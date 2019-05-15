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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:ВР (22850) Луценко (7480) отставка (2359) подписи (55) Соболев Егор (445) Луценко Игорь (168)

 В Раде собирают подписи за отставку Луценко

Народные депутаты собирают подписи а то, чтобы отправить в отставку Генерального прокурора Юрия Луценко. Чтобы вынести этот вопрос на голосование, нужно набрать как минимум 150 голосов. Пока собрано 60.

Об этом народный депутат Егор Соболев заявил в комментарии УНИАН, информирует Цензор.НЕТ.

"Нужно 150 народных депутатов, чтобы парламент рассмотрел недоверие генеральному прокурору и начал такое голосование. Уже подписались 60 человек", – сообщил Соболев.

Подписи за отставку Луценко с должности генпрокурора собирают по двум инициативам. Автор второй – народный депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко. Он объявил о сборе подписей 26 апреля. Игорь Луценко недоволен тем, что Генпрокуратура под руководством Юрия Луценко не расследовала преступления высокопоставленных чиновников времен Януковича.

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Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что не видит ни юридических, ни моральных оснований писать заявление об отставке с занимаемой должности.

Источник: https://censor.net.ua/n3127047
 
   
 Топ комментарии
 
вопрос спорный в свете последних событий.

Если про ноль очень красиво рассказать по телевизору, то ноль превращается в 13 миллионов избирателей
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И Весна.ру тоже

Обязательно !!!

Там помощь нехилая будет
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панимаишь ли, умалишённый, Луценко не надо искать 226 голосов, чтобы остаться.

Это тем, кто его хочет снять, надо искать 226 голосов, чтобы его снять.
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Зачем сейчас отставка? Тогда луцик попадет в новый парламент. Надо наоборот. Сначала новый парламент. Потом вопрос к генпрокурору о проделанной работе
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аполитически рассуждаете.

крушить надо сейчас и всё !!!

Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем ...
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Бо дурни. За все надо отвечать . И Генпрокурор должен отвечать перед обновленным парламентом
А так они сейчас все рванут в парламент и неприкосновенность не уберут
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Кто был ничем тот станет всем?
Так не бывает.
Ноль как не умножай - остаётся нулём.
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вопрос спорный в свете последних событий.

Если про ноль очень красиво рассказать по телевизору, то ноль превращается в 13 миллионов избирателей
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Як вижити без такого нужняка злодійкуватим депутанам?
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и сколько коллекционеров подписей уже есть ?

десяток ?
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Якщо знайшлося 24% обіжєнних розумом і долею, що голосували за баригу, то напевно знайдеться 5% таких самих, що проголосують і за меншого негідника - Луценка.
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панимаишь ли, умалишённый, Луценко не надо искать 226 голосов, чтобы остаться.

Это тем, кто его хочет снять, надо искать 226 голосов, чтобы его снять.
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Луценко-хороший собирает подписи против Луценко-паганого
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Борец с коррупцией Игорь Луценко узнал инсайдерскую информацию и вовремя вывел деньги из банка "Киевская Русь"

https://ukranews.com/news/607524-borec-s-korrupciei-igor-lucenko-uznal-insaiderskuyu-informaciyu-i-vovremya-vyvel-dengi-iz-banka
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И Весна.ру тоже

Обязательно !!!

Там помощь нехилая будет
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та ладно ))))

на выборах не справились, а зчаз справитесь ?
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ну я же еще до выборов говорил в том числе и тебе , что вам писец,а ты браво пел обратное , так кто из нас Рабинович? Доп**делись голуби чоколадокрылые
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я и не спорю, что переоценил умственные способности населения этой территории.

Зараз спокутую гріх.

Вот зарплату своим рабочим пересмотрел и они наконец-то увидели, что хуже есть куда )))
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ОЙ, ПЛЯТЬ, ОЛИГАРХ РОДИМЫЙ, ВЛАДЕЛЕЦ ОГРОМНЕЙШЕГО БИЗНЕСА НАРИСОВАЛСЯ. ЗАРПЛАТКИ ОН "СВОИМ РАБОЧИМ ПЕРЕСМАТРИВАЕТ".
АХАХАХАХАХАХ.


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прикинь, в Украине есть какой-никакой бизнес,
даже такой мелкий, как у меня.

Или ты думало, что всё население Украины - это бюджетники и боты минстеця ?
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так поработал уже сегодня

кстати, ты знаешь значение слова ОЛИГАРХ

или ты применяешь его к любому, который зарабатывает больше тебя ?

Сколько вам там Пригожин сейчас платит ?

