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Все про:Верховный Суд (715) кассация (50) Укртатнафта (52) Антимонопольный комитет (299)

 АМКУ окончательно проиграл дело о взыскании с компаний Коломойского штрафа в 1,3 млрд за сговор на торгах

Коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда оставила без удовлетворения кассационный иск Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) в деле о взыскании с ПАО "Укртатнафта", ПАО "НПК-Галичина" и еще четырех компаний штрафов на общую сумму в 1,3 млрд грн за согласованные действия на аукционах по продаже нефти и газоконденсата в марте-июле 2015 года.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Согласно данным в едином реестре судебных решений, в частности постановлению суда от 8 мая, коллегия пришла к выводу, что комитет в ходе расследования не изучил такие факторы, влияющие на поведение участников торгов, как цена на нефть и нефтепродукты по состоянию на дату проведения торгов, цена на нефть и нефтепродуктов на мировом рынке, ее колебания и колебания национальной валюты.

Кроме того, АМКУ не исследовал вопрос производственной необходимости "НПК-Галичина" в сырье на момент проведения торгов, а также объем закупок и условий расчета. Также, по мнению коллегии судей, комитет не обосновал связь между участниками аукционов.

"Кассационный иск АМКУ не подлежит удовлетворению, а обжалуемые решения и постановления предыдущих судебных инстанций – без изменений из-за отсутствия надлежащих оснований для их отмены", - отмечено в тексте постановления суда.

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Как сообщалось, в августе 2017 года Хозяйственный суд Киева отменил решения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о взыскании с ПАО "Укртатнафта" штрафов на сумму 1 млрд 2,596 млн грн, с ПАО "НПК-Галичина" – на 326,929 млн грн и еще с четырех компаний – на 41,744 млн грн за согласованные действия на аукционах по продаже нефти и газоконденсата в марте-июле 2015 года. Позже данное решение суда первой инстанции поддержал Киевский апелляционный хозяйственный суд.

Источник: https://censor.net.ua/n3127064
 
 
 Топ комментарии
 
ну вот первые полтора миллиарда бениных денег -прикольно зебилы - правда))))))
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вообщем Украина будет платить Бэни еще лет 10.... АМКУ окончательно проиграл дело о взыскании с компаний Коломойского штрафа в 1,3 млрд за сговор на торгах - Цензор.НЕТ 952
Вот что значит не пожатничать судьям и на выборы марионетки.... - вернется сторицей...
Хохлы дешево стоят...
А в Израиле Бэня давно мотал бы срок....
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Отбил все деньги потраченные на выборы.
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ну вот первые полтора миллиарда бениных денег -прикольно зебилы - правда))))))
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Так в АМКУ сидят петины тупые ручные собачки. Ахметов у них не монополист.

А 4 разные и не связанные между собой компании, поднимавшие цены исходя из падающей (благодаря Гонтаревой) украинской гривны, ой какие монополисты.

Голову включите. Дальше дело пошло бы в Лондон. И украинское кривосудие опустилось бы ещё ниже плинтуса.
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Ну щас то украинское кривосудие на высоте оказалось. Беня он доволен
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"А 4 разные и не связанные между собой компании"
а фразу
"о взыскании с компаний Коломойского штрафа" тты не в видишь принципиально?
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Приватовского (имеется ввиду группа Приват Коломойского) там только часть Укртатнафты, остальные части принадлежат: Татнефти, министерству имущества татарстана, Ярославскому, туче кипрских компаний, туче украинских компаний.

Говоря другим языком, Укртатнафтой владеет туча компаний, в том числе и компании Коломойского.
Частью Галичины владеет Приват, а частью государство.

Остальные 4 назовите.
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Зачем? Ты сам всё сказал - везде компании Коломойского.
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Сам догадаешься,кто потужно реформировал суды?Или ты не веришь своему Мародеру?
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А вот ты не догадался, что на судебную реформу надо лет десят.
И судьями не тупые работают и знают куда ветер дует и какие решения принимать надо, что бы мест своих не лишиться.
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Да-да,я понял-5 лет Мародеру не хватило на реформу,ему этих лет только на свинарчуков хватало и на развитие рошена.Да еще на набиванеи карманов из оборонного бюджета и выстраивание вертикали власти,которая теперь посыпалась.
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Отбил все деньги потраченные на выборы.
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вообщем Украина будет платить Бэни еще лет 10.... АМКУ окончательно проиграл дело о взыскании с компаний Коломойского штрафа в 1,3 млрд за сговор на торгах - Цензор.НЕТ 952
Вот что значит не пожатничать судьям и на выборы марионетки.... - вернется сторицей...
Хохлы дешево стоят...
А в Израиле Бэня давно мотал бы срок....
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В куклы стёрты-рвутся нитки
на лице у ней улыбка
и играет Беня на трубе!
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Червоно-Чорний - Это он еще только разминается после перерыва....

