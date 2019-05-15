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 Политика Украины
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 На должность посла США в Киеве рассматриваются две кандидатуры, - Климкин

На должность посла США в Киеве рассматриваются пока две кандидатуры.

Об этом в интервью LB.ua сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.

"Я знаю о шорт-листе, в котором пока два человека", - сказал Климкин.

При этом не исключил появления и других фамилий. "Все люди, которые получат поддержку американского президента и Сената, нас устроят", - сказал дипломат.

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Он также напомнил, что будущий посол должен будет пройти согласование в Сенате, "и слушания будут достаточно непростыми. А по мере приближения к реальной горячей фазе выборов эти слушания могут стать еще интересней".

Министр также призвал не преувеличивать роль посла. "Мы успешно контактируем с американским посольством в Киеве, но основные вещи идут напрямую с Вашингтоном. Поэтому посольство не является элементом для налаживания контактов с США - мы давно переключились на прямые контакты и это нам нравится", - сказал Климкин.

"Хотя согласен, что есть в Украине люди, для которых посольство является значительным субъектом", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3127049
 
 
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В мене одного ці пики викликають блювотний рефлекс?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа должность посла США в Киеве рассматриваются две кандидатуры, - Климкин
 
 
 
 
 
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