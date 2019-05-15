 18-21 июля в Днепре состоится Международный джазовый фестиваль "Джаз на Днепре-2019. New story"

"Джазовый фестиваль - это флагманский мероприятие программы "Культурная столица". "Джаз на Днепре" становится все более популярным, приобретает новых сторонников. Он даже вошел в десятку самых популярных музыкальных событий Украины по версии "Карабаса" (билетный сервис. - прим.автора). Вообще, в этом году Монастырский остров стал особой локацией, которой нет больше нигде в Украине. Там состоится три музыкальных фестиваля, но начнем, конечно, с джазового. Мы учли все недостатки и исправили их. Так, например, были замечания к логистике: было не очень удобно идти на фестиваль через весь остров, и мы построим понтонный мост с набережной к месту проведения фестиваля", - отметил председатель правления Международного благотворительного фонда "Культурная столица" Григорий Гельфер, пишет Горсовет.

Традиционно в фестивале примут участие джазовые музыканты мирового уровня. Лайн-ап этого года уже объявлен.

"Звезды джаза, известные на весь мир, приезжают в Днепр, и они в восторге от нашей локации. Потому остров посреди города - это действительно уникальная площадка. Кроме этого, они отмечают очень качественное звучание и организацию на высоком уровне", - добавил внештатный советник городского головы по вопросам культуры Евгений Гендин.

Днепр посетят Richard Bona group (Куба), The Hot Sardines (США), The Messenger Legacy (США), Cyrus Chestnut trio (США), Eli Degibri quartet (Израиль), Tony Momrelle Group (США).

На главной сцене также выступят Drum Art Big Band, украинский коллектив ARGENTUM с приглашенными солистами из Германии (Chester Harlan и Франц Бауэр), группа Jazz sister cities.

"Особенностью "Джаза на Днепре" является празднование 100-летних юбилеев джазовых гениев. Мы приглашаем коллективы, которые выступают с именными юбилейными программами. В 2019 году юбилярами стали Арт Блейки и Нет Кинг Коул. Поэтому особое место в программе занимает коллектив The Messenger Legacy – необычная группа "посланцев джаза", которая сформировалась как наследие музыкальной философии Арта Блейка. Арт Блейки в свое время создал так называемую кузницу джазовых кадров, поэтому участники этой группы (каждый в определенный период) играли в составе его оригинального оркестра", - рассказала арт-директор, сопродюсер фестиваля "Джаз на Днепре" Анна Русскевич.

Настоящим подарком для ценителей джаза будет бесплатный вход в фан-зону - по предварительной интернет-регистрации.

"Это стало возможным благодаря существенной поддержке проекта со стороны городской власти, поэтому каждый желающий этим летом сможет приобщиться к музыке мирового уровня. Регистрация, как и продажа билетов, откроется на официальном сайте https://jazz-dnepr.com 18 мая. Бесплатно зарегистрироваться в фан-зону можно будет до 30 июня. Затем можно будет приобрести билеты. Также в этом году желающие смогут расположиться в кемпинге. А на территории фестиваля будет работать ярмарка здорового питания", - добавила пиар-директор фестиваля Татьяна Дробахина.