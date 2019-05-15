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 Экономика
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Все про:бюджет (4310) деньги (774) Укрзализныця (1624) государство (60)

 "Укрзализныця" просит государство выделить 7,1 млрд гривен

Акционерное общество "Укрзализныця" обратилось в Верховную Раду и Кабинет Министров с просьбой выделить 7,1 млрд гривен в рамках государственной поддержки железнодорожных перевозок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом указано на сайте "Укрзализныци".

Отмечается, что бюджетные средства должны выделяться в соответствии со статьями 9 и 10 Закона Украины "О железнодорожном транспорте.

Из вышеуказанной суммы 4,9 млрд гривен составляют капитальные затраты на пассажирские перевозки, которые были осуществлены "Укрзализныцей" в течение 2016-2018 годов, а 2,2 млрд - недополученная компенсация за перевозку льготных категорий пассажиров за такой же период.

Отмечается, что за полученные средства компания могла бы приобрести более 60 пассажирских локомотивов, или 250 пассажирских вагонов, или 15 новых 10-вагонных электричек. Поскольку, по словам директора по экономике и финансам "Укрзализныци" Андрея Рязанцева, пассажирские электровозы изношены на 100%, а парк пассажирских вагонов с 1992 года уменьшился более чем в два раза.

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Источник: https://censor.net.ua/n3127059
 
   
 Топ комментарии
 
Потужному менеджменту на миллионные з/п не хватает.
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Обращаюсь, выделите мне 7 млрд, чем я хуже?
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Ви тільки на непраній білизні більше заробляєте.
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Обращаюсь, выделите мне 7 млрд, чем я хуже?
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через кілька тижнів дізнаємось скільки реформатори-Свинарчуки після себе залишать ..?!
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А чому не подаєте ціни на газ і комуналку? Картинка псується?
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Розкрадали, розкрадали, та й вирішили попросити ще в держави.
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Потужному менеджменту на миллионные з/п не хватает.
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Зарплаты уменьшите раз в 5-7. И деньги найдутся.
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Ви тільки на непраній білизні більше заробляєте.
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Тебе шо, за каждое упоминание Коломойского дают по леденцу?
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Сначала Бене. Коррупцию победили. Теперь все силы на удовлетворение БЕ
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МОЖЕ залізничній Ыліті зарплати зменшити?
🤔
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Ыліті зарплати зменшувати не можна - бо Пуцін нападьоть ...
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да какая разница - судя 7 ,туда 10 - зеля вон обещал конец эпохи бедности - раз ,два и все она закончилась - зарплаты поползли вверх,цены вниз - и верхи довольны и низы сыты и не какой революционной ситуации не наблюдается - правда зебилы?)))))
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Опп-па-па... А при "рокере-Бальчуне" "УЗ" не только денюх не просила, но из долгов выбралась, и в бюджет даже осыпала малость, а тут пришли "дЕфективные манагеры" вкупе с Омельяном - и денюх стало нихватать... Пичалька.
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не надо нам Бальчуна. У нас свои есть. Воры.
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Может в консерватории нужно что-то исправить? (c) "Укрзализныця" просит государство выделить 7,1 млрд гривен - Цензор.НЕТ 5688
Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого директора завода, которого НАБУ подозревает в хищении средств УЗ

Указ о награждении был подписан 4 мая

Президент Украины Петр Порошенко своим указом от 4 мая наградил
орденом Ярослава Мудрого V степени генерального директора акционерного
общества "Днепропетровский стрелочный завод" Сергея Тараненко. Об этом
идет речь в указе, опубликованном на сайте АП.

В документе отмечается, что Тараненко и еще ряд лиц награждаются за
значительный личный взнос в государственное строительство,
социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украины,
весомые трудовые достижения и высокий профессионализм.
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"2,2 млрд - недополученная компенсация за перевозку льготных категорий пассажиров" - монетизація пільг, - нє, Кабмін? Коли?
А що скаже зеко-***** стосовно монетизації пільг?
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Хватит грабить народ! Зарплаты свои отдайте на развитие Ж/Д транспорта. Не умеете зарабатывать уходите, освободите место для других. Воровать нужно меньше!
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Укрзализныця должна зарабатывать и деньги перечислять в бюджет а не деньги кляньчить. Не могут работать - с пляжа на хер
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С Киева или в Киев билеты купить огромная проблема, при том , что после Харькова вагоны идут пустыми! Где логисты, компьютерные программы следящие за свободными местами в вагонах? Денюх им не хватает! Штафовать тех от кого зависит наполняемость вагонов !
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Не моє: очі завидющі, руки загребущі, а в ср..ці дна немає. Це про Укрзалізницю.
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Конечно у Укрзализныци денег нет.
Данные о зарплате её руководителя в прошлом, 2018 году - более 3 млн в месяц:
"за год Кравцов сможет заработать более 37,5 млн гривен, или более 3,1 млн гривен в месяц (ежемесячный оклад 500,2 тыс. гривен * 12 месяцев, вознаграждение за исполнение обязанностей председателя правления 714,6 тыс. гривен * 12 месяцев, 4 квартальных премии по три месячных оклада (4*3*500,2 тыс. гривен), 1 годовая премия в размере 24 окладов (500,2 тыс. гривен * 24), материальное вознаграждение за эффективное управление имуществом УЗ в размере 10 окладов (500,2 тыс. гривен * 10))."
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«Это Женя Кравцов глава» Укрзализныци. Женя очень любит роскошь. Специально для него сшили Форму с пуговицами из чистого золота. И он может себе это позволить. Ведь Кравцов получает более МИЛЛИОНА гривен в месяц, с учетом премий и надбавок. Каждый раз когда мы садимся в душных и Грязный вагон. Ложимся на Несвежую и Сырую белье. и заходим в такой Грязный туалет. мы все с Вами делаем Женю немножко богаче

"Укрзалізниця" просить державу виділити 7,1 млрд гривень - Цензор.НЕТ 9848
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У РЖД все очень хорошо стало. И вагоны новые, и проводники нормальные.
Но дорого, самолетом часто дешевле
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заробитчане могут нормально ездить Гомель-Москва или Гомель-Питер
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коли мільйонні премії і зарплати - гроші є , шо за дебільна влада , коли вже їх посадять , бо почеуть відстрілювати
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Ніби ці тварюки за бюджет голосували
, а от тут знов бабла не хватає... Пітарастія - процвітає. Фак їх мать!
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Помню как про гиперлупу омелян чесал. Интересно в Украине кто то хоть поверил в эту гиперлу
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Гы-гы!! Станьте в очередь за Косюком и Ложкиным
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никакой поддержки из бюджета, пусть сами крутятся. вообще нужно запретить всем гос. компаниям брать деньги из бюджета, они должны наоборот бюджет пополнять. есть банки пусть берут кредиты
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А пенсов и военных Вы на горбу потянете "Укрзалізниця" просить державу виділити 7,1 млрд гривень - Цензор.НЕТ 41 Хотя конкретно Кравцов разрушает Укрзалізницю ...
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а вот при чем здеь пенсы к плохой работе предприятия?
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То винахідникам браттям Дубневичам на виплату за патентовані цвяхи до шпал....
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шо, стакан чая и минералка по 10 грн. не спасают?
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если расходы не тырить в пять раз, а хотя бы в три то будет прибыль.
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Берите себе Беню самовывозом из Израиля и играйте с ним в Анну Каренину пока 150 лярдов гривен не вытрусите.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Укрзализныця" просит государство выделить 7,1 млрд гривен
 
 
 
 
 
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