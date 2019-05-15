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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Шестеро украинских курсантов проходят практику на учебном корабле ВМС Польши ORP Iskra. ФОТОрепортаж

Шесть курсантов Института Военно-Морских Сил Национального университета "Одесская морская академия" проходят морскую практику на паруснике ВМС Республики Польша - ORP Iskra.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Шестеро украинских курсантов проходят практику на учебном корабле ВМС Польши ORP Iskra 01

Украинские курсанты на борту парусника вместе с польскими моряками принимают участие в морском походе. Под парусами они сначала пересекут Балтийское море, войдут в Северное море, дальше пройдут вдоль берегов Франции и через пролив Гибралтар зайдут в Средиземное море. Поход продлится примерно до 22 июня.

Шестеро украинских курсантов проходят практику на учебном корабле ВМС Польши ORP Iskra 02

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Шестеро украинских курсантов проходят практику на учебном корабле ВМС Польши ORP Iskra 03

В течение морской практики курсанты Института ВМС взаимодействуют с другими членами экипажа парусника во время учений по тактическому маневрированию, вместе со штурманами разрабатывают курс корабля, учатся проходить сложные для судоходства морские районы, где ежедневно проходит интенсивное движение транзитных судов, определяют координаты движения, приобретают необходимые навыки для ориентирования в море с помощью современных приборов, несут вахту на руле, выполняют обязанности сигнальщика, тренируются спасать людей, оказавшихся за бортом и т.п.. Во время похода применяются руководящие документы и требования, по которым работают на кораблях государств-членов НАТО.

Шестеро украинских курсантов проходят практику на учебном корабле ВМС Польши ORP Iskra 04

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Кроме того, во время практики наши курсанты примут участие в учениях по борьбе за живучесть корабля: это тренировка и взаимодействие экипажа по поступлению забортной воды в отсеки парусника, практические действия моряков при возникновении экстренных ситуаций, ликвидация пожара в помещениях и много других аспектов.

Шестеро украинских курсантов проходят практику на учебном корабле ВМС Польши ORP Iskra 05

Источник: https://censor.net.ua/n3127048
 
   
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А как сложилась судьба крымских курсантов, которые отказались присягать раше? Видео видели все.,
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вот один из них https://mil.in.ua/intervyu-z-komandyrom-artyleriyskoho-kateru-kremenchuk/
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Мокряк в лефортово баланду кушает. Скоро поедет на лесоповал. А потом наверное депутатом станет
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Удачного похода!
До сих пор вспоминаю свои парусные практики ))
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Один з тих хлопців з Шепетівки він зараз в Одессі шишка якась там дали житло йому, робота є. МОЛОДЦІ ХЛОПЦІ
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Попутного вітру та сім футів під кілем!
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