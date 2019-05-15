EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  6940  187
Все про:ВР (22850) Зеленский (1240) инаугурация (314) Парубий (1919) Пинзеник Павел (61)

 Дату инаугурации Зеленского сможет назначить Парубий, если Рада не примет ни одно из депутатских постановлений, - и.о. главы регламентного комитета Пинзеник

Председатель Верховной Рады Украины уполномочен распорядиться о дате торжественного заседания для приведения к присяге новоизбранного президента, если парламент голосованием не утвердит ни один из проектов постановлений о назначении инаугурации, пояснил и.о.главы регламентного комитета парламента Павел Пинзеник.

"Далее возможно развитие событий двумя путями. Председатель Верховной Рады обязан в любом случае - это его регламентная обязанность - провести консультации с новоизбранным президентом относительно даты проведения торжественного заседания и предложить какое-то решение Верховной Раде Украины, надеюсь, общее", - сказал Пинзеник журналистам в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Вместе с тем он допустил, что может быть зарегистрирован ещё один проект постановления о назначении даты инаугурации "того или иного авторства".

Кроме того, руководитель регламентного комитета отметил, что если ни одно из вынесенных на голосование постановлений не наберет необходимое количество голосов, спикер парламента своим распоряжением назначает инаугурации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Профильный комитет предложил депутатам определиться с датой инаугурации нового президента самостоятельно путем голосования в зале. ВИДЕО

"Если ни одно из тех постановлений, которые будут вынесены на голосование, не наберет достаточного количества голосов, и председатель Верховной Рады единолично определит такую дату по результатам консультаций с президентом - так оно и будет. Дополнительного голосования Верховной Рады не нужно", - пояснил Пинзеник.

Говоря о порядке рассмотрения проектов постановлений, он отметил, что они должны быть вынесены на голосования в той последовательности, в которой они регистрировались.

Источник: https://censor.net.ua/n3127053
 
 
 Топ комментарии
 
Кому-то кажется что парубии с порохами издеваются над Зеленским. Нет, они в первую очередь издеваются над каждым из нас.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Власов Сергей b3083465
ЗА-ЗЕ
А навіщо це тут писати?
Напряму в соцмережі Блазню пиши... Дату інавгурації Зеленського зможе призначити Парубій, якщо Рада не затвердить жодну з депутатських постанов, - в.о. глави регламентного комітету Пинзеник - Цензор.НЕТ 5636
 показать весь комментарий
 
 
Его и так ****** советами, у него советников больше чем у всех предыдущих президентов вместе взятых. Советники - это хорошо, конечно, еще бы свои мозги были...
 показать весь комментарий
 
 
На счёт мозгов он как бы намекал, но вопрос- с какого дубля?
 показать весь комментарий
 
 
Не надо за страну расписываться. Если у вас хватило только на клоуна, то это не означает, что все в стране идиоты.
 показать весь комментарий
 
 
В 1917 г большинство тоже выиграло у меньшинства, и уже через несколько лет наступил красный террор.
 показать весь комментарий
 
 
Странно а во всех странах на выборах выигрывает большинство и красный террор не наступает. А не подскажите где посмотреть результаты выборов в 1917?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
«Ах ты скотина!», - Обращение военных к Порошенко
Военные взбунтовались после того как Порошенко присвоил Генерала армии своему охраннику, который прослужил в армии неделю
Военные, которые 5 лет под постоянными обстрелами защищают целостность Украины на Донбассе не могут поверить в то, какая же «мразь и скотина» (ред. по словам военных) была их Главнокомандующим.
Военные взбунтовались после того как Порошенко присвоил Генерала армии своему охраннику, который прослужил в армии неделю.
Вот что говорит военный с позывным «Арбат» из 128 горно-пехотной бригады:
«Ах ты скотина. Мы до сих пор не знаем сколько людей погибло, сколько матерей больше никогда не увидят своих сыновей, сколько сыновей и дочерей больше не смогут обнять своих отцов и матерей. Мразина, все эти люди настоящие военные, которые по 30 лет служили в армии и не могли получить даже Лейтенанта, даже благодарность после смерти они не поучали от государства. А ты своему охраннику с уголовным прошлым даешь Генерала армии? Скотина, ты в своем уме? Ведь в стране же война! Я публично требую отправить этого хенерала-охранника на фронт, чтобы он доказал свой статус!»- говорит «Арбат».
Журналист Юрий Бутусов пишет, что Порошенко публично плюнул в лицо военным и что от жадности и невероятной алчности он потерял чувство самосохранения.
Напомним, 13 мая президент Украины Петр Порошенко секретным указом присвоил звание генерал-лейтенанта своему охраннику Юрию Федорову.
 показать весь комментарий
 
