 Дату инаугурации Зеленского сможет назначить Парубий, если Рада не примет ни одно из депутатских постановлений, - и.о. главы регламентного комитета Пинзеник

"Далее возможно развитие событий двумя путями. Председатель Верховной Рады обязан в любом случае - это его регламентная обязанность - провести консультации с новоизбранным президентом относительно даты проведения торжественного заседания и предложить какое-то решение Верховной Раде Украины, надеюсь, общее", - сказал Пинзеник журналистам в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Вместе с тем он допустил, что может быть зарегистрирован ещё один проект постановления о назначении даты инаугурации "того или иного авторства".
Кроме того, руководитель регламентного комитета отметил, что если ни одно из вынесенных на голосование постановлений не наберет необходимое количество голосов, спикер парламента своим распоряжением назначает инаугурации.
"Если ни одно из тех постановлений, которые будут вынесены на голосование, не наберет достаточного количества голосов, и председатель Верховной Рады единолично определит такую дату по результатам консультаций с президентом - так оно и будет. Дополнительного голосования Верховной Рады не нужно", - пояснил Пинзеник.
Говоря о порядке рассмотрения проектов постановлений, он отметил, что они должны быть вынесены на голосования в той последовательности, в которой они регистрировались.
ЗА-ЗЕ
А навіщо це тут писати?
Напряму в соцмережі Блазню пиши...
Военные взбунтовались после того как Порошенко присвоил Генерала армии своему охраннику, который прослужил в армии неделю
Военные, которые 5 лет под постоянными обстрелами защищают целостность Украины на Донбассе не могут поверить в то, какая же «мразь и скотина» (ред. по словам военных) была их Главнокомандующим.
Военные взбунтовались после того как Порошенко присвоил Генерала армии своему охраннику, который прослужил в армии неделю.
Вот что говорит военный с позывным «Арбат» из 128 горно-пехотной бригады:
«Ах ты скотина. Мы до сих пор не знаем сколько людей погибло, сколько матерей больше никогда не увидят своих сыновей, сколько сыновей и дочерей больше не смогут обнять своих отцов и матерей. Мразина, все эти люди настоящие военные, которые по 30 лет служили в армии и не могли получить даже Лейтенанта, даже благодарность после смерти они не поучали от государства. А ты своему охраннику с уголовным прошлым даешь Генерала армии? Скотина, ты в своем уме? Ведь в стране же война! Я публично требую отправить этого хенерала-охранника на фронт, чтобы он доказал свой статус!»- говорит «Арбат».
Журналист Юрий Бутусов пишет, что Порошенко публично плюнул в лицо военным и что от жадности и невероятной алчности он потерял чувство самосохранения.
Напомним, 13 мая президент Украины Петр Порошенко секретным указом присвоил звание генерал-лейтенанта своему охраннику Юрию Федорову.
подарувати треба і тоді ОЙЦ, ага...
🤗
-"Полгода."
-"Вы тянете резину!!!"
А все находится в рамках Закона...и будет в этих рамках аж до 3 июня....
Так что увы и ах...истерика она только у зебилов...
Конституционный Суд отказал в разъяснении.
Вишенка на торте:
Членом КС, который отказал рассматривать Конституционность этой нормы была судья Наталья Шапатала, которая со вчерашнего дня является Головой Конституционного Суда.
...
Теперь смотрите.
Рада затягивает сроки инаугурации и даже рассмотрение и голосование по формальным выдвинутым датам в пику той, что назвал Зеленский. Тихим сапом они дотягивают до окончания срока Инаугурации и опытная Наталья Шапатала включает рычаг п.4 ст.15 Закона о Выборах Президента от 05 марта 1999 г.
Вуаля. Повторные выборы.
Кстати, если что, головой Верховного Суда теперь служит бывшая юрист компании Roshen Малашенко. Это кроме уже упомянутой мной "ручной" Шапатале.
Свинорылых дармоедов давно пора соркратить на половину так точно!
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но ведь Парубий ничего никому не обещал