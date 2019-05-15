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 Политика Украины
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 Во время выборов кибератак на ЦИК не зафиксировано, - Слипачук

Во время президентских выборов Центризбирком Украины не зафиксировал серьезных кибератак на свою систему.

 Об этом сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук на панельной дискуссии 15 мая в Киеве, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  агентство "Интерфакс-Украина".

"Одна из причин, почему мы не имели серьезных проблем с электронной системой, является оборудование, а также тренинги, которые были предоставлены международными партнерами. Вторая – это то, что не было серьезных атак. Был фишинг, были обыденные вещи", – сказала она.

Вместе с тем, по словам Слипачук, была серьезная дезинформационная кампания.

"К сожалению, многие дезинформационные вбросы были со стороны украинских политиков", - сказла Слипачук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Действительные, настоящие, демократические и свободные выборы, - глава ЦИК Слипачук о втором туре голосования

Источник: https://censor.net.ua/n3127051
 
   
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Хакєри поняли, що навіть якщо в тричі домалюють голоса пеці, все одно він в пральотє...і тут у хакерів опустилися руки..
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.......и это нормально....
.......вот а если бы клоун проиграл .............
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.....нет, Серёжа, клоун выиграл........и ты будешь бесплатно смотреть 5 лет его шоу по всем каналам тв....
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А что, к системе ЦИК свободный доступ из сети или о чем она говорит . Это типа похвастаться не своей удачно выполненной задачей.
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А як же "втручання" Росії?............ Під час виборів кібератак на ЦВК не зафіксовано, - Сліпачук - Цензор.НЕТ 6224
Невже не було?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВо время выборов кибератак на ЦИК не зафиксировано, - Слипачук
 
 
 
 
 
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