 
Иинаугурация затягивается барыга еще не нажрался нужно отнестись с к этому "пониманием"... Дату інавгурації Зеленського зможе призначити Парубій, якщо Рада не затвердить жодну з депутатських постанов, - в.о. глави регламентного комітету Пинзеник - Цензор.НЕТ 9632 ну и дармоедам из ВР распускаться тоже невмоготу вот что делает корыто где все на шару.
 показать весь комментарий
 
 
Кому-то кажется что парубии с порохами издеваются над Зеленским. Нет, они в первую очередь издеваются над каждым из нас.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
странно - москва ждет не дождется когда зеленскому дадут булаву положить к ногам путину, а "консерва" мешает...
 показать весь комментарий
 
 
Дуже хочеш? Ну приїзджай в Україну,я тобі Майдан зроблю мало не покажеця!
 показать весь комментарий
 
у них длинные руки - они вас и там достали...?)))
 показать весь комментарий
 
 
Йому разом з кайданками і зашморг з милом
подарувати треба і тоді ОЙЦ, ага...
🤗
 показать весь комментарий
 
 
Зеля же сказал, что по любому вопросу будет консультироваться со своим лохторатом. Пусть назначает рехверендум, и лохи решат, когда ему дать немного поиграться булавой. Он же "слуга народа"- вот пусть и "служит". Дату інавгурації Зеленського зможе призначити Парубій, якщо Рада не затвердить жодну з депутатських постанов, - в.о. глави регламентного комітету Пинзеник - Цензор.НЕТ 9369
Дату інавгурації Зеленського зможе призначити Парубій, якщо Рада не затвердить жодну з депутатських постанов, - в.о. глави регламентного комітету Пинзеник - Цензор.НЕТ 2874
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Коломойський - Перший Герой України.
 показать весь комментарий
 
 
На выборах ВР народ всё и всем нынешним тянущим резину припомнит, пускай потом не говорят за что.
 показать весь комментарий
 
 
Уж не ты ли возомнил себя народом? Мания величия налицо.
 показать весь комментарий
 
 
... или хозяином Зели. Вот сейчас Бене обидно стало.
 показать весь комментарий
 
 
По принципу Паретто 20% активных людей добиваются 80% результата, а пассивная инфантильная масса в 73% так и будет за клавиатурой "сражаться"
 показать весь комментарий
 
 
Им потом очередной Беня очередную марионетку подсунет. Лох- это судьба. Дату інавгурації Зеленського зможе призначити Парубій, якщо Рада не затвердить жодну з депутатських постанов, - в.о. глави регламентного комітету Пинзеник - Цензор.НЕТ 7392
 показать весь комментарий
 
 
я 5 лет заходила на Росбалт.ру, чтобы доказать россиянам, что украинцы -свободолюбивый народ и нам с россией не по пути. Гордилась Томосом, безвизом,снижением уровнем бедности, ростом ВВП страны. Считала, что внутри страны все нормально. А оказалось, что страшны не российский воши, а украинские гниды. Сдали, все-таки, Украину путину.
 показать весь комментарий
 
 
Доказывать в параше, что они в абсолютном своём большинстве не люди- пустая трата времени и сил. А вот в Украине (пока ещё) эта деятельность не бесполезна. Другой вопрос- какой % это способен правильно воспринять... Дату інавгурації Зеленського зможе призначити Парубій, якщо Рада не затвердить жодну з депутатських постанов, - в.о. глави регламентного комітету Пинзеник - Цензор.НЕТ 1071
 показать весь комментарий
 
Не понятно к чему ты этот принцип лепишь, к Свыням? Так они активны только у корыта, а там спать. Спсть и жрать.....жрать и спать!
 показать весь комментарий
 
Для основної маси українців головне Україна, а Зеленський та Порошенко десь збоку.
 показать весь комментарий
 
 
-"Сколько будет длится обучение в вашей лётной школе?
-"Полгода."
-"Вы тянете резину!!!"
 показать весь комментарий
 
 
А давайте все таки 32 мая! Возьмём по приколу в долг один день 29 февраля в следующем 2020 году и в этом году сделаем 32 мая, проведем инагурацию, зато следующий год не будет високосным!
 показать весь комментарий
 
 
В твоей палате решетки стоят? А дверь бронированная? Проверь!
 показать весь комментарий
 
 
Та на то ВОНО і паЛубій.....Дипломований дебіл! Дату інавгурації Зеленського зможе призначити Парубій, якщо Рада не затвердить жодну з депутатських постанов, - в.о. глави регламентного комітету Пинзеник - Цензор.НЕТ 5265
 показать весь комментарий
 
