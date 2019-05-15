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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2745) иск (506) Порошенко (17475) суд (22123) Сытник (672) Розенблат (177)

 Розенблат подал в суд с требованием признать, что Порошенко не имел права назначать Сытника директором НАБУ

Иск народного депутата Борислава Розенблата поступил в Окружной административный суд Киева. Сейчас суд исследует материал иска и решает вопрос об открытии производства.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"Истец просит суд установить отсутствие у Президента Украины полномочий относительно назначения директора Национального антикоррупционного бюро Украины", – сказано в сообщении.

Также Розенблатт хочет, чтобы суд установил, что у Сытника нет компетенции для выполнения обязанностей директора НАБУ. И признал его действия на этом посту противоправными.

"Сейчас судом исследуются материалы иска и решается вопрос об открытии производства по административному делу", – сообщает пресс-служба суда.

Борислав Розенблат является фигурантом уголовного дела относительно получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Директор НАБУ передавал материалы следствия одному из кандидатов в президенты США", - Розенблат опубликовал запись разговора Сытника о сотрудничестве с штабом Хиллари Клинтон. АУДИО

Напомним, 19 июня 2017 года НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.11 июля Верховная Рада предоставила разрешение на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Максима Полякова и Борислава Розенблата, которые являются фигурантами дела относительно получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

Как известно, 18 июля суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн, а также обязал носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, без разрешения не отлучаться с Киева и Житомира, не менять места проживания без уведомления правоохранительных органов, являться на вызовы правоохранительных органов, удержаться от общения с другими фигурантами дела.

Также на Цензор.НЕТ: Сытник о деле Розенблата и Полякова: Все доказательства собраны. Нардепы затягивают судебный процесс, при этом активно появляясь в медиа

Нардеп Максим Поляков подозревается в получении при посредничестве помощницы 7500$ взятки за внесение изменений в законодательство в интересах янтарного бизнеса. По решению суда Поляков внес 304 тыс. грн залога, а также обязан сдать загранпаспорта и носить электронный браслет. Как известно, Поляков не сдал паспорта и отказался носить браслет, в связи с чем прокуратура ходатайствует о взыскании залога в доход государства.

Кроме того, подозреваемой по делу является помощница депутата Татьяна Любонько. Она вышла из СИЗО под залог в 160 тыс. грн.

По информации НАБУ, общая сумма взяток за изменения законов в интересах янтарного бизнеса составляла 311 тыс. долларов.

Читайте также: Апелляционный суд направил дело Розенблата-Полякова из Голосеевского в Печерский райсуд Киева

Максим Поляков обратился к первому заместителю Комитета по вопросам регламента и организации деятельности Верховной Рады Павлу Пинзенику с заявлением, в котором сообщает о "вопиющих результатах досудебного расследования в уголовном производстве", в рамках которого 11 июля 2017 Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук открыл дело против детективов Национального антикоррупционного бюро Украины за фальсификацию в деле народного депутата Максима Полякова.

Источник: https://censor.net.ua/n3127054
 
 
 Топ комментарии
 
по ходу ты нам врал все это время - этот чел против пороха - да еще и на него в суд подал - прикольно))))))
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Чому цей щирий українець ВЖЕ 3 роки не сидить в тюрьмі?
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Чому цей щирий українець ВЖЕ 3 роки не сидить в тюрьмі?
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Вот и посмотрим, сядет ли при новой власти? Или хоть кто-то сядет...
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А чем он хуже других? Там кто то вообще сидит?
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по ходу ты нам врал все это время - этот чел против пороха - да еще и на него в суд подал - прикольно))))))
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До чого ту це? Головне, що ситник не мав брава взагіл працювати в НАБУ, особливо після історії з будинком в Криму, його продажем і тим, що не декларував дохід від цього
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Ви хоч розумієте контекст свого лайкання? Розенблат подал в суд с требованием признать, что Порошенко не имел права назначать Сытника директором НАБУ - Цензор.НЕТ 4323 Розенблат подал в суд с требованием признать, что Порошенко не имел права назначать Сытника директором НАБУ - Цензор.НЕТ 290
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Смайлик "чертика" как негатив видишь или соевая тупость не позволила?
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Что-либо более омерзительнее, чем эта харя, даже представить трудно...
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Ну так Беня вам назначит! Или против него уже сцикотно будет?
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окружной суд - самый справедливый суд Украины - а может если денег занести, он и отменит голосование за зелю? а почему бы и нет)))))))))
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мадам(мадемуазель) - вредно не мечтать)))))))))
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Ооо. Преступник против следствия и судов. Как ново. В тюрьму вещи пакуй.
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в какой суд подать иск что ********** не законно родился???
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в тот же - только деньги приготовьте и все будет ОК))))))
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Хороший ход коррупционеров от Петиного блока будочников. Могут похерить любые антикоррупционные дела за последние 5 лет. И если кто будет защищать Сытника - так он в доле.
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не увязочка у вас получается - троллота вот объясните мне индейцу - а как можно с порохом судиться - и вы его обвиняете в том шо он с ними в доле - Когнитивный диссонанс какой то - вам не кажется))))))))
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Да легко, решение этого суда никак Пецю не затронет, потому что он без пяти минут безработный. А вот последствия на деятельность всего НАБУ иметь будет, потому как контора с незаконно назначенным директором уже не контора.
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ааааа - а вы таки считаете НАБУ теперешнее с Сытником во главе - успешной конторой?
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та ладно, Сытник так много дел закрыл гаранту, что Гонтарева небоцсь до сих пор спокойно на Мальдивы ездит и никто ей не мешает
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И в чем незаконность его назначения? Или Закон О Национальном антикоррупционном бюро Украины не судьба? Наверное букв в нем много, не одолеть?
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Почекайте, його ще треба притягнути до відповідальності за те, що отримував відкати за схеми Гладковського молодшого
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....Розенблат.... сплошные розенблаты у власти......а теперь и ещё один ........им эта Украина нужна?.......
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куди не ткни, скрізь "стирчать жидівські вуха", як колись сказав І. Франко
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Сколько достойных людей наконец могут вздохнуть свободно! Наверно, ради этого все-таки стоило выбрать президентом клоуна!
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***
потому что нельзя (3 раза)
потому что нельзя быть на свете красивой такой (с)
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Паццюки починають жерти один одного...
Смачного!
🤣
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Я задоволений тим що відбувається - усі ці блохи зараз перескочать на нову собаку. Розенблат подал в суд с требованием признать, что Порошенко не имел права назначать Сытника директором НАБУ - Цензор.НЕТ 8798
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і аваківець ківа там замішаний
а сам аваков належить до пулу коломойського..
от і думай тепер як будуть пресувати патріотів.
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"Янтарное дело": Четыре взятки из шести замыкаются на Розенблате. СХЕМА/ чтобы посадить Розенблата Зеленский готов разогнать ВР.
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А ведь и правда - "короля делает свита". Вот свита Петра его и сделала, а теперь и сдает, что бы самим отвертеться от того, что творили.
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Закон «О Национальном антикоррупционном бюро Украины»

