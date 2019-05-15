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 Политика Украины, Общество
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Все про:суд (22123) Козьяков (81) ВККСУ (373) Щотка (36)

 Суд лишил полномочий главу ВККС Козьякова и члена комисси Щотку

Окружной административный суд Киева решил лишил полномочий главу Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Козьякова и члена ВККС Станислава Щотку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте суда

Отмечается, что Окружной админсуд рассмотрел заявления об обеспечении иска, которые поступили от Сергея Остапца и Александра Кротюка, и принял решение их удовлетворить.

Суд запретил Козьякову выполнять полномочия члена ВККС, а также обязал другого члена комиссии, который будет исполнять обязанности председателя, ввести Остапца в состав ВККС.

Остапец 6 мая был назначен членом комиссии вместо Станислава Щотки приказом главы Государственной судебной администрации Зеновия Холоднюка.

Окружной админсуд считает, что у Козьякова и Щотки истек четырехлетний срок полномочий, так как они были назначены на должности в 2014 году. В то же время, в момент их назначения действующее законодательство устанавливало срок полномочий членов ВККС - шесть лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3127046
 
 
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Суд лишил полномочий главу ВККС Козьякова и члена комисси Щотку

окружной админсуд киева - самый "крутой" суд)))этим судьишкам ,даже,законы не писаны)
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В данном случае надо бы подать в ОАСК заявление о разъяснении определения суда.

С момента подачи заявления данное определение можно не исполнять (ч.4 ст.254 КАС Украины).
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