Никого в мире данный вопрос не волнует...во всяком случае до тех пор пока он находится в рамках Закона...
А все находится в рамках Закона...и будет в этих рамках аж до 3 июня....
Так что увы и ах...истерика она только у зебилов...
 показать весь комментарий
 
 
все реально понимают, почему идет затягивание! потому тварей просто вешать надо! первым пэдро, а потом всю эту гниль из БПП, НФ и прочие!
 показать весь комментарий
 
 
Депутаты в апреле 13 года (зачем-то) обратились в КС за разъяснением статьи о Повторном голосовании. Еще раз: "якщо особа після її обрання не набула мандата у порядку та у строк, встановлені Конституцією України та цим Законом."
Конституционный Суд отказал в разъяснении.
Вишенка на торте:
Членом КС, который отказал рассматривать Конституционность этой нормы была судья Наталья Шапатала, которая со вчерашнего дня является Головой Конституционного Суда.
...
Теперь смотрите.
Рада затягивает сроки инаугурации и даже рассмотрение и голосование по формальным выдвинутым датам в пику той, что назвал Зеленский. Тихим сапом они дотягивают до окончания срока Инаугурации и опытная Наталья Шапатала включает рычаг п.4 ст.15 Закона о Выборах Президента от 05 марта 1999 г.
Вуаля. Повторные выборы.
Кстати, если что, головой Верховного Суда теперь служит бывшая юрист компании Roshen Малашенко. Это кроме уже упомянутой мной "ручной" Шапатале.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
зРадники сами себе подписывают приговор!
Свинорылых дармоедов давно пора соркратить на половину так точно!
 показать весь комментарий
 
 
ВР сборище импотентов даже дату инаугурации не могут нормально назначить а уже полмесяца прошло...
 показать весь комментарий
 
 
это они зелю на место ставят, и правильно делают. зе такое же хамло как и его хозяит беня, общаются только по фене))))
 показать весь комментарий
 
 
Так иди и разганяй. Устанавливай палатки на Майдане, организуй дежурство! Или только за клавиатурой сидеть смелости хватает.
 показать весь комментарий
 
 
Подивився на Карабас.ком:

Національний цирк України
18 сб травня ' 2019 Таємницi Смарагдового Мiста Ціна 100 - 590 КУПИТИ
19 нд травня ' 2019 Ціна 100 - 590 КУПИТИ
25 сб травня ' 2019 Ціна 100 - 590 КУПИТИ
26 нд травня ' 2019 ціна 100 - 590 КУПИТИ
31 пт травня ' 2019 ціна 100 - 590 КУПИТИ
02 нд червня ' 2019 ціна 100 - 590 КУПИТИ
08 сб червня ' 2019 ціна 100 - 590 КУПИТИ
09 нд червня ' 2019 ціна 100 - 590 КУПИТИ
 показать весь комментарий
 
Назначить дату присяги для Зеленского в мае 2024 года. Тем более что срок его уже идет.
 показать весь комментарий
 
 
Чим скоріше пройде інавгурація, тим скоріше та сильніше дехто буде ненавидіти свого кумира.
 показать весь комментарий
 
 
Долго клоун издевался над палубием в квартале, но теперь пришла очередь парубия.
 показать весь комментарий
 
 
Я думаю 1 апреля было бы в самый раз . Удачная дата , заодно совместить с профессиональным праздником .
 показать весь комментарий
 
 
Ну уж последний срок из всех возможных они утвердят.
 показать весь комментарий
 
Зе пять последних лет тролил Парубия. Причем ниже пояса. 32 мая приходи .
 показать весь комментарий
 
 
Теперь Зеля и весь Квартал будут долго биться головой об пол за то, что пять лет насмехались над Парубием?

 показать весь комментарий
 
 
Над этим дебилом со справкой вся Украина смеётся. Но пора уже этих тварей выкидывать из Рады пинками под жопу
 показать весь комментарий
 
 
В дальнейшем инаугурация проходить автоматически после того, как в десятидневный срок выборов будут обнародованы результаты 2-го тура, чтобы бывший президент и ВР не узурпировал власть и не издевалась над народом.
 показать весь комментарий
 
 
буквально вчера Зелечка назвал Парубия "ВРУ", за то, что не поставил 14 мая на голосование дату инаугурации - теперь будет кусать локти
но ведь Парубий ничего никому не обещал
 показать весь комментарий
 
 
как эти шакалы, "слуги" народные, не хотят роспуска.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДату инаугурации Зеленского сможет назначить Парубий, если Рада не примет ни одно из депутатских постановлений, - и.о. главы регламентного комитета Пинзеник
 
 
 
 
 
 вверх