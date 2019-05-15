 В Раде собирают подписи за отставку Луценко

Об этом народный депутат Егор Соболев заявил в комментарии УНИАН, информирует Цензор.НЕТ.
"Нужно 150 народных депутатов, чтобы парламент рассмотрел недоверие генеральному прокурору и начал такое голосование. Уже подписались 60 человек", – сообщил Соболев.
Подписи за отставку Луценко с должности генпрокурора собирают по двум инициативам. Автор второй – народный депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко. Он объявил о сборе подписей 26 апреля. Игорь Луценко недоволен тем, что Генпрокуратура под руководством Юрия Луценко не расследовала преступления высокопоставленных чиновников времен Януковича.
Читайте также: Зеленский встречался с Луценко по вопросам "передачи дел", - пресс-служба новоизбранного президента
Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что не видит ни юридических, ни моральных оснований писать заявление об отставке с занимаемой должности.
крушить надо сейчас и всё !!!
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем ...
А так они сейчас все рванут в парламент и неприкосновенность не уберут
Так не бывает.
Ноль как не умножай - остаётся нулём.
Если про ноль очень красиво рассказать по телевизору, то ноль превращается в 13 миллионов избирателей
десяток ?
Это тем, кто его хочет снять, надо искать 226 голосов, чтобы его снять.
https://ukranews.com/news/607524-borec-s-korrupciei-igor-lucenko-uznal-insaiderskuyu-informaciyu-i-vovremya-vyvel-dengi-iz-banka
Обязательно !!!
Там помощь нехилая будет
на выборах не справились, а зчаз справитесь ?
Зараз спокутую гріх.
Вот зарплату своим рабочим пересмотрел и они наконец-то увидели, что хуже есть куда )))
АХАХАХАХАХАХ.
даже такой мелкий, как у меня.
Или ты думало, что всё население Украины - это бюджетники и боты минстеця ?
кстати, ты знаешь значение слова ОЛИГАРХ
или ты применяешь его к любому, который зарабатывает больше тебя ?
Сколько вам там Пригожин сейчас платит ?
Раньше по 11,80 руб за коммент было.
Подняли расценки ?
ты знаешь значение слова ОЛИГАРХ
или ты применяешь его к любому, который зарабатывает больше тебя ?
может новый президент такое предложит?
Вопросы к прокуратуре Одесской области и жене прокурора
INFORMER.OD.UA 15.05.2019ОДЕССА
Прокуратура Одесской области отказалась пояснить, как жена прокурора приватизировала квартиру за 230 тысяч долларов, - сообщает сайт Избирком.
В прокуратуре формально заявили, что являются ненадлежащим распорядителем информации. При этом в органе приватизации - департаменте городского хозяйства Одесского горсовета - на запрос о предоставлении копии документов по приватизации, в свою очередь, заявили, что не понимают, о чем идет речь.
Такую информацию предоставили на запросы журналиста.
По данным реестра вещных прав на недвижимое имущество, 12 февраля 2019 года жена прокурора Одесской области Олега Жученко - Ольга Жученко стала собственницей квартиры внушительных размеров в ЖК «Бельэтаж», построенном строительной компанией «Будовой».
Квартира площадью 153,8 кв. метров перед тем, как стать собственностью Ольги Жученко, принадлежала одесской громаде в лице Одесского горсовета.
26 февраля 2018 года департамент городского хозяйства Одесского горсовета распорядился о приватизации данной квартиры в пользу Ольги Жученко.
Ее рыночная цена без ремонта составляет порядка 230 тысяч долларов США. Поскольку ни в мэрии, ни в прокуратуре журналисту не удалось получить какую-либо дополнительную информацию, все детали приватизации, в том числе, на каком основании городские власти передали в собственность жены прокуроры столь дорогостоящую квартиру, остаются загадкой.
Стоит отметить, что у Олега и Ольги Жученко уже есть в собственности одна квартира площадью 97,1 кв. метров в Одессе, а также они снимают в аренду квартиру площадью 160,6 кв. метров.
В налоговой декларации за 2017 год прокурор Одесской области Олег Жученко также указывал, что пользуется служебной квартирой все в том же ЖК «Бельэтаж» площадью 93,6 кв. метров. За 2018 год он уже ее не декларировал.
Напомним, что прокуратура Одесской области получила от строительных компаний «Будова» и «Стикон» 96 квартир минимум на 4 млн долларов США с 2016 по 2018 год. Из них сотрудники прокуратуры почти сразу приватизировали 40 квартир. Список получивших служебное жилье в пользование прокуратура Одесской области отказалась предоставлять журналисту, хотя эта информация является публичной, так как речь идет о собственности территориальной громады.
Якраз до жовтня зберуть, але підписи це не відставка, підписи це тільки винесення питання!