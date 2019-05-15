 "Укрзализныця" просит государство выделить 7,1 млрд гривен

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом указано на сайте "Укрзализныци".
Отмечается, что бюджетные средства должны выделяться в соответствии со статьями 9 и 10 Закона Украины "О железнодорожном транспорте.
Из вышеуказанной суммы 4,9 млрд гривен составляют капитальные затраты на пассажирские перевозки, которые были осуществлены "Укрзализныцей" в течение 2016-2018 годов, а 2,2 млрд - недополученная компенсация за перевозку льготных категорий пассажиров за такой же период.
Отмечается, что за полученные средства компания могла бы приобрести более 60 пассажирских локомотивов, или 250 пассажирских вагонов, или 15 новых 10-вагонных электричек. Поскольку, по словам директора по экономике и финансам "Укрзализныци" Андрея Рязанцева, пассажирские электровозы изношены на 100%, а парк пассажирских вагонов с 1992 года уменьшился более чем в два раза.
Грязь, ржавчина, клей на окнах: новый сезонный поезд Одесса-Ковель возмутил соцсети. ФОТОрепортаж
В соцсетях появились фотографии одного из вагонов поезда, который был запущен к началу курортного сезона из Волыни в Одессу. По ним можно сделать вывод о плачевном состоянии состава.
Завершено расследование завышения на 93 млн грн цен при закупке стрелочной продукции для "Укрзализныци", - НАБУ
🤔
Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого директора завода, которого НАБУ подозревает в хищении средств УЗ
Указ о награждении был подписан 4 мая
Президент Украины Петр Порошенко своим указом от 4 мая наградил
орденом Ярослава Мудрого V степени генерального директора акционерного
общества "Днепропетровский стрелочный завод" Сергея Тараненко. Об этом
идет речь в указе, опубликованном на сайте АП.
В документе отмечается, что Тараненко и еще ряд лиц награждаются за
значительный личный взнос в государственное строительство,
социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украины,
весомые трудовые достижения и высокий профессионализм.
А що скаже зеко-***** стосовно монетизації пільг?
Надо дать.
Данные о зарплате её руководителя в прошлом, 2018 году - более 3 млн в месяц:
"за год Кравцов сможет заработать более 37,5 млн гривен, или более 3,1 млн гривен в месяц (ежемесячный оклад 500,2 тыс. гривен * 12 месяцев, вознаграждение за исполнение обязанностей председателя правления 714,6 тыс. гривен * 12 месяцев, 4 квартальных премии по три месячных оклада (4*3*500,2 тыс. гривен), 1 годовая премия в размере 24 окладов (500,2 тыс. гривен * 24), материальное вознаграждение за эффективное управление имуществом УЗ в размере 10 окладов (500,2 тыс. гривен * 10))."
Но дорого, самолетом часто дешевле
, а от тут знов бабла не хватає... Пітарастія - процвітає. Фак їх мать!