupiv-vid-obitsyanih-domovlenostey.html
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Как можно было поверить потроху, зная, что он патологический лжец...
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"Ми всі про це старалися не говорити.
Але ж Філарет ніколи не боровся за надання реального канонічного й автокефального статусу своїй Церкві. Саме так!
Він боровся за зняття анафеми й визнання його і його ієрархії законними й канонічно обраними. Він і його посланці ніколи не просили про томос для самої Церкви.
І коли наша делегація (членом якої я мав честь бути) в 2000 році починала цей діалог з Варфоломієм, і до початку старань Порошенка ніхто про томос на повноправну автокефалію не просив! Бо головною перешкодою був навіть не тиск Москви, а сама особа Філарета, його минуле в КГБ та в Руській православній Церкві, як і чимало новіших звинувачень.

Томос погоджувалися надати, але тільки не Філарету. Він мусив піти на пенсію. І все, без варіантів.
... Зранку перед початком собору в Святій Софії він знову виставив ультиматум, що не піде на пенсію, має залишитися в статусі правлячого ієрарха та патріарха.
На це була чітка відповідь екзархів Варфоломія: "Тоді ми пакуємо валізи й летимо до Стамбула". За годину до початку собору!!!
Лише Порошенко зумів погасити пожежу... від Філарета добився клятви, що він зарікається від впливу на ПЦУ та просто збережеться, як правлячий ієрей лише з почесним звання патріарха, а зовсім не предстоятеля Церкви.
Тільки така позиція змусила Константинополь погодитися на продовження процесу. До речі, коли на Фанарі Варфоломій підписував і надавав Епіфанію томос, була жорстка вимога, щоб ноги Філарета там не було. Він не має права перебувати на території комплексу Вселенської патріархії. Навіть раніше не визнані канонічно його єпископи мали таке право, а він не мав ніколи.
Доки Порошенко залишався при владі, Філарет, закусивши губу, мусив мовчати, Пороха він таки боявся. Ну хіба демонстративно пішов благословляти з'їзд Тимошенко (тоді її, а не Зеленського вважали тим тараном, який знесе Порошенка).
А тепер влада в Україні закінчилася й Філарет пішов у звичний для себе процес церковного розколу. Відверто брехав на прес-конфернції. Наприклад, про офіційну ліквідацію колишньої УПЦ-КП. Доказував, що вона досі існує, а коли його ткнули носом у його ж підпис, почав проповідувати, що тоді ми мусили так поступити, бо томосу б не дали, а коли вже дали, то ми своє слово спокійно назад забираємо... І про Порошенка збрехав, і про розподіл повноважень з Епіфанієм (не було жодного розподілу - навіть при часточці влади в Філарета поза стінами Володимирського храму томосу б не надали).
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Зря Петя разворушил это осинное гнезд для своей рекламы. Скоро мы столько дерма услышим, что никто в церковь не захочет.
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"для своей рекламы" - для реклами знімають і монтують а "Пєтя" робив державотворчу справу.
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Дали титул Патриарха, а получился Папуас.
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Так що, томас не справжній?
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Це - сумно: спостерігати за подібними вчинками Філарета. Усьому є межа, здоровий глузд ...
Розуміння також не може бути безкінечним.
Як кажуть: на все свій час.
Треба мати хоча б повагу до самого себе.
Не гідна ні віку, ні статусу поведінка.
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Філарет в кінці 1980-х,1990 рр., душив відтворювану тоді УАПЦ і слів не підбирав: "розкольники","націоналісти", ще щось про "украінского язика нє сущєствуєт" ляпав. Але обрали патріархом московськи не його як він мріяв, а Алєксія ІІ . Тільки після цього Денисенко прикинувся "українським патріотом" і почав колоти тодішню РПЦ.
Філарет (Денисенко) це одержима нарцисизмом істота, він не здригнеться знищити навіть Україну аби тільки називати себе "патріархом" і наряджатися в "патріарше вбрання".
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Дайте йому посаду Галактічєского Мега-ультра-архіпатріарха і лазерне кадило, шоб відбиватися від джедаїв. )))
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печально на это смотреть
еще хуже...выносить эту...историю на мир...на весь православный мир...
Вселенский Патриарх наверное в шоке...от старца забывшего заповеди и весь смысл своего служение Богу а не своему эго...
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Отец Філарет! Поки Вас всі поважають, поки існує наша церква, ідіть на заслужений відпочинок .
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Ха ха ха ха ха ха, патриарх не НАСТОЯЩИЙ. Ха ха ха ха ха ха, украинцы вы лучшие. Честно слово.
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Сейчас окажется что и Филарет - рука Москвы
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Он уже первый Епифания успел назвать рукой Москвы.
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Главное правило игры в одной команде с Порожненко - никогда и ни за что не играть в одной команде с Порожненко! "Кинет" не задумываясь. Это чувак, в котором честь и совесть никогда даже не ночевала )))
Человеку, создавшему из ничего, поднявшему и укрепившему Украинскую Церковь, указом козинского презервадента даровали пост "почетный никто"...
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Не Константинополь, так до сих пор бы молились в КП.
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Почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил, что новую украинскую церковь не признают другие церкви. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Киеве 15 мая.

