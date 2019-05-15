 Дату инаугурации Зеленского сможет назначить Парубий, если Рада не примет ни одно из депутатских постановлений, - и.о. главы регламентного комитета Пинзеник

"Далее возможно развитие событий двумя путями. Председатель Верховной Рады обязан в любом случае - это его регламентная обязанность - провести консультации с новоизбранным президентом относительно даты проведения торжественного заседания и предложить какое-то решение Верховной Раде Украины, надеюсь, общее", - сказал Пинзеник журналистам в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Вместе с тем он допустил, что может быть зарегистрирован ещё один проект постановления о назначении даты инаугурации "того или иного авторства".

Кроме того, руководитель регламентного комитета отметил, что если ни одно из вынесенных на голосование постановлений не наберет необходимое количество голосов, спикер парламента своим распоряжением назначает инаугурации.

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"Если ни одно из тех постановлений, которые будут вынесены на голосование, не наберет достаточного количества голосов, и председатель Верховной Рады единолично определит такую дату по результатам консультаций с президентом - так оно и будет. Дополнительного голосования Верховной Рады не нужно", - пояснил Пинзеник.

Говоря о порядке рассмотрения проектов постановлений, он отметил, что они должны быть вынесены на голосования в той последовательности, в которой они регистрировались.