Оставит он и 75% дураков и 25 % умных с голой задницей ... АМКУ окончательно проиграл дело о взыскании с компаний Коломойского штрафа в 1,3 млрд за сговор на торгах - Цензор.НЕТ 8664
И клоун потом уедет вместе с своим цирком...
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И тут Пэтя? Как то определитесь уже где Пэтя, а где Зе-Беня.
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судьи агенты Порошенко.Все так говорят. А Порошенко агент Коломойского.Мы то знаем.
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А что тебе не нравится? АМКУ (ручные собачки Пороха) необоснованно наехал на шесть не связанных между собой компаний, и вкатил им необоснованный ни чем штраф. Не обратив внимание на падение гривны (Благодаря Пэпиной Гонтаревой).

Если бы суды не отменили эти решения, дело поехало бы в международные суды. Весь мир узнал бы что у нас творится с судебной системой и какой у нас АМКУ.

К слову. Согласно АМКУ Ахметов у нас не монополист.

Так что включай мозг, порохобот.
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Забавно читать высер баклана,с понтом в таких охеренных завязках,и курсах! Оно лощина прогнало что кому то надо включать мозг! Надо же!И падение гривны сюда присобачил! Прогнал как в лужу перднул! Отметился,экономист херов...зебил
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С кем не согласен с Каутским или с Энгельсом? Или с обоими?

Предлагаешь отобрать и поделить?
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Да никогда я щариковщина не понимал! Но ты таких белоснежные нашел в лице Бени,что Обхохотаться!и мне что он ,что Ахметов,и фирташ все гады
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Вот что пишет Каутский в главе "Деньги", раздел "Продажа и Покупка" :

Последуем за нашим старым знакомым, портным, на рынок. Он меняет изготовленный им сюртук на 30 марок. На эти деньги он покупает бочонок вина. Мы имеем здесь два противоположных превращения: сначала превращение товара в деньги, а затем обратное превращение -- денег в товар. Из двух превращений: товар -- деньги и деньги -- товар, первое, как известно, более трудное. Купить, имея деньги, не стоит большого труда. Несравненно труднее продать, чтобы получить деньги.
Для того чтобы товару удалось его salto mortale, его превращение в деньги, необходимо прежде всего, чтобы он был потребительной стоимостью, удовлетворял какой-нибудь потребности.

Если это условие имеется налицо и товару удаётся превратиться в деньги, то возникает вопрос: в какое количество денег он превратится? Но этот вопрос нас здесь не касается. Ответ на него относится к исследованию законов цен. Портной избавился от сюртука в получил за него деньги. Продал он его, допустим,крестьянину. Но откуда взялись деньги у крестьянина? Он получил их в обмен на зерно.
Превращение сюртук -- деньги является, как мы видели, членом не одного, а двух рядов превращений. Один из них таков: сюртук-деньги-вино, другой же: - деньги -- сюртук. Предположим, что винодел на 30 марок, полученных им за вино, купил котёл и уголь. Тогда превращение деньги -- вино является последним членом ряда: сюртук -- деньги -- вино, и первым членом двух других рядов: вино -- деньги -- котёл и вино -- деньги -- уголь.
Каждый из этих рядов образует кругооборот: товар -- деньги -- товар; он начинается и кончается формой товара. Но каждый кругооборот одного товара сплетается с кругооборотами других товаров. И всё движение всех этих бесчисленных, взаимно переплетающихся кругооборотов образует обращение товаров.
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Ну да ладно. Любой товар стоит тех денег за которые его продают. И если покупали товар Коломойского и других, за те деньги, которые предлагались тем более на аукционе, то тут не может быть ни каких инсинуаций, тем более что Коломойский не является монополистом на рынке нефтепродуктов.
Не устраивает цена - покупай у другого, или не покупай в этот день, жди других условий.
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Хочу объяснить туповатым порохоботам, что речь шла не о том, чтобы отобрать лично у Бени 1,3 млрд. Речь шла о том, чтобы отобрать 1,3 млрд у украинских компаний, в которых Беня владеет частью акций.