"Никто из церквей не признает не только Киевский патриархат, но и Украинскую православную церковь (речь о ПЦУ - Прим. Ред.) … Молитвенного общения с УПЦ не имеет ни Греческая церковь, ни Иерусалимская церковь, ни александрийского церковь, я уже не говорю о Сербской. И пока что мы не видим путей, которые бы привели к признанию. Почему они не признают? Причин много. Но главная причина - Москва", - заявил Филарет.

тупим маразматикам.
ні.
зараз основна причина у незрозумілому статусі Єпіфанія,що досі не послав нахір одного"почесного старця",котрий "фігню киздить"
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Все правильно каже митрополит. Звичайно, іміджеві втрати ПЦУ через цю схизму Філарета є. І немалі. І в Україні серед вірян, і в Європі серед православних церков. Про яке визнання зараз може йти мова? Але таке непросте життя. Епіфанію треба ці тимчасові труднощі мужньо перебороти, зміцнити церкву, і все буде добре. І ПЦУ згодом визнає абсолютна більшість церков, адже у всіх православних церков процес визнання розтягувався на багато років і навіть десятки років. І ніхто проблеми з цього не робив. Це тільки у нас зараз промосковська наволоч тут активно "страждає", лицемірить, ганьбить "не такий томос" Вселенського патріархату, всіх, хто долучився до успішного створення автокефалії та отримання Томосу тощо і розводить серед наших непоінформованих людей смуту і зневіру.
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Филарет, Украина дороже, чем твое патриаршество. Ты сделал много хорошего. Не испорть наше отношение к себе.
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Уже испортил.
Могу уйти как Любомир Гузар, уважаемым человеком, а теперь уйдет раскольником.
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Дайте ему титул Владыка Земли и земель Китайских .
Пусть успокоится дедушка .
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Лучше бы не вводили.
Ибо старец уже не понимает слово "почетный".
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С каждым днем все больше убеждаюсь что Филарету пофиг на Украину, украинскую церковь. Ему главное власть, что бы он главным был... Если бы ему сейчас предложили возглавить московский патриархат то я не удивился, если бы он принял это предложение.
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Пошлите этого патриарха вонючего простым попом в сельскую церквушку.
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соевая боты и всякая шваль поливают Владимира грязью.
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В Украине не забалуешь))) От Героя до предателя - один шаг. три месяца назад, Петя Филарету Героя присвоил, а Савченко?
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Ну хто б ще щось казав... Який "патріярх" такий і "митрополит" - обидва з однієї секти.
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Где-то что-то умолчали, где-то соврали, где-то втихаря потешили старого маразматика... Кто вы вообще, говномесы, чтобы играться такими вещами? "Патрисрх" оно, гнида. Как раз тот случай - и рыбку сьесть, и на куй сесть. Сели? И сидите, дегенераты, радуйте кирюху.
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так филькарет оказался простым самозванцем...
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патріарх ? який патріарх ? що за дріб"язковість ! краще вже наректи себе Папою Київським ..
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМитрополит ПЦУ Драбинко: Филарет - не патриарх, титул ввели только из уважения к владыке
 
 
 
 
 
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