Раньше по 11,80 руб за коммент было.

Подняли расценки ?
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В ЗАПОРОЖЬЕ, ГДЕ Я СИЖУ, ПРИГОЖИН НИЧО НЕ ПЛАТИТ. НО ТЫ, ОЛИГАРХ, СПРОСИ - ТВОЙ ЖЕ БОСС (С ПЕТЬКОЙ НА ПАРУ В КОНЦЕССИЮ РАБОВ КЛАВИАТУРНЫХ ДЕРЖИТ) У Раді збирають підписи за відставку Луценка - Цензор.НЕТ 3622
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возвращаемся к заданному выше вопросу :

ты знаешь значение слова ОЛИГАРХ

или ты применяешь его к любому, который зарабатывает больше тебя ?
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кстати, за что ты сидишь в Запорожье ?
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Комитет Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений единогласно принял решение зарегистрировать предложенный неправительственными организациями законопроект о легализации медицинского использования каннабиса.
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я бы тоже поставил подпись, жаль не могу - не депутат. А вот была бы петиция - 100 000 голосов набирает и на голосование в зраду.
может новый президент такое предложит?
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з югіком і його відьмою 3 тисячіліття а також з пецею і мариною треба вчинити як з мусоліні або чаушеску вони на це заслуговують
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А в это время служители закона - воруют.




Вопросы к прокуратуре Одесской области и жене прокурора
INFORMER.OD.UA 15.05.2019ОДЕССА

Прокуратура Одесской области отказалась пояснить, как жена прокурора приватизировала квартиру за 230 тысяч долларов, - сообщает сайт Избирком.
В прокуратуре формально заявили, что являются ненадлежащим распорядителем информации. При этом в органе приватизации - департаменте городского хозяйства Одесского горсовета - на запрос о предоставлении копии документов по приватизации, в свою очередь, заявили, что не понимают, о чем идет речь.
Такую информацию предоставили на запросы журналиста.
По данным реестра вещных прав на недвижимое имущество, 12 февраля 2019 года жена прокурора Одесской области Олега Жученко - Ольга Жученко стала собственницей квартиры внушительных размеров в ЖК «Бельэтаж», построенном строительной компанией «Будовой».
Квартира площадью 153,8 кв. метров перед тем, как стать собственностью Ольги Жученко, принадлежала одесской громаде в лице Одесского горсовета.
26 февраля 2018 года департамент городского хозяйства Одесского горсовета распорядился о приватизации данной квартиры в пользу Ольги Жученко.
Ее рыночная цена без ремонта составляет порядка 230 тысяч долларов США. Поскольку ни в мэрии, ни в прокуратуре журналисту не удалось получить какую-либо дополнительную информацию, все детали приватизации, в том числе, на каком основании городские власти передали в собственность жены прокуроры столь дорогостоящую квартиру, остаются загадкой.
Стоит отметить, что у Олега и Ольги Жученко уже есть в собственности одна квартира площадью 97,1 кв. метров в Одессе, а также они снимают в аренду квартиру площадью 160,6 кв. метров.
В налоговой декларации за 2017 год прокурор Одесской области Олег Жученко также указывал, что пользуется служебной квартирой все в том же ЖК «Бельэтаж» площадью 93,6 кв. метров. За 2018 год он уже ее не декларировал.
Напомним, что прокуратура Одесской области получила от строительных компаний «Будова» и «Стикон» 96 квартир минимум на 4 млн долларов США с 2016 по 2018 год. Из них сотрудники прокуратуры почти сразу приватизировали 40 квартир. Список получивших служебное жилье в пользование прокуратура Одесской области отказалась предоставлять журналисту, хотя эта информация является публичной, так как речь идет о собственности территориальной громады.
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Надо собирать не за отставку, а за посадку.
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Подивишся на цей дурдом, і тошно робиться, ділять всі і все, а результата ноль.
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Ну да, ну да!!!
Якраз до жовтня зберуть, але підписи це не відставка, підписи це тільки винесення питання!
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Надо ему фамильный девиз вручить "Главное не ловить мышей."
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их уже собирают 2 мес. если бы они реально были то их собрали бы за день
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подождите, а разве додик луцик сам не подал какое то время назад на увольнение, ведь рада не согласовала, что плохого сделал он за этот промежуток времени?
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Прокурор у нас вообще "оригинальный"-с одной "ходкой",без юридического образования,вдобавок умеющий плести хитрые политические интриги- от которых даже США в "ах_е"...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Раде собирают подписи за отставку Луценко
 
 
 
 
 
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