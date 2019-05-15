 "Укрзализныця" просит государство выделить 7,1 млрд гривен

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом указано на сайте "Укрзализныци".

Отмечается, что бюджетные средства должны выделяться в соответствии со статьями 9 и 10 Закона Украины "О железнодорожном транспорте.

Из вышеуказанной суммы 4,9 млрд гривен составляют капитальные затраты на пассажирские перевозки, которые были осуществлены "Укрзализныцей" в течение 2016-2018 годов, а 2,2 млрд - недополученная компенсация за перевозку льготных категорий пассажиров за такой же период.

Отмечается, что за полученные средства компания могла бы приобрести более 60 пассажирских локомотивов, или 250 пассажирских вагонов, или 15 новых 10-вагонных электричек. Поскольку, по словам директора по экономике и финансам "Укрзализныци" Андрея Рязанцева, пассажирские электровозы изношены на 100%, а парк пассажирских вагонов с 1992 года уменьшился более чем в два раза.

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