Хотя я не уверен, что порохоботам можно, вообще, что-то объяснить. В моем окружении все гуманитарии за Порошенка. Все эти филологи прочие бездельники, которые считают, что государство им должно, все за Порошенка. А все технари и практики за Зеленского. У технарей и практиков есть мозги, а у гуманитариев только эмоции. Им можна навешать любую лапшу про армію, мову и віру.
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а ты финансист среди них один гуманитарий за зебика?
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А каким боком ты к технарям и практикам?
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Заметьте. В 2015-ом году у нас цены росли на всё. А виноватым оказался попавший в немилость к пороху коломойский.

И влепил ему, за опущенную петиной Гонтаревой гривну штраф ручной петин АМКУ.

Обратите внимание на красоту игры пороховской гнидокоманды.
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Беня не облезет, он и так страну доил как мог, из последних сил.
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кінець епохи бідності! вову ще не каранували, а бєня що не день то все багатше стає АМКУ окончательно проиграл дело о взыскании с компаний Коломойского штрафа в 1,3 млрд за сговор на торгах - Цензор.НЕТ 7839
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Беня дрючит Мародера как шпрота.За все хорошее.Или ты не веришь потужно реформированным судам?
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Снова та же перепечатка пропагандистом дерьмосайта РФ.Пять лет по 16 часов в сутки пропагандист работает как ФП-фекальный погружной насос, перекачивающий в цензор российское дерьмо10.05.2019 18:36

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Порошенко агент Коломойского.Мы то знаем. Мы- это путинские пропагандоны.15.05.2019 17:53



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Сценарий «мальчик с пальцем»
15.05.2019 Владимир Завгородний

АМКУ окончательно проиграл дело о взыскании с компаний Коломойского штрафа в 1,3 млрд за сговор на торгах - Цензор.НЕТ 4531Владимир Завгородний

Сейчас кое-кто из блогеров начнёт (или уже начал) писать про то, что Узеленского получили, мол, отпор. Закон 5670-д подписан, люстрацию не отменили, инаугурацию не назначили… ура, товарищи!
Смотрите. Есть основания полагать, что ближайшие полгода-год пройдут по сценарию "мальчик с пальцем". Не путать с мальчиком-с-пальчик. Мальчик с пальцем - это про плотину.
Будут создаваться информационные поводы типа "Не дадим забыть подвиг, вернём Мариуполю достойное название «Жданов»!"

Естественно, мы все будем бежать в эту сторону, потому что декоммунизация и вообще, что за плевок в рожу.
В это время команда опытного менеджера по продажам Гриценко начнёт что-нибудь откручивать, отвинчивать, сокращать и реформировать взад - то ли базы закрывать, то ли систему питания возвращать к тушёнке.
Естественно, бросая едва спасённый Мариуполь, мы все будем бежать в ту сторону, потому что армия, и вообще, что за плевок в рожу.
В это время окружной районный суд имени общественного сортира на привокзальной площади успеет принять решение о возвращении "ПриватБанка" с извинениями и выплатой компенсации. Или о возвращении МАУ монополии на безоблачное небо. Или что там ещё.
И вот туда мы уже добежать не успеем.
При этом важно понимать, что в сторону Мариуполя и армии бегать всё равно придётся, иначе открутят там.
Но дырок в плотине будет много.
А пальцев у мальчика - ограниченное количество.
Я думаю, так будет.
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АМКУ сыграл в поддавки. Оно и понятно,- Беня- дружбан Преза, надо показать лояльность. И опять же, денежки ведь отдают не свои, а народные! Вот если бы за недостаточную подготовку к процессу наказывали объемным рублем, нажитым "непосильным трудом, тогда бы игра была совсем другой.
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Да ни кто там ни чего не отдаёт. Это отмена штрафа, который АМКУ назначил незаконно.
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вазоны, а когда уже Игорь Валерьевич сможет расширить ареал своего обитания до двух стран? когда все смогут пойти с ним на кофэ?
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Так ни кто Вас не держит. Гостеприимная страна Израиль готова любому распахнуть свои двери. Приезжайте к Игорю Валерьевичу на кофэ.

В нашей же стране всё так прекрасно. Пэтя поднял страну до небывалых высот, теперь каждый пенсионер у нас может ездить не только в Израиль, но на Шри-Ланку.
Каждый гражданин Украины проводит свой отпуск за границей, на Сейшелах или Мальдивах.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАМКУ окончательно проиграл дело о взыскании с компаний Коломойского штрафа в 1,3 млрд за сговор на торгах
 
 
 
 
 
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