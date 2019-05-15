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 Заместитель мэра задержан на Тернопольщине на взятке 800 долл. за размещение рекламных бордов, - прокуратура. ФОТО

В Тернопольской области правоохранителями разоблачен заместитель городского головы, который привлек посредника для получения взятки от местного предпринимателя.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Заместитель мэра задержан на Тернопольщине на взятке 800 долл. за размещение рекламных бордов, - прокуратура 01

Установлено, что чиновник, зная о намерениях предпринимателя установить носители наружной рекламы - биллборды на территории города, решил привлечь в качестве посредника в получении взятки их общего знакомого. За содействие в принятии положительного решения исполнительным комитетом горсовета и предоставление разрешения на размещение 8 биллбордов чиновник требовал 800 долларов.

Смотрите: Депутат горсовета Чернигова и директор коммунального предприятия попались на взятке 50 тыс. долл., которую вымогали у застройщика, - ГБР. ФОТОрепортаж

Часть оговоренной суммы заместитель городского головы получил от посредника в апреле этого года, при получении остальных - 600 долларов был задержан правоохранителями.

Заместитель мэра задержан на Тернопольщине на взятке 800 долл. за размещение рекламных бордов, - прокуратура 02
Заместитель мэра задержан на Тернопольщине на взятке 800 долл. за размещение рекламных бордов, - прокуратура 03

Также смотрите: На Ривненщине чиновники задержаны на взятке 3,6 тыс. долл. за госрегистрацию недвижимости, - Нацполиция. ФОТО

Взяточнику сообщено о подозрении по ч.3 ст.368 УК Украины, также сообщено о подозрении посреднику. Решается вопрос об избрании обоим меры пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/n3127060
 
 
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Классика хабарництва вже нецікава...
😁
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В 800 миллионов долларов - поверю! А так - не!
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Вы думаете все чиновники хотят стать миллионерами? Да нет конечно! Ну кто из них согласится жить на такие копейки?
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У нас в городе до сих пор висят борды порошенко.
Видимо, не заплатили за их снятие.
Так и будут висеть вечно.

Заместитель мэра задержан на Тернопольщине на взятке 800 долл. за размещение рекламных бордов, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9229
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Повернувся 3 дні тому з Риму - що вразило в порівнянні з українськими містами це ПОВНА відсутність реклами на стінах будинків борда не бачив ЖОДНОГО. Рекламу можна побачити тільки у вітринах магазинів - ось вам і Європа!!!
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Ну сам факт ну и скажет скоко мерину носит?
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Заместитель мэра по прежнему таскает начальнику взятки... Оно не ещё поняло, что барыжья крыша накрылась медным тазиком!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗаместитель мэра задержан на Тернопольщине на взятке 800 долл. за размещение рекламных бордов, - прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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