Директор Национального бюро назначается на должность президентом по представлению конкурсной комиссии в соответствии с результатами открытого конкурсного отбора.

Сытник В 2001 году получил высшее образование, закончив с отличием Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого.

Розенблату надо меньше прогуливать заседания Рады, знал бы элементарные положения принимаемых законов.
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Ты смотри какой мстительный этот ******** розы. Когда бабки греб, кричал из первых - набу, разоблачим, накажем, а теперь, после обвинений - засранцы типо Розенблат подал в суд с требованием признать, что Порошенко не имел права назначать Сытника директором НАБУ - Цензор.НЕТ 1883
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"Розенблат подал в суд с требованием признать, что Порошенко не имел права назначать Сытника директором НАБУ" - здесь сразу не въедешь, какие задачи ставит шоколадный Пахан и этот симпатяга, его креатура, комбинация сложная, многоходовка, но конечный результат как бы понятный, сделать Сытника креатурой Мародёра, и значит, тоже запачканным Рошеном, мне так кажется.
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Ситник став круатурою Порошенка, ще коли поїхав до нього в козин пізно у вечері чай пити
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**********, паскудная жирная торпеда, которая отрабатывает ротом свою отсроченную посадку. Вопрос но это вопрос времени и терпения.
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Після всіх цих історій з заробоітком на оборонці, йоготочно мали б зняти з посади
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Шапіто в Верховній Раді: на арені **********!
*********** ********** звинувачують у зраді:
Суд за вкрадене бабло - аби жодне не втікло.
Всі з мандатами в кишені і не вперше на арені.

Ось, одягнута в Версаче, ********** чергова плаче,
Що її, невинну лядь, хочуть, суки, розстрілять.
А вона ж-бо (свідок - небо) піклувалась не про себе!
І гребла собі в кишеню завжди з думкою про Неню!

Ось вже інша ********** вилізає виступать:
"Ви займаєтесь баблом, а навкруг - такий облом.
Війни й горе на планеті, а імпічмент де Канхветі?
Поки скрізь у світі зло, нас судити - западло!".

А тим часом - черга в стаді для нової **********:
"Ви не те назвали злом, схоже, вам подумать - в лом,
Той, хто каже: "Красти - зло", - ось хто істинне мурло!
НАС судити за бабло?! - нападе ж тоді *****!".

Все, дискусії скінчились - ********** притомились,
Ось і вирок: "********** холостими розстрілять!".
Розстріляли, посміялись, із розстріляним обнялись,
І уся ця ********** в ресторан пішла гулять...

Не дивуйтесь, тьоті й дяді, ні корупції ні зраді,
Поки в нас в Верховній Раді ********** на **********.
Якщо будем вибирать в Раду різну **********,
Від нащадків нам чекать лиш презирства і проклять.
🤗
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А шо шановний пан Розенблат взагалі хоче? Щоб пан Синтник не допомагав Петру Олексійовичу? То вони ж одразу ще в козині домовились про взаємну співпрацю
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Мені здаться що і судом не потрібно доказувати те, що Ситник закривав справи для гаранта та його друзів
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Где-то я читала что, Розенблат это шавка Порошенко и ещё кого-то)) врут собаки врут.
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Шавка на хозяина тявкает? Ну времена.
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Розик,тебе в тюрьме прогулы ставят.А ты тут волну якусь гонишь
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После победы Зели на выборах президента вся нечисть подняла голову.
Совпадение? Не думаю.
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Крысы в поисках новой крыши. Пашинский, розенблат...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРозенблат подал в суд с требованием признать, что Порошенко не имел права назначать Сытника директором НАБУ
 
 
 
 
 
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