 Митрополит ПЦУ Драбинко: Филарет - не патриарх, титул ввели только из уважения к владыке

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом митрополит написал в Facebook в ответ на претензии Филарета к предстоятелю ПЦУ Епифанию.

"Согласно решению Священного Синода Константинопольского Патриархата от 11 октября 2018 года, владыка Филарет был принят в общение как "бывший Киевский митрополит" (а не как патриарх). Решение по титуляции митрополита Филарета патриархом не принимал ни поместный Объединительный собор, который состоялся 15 декабря 2018 года, ни Архиерейский собор Православной церкви Украины (который пока ни разу не созывался). Ни Томос об автокефалии Православной Церкви Украины, ни ее устав не предусматривают наличия в нашей Церкви должности "почетного патриарха". Использование титула "почетного патриарха" было допущено в Православной церкви Украины только как проявление уважения к митрополиту Филарету", - заявил митрополит.

По его словам, титул должен был психологически облегчить для Филарета уход от персонального руководства церковью.

"Очевидно, что использование такого титула не предусматривает предоставления "почетном патриарху" никаких властных прерогатив. Законным главой Православной церкви Украины является ее канонически избранный предстоятель - Блаженнейший Митрополит Епифаний", - написал Александр.

Он добавил, что никаких договоренностей об управлении церковью Филаретом никогда не существовало и, более того, форма канонической реабилитации Филарета и недостаточный уровень доверия к нему со стороны поместных церквей делали невозможной избрание владыки предстоятелем ПЦУ.

Митрополит Александр заявил, что беспрекословно поддерживает Епифания, и предложил Филарету ответить: считает ли он себя иерархом ПЦУ, признает ли решения собора 15 декабря 2018 года, полномочия Епифания и канонических органов управления ПЦУ.

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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".